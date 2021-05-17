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Московская Биржа
Мосбиржа
MOEX
Moscow Exchange

Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange


17.05.2021 «ВТБ мои инвестиции» предоставили доступ к торгам иностранными акциями на Мосбирже
20.02.2021 Selectel привлек более $40 млн через размещение облигаций на Московской бирже
28.01.2021 Selectel разместит облигации на Мосбирже
21.12.2020 Игорь Алутин, Мосбиржа: Маркетплейс Московской биржи делает финуслуги доступными для регионов
13.10.2020 «Диасофт» разработала решение для работы с маркетплейсом Московской биржи
27.08.2020 «Тинькофф капитал» дает доступ к индексу NASDAQ-100
02.07.2020 Mail.ru Group вышла на Московскую биржу
28.11.2019 Цена акций «Яндекса» превысила исторический максимум
23.05.2019 «Московская биржа» обновила систему управления индексами
19.10.2018 Мосбиржа создает «Маркетплейс» для удаленного заключения сделок
13.04.2018 Не прошло и двух недель: IBS отложила IPO
05.04.2018 На Московской бирже торговали с помощью «запрещенного ПО»
28.08.2017 Московская биржа станет торговать криптовалютой
22.05.2017 «RG-Soft» внедрила систему биллинга в компании «Московская биржа»
17.01.2017 «Московская биржа» впервые раскрыла, из какого СПО сделана ее новая торговая система
31.03.2016 Топ-менеджеры Мосбиржи о запуске торговли зерном через облака
11.11.2014 «Московская Биржа» выбрала DataSpace в качестве поставщика услуг ЦОД
03.06.2014 Акции «Яндекса» появятся на Московской Бирже
21.01.2014 Fabrikant.ru купил «ММВБ-ИТ» — оператора ЭТП ММВБ «Госзакупки»
12.11.2013 ITinvest и «Московская Биржа» приглашают на второй «Финансовый раунд»
07.11.2013 ITinvest и «Московская Биржа» приглашают на второй «Финансовый раунд»
22.10.2013 «Московская Биржа» и NASDAQ займутся привлечением международных инвесторов
19.10.2012 BT и ММВБ-РТС работают над открытием рынков акций стран БРИКС
05.07.2012 Московская Биржа и «РВК» создали Russian Innovation IPO Club
06.06.2012 ФСФР оштрафовала ММВБ-РТС за 4-часовой сбой на бирже на 300 тыс. руб.
25.04.2012 Из-за очередного сбоя ИТ-блок ММВБ-РТС ждут репрессии
25.04.2012 ММВБ-РТС назвала причину сбоя в работе системы торгов
14.03.2012 Акции «Ютинет.Ру» включили в Индекс «ММВБ – инновации»
16.02.2012 Fabrikant.ru и ЭТП ММВБ «Госзакупки» договорились об интеграции
09.12.2011 ММВБ и НЦПР завершили испытания новой торговой платформы на базе продуктов Red Hat
30.09.2011 Акции «Ситроникса» допущены к торгам на «Рынке инноваций и инвестиций» ММВБ
09.08.2011 ММВБ автоматизировала процессы техподдержки пользователей ИС на базе OmniTracker
07.07.2011 ММВБ и EPAM запускают публичное тестирование нового FIX/FAST-решения для получения данных о биржевых торгах в режиме реального времени
16.06.2011 Акции «Ютинет.Ру» допустили к торгам на ММВБ
30.05.2011 Акции в мае: хороший старт для «Яндекса» и обвал для остальных
28.02.2011 Информационный блок РИИ появится на ММВБ
23.12.2010 Уровень капитализации «ЦентрТелекома» на ММВБ преодолел отметку в $2 млрд
02.11.2010 Акции МТС переведены в котировальный список «А1» фондовой биржи ММВБ
22.07.2010 Акции: «Армада» перешла из сектора растущих в основной список ММВБ
21.07.2010 ММВБ приступила к публичному тестированию нового решения на базе FIX-протокола

Публикаций - 843, упоминаний - 1406

Московская Биржа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8519 144
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7770 92
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7480 80
Ростелеком - Связьинвест 1656 76
АФК Система ПАО 1617 68
Ростелеком ВолгаТелеком 509 47
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6193 46
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 458 43
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 42
Ростелеком ЦентрТелеком 503 42
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1230 41
Ситроникс - Sitronics 832 36
Армада - РБК софт 661 34
Microsoft Corporation 20985 34
IBS - ИБС ИТ Услуги 1326 33
Yandex - Яндекс 4552 33
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 705 31
VK - Mail.ru Group 2809 30
IBM 8669 28
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 406 26
Ростелеком Уралсвязьинформ 611 26
Diasoft - Диасофт 500 24
Cisco Systems 4628 24
Rambler Group - Рамблер ГК 757 24
Oracle Corporation 5806 24
HP - Hewlett-Packard 3423 22
Intel Corporation 10785 21
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1474 19
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 364 16
Apple Inc - Эппл Рус 10099 16
SAP SE 4370 14
1С-Рарус 704 13
Синтерра - Synterra 743 13
5017 11
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 631 11
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 879 11
Veeam Software 265 11
Google LLC 9412 11
РНТ - Русские Навигационные Технологии 124 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 550 10
РТС - Фондовая биржа 317 176
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4825 75
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1901 69
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 371 57
ГПБ - Газпромбанк 799 56
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 832 48
ВТБ Банк Москвы 432 42
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1764 38
Альфа-Банк 1327 38
Уралсиб Банк 426 36
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 231 34
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 767 33
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 696 32
Открытие ФК 566 31
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 223 30
РЖД - Российские железные дороги 1324 28
Росбанк ПАО - Societe Generale 408 27
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 25
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 87 24
ПСБ - Промсвязьбанк 636 21
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 20
