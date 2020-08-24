Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Моноблок
Публикаций - 64, упоминаний - 68
Моноблок упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 168 2
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1733 1
|CNews - ZOOM.CNews 1351 4
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1839 1
|ZDnet 561 1
|9to5Google 24 1
|SlashGear 132 1
|GizmoChina 88 1
|NokiaPowerUser 13 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 552 1
|ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 102 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170226, в очереди разбора - 1014977.
Создано именных указателей - 65242.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170226, в очереди разбора - 1014977.
Создано именных указателей - 65242.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru