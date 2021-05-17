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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Московская Биржа
Мосбиржа
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ММВБ
Московская межбанковская валютная биржа

Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа


17.05.2021 «ВТБ мои инвестиции» предоставили доступ к торгам иностранными акциями на Мосбирже
20.02.2021 Selectel привлек более $40 млн через размещение облигаций на Московской бирже
28.01.2021 Selectel разместит облигации на Мосбирже
21.12.2020 Игорь Алутин, Мосбиржа: Маркетплейс Московской биржи делает финуслуги доступными для регионов
13.10.2020 «Диасофт» разработала решение для работы с маркетплейсом Московской биржи
27.08.2020 «Тинькофф капитал» дает доступ к индексу NASDAQ-100
02.07.2020 Mail.ru Group вышла на Московскую биржу
28.11.2019 Цена акций «Яндекса» превысила исторический максимум
23.05.2019 «Московская биржа» обновила систему управления индексами
19.10.2018 Мосбиржа создает «Маркетплейс» для удаленного заключения сделок
13.04.2018 Не прошло и двух недель: IBS отложила IPO
05.04.2018 На Московской бирже торговали с помощью «запрещенного ПО»
28.08.2017 Московская биржа станет торговать криптовалютой
22.05.2017 «RG-Soft» внедрила систему биллинга в компании «Московская биржа»
17.01.2017 «Московская биржа» впервые раскрыла, из какого СПО сделана ее новая торговая система
31.03.2016 Топ-менеджеры Мосбиржи о запуске торговли зерном через облака
11.11.2014 «Московская Биржа» выбрала DataSpace в качестве поставщика услуг ЦОД
03.06.2014 Акции «Яндекса» появятся на Московской Бирже
21.01.2014 Fabrikant.ru купил «ММВБ-ИТ» — оператора ЭТП ММВБ «Госзакупки»
12.11.2013 ITinvest и «Московская Биржа» приглашают на второй «Финансовый раунд»
07.11.2013 ITinvest и «Московская Биржа» приглашают на второй «Финансовый раунд»
22.10.2013 «Московская Биржа» и NASDAQ займутся привлечением международных инвесторов
19.10.2012 BT и ММВБ-РТС работают над открытием рынков акций стран БРИКС
05.07.2012 Московская Биржа и «РВК» создали Russian Innovation IPO Club
06.06.2012 ФСФР оштрафовала ММВБ-РТС за 4-часовой сбой на бирже на 300 тыс. руб.
25.04.2012 Из-за очередного сбоя ИТ-блок ММВБ-РТС ждут репрессии
25.04.2012 ММВБ-РТС назвала причину сбоя в работе системы торгов
14.03.2012 Акции «Ютинет.Ру» включили в Индекс «ММВБ – инновации»
16.02.2012 Fabrikant.ru и ЭТП ММВБ «Госзакупки» договорились об интеграции
09.12.2011 ММВБ и НЦПР завершили испытания новой торговой платформы на базе продуктов Red Hat
30.09.2011 Акции «Ситроникса» допущены к торгам на «Рынке инноваций и инвестиций» ММВБ
09.08.2011 ММВБ автоматизировала процессы техподдержки пользователей ИС на базе OmniTracker
07.07.2011 ММВБ и EPAM запускают публичное тестирование нового FIX/FAST-решения для получения данных о биржевых торгах в режиме реального времени
16.06.2011 Акции «Ютинет.Ру» допустили к торгам на ММВБ
30.05.2011 Акции в мае: хороший старт для «Яндекса» и обвал для остальных
28.02.2011 Информационный блок РИИ появится на ММВБ
23.12.2010 Уровень капитализации «ЦентрТелекома» на ММВБ преодолел отметку в $2 млрд
02.11.2010 Акции МТС переведены в котировальный список «А1» фондовой биржи ММВБ
22.07.2010 Акции: «Армада» перешла из сектора растущих в основной список ММВБ
21.07.2010 ММВБ приступила к публичному тестированию нового решения на базе FIX-протокола

Публикаций - 857, упоминаний - 1462

Московская Биржа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 145
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 94
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7519 80
Ростелеком - Связьинвест 1657 80
АФК Система ПАО 1624 68
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 459 49
Ростелеком ВолгаТелеком 509 47
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6239 46
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 42
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 503 42
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1243 41
Армада - РБК софт 667 36
Ситроникс - Sitronics 837 36
Microsoft Corporation 21014 34
IBS - ИБС ИТ Услуги 1332 33
Yandex - Яндекс 4582 33
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 705 31
VK - Mail.ru Group 2814 31
IBM 8684 28
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 434 27
Ростелеком Уралсвязьинформ 609 26
Diasoft - Диасофт 500 24
Rambler Group - Рамблер ГК 758 24
Cisco Systems 4640 24
Oracle Corporation 5811 24
HP - Hewlett-Packard 3464 22
Intel Corporation 10803 21
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 19
Apple Inc - Эппл Рус 10124 16
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 364 16
SAP SE 4379 14
1С-Рарус 704 13
Синтерра - Synterra 769 13
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 11
Google LLC 9440 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 558 11
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 634 11
5034 11
Veeam Software 266 11
Meta - Facebook 4129 10
РТС - Фондовая биржа 317 177
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 76
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1919 69
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 371 58
ГПБ - Газпромбанк 801 57
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 857 49
ВТБ Банк Москвы 443 42
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1766 39
Альфа-Банк 1336 38
Уралсиб Банк 447 37
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 232 35
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 34
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 711 33
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 224 31
Открытие ФК 460 31
РЖД - Российские железные дороги 1331 28
Росбанк ПАО - Societe Generale 410 28
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 25
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 87 24
ПСБ - Промсвязьбанк 636 21
МКБ - Московский кредитный банк 285 20
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 20
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 164 19
НРД - Национальный расчетный депозитарий 100 19
НСПК - Национальная система платежных карт 273 19
Газпром ПАО 778 19
Почта России ПАО 1798 19
Аэрофлот 618 19
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 83 19
Росводоканал 48 18
Интер РАО ПАО 266 18
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 17
Металлинвестбанк 42 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1586 17
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 27 16
X5 Group 650 16
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 117 16
Qiwi 795 15
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 301 15
МТС банк 268 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2765 72
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7366 32
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1141 31
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 103 28
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2321 25
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2003 23
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор 1996 20
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1736 17
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 27 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1141 15
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1114 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 14
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 377 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1249 13
Роснано 619 13
