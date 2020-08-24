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Моноблок



24.08.2020 Выпущен первый российский моноблок на новом чипе «Байкал» и отечественном Linux. Цена от 150 тысяч
04.10.2019 Какой формат ПК выбрать: моноблок, ноутбук или десктоп
27.08.2019 Первый моноблок для силовиков на процессорах «Эльбрус» готов к серийному выпуску
13.02.2019 Свет увидел таинственный моноблок на «Эльбрусах». Предустановленная ОС — Windows
09.03.2011 HP покажет моноблок для бизнеса Omni Pro
08.08.2007 Сплит-система VS моноблок: достоинства и недостатки

Публикаций - 64, упоминаний - 68

Моноблок упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10183 10
Intel Corporation 10809 10
Microsoft Corporation 21132 6
Google LLC 9520 6
Nvidia Corp 3029 6
Acer Group 2196 5
Xiaomi 1004 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 427 4
MSI - Micro-Star International 485 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 498 3
AMD - Advanced Micro Devices 3507 3
HP Inc. 5108 3
Huawei 3019 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 255 3
Ростех - Ростехнологии 2385 3
Nokia Corporation 5232 3
Samsung Electronics 8984 3
Qualcomm Technologies 1565 3
Meizu 144 3
Базальт СПО 220 3
Sony 5569 2
Росплатформа - Р-Платформа 59 2
Ростех - Автоматика Концерн 447 2
Bang&Olufsen 122 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 213 2
ALT Linux - Альт Линукс 145 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 254 2
Dell EMC 4487 2
Edelweiss - Эдельвейс 41 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 41 2
Lenovo Group 2006 2
P2i 7 1
MediaTek 370 1
Unisoc - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 40 1
Технополис GS 40 1
Ред Софт - Red Soft 270 1
TÜV 24 1
Oukitel 12 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 494 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 497 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4895 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 403 1
LoveFrom - дизайнерская студия 4 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 376 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 445 1
Asahi Glass 36 1
TÜV Rheinland Group 75 1
Yamaha 90 1
Kickstarter 111 1
Daikin 43 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1206 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1148 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2823 2
Правительство РФ 3259 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7457 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2053 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 955 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 959 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1999 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 168 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1733 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3560 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10161 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6340 12
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1531 12
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8959 11
USB Type-C - USB-C 1005 10
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2024 10
DDR - Double data rate 2077 9
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 517 9
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1336 8
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4931 7
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 663 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3031 6
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 1402 5
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 969 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 2089 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3078 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 536 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1519 4
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 705 4
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 392 4
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 520 4
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3277 4
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 996 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4489 4
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1568 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4261 3
Gen V - кибератаки пятого поколения 383 3
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2063 3
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1265 3
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 532 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 765 2
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 82 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4173 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 839 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 692 2
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 560 2
ToF camera - Time-of-flight камера 56 2
ARM64 - Архитектура процессора 1215 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3527 2
Microsoft Windows 10 10134 13
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 872 9
Nvidia GeForce GTX 345 7
Linux OS 7300 6
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 457 6
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 796 6
Intel Core i - Cерия процессоров 338 6
Google Android 11585 6
Apple iPhone - серия смартфонов 5870 5
Intel Core - Семейство процессоров 1008 5
Google Android 9 Pie 170 5
Sony Exmor IMX CMOS - КМОП-сенсоры 131 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1261 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2069 4
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 59 4
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 183 4
HP Envy Pavilion All-in-One (AiO) - Серия моноблоков 67 4
Google Android 10 182 4
Corning Gorilla Glass 573 3
Google Play - Google Store - Android Market 2647 3
Microsoft Cortana 144 3
Symbian OS 1385 3
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 139 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 546 3
Dell XPS - Серия ноутбуков 89 3
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 123 3
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1233 3
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 163 3
Intel Optane Memory 91 3
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 208 2
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 292 2
Microsoft Windows 7 1756 2
Google Android 8 Oreo 142 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2166 2
Samsung Galaxy Note 609 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 684 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 583 2
Meizu Flyme Android OS 45 2
Microsoft Surface - Планшет 342 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 349 2
Низовский Григорий 37 1
Головин Даниил 34 1
Прозоровский Василий 40 1
Coble Gwen - Кобл Гвен 12 1
Боярков Федор 9 1
Шаров Владимир 28 1
Горшенин Максим 17 1
Rubin Andy - Рубин Энди 61 1
Евдокимов Андрей 65 1
Рустамов Рустам 183 1
Макаров Владимир 69 1
Dimon Jamie - Даймон Джейми 6 1
Юсупов Ренат 112 1
Грищенков Александр 11 1
Ive Jonathan - Айв Джонатан 63 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 352 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 79 1
Россия - Российская федерация - РФ 86710 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11195 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27604 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11665 3
Китай - Тайвань 1592 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4059 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34837 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1630 2
Африка - Африканский регион 2672 2
Германия - Берлин 606 1
Испания - Королевство 2577 1
Италия - Рим 193 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11680 1
Россия - ЮФО - Республика Крым 684 1
Россия - СФО - Новосибирск 2966 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 826 1
Америка Латинская 1381 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусев 64 1
Великобритания - Лондон 1872 1
Южная Корея - Республика 3335 1
Европа 7433 1
Беларусь - Белоруссия 3222 1
США - Калифорния - Купертино 247 1
Америка 1233 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1701 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 131 1
США - Калифорния 3085 1
Турция - Турецкая республика 1484 1
Италия - Итальянская Республика 2912 1
Ближний Восток 2496 1
Европа Восточная 2822 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9695 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Кубинка 26 1
Русский язык 1876 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1255 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 75 2
Образование в России 729 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 270 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 758 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 451 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 634 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 240 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 37 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1299 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 1282 1
Эргономика 130 1
CNews - ZOOM.CNews 1351 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1839 1
ZDnet 561 1
9to5Google 24 1
SlashGear 132 1
GizmoChina 88 1
NokiaPowerUser 13 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2710 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 552 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 102 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 280 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170226, в очереди разбора - 1014977.
Создано именных указателей - 65242.
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