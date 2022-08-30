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Индексная книга CNews*
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Мобильные системы Мобильные технологии Мобильные, портативные, компактные устройства Mobile, portable devices, systems

Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства - Mobile, portable devices, systems


30.08.2022 Более 200 тыс. раз установили мобильное приложение «Госуслуги Московской области» с начала 2022 года 1
29.08.2022 Россиянам предлагают сверхъемкие портативные SSD на 30 ТБ по копеечной цене. В чем подвох? 2
29.08.2022 Из-за неудачной попытки сэкономить закрывается производитель сверхзащищенных смартфонов, любимых оргпреступностью 1
24.08.2022 Xiaomi начинает выпуск супердешевых смартфонов на чистом Android под совершенно новым брендом 1
24.08.2022 В 2022 г. еще больше извещений о ДТП было оформлено онлайн 1
24.08.2022 В экосистеме ОС «Аврора» появилось приложение «КриптоАРМ ГОСТ» для организации защищенного документооборота 1
23.08.2022 «Трилайнсистемс» вывела на рынок первую в России гражданскую автоматическую систему позиционирования мобильных спутниковых антенн 1
22.08.2022 «Доктор Веб» выявил атаку на приложение WhatsApp пользователей поддельных Android-устройств 1
22.08.2022 Сергей Панов, ESMART: Биометрия сегодня может только дополнить классические средства СКУД 1
19.08.2022 Станции «Бери заряд» появятся в сети салонов «Мегафона» 1
19.08.2022 Adata представляет USB флэш-драйв UE800 2
18.08.2022 «Сбер» и Шереметьево дополнили AR-навигацией мобильное приложение аэропорта 1
18.08.2022 Инженер Microsoft: В Сети есть песня, выводящая из строя ноутбуки 2
18.08.2022 Лучшие беспроводные ирригаторы: выбор ZOOM 2
17.08.2022 Лучшие беспроводные пылесосы: хиты продаж до 20 000 рублей 1
15.08.2022 Малогабаритные IP-камеры STC-IPM8508A марки Smartec с 4К-разрешением 1
15.08.2022 Станислав Ашманов -

Станислав Ашманов, «Наносемантика»: Через 2-3 месяца эксплуатации робот уже приносит пользу

 1
12.08.2022 MCN Telecom запустил новую опцию доставки SMS физическим лицам 1
12.08.2022 Продажи процессоров для ПК обрушились до 30-летнего минимума. AMD успешно отбирает рынок у Intel 1
09.08.2022 RooX предлагает «страховку» от удаления мобильных приложений из сторов 1
04.08.2022 Philips Xenium E2601: компактная раскладушка с высокой автономностью 2
04.08.2022 Adata представляет новый SSD Legend 960 PCIe Gen4 x4 M.2 2280 1
03.08.2022 «Росэлектроника» выводит на рынок промышленные газоанализаторы нового поколения 1
03.08.2022 Adata представила оперативную память серии Ace 1
02.08.2022 Комплексное импортозамещение средств удаленного доступа от NGate и UEM SafeMobile 1
29.07.2022 Ноутбуки HP, Huawei нечем чинить. В России исчезли даже клавиатуры, сроки ремонта растут бешеными темпами 1
27.07.2022 Дюймовые фотоматрицы в смартфонах: обман производителей или дань традициям? 1
26.07.2022 «МТС банк» запустил сервис по оплате мобильной связи операторов Армении в салонах МТС 1
25.07.2022 На «Госуслугах» открыта подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании 1
22.07.2022 Компания экс-министра связи создаст «убийцу» Android и конкурента российской мобильной ОС «Аврора» 1
20.07.2022 «Медси» и Smartix автоматизирует процессы обслуживания клиентов 1
20.07.2022 Лучшие квадрокоптеры с камерой и массой до 150 г: летаем без постановки на учет 1
19.07.2022 В ОС «Аврора» появилась мобильная электронная подпись в браузере 1
18.07.2022 Soft Division и VisionLabs создали интеллектуальное решение для управления трафиком на пропускных пунктах 1
16.07.2022 Лучшие беспроводные блендеры-смузимейкеры: выбор ZOOM 2
15.07.2022 Электронный архив «Этлас» в ЗАО «Южное горно-строительное управление» 1
15.07.2022 Google выпустил новую ОС для древних компьютеров, которые не тянут Windows 11 1
15.07.2022 В Пермском Политехе разработали систему экстренной самозарядки мобильника 1
14.07.2022 Microsoft возвращает в Windows древнюю функцию, провоцирующую пользователей на пиратство 1
14.07.2022 Более 700 единиц досмотрового оборудования из ОЭЗ «Технополис “Москва”» установили в столичном метро 1

