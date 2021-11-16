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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Мобильная связь
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16.11.2021 Виртуальная АТС в смартфоне: как дополнить мобильную связь новыми функциями
29.12.2016 «Мегафон» повысил производительность сетей 2G/3G/4G на горнолыжных курортах
29.06.2012 Ericsson поставит «Ростелекому» решения для развития 2G/3G и CDN-сетей в России
11.03.2012 «МегаФон» за первую неделю весны обеспечил уверенное покрытие сетями 2G/3G более чем 50 объектов в Москве и области
08.12.2010 «МегаФон» выбрал решение Alcatel-Lucent для строительства конвергентной сети 2G/3G в Алтайском крае
03.03.2009 Сотовая связь втрое опередила фиксированную
12.09.2006 Tacom запустила сеть 2G/3G на основе оборудования Huawei

Публикаций - 281, упоминаний - 314

Мобильная связь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6381 90
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8607 58
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7600 39
Yota - Скартел 733 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7910 23
Ericsson 2685 22
Huawei 3087 20
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2281 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5371 13
Microsoft Corporation 22010 12
Мегафон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 230 12
Samsung Electronics 9137 12
Apple Inc 10382 12
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1267 8
Huawei Technologies 388 8
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1280 7
Qualcomm Technologies 1598 7
Nokia Siemens Networks 213 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1871 7
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 265 6
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HTC Corporation 1401 6
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 524 5
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BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1523 5
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Orange S.A. 956 4
Meta - Facebook 4162 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 741 4
China Telecom 241 4
Cisco Systems 4676 4
Acer Group 2266 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1763 4
Связной ГК 1112 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5019 9
Евросеть 1368 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2009 6
Qiwi 853 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 71 3
Альфа-Банк 1338 3
Иркутскэнерго ПАО 46 2
Метрополис ТРК 36 2
Ростатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 52 2
SoftBank Group 232 2
Открытие ФК 2003 2
Восточный Банк 199 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 271 2
Северсталь ПАО 288 2
Газпром ПАО 869 2
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 26 2
РЖД - Российские железные дороги 1399 2
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 17 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 164 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1645 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 743 2
Visa International 1672 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 801 1
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 43 1
Bookmate 21 1
CyberPlat - КиберПлат 339 1
Уральские авиалинии 21 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал 15 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 53 1
Славянка ГК 22 1
Полиметалл - Polymetal 19 1
Тинькофф страхование 23 1
Рапида НКО - платежные система 137 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 56 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 102 1
Сбер - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 30 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 56 1
Платежный Центр РНКО 29 1
Трансаэро - авиакомпания 56 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7532 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6830 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2398 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 594 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 380 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2170 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 984 4
Правительство РФ 6982 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 562 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1164 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 864 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2084 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2229 1
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 19 1
Правительство Республики Марий Эл 14 1
Правительство Республики Саха (Якутия) 20 1
Мариинский театр - Государственный академический 39 1
Правительство Республики Башкортостан 34 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 216 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 51 1
Районный суд Москвы 260 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 81 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2075 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 128 1
Правительство Москвы 1479 1
Федеральное казначейство России 1139 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1325 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 302 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 838 1
Администрация Президента РФ 861 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1872 1
Роснано 626 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2909 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 803 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 954 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1263 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 498 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 554 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2601 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1823 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1739 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 59 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 183 1
РФС - Российский футбольный союз 17 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 50 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 20 1
WiMAX Forum 52 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4208 107
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6739 97
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10209 49
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30466 49
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3108 43
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 670 32
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6136 25
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4978 23
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6384 21
5G - Пятое поколение мобильной связи 1548 21
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1156 21
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4336 19
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 470 18
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4968 16
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9011 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4129 14
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1110 12
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 337 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12495 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2813 9
Gen V - кибератаки пятого поколения 699 9
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 150 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1410 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 670 7
USB-модем 197 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3581 7
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 7
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 582 7
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1743 6
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 201 6
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 329 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3029 6
Мобильное приложение - Mobile app 2550 5
5G NR - 5G New Radio 64 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 1380 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1026 5
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1266 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 3692 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5942 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 991 5
