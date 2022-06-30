Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 101219
ИКТ 8577
Организации 6580
Ведомства 1328
Ассоциации 693
Технологии 2994
Системы 18633
Персоны 37857
География 1612
Статьи 1267
Пресса 904
ИАА 596
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1625
Мероприятия 825

Мобильная связь Роуминг Roaming Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети



30.06.2022 Клиенты Tele2 могут собрать персональный роуминг для путешествия
18.03.2022 Yota: количество звонков в роуминге увеличилось более чем в 4 раза с начала 2022 года
05.03.2022 D-Link представила новую точку доступа Wi-Fi 6 с поддержкой бесшовного роуминга
28.01.2022 Доходы Yota от роуминга выросли в 1,6 раз
20.01.2022 D-Link представила DIR-820 – новый двухдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi AC1200
23.12.2021 «билайн» предлагает абонентам настроить персональный роуминг
10.09.2021 Россия и Белоруссия отменят роуминг и соединят информационные системы
17.08.2021 «Билайн» запускает новые пакетные предложения для связи в международном роуминге
16.07.2021 Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Турции
12.03.2021 МТС открывает 5G-роуминг в семи странах
19.02.2021 «Мегафон» достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге
18.01.2021 «Контур.Диадок» и «Платформа ЭДО» теперь в роуминге
18.01.2021 Россиянам на год продлили льготный роуминг с Белоруссией
08.12.2020 Synerdocs и «Платформа ЭДО» настроили роуминг
21.10.2020 Отмена роуминга между Россией и Белоруссией начнется в ноябре 2020 года
23.09.2020 Приложение «ВТБ Мои Инвестиции» теперь доступно абонентам «ВТБ Мобайл» бесплатно и в роуминге
22.04.2020 «Корус консалтинг СНГ» и «Платформа ОФД» открыли роуминг ЭДО для маркировки товаров
15.04.2020 «Тинькофф мобайл» запустил доверительный платеж и бесплатные минуты в роуминге на время пандемии
23.03.2020 «Билайн» расширяет возможности абонентов в роуминге для поддержки борьбы с коронавирусом
18.03.2020 Aruba представила сервис 5G-роуминга Aruba Air Pass
10.03.2020 «Такском» и СКБ «Контур» внедрили автоматический межоператорский роуминг
26.02.2020 «Мегафон» открыл доступ к услугам 5G в международном роуминге
29.01.2020 «Такском» и «Тензор» ввели автоматический роуминг ЭДО
23.12.2019 «Мегафон» запустил бесплатный роуминг в 130 странах мира
23.12.2019 «Мегафон» и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира
27.05.2019 Власти поставили последнюю точку в отмене роуминга внутри России
21.05.2019 МТС протестировала технологию блокчейн для роуминга интернета вещей
14.03.2019 Beeline Uzbekistan с помощью «Инфосистемы джет» расширил технические возможности LTE в роуминге
06.03.2019 МТС завершила тестирование международного роуминга в сети NB-IoT
24.12.2018 «МегаФон» запустил опцию «Роуминг, гудбай для бизнеса»
19.12.2018 LTE-роуминг Beeline стал доступен еще в 18 странах мира
18.12.2018 В России полностью отменили роуминг. В Крыму и Севастополе тоже
04.12.2018 «Тинькофф мобайл» объявил о снижении цены в роуминге в Азии и Африке
23.11.2018 МТС, «Мегафон» и Tele2 частично сохранили внутрисетевой роуминг. В каких тарифах осталась наценка при поездках по России?
20.11.2018 «Мегафон» поднял цены на роуминг из-за девальвации рубля
29.10.2018 Как отвоеванное государство стало вотчиной «Мегафона». Репортаж
27.08.2018 Tele2 отменила внутрисетевой роуминг ранее установленного срока
07.08.2018 «Билайн», «Мегафон» и МТС отменяют роуминг
10.07.2018 Депутаты проголосовали за отмену роуминга в России
13.06.2018 «Тинькофф Мобайл» объявил о снижении цен в роуминге

