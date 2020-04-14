Индексная книга CNews*
Мобильный ШПД МБШД мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет МШБД мобильный широкополосный доступ в интернет Mobile, wireless broadband
Публикаций - 2486, упоминаний - 3308
Мобильный ШПД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 16
|Рылов Дмитрий 45 15
|Путин Владимир 2542 14
|Эмдин Сергей 68 14
|Кузнецов Александр 85 6
|Назаров Алексей 69 5
|Ротенберг Игорь 35 4
|Ротенберг Аркадий 45 4
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 4
|Иванов Олег 131 3
|Василевский Андрей 20 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 3
|Могилин Артём 5 3
|Фомин Дмитрий 20 3
|Корня Алексей 73 3
|Кузьмин Сергей 33 3
|Чернышенко Дмитрий 320 3
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 3
|Сметанкин Игорь 7 3
|Лацанич Василь 104 3
|Корнеев Евгений 5 2
|Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 69 2
|Макин Алексей 10 2
|Елизаров Андрей 11 2
|Кусков Денис 212 2
|Вермишян Геворк 62 2
|Клебанова Юлия 19 2
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 2
|Коллегов Иван 4 2
|Каменсков Михаил 6 2
|Солодовников Денис 93 2
|Ткачук Лариса 51 2
|Ушацкий Андрей 102 2
|Гришин Дмитрий 185 2
|Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 9 2
|Шадаев Максут 460 2
|Ахметов Ринат 52 2
|Лаптев Максим 6 2
|Маликов Денис 3 2
|Атоев Илхом 3 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193509, в очереди разбора - 947185.
Создано именных указателей - 87280.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193509, в очереди разбора - 947185.
Создано именных указателей - 87280.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.