ПФР Департамент информационных технологий 129 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 511 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1487 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1855 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2027 9
Федеральное казначейство России 867 9
Правительство Москвы 819 9
Правительство РФ 2659 8
Росгеолэкспертиза ФГКУ 9 8
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 33 8
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 8
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 564 7
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
Правительство Москвы - Департамент строительства 9 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1983 6
Президент Российской Федерации 1731 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 227 6
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 492 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 929 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 5
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 69 5
World Bank Group - Всемирный банк 241 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2047 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 53
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 11
АРБ - Ассоциация российских банков 147 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 161 6
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 3
АФТ - Ассоциация Финтех 86 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 35 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 2
Linux Foundation 163 2
Единая Россия - Политическая партия 218 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 197 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 51 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 148 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
Руссофт - Russoft 345 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12359 77
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4098 44
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12134 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1253 34
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 308 23
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1427 19
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 285 19
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 17
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 166 17
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1910 16
Big Data - Большие данные 1249 13
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 75 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 680 10
e-Commerce - Электронная коммерция 379 10
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 477 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 22 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4017 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 668 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2522 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1024 8
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 507 8
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 15 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 822 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1639 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1590 7
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 144 7
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 758 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2447 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2227 6
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 551 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1803 6
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 793 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 632 6
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 740 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 349 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 927 5
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 77 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1102 5
ИТ-аутсорсинг 860 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 864 4
Google Android 11673 14
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 11 10
Apple iOS 6248 9
1С:ERP Управление предприятием 216 9
Apple - App Store 2355 9
Linux OS 7207 9
Apple iPad 3542 8
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 44 8
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 364 8
1С-Рарус Бэк-офис 12 7
Apple iPhone - серия смартфонов 5825 7
ВТБ Мои Инвестиции 35 7
ЦФТ Faktura.ru 153 6
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 64 6
Google Play - Google Store - Android Market 2638 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1142 6
Microsoft Windows 10 10129 6
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1677 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2061 4
Google Chrome - браузер 1168 4
DataSpace ЦОД 18 4
Dashboard Systems Boardmaps 14 4
Microsoft Office 3012 4
1С-Рарус Депозитарий 5 4
Microsoft Azure 1217 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 169 4
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 133 3
Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 47 3
Microsoft SQL Server 1265 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 3
Ред ОС 268 3
Neoflex Reporting Big Data Edition 20 3
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 289 3
VK - Mail.Ru myTarget 104 3
OpenText Documentum 342 3
VK - Mail.ru Одноклассники 977 3
СБП - Система быстрых платежей Банка России 213 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 676 3
Apple iPhone 6 578 3
Мамба - Mamba - Служба знакомств 96 3
Демидов Сергей 54 33
Нуйкин Андрей 31 29
Путин Сергей 39 24
Чаркин Евгений 199 24
Трояновский Владимир 40 24
Дьяченко Валерий 69 21
Валчев Стоян 48 20
Путятинский Сергей 54 19
Палей Лев 34 19
Сотин Денис 106 17
Борисов Илья 26 17
Горбатько Александр 93 17
Мусич Роман 19 17
Сычев Артем 51 17
Контемиров Юрий 30 17
Белоусов Максим 70 17
Кузовкин Алексей 154 16
Цыганов Вячеслав 54 16
Курбатов Владимир 23 15
Суровец Дмитрий 44 15
Калинкин Алексей 16 15
Гущин Александр 15 15
Натрусов Артем 137 15
Кузин Вадим 34 14
Остапенко Григорий 27 14
Захаров Александр 20 14
Емельченков Сергей 86 14
Путин Владимир 2443 14
Бурилов Андрей 25 13
Дилбарян Павел 17 13
Казарин Станислав 111 13
Нестеров Алексей 84 12
Аксаков Анатолий 103 12
Дворкович Аркадий 188 12
Кочетков Владислав 247 11
Лысенко Юрий 23 11
Гришин Дмитрий 182 11
Евтушенков Владимир 186 11
Залманов Андрей 29 10
Ступин Евгений 18 10
Россия - Российская федерация - РФ 82514 392
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34024 143
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 126
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 71
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 47
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 37
Украина 5529 33
Европа 7265 24
Европа Восточная 2815 21
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 629 20
Беларусь - Белоруссия 3207 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9568 18
Россия - ДФО - Магаданская область 299 18
Германия - Федеративная Республика 7790 17
Россия - ДФО - Сахалинская область 609 16
Казахстан - Республика 4139 15
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 533 14
США - Нью-Йорк 2588 14
Великобритания - Лондон 1840 13
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 819 13
Россия - ДФО - Амурская область 451 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3811 13
Греция - Греческая Республика 631 12
Узбекистан - Республика 1255 12
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 223 11
Грузия 1032 11
Япония 7899 11
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 467 11