Публикаций - 1043, упоминаний - 1781

Мобильная связь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 479
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 461
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 447
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 244
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 232
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 117
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 446 107
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 81
Vodafone Group 1318 79
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 74
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 550 73
Киевстар - Kyivstar 475 52
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 51
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 652 49
МТС - Кубань GSM 101 48
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 768 48
Telia Company - TeliaSonera 802 46
Orange S.A. - Orange Group 982 43
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 43
Sonera 309 42
Siemens AG - Siemens Group 2311 41
Apple Inc 10683 40
Huawei 3222 40
NTT DoCoMo 1109 39
Microsoft Corporation 22497 38
Lenovo Motorola 3463 38
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 161 37
Cisco Systems 4720 36
МегаФон - Мобиком 221 35
Intel Corporation 11262 35
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 332 34
AT&T Inc 1563 34
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 34
Samsung Electronics 9333 33
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 33
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 32
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 31
Meta Platforms - Facebook 4267 30
Qualcomm Technologies 1639 28
Deutsche Telekom 905 27
Точка 1820 78
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 65
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 52
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 40
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 37
Россети Ленэнерго 786 34
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 21
Связной ГК 1190 18
Почта России ПАО 1853 16
Visa International 1809 16
Евросеть 1393 14
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 14
Альфа-Банк 1476 12
Самолёт ГК 216 11
РЖД - Российские железные дороги 1458 11
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 648 11
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 9
Qiwi 878 8
X5 Group 709 8
BMW Group 392 8
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 285 8
Альфа-Групп 613 7
Газпром ПАО 1008 7
Airbus Group - Airbus Industries 204 6
Май - Российская торговая компания 416 6
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 6
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 6
Лента - Сеть розничной торговли 912 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 5
ВТБ - ВТБ24 658 5
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 144 5
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 93 5
Мегаполис ТК 152 5
Росводоканал 69 5
Авангард - Акционерный коммерческий банк 182 5
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 80 5
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 5
ПСБ - Промсвязьбанк 682 4
Карусель - Сеть гипермаркетов 177 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 162
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 140
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 79
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 64
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 44
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 36
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 26
Президент Российской Федерации 3770 25
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 20
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 19
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 13
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 10
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 9
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 8
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 8
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 7
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 6
ФТС РФ - Региональные таможенные управления 231 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 37 6
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 6
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 186 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 5
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 5
СБУ - Служба безопасности Украины 70 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 5
Федеральное казначейство России 1345 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 474
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 17
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 15
ЛДПР 98 10
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 6
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 16 6
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 49 5
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 34 5
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 4
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
Единая Россия - Политическая партия 246 3
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 3
Демократическая политическая партия США 91 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
WiMAX Forum 66 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 1
Коммунистические партии 0 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 0 1
NORDUnet - National research and education networks 0 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 6 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 231 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 9 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 31 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 70 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 848
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 5208 748
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 563
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 465
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 2486 325
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 317
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 302
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 290
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 268
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 250
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 215
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 203
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 5469 202
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 192
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 191
Беспроводные технологии - Wireless technologies 2050 187
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 177
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 377 169
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 1874 144