Google Android 11653 36
Apple iOS 6283 28
Apple iPhone - серия смартфонов 5995 8
Microsoft Skype 1891 8
Google Play - Google Store - Android Market 2660 8
Microsoft Windows Phone OS 1542 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1351 8
Microsoft Windows 10 11199 7
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 521 7
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1480 6
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2152 5
Apple - App Store 2374 5
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 630 5
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 4
Google YouTube - Видеохостинг 2196 4
WhatsApp Messenger 708 4
Ericsson Radio System - ERS 53 4
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 689 4
Yota SIM-карты 16 4
Nokia Symbian OS 1387 4
Apple iPhone 5 734 4
Rakuten Viber 469 3
HTC Mozart 49 3
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 105 3
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1035 3
Apple iPhone 6 581 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 174 3
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 458 3
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 238 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 531 3
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 43 3
МТС 3G-сеть 87 3
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 154 2
Microsoft Azure 1229 2
Microsoft Office 3179 2
Tele2 5G-сеть - Tele2 5G Hub 7 2
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 127 2
Apple iPad 3567 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1119 2
Добрынин Владимир 32 8
Сморгонский Анатолий 37 5
Барков Алексей 32 5
Постных Олег 12 5
Мордашов Алексей 33 4
Коротин Павел 29 4
Асланян Сергей 96 3
Бурлаков Радмир 14 3
Погосян Тигран 20 3
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 3
Акулинин Игорь 20 3
Нафадзоков Азамат 7 2
Усманов Алишер 267 2
Энгельс Фридрих 5 2
Залукаев Олег 17 2
Туровский Михаил 19 2
Иванов Евгений 35 2
Белов Виктор 36 2
Тютин Алексей 14 2
Калугин Сергей 168 2
Лопаткин Герман 104 2
Прозоров Дмитрий 58 2
Чернышов Михаил 36 2
Лысенко Эдуард 226 2
Сайфутдинова Галия 6 2
Эмдин Сергей 68 2
Рубцов Сергей 28 2
Назаровский Антон 7 2
Повалий Михаил 8 2
Семенов Алексей 70 2
Григорьев Александр 20 2
Ланин Константин 4 2
Jobs Steve - Джобс Стив 994 2
Орловский Виктор 297 2
Смиркин Дмитрий 12 1
Рейман Леонид 1008 1
Кузнецов Сергей 138 1
Черепенников Антон 57 1
Богданов Кирилл 103 1
Вексельберг Виктор 143 1
Россия - Российская федерация - РФ 101114 122
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31725 62
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11919 28
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5035 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12396 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44269 13
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1895 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1408 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12236 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1141 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2513 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1580 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12415 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2005 10
Европа 9822 10
Россия - ЮФО - Ростовская область 1146 10
Россия - СФО - Иркутская область 793 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1276 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2076 9
Россия - СФО - Новосибирск 3145 9
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 842 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2926 8
Россия - ПФО - Казань 1915 8
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 875 7
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1186 7
Япония 9482 7
Украина 5841 7
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 892 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1875 7
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 263 6
Северный Кавказ 252 6
Франция - Французская Республика 5389 6
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 327 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 981 6
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 230 6
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 974 6
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 892 6
Финляндия - Финляндская Республика 1656 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1189 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 905 5
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 208 4
Информационное общество - Государственная программа 1151 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 784 3
Абонентская база 869 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1127 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1357 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 577 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2082 2
Транспорт 490 2
Великая Отечественная война 200 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2782 2
Русский язык 3848 1
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 40 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3680 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 34 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 389 1
Банковский сектор экономики 1102 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 40 1
Сельское хозяйство 138 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 68 1
Английский язык 623 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 117 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 441 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5123 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1515 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 166 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 36 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 331 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 814 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 762 1
ЕСН - Единый социальный налог 97 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 117 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 152 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 569 1
Дед Мороз 157 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1354 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2333 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
CNews - ZOOM.CNews 1388 2
Pocket-Lint 69 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10414 1
ZDnet 573 1
Engadget - Блог о технологиях 406 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 261 1
Ars Technica 357 1
IDG - International Data Group 88 1
ComNews - Медиа-бизнес 88 1
MIT Technology Review 59 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 1
Euronews - телеканал 46 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 928 4
Ericsson Mobility Report 32 3
Strategy Analytics 283 3
Juniper Research 463 2
IHS Infonetics Research 90 2
ABI Research 230 2
NPD DisplaySearch 282 2
Yankee Group - Broadband Subscriber Forecast 2 1
IDC - International Data Corporation 4568 1
In-Stat/MDR 63 1
Yankee Group 166 1
Gartner Dataquest 340 1
Dell'Oro Group 35 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 1
S&P - Standard and Poor’s 468 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 61 1
IBM Institute for Business Value 23 1
Discovery Research Group 21 1
Markets&Markets Research 94 1
Fortune Global 500 271 1
Gartner 3265 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2744 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1118 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 142 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 174 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 20 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 83 1
Сириус - Образовательный центр 112 1
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 24 1
Академгородок Новосибирск 75 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 15 1
CAICT - China Academy of Information and Communications Technology - Китайская академия информационных и коммуникационных технологий 2 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 537 5
Олимпийские игры - Olympic Games 548 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 746 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 165 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 72 1
Паралимпиада - Паралимпийские игры - Paralympic Games 7 1
МегаФон - MegafonLive фестиваль 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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