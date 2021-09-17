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Млечный Путь Наша Галактика



17.09.2021 Термоядерную сверхновую в нашей Галактике нашла российская обсерватория
18.06.2021 Новая карта внешних границ Млечного Пути даст больше знаний о темной материи
10.06.2018 Наша галактика в два раза больше, чем считалось ранее
14.07.2014 Астрономы обнаружили две самые далёкие звезды Млечного Пути
30.10.2013 Млечный Путь раскачивают загадочные волны
28.06.2013 Млечный Путь больше, чем считали ученые
13.03.2013 Недавняя встреча: Млечный путь пережил столкновение с черной дырой
29.01.2013 Жуки ориентируются по Млечному пути
31.10.2012 Млечный путь поглощает звездный поток
23.08.2012 Млечный Путь и Магеллановы Облака не одиноки во Вселенной
04.07.2012 Млечный путь еще трясет от темной материи
04.06.2012 Слияние с Андромедой превратит Млечный Путь в "яйцо"
31.05.2012 Миллион лет назад Млечный Путь "плевался" гамма-лучами
18.04.2012 Миллиарды звезд нашей Галактики "удочеряют" бродячие планеты
05.12.2011 Млечный путь продолжает "пожирать" соседей
16.09.2011 Столкновения со Стрельцом превратили Млечный путь в спираль
24.05.2011 У нашей галактики наступает "кризис среднего возраста"
22.04.2011 Самые крупные звезды взрываются в самых мелких галактиках
20.02.2011 В древних галактиках звезды рождались чаще
24.05.2010 Европейское космическое агентство выбрало СУБД InterSystems Caché для создания карты галактики «Млечный Путь»
18.08.2008 В нашей Галактике выявлено 17 неизвестных прежде фрагментов иных галактик
13.12.2007 Гало Млечного пути расщепилось надвое
27.11.2007 За пределами Млечного пути обнаружены кислотные облака
26.10.2007 В карликовых галактиках, возможно, доминирует темная материя
30.11.2006 В нашей Галактике обнаружили новую черную дыру
30.11.2006 В нашей Галактике обнаружили новую черную дыру
05.09.2006 Загадка центра Галактики обострилась до предела
05.09.2006 Загадка центра Галактики обострилась до предела
05.04.2006 Новая карта Млечного Пути показывает, где рождаются звезды
05.04.2006 Новая карта Млечного Пути показывает, где рождаются звезды
20.02.2006 Астрономы заглянули в будущее нашей Галактики
20.02.2006 Астрономы заглянули в будущее нашей Галактики
14.07.2005 Новый суперкомпьютер построит модель Млечного Пути
14.07.2005 Новый суперкомпьютер построит модель Млечного Пути
08.04.2005 Ученые разгадали тайну формы Млечного пути
21.10.2002 Структура Млечного пути будет разгадана?
21.10.2002 Структура Млечного пути будет разгадана?
17.10.2002 Ученые убедились в существовании черной дыры в центре нашей галактики
17.10.2002 Ученые убедились в существовании черной дыры в центре нашей галактики
08.08.2002 Ученые смоделировали развитие нашей Галактики с момента ее зарождения

