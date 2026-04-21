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Мобильная связь Бабушкофон Бабушкобук смартфон (планшет) для пожилых

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


21.04.2026 Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту 1
24.02.2022 Лучшие кнопочные телефоны: хиты продаж 1
29.12.2021 Как на самом деле работают вирусы для смартфонов 2
13.12.2021 Почему холод опасен для техники и как защитить свои гаджеты зимой: советы ZOOM 1
07.11.2021 Почему бабушкофоны не так безопасны, как кажутся 4
03.12.2019 Россияне выпустили новую линейку «ультрадешевых» телефонов. Цена. Фото 2
20.09.2019 Телефоны для пожилых: лучшие «бабушкофоны» 2019 года 4
03.12.2015 Детские гаджеты: что подарить ребенку на Новый Год? 1
29.06.2015 Обзор Huawei MediaPad T1: недорогой планшет с функцией телефона 1
09.02.2015 Хорошие новости из Китая: редакция ZOOM посетила штаб-квартиру ZTE 2
20.08.2014 Как оценить потенциал бизнес-идеи? Опыт МТС 1
20.03.2014 TMT вложился в проект Easy To Connect — смартфон для пожилых пользователей 1
06.02.2014 Ноутбук для бабушки и дедушки 2
06.08.2013 "Кирпич" для бабушки 1
18.07.2013 Just5 и Артемий Лебедев обновили супермодный мобильник и замахнулись на смартфон 1
27.05.2013 Позвоните родителям: обзор телефона для пожилых ONEXT Care-Phone 4 1
05.03.2013 Обзор выставки MWC 2013: лучшие мобильные новинки 1
10.07.2012 Все умрут, а я останусь: обзор бронированного смартфона Seals TS3 1
15.04.2011 Мини-планшеты Samsung Galaxy S WiFi: взгляд в будущее 1

Публикаций - 19, упоминаний - 29

Мобильная связь и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4717 5
Apple Inc 13284 5
Samsung Electronics 11140 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16115 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 415 3
ZTE Corporation 802 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 3
Qualcomm Technologies 1990 2
LG Electronics 3746 2
Fujitsu 2109 2
Sony 6755 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Just5 10 2
Onext 7 2
МегаФон 10935 1
X Corp - Twitter 2942 1
Microsoft Corporation 25867 1
Xiaomi - Сяоми 2283 1
Meta Platforms - Facebook 4633 1
Intel Corporation 12870 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 395 1
BBK OPPO Electronics 491 1
Acer Group - Acer Inc 2821 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9562 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1923 1
Philips 2101 1
MediaTek - Ralink 600 1
Mali 38 1
Snap Inc 114 1
Google LLC 12794 1
Jive Software 34 1
TeXet 56 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 427 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 955 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9040 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
TMT Investments 117 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 246 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13872 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26556 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27142 14
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8597 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9394 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13366 9
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6291 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10830 8
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4025 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7997 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28552 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29886 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5443 7
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 636 7
USB micro 975 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13144 6
Карты памяти - Запоминающее устройство 2329 6
Фонарик 329 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13599 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10353 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7561 5
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4919 5
Наушники - Headphones 4544 5
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 299 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10811 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22799 4
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1874 4
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2366 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18503 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14885 4
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2343 4
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2444 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10670 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6502 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35800 3
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4171 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10485 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2799 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6471 3
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1104 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3671 3
Google Android 15364 8
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 246 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7703 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5272 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 3
Apple iOS 8651 2
Microsoft Windows 17006 2
Samsung Galaxy 1041 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2990 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 2
Apple iPhone 6 4860 2
Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 2
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 2
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 2
Samsung SVR-диктофон 466 2
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - Uncharted 68 1
ZTE Open 11 1
Google YouTube - Видеохостинг 3018 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 932 1
Apple iPad 4023 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2277 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3588 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 375 1
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 477 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1227 1
i-Free - CardsMobile - Кошелёк Pay - CardsMobile TSM - CardsMobile Trusted Service Manager 658 1
Samsung Galaxy Note 702 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 740 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 522 1
Oracle Java - язык программирования 3496 1
JavaScript - JS - язык программирования 1450 1
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 260 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1310 1
Mozilla Firefox - браузер 1959 1
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 1
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 1
Mediatek MTK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 73 1
Apple iPad mini 431 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1373 1
Лебедев Артемий 111 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1036 1
Инютин Артем 90 1
Пузанов Владимир 14 1
Чимиричкина Мария 30 1
Попова Елена 7 1
Серегина Елена 6 1
Николаев Михаил 6 1
Пятигорский Сергей 1 1
Рыцарева Елена 1 1
Плесовских Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168294 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19356 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55062 3
Япония 13848 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48041 2
Южная Корея - Республика 7101 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1832 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5521 2
Европа 25026 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13870 1
Финляндия - Финляндская Республика 3706 1
Польша - Республика 2037 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4546 1
Израиль 2871 1
Франция - Французская Республика 8201 1
Бразилия - Федеративная Республика 2532 1
Испания - Королевство 3848 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1946 1
Латвия - Латвийская Республика 839 1
Сербия - Республика 378 1
Хорватия - Республика 287 1
Черногория 135 1
Латвия - Рига 99 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1551 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 218 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 323 1
Колумбия - Республика 554 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 984 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10531 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11758 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1394 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1733 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54057 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34268 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18382 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7695 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3134 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3814 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1921 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7932 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 965 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5050 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5851 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22004 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27638 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6264 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9157 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 296 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2774 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1254 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58399 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 215 1
White list - Белый список 165 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10982 1
"китайфон" 26 1
Ergonomics - Эргономика 1766 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6159 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6221 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6868 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8909 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1962 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2126 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5570 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 735 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1893 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1751 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2077 1
CNews - ZOOM.CNews 1913 2
Wikipedia - Википедия 658 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1536 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476412, в очереди разбора - 724027.
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