Россия - ПФО - Мордовия Республика 504 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 990 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1729 11
Россия - ПФО - Оренбургская область 410 10
Россия - ПФО - Пензенская область 433 10
Россия - ПФО - Саратовская область 508 10
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 330 10
Россия - ПФО - Нижегородская область 975 10
Россия - ПФО - Самарская область 780 10
Россия - ПФО - Ульяновская область 462 10
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 379 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4110 48
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1104 46
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 34
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3663 28
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 163 27
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 23
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 22
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 22
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 18
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 424 18
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5066 15
Forex - Форекс - Валютный рынок 74 14
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2234 12
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1227 12
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1518 11
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 574 8
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 28 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1091 7
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 77 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 415 5
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 52 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1499 5
Черкизон - Черкизовский рынок 72 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 4
ОФЗ - Облигации федерального займа 8 4
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 25 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 205 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1231 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1481 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 626 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 784 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1882 3
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 121 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 340 3
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 60 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 77 3
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 29 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 950 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 123 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 126
Thomson Reuters - Рейтер 5681 12
Прайм - Агентство экономической информации 639 11
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 554 10
Bloomberg 939 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 8
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 8
Открытые системы ИД 108 4
Forbes - Форбс 560 3
Известия ИД 201 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 3
Коммерсантъ - Издательский дом 791 3
Ведомости 275 3
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 280 2
The Bell - Издание 34 2
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 78 2
Интерфакс Казахстан 3 1
Вести 24 - Российский информационный канал 26 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
Сбербанк - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 49 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 1
Российская газета 219 1
Деловой Петербург 21 1
USA Today 124 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 21 1
Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 16 1
Банки.ру - Banki.ru 35 1
РБК Daily 80 1
Россия 24 - телеканал 94 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 47 1
CrunchBase 63 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 324 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 592 1
CNET - Издание 1557 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 1
NYT - The New York Times 943 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 143 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 335 1
РИА Новости 720 1
WSJ - The Wall Street Journal 1194 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2663 26
Gartner 3195 20
Dow Jones & Company - Доу Джонс 123 9
S&P - Standard and Poor’s 467 9
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IDC - International Data Corporation 4527 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 608 7
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 176 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 4
S&P 500 226 4
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 14 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 355 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 2
RAEX - Эксперт РА 69 2
Forrester Research 784 2
OWASP Top - Open Web Application Security Project 45 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
Frost & Sullivan 177 1
Vanson Bourne 47 1
Refinitiv 4 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 76 1
Cybersecurity Ventures 7 1
B2B International 50 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
comScore 304 1
eMarketer 195 1
IDC Forecast and Competitive Analysis 3 1
Markets&Markets Research 92 1
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 38 4
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 547 3
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 286 3
Сириус - Образовательный центр 108 3
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 94 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 46 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 166 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 338 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1056 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 144 2
РАН - Российская академия наук 954 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 212 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 59 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 274 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского ГБУЗ НИИ 15 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 37 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 71 1
Академия АйТи 51 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 220 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 49 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 23 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 30 1
ГУУ - Государственный университет управления 17 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 63 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 714 29
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 22
CNews Баттл 37 16
CNews FORUM Кейсы 46 13
CNews AWARDS - награда 334 13
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 26 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 353 3
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 24 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 164 2
Oracle AppsForum 19 2
Oracle OpenWorld 58 2
Oracle Modern Cloud Day 8 2
Softool 60 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 56 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
Oracle Modern Business Summit 2 1
SAP Forum 28 1
Чёрная пятница (распродажи) 84 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 165 1
GeekBrains 43 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 721 1
Олимпийские игры - Olympic Games 474 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
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