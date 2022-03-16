Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 104941
ИКТ 8697
Организации 6751
Ведомства 1328
Ассоциации 701
Технологии 3016
Системы 18844
Персоны 40536
География 1670
Статьи 1276
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1687
Мероприятия 825

Монохромное изображение



16.03.2022 Лучшие камерофоны начала 2022 года: выбор ZOOM 1
03.03.2022 Kyocera МA/PA2000: инструмент экономии для современной печати 1
25.02.2022 Лазерные цветные принтеры Pantum CP1100 и CM1100 поступили в продажу в России 1
08.02.2022 Грандиозная утечка в Сбербанке. «Эльдорадо» случайно рассекретила новые смарт-камеры и другие устройства «Сбера» 1
13.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию дешевый смартфон с монструозной батареей. Цена, видео 1
08.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию ультрадешевый смартфон с NFC. Цена, видео 1
01.09.2021 Xerox выпустила черно-белый сетевой принтер Xerox B310 1
02.08.2021 Новейший смартфон OnePlus взорвался и едва не убил владелицу 1
30.07.2021 Вопреки санкциям США Huawei выпустила гигантские ТВ, флагманские смартфоны и кучу гаджетов. Цена, фото 1
20.07.2021 Обзор смартфона Infinix Note 10 Pro: новинка лета 2021 1
23.06.2021 Главный конкурент Xiaomi Redmi привез в Россию дешевый 5G-смартфон с огромной батареей. Цена 1
11.06.2021 Создатель «убийц» смартфонов-флагманов начал выпуск «убийцы» дешевых Xiaomi 1
31.05.2021 Обзор флагманского смартфона realme 8: цена и качество без компромиссов 1
26.05.2021 Realme представила в России недорогой «флагман» realme 8 Pro. Цена. Фото 1
26.05.2021 В России представлен смартфон realme 8 с Super AMOLED-экраном, быстрой зарядкой и 64-мегапиксельной камерой. Цена. Фото 1
24.02.2021 Главный конкурент Xiaomi создал дешевый смартфон, который «может работать полтора месяца». Видео 1
18.02.2021 Лучшие спикерфоны для онлайн-конференций: выбор ZOOM 1
04.12.2020 Canon выпустила цветной струйный принтер начального уровня Pixma TS3440. Фото 1
25.11.2020 «Яндекс» выпустил мощную флагманскую смарт-колонку «Станция макс». Цена, видео 1
29.10.2020 Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11 1
26.10.2020 Лучшие фитнес-браслеты 2020 года: выбор ZOOM 1
07.10.2020 Выбираем умные часы для ребенка: хиты продаж 2020 года 1
22.09.2020 Создан сверхзащищенный телефон, который невозможно взломать. Он распространяется по принципу свободного ПО 1
14.08.2020 Главный конкурент Xiaomi выпустил дешевый смартфон с большим аккумулятором. Видео 1
13.08.2020 Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы 1
08.06.2020 Лучшие эмуляторы консолей для смартфона: ретро-гейминг на Android 1
12.05.2020 В России начинаются продажи мощных и дешевых смартфонов, настоящих «убийц» Xiaomi. Цена, видео 1
10.03.2020 Дорогие принтеры спасли от краха российский рынок печатающих устройств 1
19.11.2019 Xiaomi выпустила сверхдешевую электронную книгу с подсветкой. Цена 1
03.10.2019 Oppo представила смартфоны серии A 2020 для поколения Z. Цены 1
25.09.2019 Лучшие МФУ для дома: выбор ZOOM 1
23.09.2019 Huawei представила новый фитнес-браслет Band 4e. Цена 1
18.07.2019 Компактные лазерные принтеры: 8 лучших моделей 1
14.05.2019 Обзор смартфона Huawei P30: снимает не хуже P30 Pro 1
16.04.2019 Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM 1
26.03.2019 Почему современные смартфоны фотографируют не хуже цифровых камер 1
21.01.2019 Лучшие беззеркальные камеры: хиты продаж 2019 года 1
20.12.2018 Обзор МФУ Toshiba e-STUDIO 2515AC 1
14.12.2018 Российские пользователи флагманов Huawei дождались EMUI 9 1
13.12.2018 Лучшие камерофоны 2018-2019 года: выбор ZOOM 1

Публикаций - 251, упоминаний - 251
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще