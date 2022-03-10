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Монополия



10.03.2022 ГК «Монополия» провела исследование вовлеченности с помощью платформы TalentTech «Опросы»
23.12.2021 ГК «Монополия» автоматизирует систему корпоративного планирования на отечественном ПО
11.02.2021 Apple: iPhone грозит уничтожение по инициативе законодателей
18.12.2020 Google в немилости. Власти США будут его судить за создание монополии в интернете
07.10.2020 Власти США собрались раздробить Apple, Google, Facebook и Amazon на мелкие компании
13.11.2019 В России вводят монополию на телетрансляции в интернете
07.02.2019 Компания Ротенберга и «Ростеха» может получить монопольное право на умные электросчетчики в России
27.12.2018 Антимонопольщики преследуют Google, Apple, Facebook и Amazon по всему миру
13.07.2018 Как непризнанная страна организовала сотовую связь в условиях тотальной блокады. Репортаж
02.03.2018 Правительство отдало «Ростелекому» монополию на биометрию россиян
07.01.2013 Lenovo сделала 27-дюймовый планшет для игры в «Монополию»
19.10.2012 Свириденко: Иностранные монополии не оставляют шансов российской ИТ-отрасли. МЕРЫ
06.07.2012 БИТ автоматизировал «Монополию»
26.02.2006 Госдума намерена пересмотреть критерии монополизма в сфере связи
26.11.2004 Монополисты связи сдерживают доступ в интернет

Публикаций - 245, упоминаний - 282
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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