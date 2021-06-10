Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Москва
Марьино
Публикаций - 38, упоминаний - 43
Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 100 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1708 1
|Кораблик 33 1
|Мосэнергосбыт АО 80 1
|Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 5 1
|Парк Победы - Парк культуры и отдыха 25 1
|ОНЭКСИМ ГК 36 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 945 1
|Лацанич Василь 92 4
|Лысенко Эдуард 210 3
|Сивков Арташес 16 3
|Евтушенко Олег 125 2
|Чамара Денис 57 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Шведов Александр 18 2
|Сардарян Роберт 19 1
|Lindkvist Marcus - Линдквист Маркус 1 1
|Стрельцов Геннадий 2 1
|Шишканов Денис 1 1
|Лобанов Денис 35 1
|Бортников Денис 8 1
|Кнышев Сергей 7 1
|Владимиров Олег 1 1
|Каруля Максим 1 1
|Солодовников Дмитрий 55 1
|Хомутинников Александр 2 1
|Соколов Максим 15 1
|Иванченко Павел 6 1
|Солодовников Денис 63 1
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
|Усманов Алишер 246 1
|Черепенников Антон 52 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 253 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858307, в очереди разбора - 761486.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858307, в очереди разбора - 761486.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru