Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Московская Биржа
Мосбиржа
MOEX
Moscow Exchange
Публикаций - 843, упоминаний - 1406
Московская Биржа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Демидов Сергей 53 30
|Нуйкин Андрей 30 26
|Чаркин Евгений 199 24
|Трояновский Владимир 40 24
|Путин Сергей 38 22
|Дьяченко Валерий 69 21
|Валчев Стоян 48 20
|Путятинский Сергей 54 19
|Палей Лев 33 17
|Сотин Денис 106 17
|Борисов Илья 26 17
|Белоусов Максим 70 16
|Цыганов Вячеслав 54 16
|Гущин Александр 15 15
|Горбатько Александр 92 15
|Кузовкин Алексей 154 15
|Мусич Роман 18 15
|Суровец Дмитрий 44 15
|Сычев Артем 50 15
|Калинкин Алексей 16 15
|Контемиров Юрий 29 15
|Натрусов Артем 137 15
|Остапенко Григорий 26 14
|Путин Владимир 2437 14
|Емельченков Сергей 86 14
|Кузин Вадим 34 14
|Казарин Станислав 111 13
|Курбатов Владимир 22 13
|Бурилов Андрей 25 13
|Нестеров Алексей 84 12
|Дворкович Аркадий 188 12
|Аксаков Анатолий 102 12
|Дилбарян Павел 16 11
|Евтушенков Владимир 186 11
|Кочетков Владислав 247 11
|Ступин Евгений 18 10
|Марковский Роман 16 10
|Глазков Александр 62 10
|Кудашев Константин 12 10
|Залманов Андрей 29 10
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168462, в очереди разбора - 1038627.
Создано именных указателей - 58348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168462, в очереди разбора - 1038627.
Создано именных указателей - 58348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru