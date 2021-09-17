Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Млечный Путь Наша Галактика
Публикаций - 477, упоминаний - 778
Млечный Путь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews RND - R&D.CNews 2112 34
|Future - Space.com 195 26
|New Scientist 1447 24
|NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 21
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 15
|SpaceDaily - Space Daily 187 13
|Nature 770 12
|Phys.org 972 10
|Space Daily 528 10
|ScienceDaily 400 9
|EurekAlert 270 7
|Sky and Telescope 49 6
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
|Physical Review Letters 111 3
|Optics 128 3
|LiveScience 153 2
|CNews Мировой океан 41 2
|BBC Russian - Русская служба Би-би-си 168 2
|CNews Инноваторы 39 2
|Известия ИД 307 2
|Associated Press 1975 2
|The Guardian - Британская газета 320 2
|Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
|Scientific American 80 1
|CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
|PhysicsWeb 180 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 1
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1182461, в очереди разбора - 963637.
Создано именных указателей - 77095.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1182461, в очереди разбора - 963637.
Создано именных указателей - 77095.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru