Индексная книга CNews*
Мобильная связь Роуминг Roaming Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети
Публикаций - 1043, упоминаний - 1781
Мобильная связь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1161 45
|Путин Владимир 2542 27
|Голомолзин Анатолий 73 22
|Медведев Дмитрий 1604 22
|Щеголев Игорь 685 20
|Айбашева Анна 97 16
|Вольфсон Влад 57 12
|Артемьев Игорь 90 12
|Рейман Леонид 1009 11
|Прянишников Николай 285 11
|Солодовников Дмитрий 55 11
|Патока Андрей 108 10
|Решетин Олег 42 10
|Ахметов Ринат 52 9
|Лацанич Василь 104 9
|Герчук Михаил 87 9
|Добрынин Владимир 33 9
|Николаев Вячеслав 71 9
|Иванов Олег 131 9
|Морошкин Александр 118 8
|Беляева Оксана 22 8
|Кусков Денис 212 7
|Орловский Виктор 325 7
|Солонин Виталий 89 7
|Григорьева Евгения 57 7
|Брюквин Юрий 281 7
|Свердлов Денис 170 7
|Мельников Александр 68 7
|Солдатенков Сергей 157 6
|Дорохина Юлия 42 6
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 124 6
|Миронов Сергей 61 6
|Дворкович Аркадий 196 6
|Яценко Виктор 14 6
|Мардер Наум 114 6
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 7 5
|Нефедов Павел 44 5
|Постарнаков Андрей 5 5
|Шифман Эдуард 16 5
|Страшнов Дмитрий 111 5
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1207445, в очереди разбора - 905520.
Создано именных указателей - 101219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1207445, в очереди разбора - 905520.
Создано именных указателей - 101219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.