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 2109 141
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 138
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 119
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 793 116
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 555 109
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 108
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 91
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 88
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 81
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 80
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 973 79
Сеть передачи данных 1358 78
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 78
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 77
Голосовые сообщения - Voice messages 741 73
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 4511 73
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 4447 69
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 68
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1159 65
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 594 64
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 64
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 112
Microsoft Windows 2000 2856 100
Google Android 11959 95
ЭОС Дело СЭД 4365 79
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 427 70
Apple iOS 6422 69
LG 75SM99 2832 64
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 51
Apple iPhone 6 2649 45
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 42
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 38
WhatsApp Messenger 745 37
Apache Camel 61 35
Google Play - Google Store - Android Market 2732 33
Apple - App Store 2437 33
Rakuten Viber 491 31
Microsoft Skype 1940 28
Microsoft Windows 10 11713 28
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 27
Apple iPad 3663 24
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2201 24
МегаФон - GSMЛайт 46 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 21
Nokia Symbian OS 1388 20
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1092 20
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 160 17
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 516 17
Age of Kings 498 16
МТС SIM-карты 100 16
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 607 14
Oracle Java - язык программирования 2554 14
Google YouTube - Видеохостинг 2277 13
Linux OS 7669 13
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 12
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 162 12
Opera Browser - Браузер 923 12
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 468 11
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 11
Microsoft Windows BitLocker 56 10
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 10
Никифоров Николай 1161 45
Путин Владимир 2542 27
Голомолзин Анатолий 73 22
Медведев Дмитрий 1604 22
Щеголев Игорь 685 20
Айбашева Анна 97 16
Вольфсон Влад 57 12
Артемьев Игорь 90 12
Рейман Леонид 1009 11
Прянишников Николай 285 11
Солодовников Дмитрий 55 11
Патока Андрей 108 10
Решетин Олег 42 10
Ахметов Ринат 52 9
Лацанич Василь 104 9
Герчук Михаил 87 9
Добрынин Владимир 33 9
Николаев Вячеслав 71 9
Иванов Олег 131 9
Морошкин Александр 118 8
Беляева Оксана 22 8
Кусков Денис 212 7
Орловский Виктор 325 7
Солонин Виталий 89 7
Григорьева Евгения 57 7
Брюквин Юрий 281 7
Свердлов Денис 170 7
Мельников Александр 68 7
Солдатенков Сергей 157 6
Дорохина Юлия 42 6
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 124 6
Миронов Сергей 61 6
Дворкович Аркадий 196 6
Яценко Виктор 14 6
Мардер Наум 114 6
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 7 5
Нефедов Павел 44 5
Постарнаков Андрей 5 5
Шифман Эдуард 16 5
Страшнов Дмитрий 111 5
Россия - РФ - Российская федерация 108428 1161
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 503
Европа 12319 308
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 273
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 218
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 208
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 205
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 181
Украина 6212 163
Германия - Федеративная Республика 8903 132
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 128
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 125
Беларусь - Белоруссия 3525 120
Финляндия - Финляндская Республика 1816 113
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 108
Франция - Французская Республика 5665 103
Италия - Итальянская Республика 3310 100
Турция - Турецкая республика 1708 98
Казахстан - Республика 4467 95
Япония 10069 90
Испания - Королевство 2917 90
Швеция - Королевство 2072 83
Южная Корея - Республика 4394 79
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 76
Россия - ЮФО - Республика Крым 727 72
Армения - Республика 1112 69
Канада 3319 65
Азия - Азиатский регион 3803 61
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 60
Индия - Республика 4263 60
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 60
Латвия - Латвийская Республика 690 59
Грузия 1064 58
Узбекистан - Республика 1285 58
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2791 58
Эстония - Эстонская Республика 695 56
Норвегия - Королевство 1155 56
Нидерланды 2197 54
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 53
Россия - СФО - Новосибирск 3269 51
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 500
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 243
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 179
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 174
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 147
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 142
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 130
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 128
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 124
Абонентская база - Абонентская плата 1383 121
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 922 108
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 80
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 74
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 72
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 58
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 53
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 49
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1664 48
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 46
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 46
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 967 45
Федеральное законодательство 1944 42
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 41
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 40
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 38
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 38
Физическое лицо - Физлицо 1548 36
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 35
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 328 34
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 34
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 2278 34
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 31
Кредитование - Сrediting 1515 30
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 30
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 30
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 29
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 1000 27
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 0 27
Аренда 949 26
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 0 26
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 25
91Mobiles 590 15
Cellular News 231 13
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 11
Total Telecom 260 10
Thomson Reuters - Рейтер 5731 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 9
FT - Financial Times 1118 8
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 7
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 7
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 7
CNews - ZOOM.CNews 1609 7
Telecom.paper 167 7
InterNetNews - InternetNews.com 206 5
Newsbytes News Network 319 5
allNetDevices 125 5
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 50 4
Коммерсантъ - Издательский дом 888 4
RCR News 107 4
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 76 3
NE Asia Online 313 3
New Scientist 1447 3
Telecom Today - Today in Telecom 138 3
Мобильные системы 94 3
Vnunet 225 3
Прайм - Агентство экономической информации 694 3
КиноПоиск - портал о кино 130 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 3
РИА Новости 766 2
TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
USA Today 125 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 811 2
Forbes - Форбс 591 2
WSJ - The Wall Street Journal 1225 2
ComNews - Медиа-бизнес 89 2
Известия ИД 307 2
Казахстан Сегодня 308 2
Комсомольская Правда - газета 58 2
Computer.Tradeshow.Ru 47 2
500 Startups 4742 122
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 99
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 25
Gartner - Гартнер 3301 15
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 10
IDC - International Data Corporation 4671 10
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 7
Juniper Research 468 5
Forrester Research 810 4
Gartner - Dataquest 340 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 3
Strategy Analytics 283 3
S&P - Standard and Poor’s 470 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 3
Yankee Group 166 3
In-Stat/MDR 63 3
IHS Infonetics Research 90 3
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 84 2
In-Stat 81 2
Tolly Group 14 2
Gartner Magic Quadrant Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure 3 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 1
comScore 354 1
Moody's Investors Service 135 1
Allied Business Intelligence 16 1
Coleman Parkes 11 1
Yankee Group - Broadband Subscriber Forecast 2 1
BroadGroup 6 1
NPD DisplaySearch 282 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 21 1
IDC COVID-19 Tech Index 2 1
B2B International 50 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 43 1
Fortune Global 100 138 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
Synergy Research Group 39 1
Analysys Mason 26 1
Frost & Sullivan 199 1
CNews Инновация года - награда 41 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 87 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 191
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 9
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 133 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 115 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 2
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 6 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 37 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 5 1
НТЦ ИТ Роса - Учебный центр 1 1
Columbia University - Колумбийский университет 143 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
Ростелеком - РТ УПЦ - Центр Компетенций по профессиональным стандартам Ростелекома - Корпоративный Университет Ростелекома - Учебно-производственный центр Ростелекома 5 1
CAICT - China Academy of Information and Communications Technology - Китайская академия информационных и коммуникационных технологий 2 1
МЧС РФ - Сибирская пожарно-спасательная академия Государственной противопожарной службы 1 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 32 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 65 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 70 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 111 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 12 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 45 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 35 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 60 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 88
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 19
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 16
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 14
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 5
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 7 4
Связь-Экспокомм 48 4
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 63 3
Intel Developer Forum - IDF 250 3
CeBIT 454 3
CNews AWARDS - награда 347 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 58 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 2
МТС Телеком Идея 52 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
Effie Awards 3 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 57 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 15 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 5 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 74 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 66 1
ИнфоКом 59 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 0 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 0 1
Broadband World Forum 6 1
Международный женский день - 8 марта 118 1
Час кода - международное движение 11 1
Единый день голосования 53 1
Microsoft Ignite 31 1
Армия - Международный военно-технический форум 35 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 1
Startup Village - международная стартап-конференция 46 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 12 1
GeekBrains 49 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 85 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1207445, в очереди разбора - 905520.
Создано именных указателей - 101219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Оборудуем квартиру российской техникой: только отечественные бренды

10 главных мифов об электромобилях

Лучшие бюджетные смартфоны 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Впервые ДНК семьи неандертальцев найдена в Сибири

Странное поведение черной дыры: она поглотила звезду и выплюнула ее обратно

Найдена часть звездного каталога Гиппарха, который ученые искали веками — ему больше 2000 лет
Показать еще