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Москва
Марьино

Москва - Марьино


10.06.2021 ВТБ: новые резиденты индустриального парка «Марьино» инвестируют в свои проекты более 5 млрд рублей 3
14.11.2019 Концерн «Автоматика» представил обновленный «умный домофон» с распознаванием лиц 1
14.11.2019 «Автоматика» представила обновленный «умный домофон» с распознаванием лиц 1
02.09.2019 «Билайн» реализовал пилот умного учета электроэнергии на базе NB-IoT 3
29.08.2019 «Билайн» предоставит технологии для развития инфраструктуры Санкт-Петербурга 1
29.08.2019 «Билайн» займется созданием цифровой экономики Санкт-Петербурга 1
08.07.2019 «Билайн» запустил в Москве мобильный интернет вещей 1
02.07.2019 «Билайн» активировал технологию NB-IoT по всей Москве 1
29.04.2019 В России построят колоссальную систему оповещения о ЧС. Придется переделать таксофоны и цифровое ТВ 1
17.12.2018 Правительство Москвы и «Билайн» заключили соглашение о развитии услуг связи в столице 1
29.11.2018 «Билайн» представил гибридную сеть для интернета вещей 1
27.11.2018 «Билайн» нацелился покупать системных интеграторов 2
16.10.2018 «Билайн» развернул стандарт NB-IoT на сети LTE в Новосибирске 1
15.10.2018 «Билайн» протестировал учет электроэнергии на базе «интернета вещей» 1
12.10.2018 «Мегафон» вступил в борьбу за звание первого оператора «интернета вещей» в России, выпустив спецтариф для IoT 1
17.09.2018 «Билайн» и Ericsson заключили соглашение о развитии 5G и интернета вещей 1
25.06.2018 «Билайн» начал тестировать решения в области интернета вещей в Москве 1
26.01.2015 В переходах столичного метро появятся автоматизированные зоны самообслуживания 1
22.04.2014 Самая быстрая LTE-сеть в Москве оказалась у «Мегафона» 1
13.11.2012 МГТС подключила к сети GPON 75 новых домов 1
07.11.2012 МГТС подключила к сети GPON 125 новых домов 1
31.10.2012 МГТС подключила к сети GPON 150 новых домов 1
23.08.2011 «Ё-мобиль» будет ездить на Android'e 1
16.06.2011 МТС улучшила качество связи в популярных зонах отдыха по всей России 1
24.03.2011 В Москве состоялась Всероссийская научно-практическая школьная конференция «Электронная Россия: выбор молодых» 1
28.09.2010 "Кораблик" взял на борт ERP 1
14.09.2010 МГТС переключит в код «499» 20 тыс. абонентов в Марьино, Вешняках и Курьяново 1
25.01.2010 Абонентская база «Акадо» в Ethernet-сегменте составила более 130 тыс 1
07.07.2009 «Акадо» перейдёт на единый частотный план в ЮВАО 1
14.04.2009 «Акадо» модернизировала Ethernet-сегмент своей сети 1
23.05.2007 Москва: NetByNet метит на место Qwerty 1
24.08.2006 Буш вернул россиянам арестованные телефоны? 1
04.07.2006 NetByNet сменил хозяина 1
04.07.2006 Москва: три Ethernet-оператора слились 1
26.04.2006 Мобильники "Евросети" пошли под нож 1
17.02.2006 HDTV пришло в Москву. Контента нет 1
16.02.2006 Cisco и "Искрателеком" запустили HDTV 1
11.01.2006 "Билайн" получил "тройку" за связь 1

Публикаций - 38, упоминаний - 43

Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 7
Ericsson 981 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1040 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 3
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 64 3
Акадо Телеком - Комкор 690 3
Ростех - Концерн Автоматика 402 2
Ростех - Ростехнологии 2239 2
NVision Group - Энвижн Груп 571 2
Google LLC 8263 2
Elster - Эльстер Метроника 3 1
ИнфоТех 16 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1715 1
Корус Консалтинг ГК 828 1
Yandex - Яндекс 4236 1
Microsoft Corporation 13274 1
VK - Mail.ru Group 2626 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 74 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 236 1
ИКС холдинг - Форпост 36 1
АФК Система ПАО 1249 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 100 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1708 1
Кораблик 33 1
Мосэнергосбыт АО 80 1
Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 5 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 25 1
ОНЭКСИМ ГК 36 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1097 3
Правительство Москвы 699 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1757 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6143 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 257 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 622 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 56 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 945 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1146 9
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1370 6
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 825 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8023 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5324 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 421 3
Умный домофон - IP/SIP-домофония 9 2
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 167 2
3G - Стандарт мобильной связи 4037 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3174 2
FM-радиовещание - FM-тюнер 645 1
АСКУЭ - Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии 31 1
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 57 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 309 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2573 1
eMTC - enhanced Machine-Type Communication 4 1
HFC - Hybrid Fiber Coax - гибридные оптико-коаксиальные сети 23 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1632 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2249 1
Умные платформы 507 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1921 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1580 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10862 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 532 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1318 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3138 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 606 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 976 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 75 1
Google Android 10774 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 552 1
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 20 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCloud - Виртуальный ЦОД 16 1
Speedtest by Ookla 32 1
Elster Метроника 150 - серия модемов 1 1
Elster - Альфа Смарт 1 1
МТС 3G-сеть 87 1
Лацанич Василь 92 4
Лысенко Эдуард 210 3
Сивков Арташес 16 3
Евтушенко Олег 125 2
Чамара Денис 57 2
Кабанов Владимир 174 2
Шведов Александр 18 2
Сардарян Роберт 19 1
Lindkvist Marcus - Линдквист Маркус 1 1
Стрельцов Геннадий 2 1
Шишканов Денис 1 1
Лобанов Денис 35 1
Бортников Денис 8 1
Кнышев Сергей 7 1
Владимиров Олег 1 1
Каруля Максим 1 1
Солодовников Дмитрий 55 1
Хомутинников Александр 2 1
Соколов Максим 15 1
Иванченко Павел 6 1
Солодовников Денис 63 1
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
Усманов Алишер 246 1
Черепенников Антон 52 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19763 16
Россия - Российская федерация - РФ 63740 13
Москва - Марьино - Умный квартал 10 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8630 9
Россия - ЦФО - Ярославская область 365 4
Россия - СФО - Новосибирск 2230 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 818 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1450 2
Россия - Новокосино 12 2
Россия - Сибирь 999 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1644 2
Москва - Бибирево 12 1
Россия - ЦФО - Брянская область 94 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 204 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 45 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 153 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 379 1
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 55 1
Россия - ЦФО - Орловская область 141 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 163 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 154 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 338 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 210 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 147 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 272 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 33 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 64 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 66 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 91 1
Россия - Арск 5 1
Россия - Светлогорск 16 1
Россия - СФО - Ленинградская область - Выборг 94 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 40 1
Россия - Кстово 27 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1297 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1249 1
Россия - ПФО - Казань 1634 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 292 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 933 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 695 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 476 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2363 1
Резерв универсального обслуживания 39 1
Федеральный закон 522-ФЗ - О развитии систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации 3 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3520 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 221 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 253 1
Ericsson Mobility Report 27 1
Академгородок Новосибирск 39 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Инфотех - Тюменский цифровой форум и выставка 3 1
Технопром - форум технологического развития 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858307, в очереди разбора - 761486.
Создано именных указателей - 46783.
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