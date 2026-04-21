Индексная книга (каталог) CNews*
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Мобильная связь Бабушкофон Бабушкобук смартфон (планшет) для пожилых
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 19, упоминаний - 29
Мобильная связь и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9040 1
|Airbus Group - Airbus Industries 249 1
|TMT Investments 117 1
|Студия Артемия Лебедева 101 1
|Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 246 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13872 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 4
|Лебедев Артемий 111 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1036 1
|Инютин Артем 90 1
|Пузанов Владимир 14 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Попова Елена 7 1
|Серегина Елена 6 1
|Николаев Михаил 6 1
|Пятигорский Сергей 1 1
|Рыцарева Елена 1 1
|Плесовских Александр 1 1
|CNews - ZOOM.CNews 1913 2
|Wikipedia - Википедия 658 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476412, в очереди разбора - 724027.
Создано именных указателей - 202222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476412, в очереди разбора - 724027.
Создано именных указателей - 202222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.