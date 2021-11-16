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Мобильная связь Мобильный телефон Сотовая связь 5G/4G/3G/2G поколения мобильной телефонии

Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии


16.11.2021 Виртуальная АТС в смартфоне: как дополнить мобильную связь новыми функциями
05.10.2021 «Ростелеком» построил первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0 в СЗФО
18.06.2021 В России вышли сверхдешевые 4G-мобильники Nokia «для параноиков». Фото
07.05.2020 «Ростелеком» предложил новым корпоративным пользователям мобильной связи все тарифы «Вызов» за 1 рубль
12.02.2020 К платежной системе Сбербанка подключились операторы мобильной связи Узбекистана
11.11.2019 «Ростелеком» запустил обновленную линейку тарифных планов мобильной связи «Вызов» для бизнеса
25.10.2019 Nokia представила семейство сетевых пакетных коммутаторов для 5G Cloud RAN
19.08.2019 Власти выпустили методичку, как отбирать мобильники у российских школьников
26.04.2019 Власти проведут интернет в деревни с населением 100 человек, а мобильную связь - везде, где есть интернет
01.04.2019 Tele2 подвела итоги интеграции с «Ростелекомом»
28.03.2019 Tele2 запустила сеть мобильной связи в Ивановской области
11.03.2019 «Мегафон» включает кэшбэк 20% на платежах за мобильную связь
25.02.2019 Nokia выпустила сверхдешевые мобильники и флагман-монстр с шестью камерами. Цены
21.11.2017 «Мегафон» завершил строительство сети в аэропорту «Платов»
29.12.2016 «Мегафон» повысил производительность сетей 2G/3G/4G на горнолыжных курортах
23.09.2016 «Мегафон» совместно с блогерами проверит качество мобильной связи в Северной Осетии
26.11.2015 Yota начинает оказывать услуги мобильной связи в Ростовской области
06.11.2015 «МегаФон» показал удвоение дата-трафика в Иркутской области
05.08.2015 Yota начинает оказывать услуги мобильной связи и безлимитного 4G-интернета в четырех новых регионах на Урале
03.08.2015 Yota начинает оказывать услуги мобильной связи в пяти новых регионах
23.07.2015 Yota начинает оказывать услуги мобильной связи и безлимитного 4G-интернета в Нижегородской области
03.07.2015 Tele2 вывела на рынок Магаданской области тарифы для бизнеса
27.01.2014 В Москве повысится качество мобильной связи
03.10.2013 «Ростелеком» запустил 3G в Новосибирске
29.08.2013 «Ростелеком» и «Связной» расширяют сотрудничество по продаже услуг мобильной связи
27.02.2013 В 2018 г. количество абонентов мобильной связи превысит 4 млрд человек
29.06.2012 Ericsson поставит «Ростелекому» решения для развития 2G/3G и CDN-сетей в России
11.03.2012 «МегаФон» за первую неделю весны обеспечил уверенное покрытие сетями 2G/3G более чем 50 объектов в Москве и области
08.07.2011 Tele2 запустил тарифы для бизнеса во всех регионах присутствия
08.12.2010 «МегаФон» выбрал решение Alcatel-Lucent для строительства конвергентной сети 2G/3G в Алтайском крае
03.09.2009 «МегаФон» и Huawei открыли в Санкт-Петербурге Центр мобильных инноваций
03.03.2009 Сотовая связь втрое опередила фиксированную
19.03.2007 Мобильные хиты продаж февраля
22.02.2007 Январские хиты продаж мобильных телефонов и смартфонов
09.02.2007 Ericsson предложила систему Enterprise Mobility Gateway
25.01.2007 Мобильные хиты продаж 2006 года
15.12.2006 Осенние хиты продаж мобильных телефонов и смартфонов
20.11.2006 Октябрьские хиты продаж мобильных телефонов
12.10.2006 Сентябрьские хиты продаж мобильных телефонов
19.09.2006 Летние хиты продаж телефонов и смартфонов