МКБ - Московский кредитный банк 284 20
Аэрофлот 615 19
Газпром ПАО 747 19
НРД - Национальный расчетный депозитарий 100 19
Почта России ПАО 1773 19
НСПК - Национальная система платежных карт 272 19
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 81 19
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 163 18
Интер РАО ПАО 264 18
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1583 17
X5 Group 648 16
Росводоканал 47 16
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 27 16
Металлинвестбанк 41 15
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 96 15
МТС банк 267 14
Qiwi 789 14
Фаберлик - Faberlic 66 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2743 72
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7329 32
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1135 31
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 103 27
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2314 25
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1997 23
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1982 20
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1728 17
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 26 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1136 15
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1098 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 609 14
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 377 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1240 13
Роснано 619 13
ПФР Департамент информационных технологий 129 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 494 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1479 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1843 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2014 9
Федеральное казначейство России 863 9
Правительство Москвы 815 9
Правительство РФ 2646 8
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 33 8
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 8
Росгеолэкспертиза ФГКУ 8 7
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 563 7
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
Правительство Москвы - Департамент строительства 9 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 6
Президент Российской Федерации 1718 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 226 6
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 490 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 925 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 5
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 69 5
World Bank Group - Всемирный банк 237 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 931 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2468 53
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 11
АРБ - Ассоциация российских банков 147 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 160 6
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 3
АФТ - Ассоциация Финтех 84 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 34 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 2
Linux Foundation 163 2
Единая Россия - Политическая партия 218 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 194 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 51 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 148 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
Руссофт - Russoft 342 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12279 74
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4025 42
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1239 34
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12118 34
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 306 22
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 285 19
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1405 18
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 17
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 166 17
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1887 16
Big Data - Большие данные 1239 13
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 72 11
e-Commerce - Электронная коммерция 379 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 678 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 662 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 22 9
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 472 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3958 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 821 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2513 8
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 14 8
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 507 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1582 7
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 144 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 998 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2435 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2111 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 625 6
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 791 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1634 6
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 550 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 917 5
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 739 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 343 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1092 5
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 77 5
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 712 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1783 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1203 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5139 4
Google Android 11645 14
Apple iOS 6210 9
Linux OS 7176 9
1С:ERP Управление предприятием 215 9
Apple - App Store 2352 9
Apple iPad 3537 8