Публикаций - 1601, упоминаний - 1758

Мобильные системы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10683 348
Microsoft Corporation 22497 275
Samsung Electronics 9333 229
IBM - International Business Machines Corp 8941 129
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 109
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 101
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 100
Intel Corporation 11262 95
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 91
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 80
LG Electronics 3372 67
Элемент ГК - Elementec 1523 66
Yandex - Яндекс 5015 53
Softline - Софтлайн 1870 48
Dr.Web - Доктор Веб 1186 44
Amazon Inc - Amazon.com 2650 44
Huawei 3222 42
Nvidia Corp 3118 41
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 35
Крок - Croc 1616 33
Lenovo Group 2077 31
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 25
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 25
HP - Hewlett-Packard 3567 23
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 21
AMD - Advanced Micro Devices 3661 21
Telegram Group 805 19
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 19
PayPal 634 18
Xiaomi 1095 15
Meta Platforms - Facebook 4267 14
Информзащита 641 13
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 13
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 12
Vodafone Group 1318 11
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 10
1С-Битрикс - Bitrix 443 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 10
Red Hat 1183 9
SAP SE 4595 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 48
Лента - Сеть розничной торговли 912 29
РЖД - Российские железные дороги 1458 27
Альфа-Банк 1476 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 23
Почта России ПАО 1853 23
ПСБ - Промсвязьбанк 682 17
Самолёт ГК 216 10
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 7
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 23 6
En+ Group - Эн+ ГК 19 5
ВкусВилл - Избёнка 68 5
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 5
Газпром ПАО 1008 5
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 4
X5 Group 709 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 3
Виктория - Сеть супермаркетов 145 3
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 55 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 2
Открытие ФК - Росгосстрах 266 2
Ренессанс Страхование 83 2
IKEA - ИКЕА 124 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 2
Мегаполис ТК 152 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 2
Sony Music Entertainment 140 2
Татнефть 182 2
Росводоканал 69 2
Татфондбанк АИКБ 76 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 0 2
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 11 1
Mary Kay - Мэри Кэй 88 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 163
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 60
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 49
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 45
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 32
Президент Российской Федерации 3770 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 13
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 13
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 8
Таможня - Таможенная служба 421 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 4
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 3
Администрация Президента РФ 904 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
Счётная палата РФ 628 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 2
Верховный суд Российской Федерации 709 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 2
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 28 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
Конституционный суд РФ 79 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 1
Совет при президенте Российской Федерации 55 1
Петербургский метрополитен ГУП 73 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
Web development - Веб-разработка 0 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 336
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 328
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 321
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения 4966 318
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 303
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 289
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 246
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 245
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 239
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 208
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 185
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 171
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 169
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 159
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 154
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 151
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 146
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 143
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 138
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 134
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HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 79
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 79
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 78
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 75
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 1272 73
Google Android 11959 834
Linux OS 7669 125
Apple iOS 6422 113
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 113
Nokia Symbian OS 1388 89
Microsoft Windows 2000 2856 52
Microsoft Office 3247 51
Apple macOS 1457 51
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 49
Oracle Java - язык программирования 2554 44
Microsoft Windows 2104 41
Microsoft Windows 7 1780 35
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 33
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 27
Apple iPod 1369 25
Mozilla Firefox - браузер 1738 24
Google Gmail 802 23
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 22
Apple Safari - браузер 743 22
Nokia Nseries 424 21
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 210 21
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 19
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 17
Microsoft SQL Server 1416 17
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 13
Intel Celeron - Серия процессоров 924 13
HCL WebSphere - IBM WebSphere 520 13
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 12
Новые облачные технологии - МойОфис 381 12
Microsoft Windows XP 2291 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 11
WhatsApp Messenger 745 11
Aladdin JaCarta 257 10
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 123 10
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 10
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 10
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 10
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 10
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 438 9
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 9
Путин Владимир 2542 13
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 8
Сечкин Алексей 15 5
Садовенко Илья 63 5
Мишустин Михаил 376 4
Гостев Дмитрий 22 3
Иванов Александр 83 2
Чернышенко Дмитрий 320 2
Ложкин Сергей 18 1
Шамиль Темир 0 1
Dunlop Simon - Данлоп Саймон 0 1
Массух Илья 202 1
Дмитриев Олег 6 1
Исаев Камиль 18 1
Гришин Дмитрий 185 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 23 1
Белозеров Олег 24 1
Акимов Максим 170 1
Новиков Олег 6 1
Луцив Данила 5 1
Рахметов Руслан 34 1
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 27 1
Пригожин Евгений 5 1
Нагибин Дмитрий 6 1
Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 464
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 252
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 160
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 102
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 91
Япония 10069 90
Земля - планета Солнечной системы 7427 49
Азия - Азиатский регион 3803 43
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 40
Казахстан - Республика 4467 37
Австралия - Австралийский Союз 2791 33
Африка - Африканский регион 2928 33
Бразилия - Федеративная Республика 1945 33
Беларусь - Белоруссия 3525 32
Америка 2011 25
Китай - Тайвань 2115 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 20
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 19
Россия - СФО - Новосибирск 3269 17
Швеция - Королевство 2072 17
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 16
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 16
Россия - ПФО - Казань 2085 14
Нидерланды 2197 12
Австрия - Австрийская Республика 1020 11
Европа Восточная 2927 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 9
Россия - Сибирь 1579 8
Россия - ЦФО - Тульская область 965 7
Таиланд - Королевство 671 7
Армения - Республика 1112 7
Германия - Федеративная Республика 8903 6
Ирак - Республика 666 6
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 6
Германия - Берлин 635 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 5
Солнечная система - Solar system 2236 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 4
Чехия - Чешская Республика 1053 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 701
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 583
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 238
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 121
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 82
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 57
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 38
Ergonomics - Эргономика 840 37
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 30
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 28
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 26
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 24
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 23
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 19
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 14
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 12
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 12
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 10
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 9
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 7
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 6
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 6
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Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 5
Физика - Physics - область естествознания 889 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 4
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 4
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 3
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Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 89 3
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Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 89 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 16
Thomson Reuters - Рейтер 5731 14
Forbes - Форбс 591 8
DigiTimes - Издание 1284 8
TAdviser - Центр выбора технологий 243 6
РИА Новости 766 6
FT - Financial Times 1118 5
Коммерсантъ - Издательский дом 888 4
The Register 1286 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
Juniper Research 468 24
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 11
BCG - Boston Consulting Group 85 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 6 1
Reports and Data 3 1
VMR - Verified Market Research 4 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 3
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 31 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 151 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 17
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 6
Gartner Symposium ITxpo 0 4
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