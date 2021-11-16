Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мобильная связь
Сотовая связь
5G/4G/3G/2G
Поколения мобильной телефонии
Публикаций - 281, упоминаний - 314
Мобильная связь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Добрынин Владимир 32 8
|Сморгонский Анатолий 37 5
|Барков Алексей 32 5
|Постных Олег 12 5
|Мордашов Алексей 33 4
|Коротин Павел 29 4
|Асланян Сергей 96 3
|Бурлаков Радмир 14 3
|Погосян Тигран 20 3
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 3
|Акулинин Игорь 20 3
|Нафадзоков Азамат 7 2
|Усманов Алишер 267 2
|Энгельс Фридрих 5 2
|Залукаев Олег 17 2
|Туровский Михаил 19 2
|Иванов Евгений 35 2
|Белов Виктор 36 2
|Тютин Алексей 14 2
|Калугин Сергей 168 2
|Лопаткин Герман 104 2
|Прозоров Дмитрий 58 2
|Чернышов Михаил 36 2
|Лысенко Эдуард 226 2
|Сайфутдинова Галия 6 2
|Эмдин Сергей 68 2
|Рубцов Сергей 28 2
|Назаровский Антон 7 2
|Повалий Михаил 8 2
|Семенов Алексей 70 2
|Григорьев Александр 20 2
|Ланин Константин 4 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 994 2
|Орловский Виктор 297 2
|Смиркин Дмитрий 12 1
|Рейман Леонид 1008 1
|Кузнецов Сергей 138 1
|Черепенников Антон 57 1
|Богданов Кирилл 103 1
|Вексельберг Виктор 143 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173358, в очереди разбора - 1000630.
Создано именных указателей - 69414.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1173358, в очереди разбора - 1000630.
Создано именных указателей - 69414.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru