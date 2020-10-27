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Москва
Зеленоград

Москва - Зеленоград


27.10.2020 Немцы оставили Россию без фабрики микросхем за 5 миллиардов 1
20.07.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» вложит в строительство Инновационного центра технологий около 1,5 млрд руб. 1
17.09.2019 «Элефус» защитил персональные данные пациентов радиологических кабинетов в поликлиниках Москвы 1
27.02.2019 США грозят российским ИТ-компаниям новыми санкциями 1
31.08.2018 США ввели санкции против российских разработчиков микроэлектроники 1
16.08.2018 Доля военной электроники в продукции «Ангстрема» приблизилась к 100% 1
07.02.2017 Городской агрегатор по ремонту цифровых устройств «Чудо техники» заработал по всей Москве 1
30.01.2017 В России создается автоматизированная система учета медикаментов 1
02.06.2016 Родители смогут проверить безопасность аттракционов на портале открытых данных Москвы 1
04.03.2015 «Билайн» запустил новую линейку тарифов для «домашних» абонентов в Москве, Люберцах и Зеленограде 1
12.08.2014 Завод «Микрон»: сердце российского хайтека 1
17.06.2013 Умный город: рождение детальной концепции 2
09.10.2012 Стартовала регистрация участников краудсорсинг-проекта по определению путей развития Зеленограда 5
22.08.2011 «Яндекс.Пробки» помогли настроить городские светофоры 2
20.07.2011 МТС обеспечит бесплатным Wi-Fi общественный транспорт Москвы 1
18.04.2011 Анна Коробова: Зрелых решений для G-Cloud на российском рынке пока нет 3
17.01.2011 Дождь лишил москвичей ТВ и оповещений о катастрофах 1
13.11.2010 В Зеленограде начал работать первый операторский зал контакт-центра «Фронт Лайн» 1
19.07.2010 Глава Зеленограда посетил «Современные компьютерные технологии» 2
08.04.2010 ИТ в госсекторе: как завести е-госуслуги 1
06.04.2010 Префектура Зеленограда приглашает к участию в проекте «Мобильный округ» операторов сотовой связи 1
16.12.2009 Приоритеты Медведева: CNews издал гид по инновациям для Росмолодежи 1
26.03.2008 Специалист по ремонту ПК присвоил ноутбуки на сумму 300 тыс. руб. 1
25.03.2008 Госуслуги пришли в мобильники 5
13.03.2008 Рейман пообещал российские процессоры и память для ПК 1
27.02.2008 Infon запустил мобильный портал государственных услуг 2
20.02.2008 "Одно окно" в ЖКХ: опыт Зеленограда 1
31.10.2007 Зеленоградский ЕИРЦ обслуживает население в режиме «одного окна» 1
18.07.2007 Infon начинает сотрудничество с Правительством Москвы 3
29.05.2007 "Ренова-Медиа" инвестирует в цифровую телефонию 700 млн руб. 1
10.04.2007 ГосИТ: вместо "одного окна" в моду входят МФЦ 1
27.03.2007 «Ситроникс» расплатится с Китаем за советские долги 1
07.06.2006 Москвичи получат набор e-услуг 1
01.06.2006 "Комкор ТВ": ребрендинг себя не оправдал? 1
31.05.2006 1 июня пройдет конференция "Электронный округ" 3
26.05.2006 1 июня откроется конференция "Электронный округ" 3
13.03.2006 Прошел семинар-совещание по вопросу создания ТВЗ "Зеленоград" 1