Публикаций - 5208, упоминаний - 6172

Мобильная связь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 1849
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 1448
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 933
Samsung Electronics 9333 923
Apple Inc 10683 852
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 693
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 461
Microsoft Corporation 22497 420
Huawei 3222 411
LG Electronics 3372 343
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 319
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 311
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 267
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 262
Yandex - Яндекс 5015 234
IBM - International Business Machines Corp 8941 218
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 170
Intel Corporation 11262 166
Vodafone Group 1318 121
Элемент ГК - Elementec 1523 112
Lenovo Group 2077 111
Xiaomi 1095 110
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 110
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 104
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 76
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 550 69
Nvidia Corp 3118 68
МегаФон - Мобиком 221 66
Telegram Group 805 65
Amazon Inc - Amazon.com 2650 64
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 63
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 61
Meta Platforms - Facebook 4267 60
Укртелеком 235 59
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 265 52
Huawei Technologies 389 46
PayPal 634 43
BBK OPPO Electronics 281 41
Киевстар - Kyivstar 475 39
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 39
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 284
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 126
Альфа-Банк 1476 121
Почта России ПАО 1853 110
Лента - Сеть розничной торговли 912 75
РЖД - Российские железные дороги 1458 68
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 58
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 48
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 45
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 43
ПСБ - Промсвязьбанк 682 40
Газпром ПАО 1008 37
Самолёт ГК 216 37
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 339 35
Связной ГК 1190 32
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 23
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 21
Евросеть 1393 17
Открытие ФК - Росгосстрах 266 16
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 13
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 12
Nordea - Нордеа Банк 77 12
X5 Group 709 12
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 12
LEGO 202 12
Wildberries - Вайлдберриз 185 11
Dixis - Диксис 343 10
Точка 1820 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 9
IKEA - ИКЕА 124 8
Техносила - СервисТрейд 239 8
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 8
Mary Kay - Мэри Кэй 88 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 8
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 7
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 7
Qiwi 878 7
Телефон.Ру 89 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 947
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 598
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 211
Президент Российской Федерации 3770 205
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 171
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 162
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 156
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 130
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 96
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 82
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 81
Верховный суд Российской Федерации 709 66
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 60
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 50
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 45
Администрация Президента РФ 904 45
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 42
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 39
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 39
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 38
Таможня - Таможенная служба 421 31
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 30
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 25
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 19
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 19
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 17
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 16
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 16
Президент Украины 92 16
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 15
Счётная палата РФ 628 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 12
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 12
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 10
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 10
Петербургский метрополитен ГУП 73 10
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 177
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 59
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 7
WiMAX Forum 66 7
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 6
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 3
Web development - Веб-разработка 0 3
OpenCAPI Consortium 13 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 2
GSMA All IP Interconnect Russia 5 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 27 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
OpenChain 1 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
Gen-Z Consortium 11 1
Linux Foundation 167 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 28 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 20 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 17 1
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 2967
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 2313
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 1504
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 1460
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 841
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 822
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 1043 748
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 645
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 604
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 565
Мобильное приложение - Mobile app 4966 525
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 476
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 472
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 468
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 461
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 424
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 416
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 379
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 354
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 341
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 337
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 311
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 310
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 301
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 296
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 294
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 278
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 276
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 271
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 265
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 249
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 238
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 217
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 217
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 211
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 207
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 194
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 191
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 190
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 176
Google Android 11959 1276
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 355
Nokia Symbian OS 1388 325
Microsoft Windows 2000 2856 299
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 210
Linux OS 7669 176
Apple iOS 6422 155
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 148
Oracle Java - язык программирования 2554 110
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 81
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 75
Nokia Nseries 424 72
Microsoft Windows 2104 70
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 69
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 64
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 54
WhatsApp Messenger 745 53
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 53
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 51
Microsoft Office 3247 51
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 48
Apple macOS 1457 44
Apple iPod 1369 39
Mozilla Firefox - браузер 1738 38
Microsoft Windows 7 1780 36
Nokia Sseries - серия телефонов 148 36
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 36
Google Gmail 802 35
Qiwi Кошелек 185 35
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 33
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 73 30
Nokia Sirocco 92 30
HP Compaq iPaq Pocket PC 290 29
Intel XScale PXA 155 27
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 23
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 23
Apple Safari - браузер 743 22
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 22
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 20
Google Play - Google Store - Android Market 2732 19
Путин Владимир 2542 161
Исанин Антон 9365 30
Чернышенко Дмитрий 320 16
Акимов Максим 170 15
Мишустин Михаил 376 15
Эмдин Сергей 68 11
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 11
Осеевский Михаил 264 9
Бокова Людмила 80 9
Добрынин Владимир 33 8
Иванов Олег 131 8
Солодовников Денис 93 7
Кожевников Алексей 61 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 6
Рылов Дмитрий 45 6
Шафигуллин Лутфулла 7 5
Мордашов Алексей 36 5
Фредерик Ваносчуйзе 25 5
Барков Алексей 32 5
Зимин Дмитрий 35 5
Uitto Tommi - Томми Уитто 13 5
Постных Олег 12 5
Кузнецов Александр 85 5
Гришин Дмитрий 185 5
Коротин Павел 29 5
Сморгонский Анатолий 37 5
Евтушенко Олег 126 4
Белик Дмитрий 13 4
Лысенко Эдуард 238 4
Массух Илья 202 4
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 4
Вольфсон Влад 57 4
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 4
Клебанова Юлия 19 4
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 27 4
Климарев Михаил 47 4
Клишас Андрей 45 4
Симонов Игорь 100 4
Jobs Steve - Джобс Стив 996 4
Bond James - Бонд Джеймс 48 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 1720
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 1579
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 611
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 520
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 359
Япония 10069 353
Беларусь - Белоруссия 3525 351
Россия - РФ - Российская федерация 108428 299
Казахстан - Республика 4467 230
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Нидерланды 2197 124
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Россия - Сибирь 1579 115
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 98
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 93
Бразилия - Федеративная Республика 1945 91
Австрия - Австрийская Республика 1020 87
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 87
Украина 6212 87
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 84
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 567
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Юриспруденция 1629 126
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 106
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 89
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 84
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 77
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 70
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 54
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 50
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 47
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 43
Эргономика 840 42
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Cashback - кэшбэк - кешбек 199 36
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 35
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 35
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Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 31
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 31
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 30
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Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 28
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АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 22
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 14
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