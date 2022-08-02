Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные устройства - Mobile, portable devices, systems

Комплексное импортозамещение средств удаленного доступа от NGate и UEM SafeMobile 1

Soft Division и VisionLabs создали интеллектуальное решение для управления трафиком на пропускных пунктах 1

В Пермском Политехе разработали систему экстренной самозарядки мобильника 1

Merlion стала дистрибьютором UEM Safemobile 1

Жители 145 городов России сдали Tele2 на переплавку 17 тысяч старых телефонов 1

МТС запустила облачный сервис видеонаблюдения 1

МТС запускает продажи приложений в розничной сети на платформе Appsell 2

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2022 года 1

ИИ Smart Engines сократил в три раза время оформления покупки ювелирных изделий в сети Sokolov 1

Мобильность в бизнесе 2021 2