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 44 8
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 11 8
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 357 8
ВТБ Мои Инвестиции 34 7
1С-Рарус Бэк-офис 12 7
Apple iPhone - серия смартфонов 5813 7
ЦФТ Faktura.ru 153 6
Google Play - Google Store - Android Market 2633 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1134 6
Microsoft Windows 10 10098 6
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1668 4
DataSpace ЦОД 18 4
Google Chrome - браузер 1163 4
Dashboard Systems Boardmaps 14 4
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 62 4
Microsoft Office 2993 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 4
Microsoft Azure 1214 4
1С-Рарус Депозитарий 5 4
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 289 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 132 3
Microsoft SQL Server 1240 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 167 3
VK - Mail.Ru myTarget 104 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 3
Neoflex Reporting Big Data Edition 20 3
OpenText Documentum 342 3
Ред ОС 261 3
Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 47 3
СБП - Система быстрых платежей Банка России 208 3
Apple iPhone 6 578 3
Мамба - Mamba - Служба знакомств 96 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 727 3
Microsoft Office Excel 718 3
Демидов Сергей 53 30
Нуйкин Андрей 30 26
Чаркин Евгений 199 24
Трояновский Владимир 40 24
Путин Сергей 38 22
Дьяченко Валерий 69 21
Валчев Стоян 48 20
Путятинский Сергей 54 19
Палей Лев 33 17
Сотин Денис 106 17
Борисов Илья 26 17
Белоусов Максим 70 16
Цыганов Вячеслав 54 16
Гущин Александр 15 15
Горбатько Александр 92 15
Кузовкин Алексей 154 15
Мусич Роман 18 15
Суровец Дмитрий 44 15
Сычев Артем 50 15
Калинкин Алексей 16 15
Контемиров Юрий 29 15
Натрусов Артем 137 15
Остапенко Григорий 26 14
Путин Владимир 2437 14
Емельченков Сергей 86 14
Кузин Вадим 34 14
Казарин Станислав 111 13
Курбатов Владимир 22 13
Бурилов Андрей 25 13
Нестеров Алексей 84 12
Дворкович Аркадий 188 12
Аксаков Анатолий 102 12
Дилбарян Павел 16 11
Евтушенков Владимир 186 11
Кочетков Владислав 247 11
Ступин Евгений 18 10
Марковский Роман 16 10
Глазков Александр 62 10
Кудашев Константин 12 10
Залманов Андрей 29 10
Россия - Российская федерация - РФ 82238 388
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33964 142
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26616 126
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12043 70
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11542 45
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11596 36
Украина 5525 33
Европа 7252 23
Европа Восточная 2809 20
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 629 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10865 19
Германия - Федеративная Республика 7779 17
Россия - ДФО - Магаданская область 298 17
Беларусь - Белоруссия 3200 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9501 17
Россия - ДФО - Сахалинская область 608 16
Казахстан - Республика 4128 14
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 532 14
США - Нью-Йорк 2587 14
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 805 13
Великобритания - Лондон 1840 13
Россия - ДФО - Амурская область 450 13
Греция - Греческая Республика 631 12
Узбекистан - Республика 1251 12
Япония 7892 11
Россия - ПФО - Мордовия Республика 502 11
Грузия 1032 11
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 466 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 989 11
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 223 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3775 11
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 324 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1728 10
Россия - ПФО - Пензенская область 433 10
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 378 10
Россия - ПФО - Ульяновская область 461 10
Россия - ПФО - Нижегородская область 971 10
Россия - ПФО - Саратовская область 505 10
Россия - ПФО - Оренбургская область 410 10
Россия - ПФО - Самарская область 779 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4085 48
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1099 43
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2745 32
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 163 27
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3648 27
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 23
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 22
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 22
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 411 18
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 423 18
Forex - Форекс - Валютный рынок 74 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5029 14
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 143 2
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ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 30 1
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UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 176 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 713 29
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1419 20
CNews Баттл 37 16
CNews FORUM Кейсы 45 13
CNews AWARDS - награда 332 13
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 353 3
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 24 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 163 2
Oracle AppsForum 19 2
Oracle OpenWorld 58 2
Oracle Modern Cloud Day 8 2
Softool 60 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 56 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
Oracle Modern Business Summit 2 1
SAP Forum 28 1
Чёрная пятница (распродажи) 84 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
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GeekBrains 43 1
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