Публикаций - 477, упоминаний - 778

Млечный Путь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Галактика - Корпорация 1077 292
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 183 9
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 7
Microsoft Corporation 22497 6
IBM - International Business Machines Corp 8941 6
HP Inc. 5313 3
6072 3
1С-Битрикс - Bitrix 443 3
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 205 3
1С-ИжТиСи 5461 3
Parallax - Параллакс 11 2
Новый диск 905 2
InterSystems - ИнтерСистемз 131 2
Intel Corporation 11262 2
Epicor Software Corporation 161 2
Google LLC 10352 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 2
Adobe Systems 1443 2
Lenovo Motorola 3463 1
Seagate Technology 685 1
Koch Industries 10 1
Enterasys Networks 68 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 1
Орбита 76 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 1
Kometa - Комета 77 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 1
Alibaba Group 353 1
Arduino Software 50 1
Nvidia Corp 3118 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 62 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 1
Acer Group 2311 1
Cisco Systems 4720 1
Dell EMC 4736 1
D-Wave Systems 18 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 307 1
Цифра ГК 948 1
SAP SE 4595 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 12
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 7
Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 42 4
ЕКА Топливная компания 137 4
Subaru - Субару Мотор 45 3
Открытие ФК 2713 3
CARL - Автомобильный маркетплейс 56 2
Ford 386 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 220 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 74 2
DEEP - Dentsu Entertainment Eurasia Partners 176 2
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 27 2
Carl Zeiss 294 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 2
eBay Inc 1576 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Точка 1820 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда 33 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 18 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 29 1
ATIC 38 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 88
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 108 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 332 10
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 264 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 3
НИР - Научно-исследовательская работа 442 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - Усиление света посредством вынужденного излучения 232 2
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 114 2
Google Android смартфоны 793 1
CRISPR - clustered regularly interspaced short palindromic repeats - Генная инженерия 20 1
СВЧ - микроволновая печь 60 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 1
Фотокамеры - Фотоаппараты 1425 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5622 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 5871 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 361 1
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 1
SMA - Service Manager Automation - Service Management Automation - Решение для автоматизации сервисных подразделений 26 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2639 1
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 85 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 1
Масштабируемость - Scalability 1702 1
HAMR HDD - heat-assisted magnetic recording - Термомагнитная запись - Тепловая магнитная запись - Магнитная запись с подогревом 34 1
Тонкий клиент - Thin client 940 1
PRM - Partner Relationship Management - Система повышения эффективности процессов взаимодействия с партнерами в области продаж и маркетинга 21 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 533 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 432 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 129 1
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 1
Big Data - Большие данные 3520 1
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NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (телескоп) 443 78
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GAiA-X - европейская облачная система 42 9
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СВД ЗОСРВ Нейтрино 77 3
NASA Mars Odyssey 56 2
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Минобороны РФ - ВКС РФ Космодром Плесецк 209 2
IOTA - Криптовалюта с открытым исходным кодом 5 2
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 31 2
InterSystems Cache 97 2
SAP TDI - SAP Tailored Data Center Integration 14 2
Delta Electronics Ultron DPS - серия ИБП 32 2
Craigslist - Крейгслист - Сайт объявлений 33 2
Google Earth - Google Планета Земля 451 1
CNSA - Chang'e - Чанъэ - китайская автоматическая межпланетная станция 34 1
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 71 1
PAMELA - Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics - научный аппарат по изучению космического излучения 6 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 136 1
Nvidia Tesla GPU 132 1
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Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 1
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Плутон - планета Солнечной системы 234 6
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CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 4
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 77 4
Australian Astronomical Observatory (AAO) - Обсерватория Сайдинг-Спринг - Англо-Австралийская обсерватория 7 3
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики 66 3
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 78 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 143 2
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 91 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Висконсинский университет в Мадисоне 25 2
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги 48 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 151 2
Cornell University - Корнеллский университет 135 2
UB - University of Bremen - Бременский университет 11 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 97 2
NSF USA - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 2
Indiana University - Индианский университет в Блумингтоне 33 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 83 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 31 1
IceCube - Нейтринная обсерватория - Антарктическая научно-исследовательская станция - Центр астрофизики элементарных частиц 14 1
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - Национальный центр научных исследований (НЦНИ) 21 1
Apache Point Observatory - Apache Point - Обсерватория Апачи-Пойнт 4 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 1
National Astronomical Observatory of China - Национальная астрономическая обсерватория Китая 1 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 99 1
ИКИ РАН - Институт космических исследований Российской академии наук 34 1
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. - Германский центр авиации и космонавтики 2 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 214 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1182461, в очереди разбора - 963637.
Создано именных указателей - 77095.
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