Публикаций - 37, упоминаний - 57

Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Микрон - Micron 393 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 215 3
Ситроникс - Sitronics 661 3
Ростех - Ростехнологии 2239 2
Siemens AG - Сименс Россия 844 2
РТИ 122 2
Ангстрем-Т 95 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5906 2
Intel Corporation 4828 2
ФОРС - Центр разработки 217 1
Software AG & IDS Scheer 141 1
Genesys 160 1
STMicroelectronics 126 1
НКС - Национальные кабельные сети 90 1
HERE 64 1
ASML 15 1
Автоматика Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 19 1
Мостелеком 39 1
Syrus Systems - Сайрус системс 2 1
Новатор ОКБ - Опытное конструкторское бюро «Новатор» имени Люльева Л.В. 7 1
Высокоточные комплексы НПО 9 1
СТЦ - Специальный Технологический Центр 8 1
Цифровое оружие и защита 4 1
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 1
Naumen - Наумен 373 1
Citrix Systems 616 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
Infineon Technologies 93 1
Nokia Corporation 2877 1
IBM 4097 1
Yandex - Яндекс 4221 1
Cisco Systems 2402 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6944 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 74 1
Элефус - Elephus 4 1
Laval - Лаваль 5 1
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 1
АФК Система ПАО 1219 1
СКБ Контур 423 1
Infotecs - ИнфоТеКС 255 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 55 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 269 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 39 1
Миландр ПКК 26 1
GlobalFoundries - GF 67 1
Пульсар НПП - Научно-производственная организация 11 1
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 21 1
КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова 4 1
Правительство Москвы 688 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6098 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 742 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1040 2
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 113 2
Федеральное собрание Российской Федерации 80 2
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 82 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1774 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 651 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1445 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 919 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 7 1
Роснано 456 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 149 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 450 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 248 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 89 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 195 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 790 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1097 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2050 1
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 1
Президент США 108 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 150 1
Президент Российской Федерации 1474 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 344 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 742 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 122 1
Правительство РФ 2269 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 984 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 450 1
Арбитражный суд города Москвы 377 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 130 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 19 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10821 3
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 138 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3113 2
3G - Стандарт мобильной связи 3998 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1310 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 190 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 532 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2565 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 309 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 108 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 36 1
Wiki - Вики - режим Википедии 38 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5230 1
EEPROM - Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory - блок энергонезависимой памяти 14 1
UBI - Usage-based insurance - «умное страхование» - страхование на основе использования 12 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 266 1
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 51 1
Тонкий клиент - Thin client 124 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 92 1
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 27 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 983 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 478 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2223 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 600 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2270 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2275 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3991 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7919 1
Adobe Photoshop 442 1
BeCloud G-Cloud 15 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 39 1
Naumen DMS 19 1
Naumen SoftPhone 6 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 14 1
Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 19 1
Intel Inside 13 1
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 1
Ростех МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 40 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 141 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Naumen Service Desk 113 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 509 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Apple iPad 3263 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 492 1
ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 7 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1404 1
Медведев Дмитрий 1465 4
Путин Владимир 1928 3
Казак Максим 109 2
Ефимов Владимир 33 1
Дегтев Геннадий 86 1
Прохоров Александр 86 1
Стрельцов Алексей 1 1
Дворкович Аркадий 173 1
Массух Илья 192 1
Бутурлин Иван 17 1
Красников Геннадий 54 1
Shaheen Jeanne - Шейхин Джинн 3 1
Каменнова Мария 41 1
Рудычева Наталья 83 1
Спиридонов Александр 35 1
Макаров Станислав 111 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1143 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 806 1
Северная Америка 1560 1
Узбекистан - Республика 916 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 974 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 859 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 558 1
Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 9 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 371 1
Россия - ЦФО - Владимирская область 389 1
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Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 207 1
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Россия - ЦФО - Курская область - Курск 248 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 588 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 595 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 224 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 476 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 343 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 284 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 673 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 87 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 46 1
Болезнь Альцгеймера 29 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1009 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 873 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 207 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 540 1
Чудо техники 14 1
Говорит Москва - радиостанция 13 1
Радио России - радиостанция 34 1
CNews Analytics 2301 3
IDC - International Data Corporation 2990 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 73 2
МИЭТ - Московский институт электронной техники 66 1
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 49 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1171 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 847612, в очереди разбора - 750803.
Создано именных указателей - 46727.
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