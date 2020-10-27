Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Москва
Зеленоград
Публикаций - 37, упоминаний - 57
Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1465 4
|Путин Владимир 1928 3
|Казак Максим 109 2
|Ефимов Владимир 33 1
|Дегтев Геннадий 86 1
|Прохоров Александр 86 1
|Стрельцов Алексей 1 1
|Дворкович Аркадий 173 1
|Массух Илья 192 1
|Бутурлин Иван 17 1
|Красников Геннадий 54 1
|Shaheen Jeanne - Шейхин Джинн 3 1
|Каменнова Мария 41 1
|Рудычева Наталья 83 1
|Спиридонов Александр 35 1
|Макаров Станислав 111 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 540 1
|Чудо техники 14 1
|Говорит Москва - радиостанция 13 1
|Радио России - радиостанция 34 1
|НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 73 2
|МИЭТ - Московский институт электронной техники 66 1
|Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 49 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 847612, в очереди разбора - 750803.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 847612, в очереди разбора - 750803.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru