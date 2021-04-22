Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Москва
Красная Роза
бизнес-центр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 46, упоминаний - 66
Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Yandex - Яндекс 4101 11
|Microsoft Corporation 11143 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
|Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
|Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 181 1
|Тизприбор - Контрольно-измерительные приборы 10 1
|Chargerent 3 1
|Fuel Rod 3 1
|Chimpy 3 1
|NOMO 3 1
|WeCharge 3 1
|Ankerbox 3 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
|VK - Mail.ru Group 2485 1
|Центел - Центральный телеграф 164 1
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
|SEC Consult Services 931 1
|Ланит Интеграция 101 1
|Ланит ГК 1160 1
|Крок 1221 1
|Lenovo Group 1641 1
|Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
|Код Безопасности 365 1
|1С 3770 1
|Астерос - Asteros 531 1
|Comptek - Комптек 53 1
|ALP Group 37 1
|Кузнецов Александр 75 3
|Клячин Александр 13 3
|Волож Аркадий 181 2
|Киссиди Одиссей 2 2
|Киссиди Георгис 1 1
|Кривошеев Евгений 4 1
|Приданцев Сергей 82 1
|Зверев Андрей 52 1
|Патешман Александр 2 1
|Красов Алексей 4 1
|Голованов Леонид 5 1
|Королев Константин 9 1
|Кулешов Алексей 27 1
|Клягин Александр 1 1
|Кузнецов Анатолий 2 1
|Яковицкий Алексей 12 1
|Бобровников Борис 86 1
|Бакунов Григорий 19 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 1
|Ведомости 259 1
|РИА Новости 654 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|New retail 2 1
|CNews Analytics 1991 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 2
|РАН - Российская академия наук 317 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|Институт Общей Генетики им. Н. И. Вавилова РАН 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767841, в очереди разбора - 671526.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767841, в очереди разбора - 671526.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru