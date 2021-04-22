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22.04.2021 «Яндексу» крупно повезло с хозяином офиса. Он разрешил выгодно пересчитать ставки аренды 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
30.10.2020 В Сочи и Красной Поляне заработал сервис «Бери Заряд!», в автоматах которого можно арендовать зарядное устройство для смартфона 1
19.06.2020 «Яндекс» впервые показал свою новую штаб-квартиру. Фото 2
24.04.2020 Как «Яндекс» за долги перед ВТБ купил землю под свою будущую штаб-квартиру 2
27.02.2020 Ради сделки с «Яндексом» известный московский рантье готов был рискнуть $700 млн 9
14.11.2019 «Яндекс» сбил цену своей будущей штаб-квартиры на 2 миллиарда 1
18.12.2018 «Яндекс» купил землю для новой штаб-квартиры после того, как не смог выкупить старую 2
19.11.2018 NAI Becar представила квартальные итоги на рынке коворкингов Москвы 1
25.08.2017 «Яндекс» отложил $100 млн на аренду своего офиса 2
05.07.2017 Сотрудников «Яндекса» эвакуировали из-за пожара 1
25.01.2017 «Мегафон» стал оператором связи игорной зоны в Сочи 1
08.09.2016 «Яндекс» раздумал покупать собственный офис 1
19.02.2016 «Яндекс» покупает собственный московский офис 4
22.06.2015 Интеграторам нужен гол 1
05.02.2015 Внедрение VDI: как сократить стоимость рабочего места бэк-офиса в 2 раза 1
21.01.2015 «Первый БИТ» автоматизировал управленческий учет для «Росинжиниринга» 1
18.12.2014 «МегаФон» готовит горнолыжные курорты Сочи и Северного Кавказа к Новому году 1
21.10.2014 В почтовое обращение выходит марка «Герб г. Сочи» 1
29.09.2014 Марки: анонс продукции на октябрь 2014 г. 1
18.07.2014 «Росэлектроника» оснастила ж/д-вокзалы России автоматизированными камерами хранения 1
22.04.2014 «Билайн» улучшает качество связи и расширяет зону покрытия сети в Кировской области 1
16.01.2014 2ГИС выпустил приложение для тех, кто будет в Сочи 1
16.12.2013 «Компьюлинк» закончил строительство сетей связи специального назначения на олимпийских объектах 1
05.12.2013 РТРС запустил цифровое вещание в зоне проведения Олимпийских игр в Сочи 1
27.09.2013 Техника Олимпиады. ZOOM.CNews побывал в предолимпийском Сочи 1
01.03.2013 На тестовых соревнованиях в Сочи опробовали современный многофункциональный комплекс радиоконтроля 1
02.10.2012 Maykor открывает филиал в Сочи 1
27.09.2012 «МегаФон» оценил готовность сети в Сочи 1
07.09.2012 Офис «Яндекса» эвакуирован. ФОТО 2
21.05.2012 «МегаФон» запустил сеть LTE в Сочи 1
30.11.2011 Путин поругал Щеголева за снос 100-летней почты 1
12.08.2011 «Яндекс» раскрыл стоимость своего офиса в центре Москвы 3
28.02.2011 Александр Молдаванов: TETRA и ГЛОНАСС — оружие экстренных служб 1
10.02.2011 МТС запустила федеральную программу по повышению качества indoor-связи 1
17.12.2010 На «Яндекс.Картах» появились новые спутниковые снимки 160 городов 1
08.09.2010 Эксперты МОК положительно оценили статус олимпийского строительства по объектам связи 2
20.07.2010 ЮТК инвестирует в развитие телекоммуникаций в Сочи 165 млн. руб 1
15.04.2010 Александр Яковлев назначен начальником административно-правового управления Россвязи 1
08.04.2010 Россвязь представила результаты работ по олимпийскому строительству 1

Публикаций - 46, упоминаний - 66

Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 11
Microsoft Corporation 11143 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 181 1
Тизприбор - Контрольно-измерительные приборы 10 1
Chargerent 3 1
Fuel Rod 3 1
Chimpy 3 1
NOMO 3 1
WeCharge 3 1
Ankerbox 3 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Центел - Центральный телеграф 164 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
SEC Consult Services 931 1
Ланит Интеграция 101 1
Ланит ГК 1160 1
Крок 1221 1
Lenovo Group 1641 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Код Безопасности 365 1
3770 1
Астерос - Asteros 531 1
Comptek - Комптек 53 1
ALP Group 37 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 9
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 5
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 4
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
РЖД Москва - Павелецкий вокзал 7 3
Workki City - Сеть коворкингов 2 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Lotte - Лотте - бизнес-центр 3 2
Напа ООО 3 2
ПроектТехСтрой 1 1
NAI Becar 4 1
White&Case 2 1
Cushman & Wakefield 5 1
Валрус Консалтинговая компания Карцева - Valrus 1 1
Power Resources 1 1
KR Properties 3 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц 8 1
MR Group 7 1
Бери Заряд! 4 1
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 14 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 4 1
Гранд Корус 1 1
WeWork 6 1
Fischer Sports - Фишер 1 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Открытие ФК 538 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 2 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 255 1
Парк Зарядье 14 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Правительство Москвы - Департамент городского имущества города Москвы - ДГИ 9 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 58 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 3
Flash 479 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
ИТ-аутсорсинг 671 1
ИТ-аудит 75 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 288 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Kubernetes 307 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 4
Google Android 10751 3
Apple iOS 5742 3
Microsoft Windows 10 6670 3
Яндекс.Маркет 439 2
Linux OS 4272 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 2
Apple Pay 385 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 23 1
HPE 3PAR 87 1
Microsoft SQL Server 798 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Нанософт nanoCAD 35 1
Кузнецов Александр 75 3
Клячин Александр 13 3
Волож Аркадий 181 2
Киссиди Одиссей 2 2
Киссиди Георгис 1 1
Кривошеев Евгений 4 1
Приданцев Сергей 82 1
Зверев Андрей 52 1
Патешман Александр 2 1
Красов Алексей 4 1
Голованов Леонид 5 1
Королев Константин 9 1
Кулешов Алексей 27 1
Клягин Александр 1 1
Кузнецов Анатолий 2 1
Яковицкий Алексей 12 1
Бобровников Борис 86 1
Бакунов Григорий 19 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 21
Россия - Российская федерация - РФ 57617 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 9
Россия - ПФО - Казань 1521 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 4
Россия - СФО - Новосибирск 1977 3
Украина 3389 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 2
Япония 2808 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Россия - Сочи 913 2
Москва - Воробьёвы горы 15 2
Россия - Красная Поляна 17 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Европа Западная 618 1
Россия - Химки 88 1
Москва - Парк культуры 15 1
Россия - Серпухов 40 1
Россия - Махачкала 116 1
Россия - Пущино 7 1
Восточная Европа 1688 1
Индия - Республика 2181 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Казахстан - Республика 2646 1
Беларусь - Минск 328 1
Россия - Тула 181 1
Россия - Челябинск 775 1
Россия - Пермь 742 1
Россия - Краснодар 1040 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Россия - Волгоград 543 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 1
Ведомости 259 1
РИА Новости 654 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
New retail 2 1
CNews Analytics 1991 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 2
РАН - Российская академия наук 317 1
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Олимпийские игры - Olympic Games 302 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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