Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Московская Биржа
Мосбиржа
MOEX
Moscow Exchange
ММВБ
Московская межбанковская валютная биржа
Публикаций - 857, упоминаний - 1462
Московская Биржа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Демидов Сергей 54 33
|Нуйкин Андрей 31 29
|Путин Сергей 39 24
|Чаркин Евгений 199 24
|Трояновский Владимир 40 24
|Дьяченко Валерий 69 21
|Валчев Стоян 48 20
|Путятинский Сергей 54 19
|Палей Лев 34 19
|Сотин Денис 106 17
|Борисов Илья 26 17
|Горбатько Александр 93 17
|Мусич Роман 19 17
|Сычев Артем 51 17
|Контемиров Юрий 30 17
|Белоусов Максим 70 17
|Кузовкин Алексей 154 16
|Цыганов Вячеслав 54 16
|Курбатов Владимир 23 15
|Суровец Дмитрий 44 15
|Калинкин Алексей 16 15
|Гущин Александр 15 15
|Натрусов Артем 137 15
|Кузин Вадим 34 14
|Остапенко Григорий 27 14
|Захаров Александр 20 14
|Емельченков Сергей 86 14
|Путин Владимир 2443 14
|Бурилов Андрей 25 13
|Дилбарян Павел 17 13
|Казарин Станислав 111 13
|Нестеров Алексей 84 12
|Аксаков Анатолий 103 12
|Дворкович Аркадий 188 12
|Кочетков Владислав 247 11
|Лысенко Юрий 23 11
|Гришин Дмитрий 182 11
|Евтушенков Владимир 186 11
|Залманов Андрей 29 10
|Ступин Евгений 18 10
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru