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Индексная книга CNews*
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Минюст РФ ФСЭМ Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России Экстремизм



07.12.2022 Власти собираются регистрировать россиян, которые играют в компьютерные игры 1
06.12.2022 В России запустили новую социальную сеть LOOKY 1
01.12.2022 Московским школам раздавали неотфильтрованный интернет. ИТ-подрядчик извернулся и сумел скостить штраф в 4 раза 2
25.11.2022 Грандиозная утечка в WhatsApp. Пострадали сотни миллионов пользователей, россиян тоже зацепило 1
24.11.2022 Власти одобрили создание в России «убийц» TikTok, Instagram* и Zoom 1
10.11.2022 Крупнейший акционер VK бесплатно отдал ей все свои акции 1
02.11.2022 Facebook* на грани краха. Соцсеть уничтожают Apple и бесконечные ошибки Цукерберга 1
19.10.2022 Власти порекомендовали российской промышленности отказаться от WhatApp и Zoom 1
13.10.2022 Запрещенный Instagram* внезапно стал доступен в России. Но только пока Роскомнадзор чинит блокировочное «железо» 1
11.10.2022 Основатель Mail.ru вместе с семьей отказался от российского гражданства 1
30.09.2022 Facebook* впервые в истории увольняет сотрудников 1
21.09.2022 Как «Яндекс» и Сбербанк делили «Яндекс.Маркет» и подбрасывали монетку 1
19.09.2022 Yota: россияне стали в 1,5 раза активнее пользоваться мобильным интернетом за границей 1
31.08.2022 Весной 2022 г. Twitter чуть не превратился в настоящий порносайт. Помешали только две вещи 1
22.08.2022 Финансист HP по сложной схеме украла у компании миллионы, чтобы купить Porsсhe, Tesla, сумочки и часы 1
19.08.2022 В России будут маркировать Telegram и Zoom как нарушителей закона 1
19.08.2022 Бежавший из России ИТ-гигант Accenture уволил десятки специалистов. На них указал искусственный интеллект 1
17.08.2022 Депутаты Госдумы потребовали разблокировать Instagram ради малого бизнеса 1
11.08.2022 Топ-менеджеры ИТ-гигантов сотрудникам: Вы будете вкалывать, как проклятые, или уйдете по собственному желанию 1
05.08.2022 В США могут запретить продажи ПК Acer, Asus, Lenovo и Motorola 1
03.08.2022 Microsoft оставит пользователей облаков без нового «железа» 1
02.08.2022 Правительство Москвы выступило против закона, который убьет «Авито» 1
21.07.2022 Apple, Google, Microsoft, Twitter массово сокращают штаты в ожидании рыночного коллапса 1
21.07.2022 В WhatsApp заработала «самая востребованная» пользователями функция 1
20.07.2022 Хозяев Facebook хотят лишить права на их мегабренд 1
20.07.2022 Поисковики Рунета обязали сообщать что «Википедия» вне закона 1
18.07.2022 Российские власти вошли во вкус: Google оштрафован на 22 млрд рублей 1
07.07.2022 Власти ввели наказания для непослушных интернет-гигантов и тех, кто с ними сотрудничает 1
05.07.2022 Власть потребовала у Google не мешать россиянам делать покупки в мобильных приложениях 1
29.06.2022 Россиянам запретили скачивать WhatsApp. Как обойти ограничение 1
24.06.2022 Какую выгоду могут принести большие данные: разбираем кейсы 1
15.06.2022 Бежавшие из России создатели World of Tanks открывают офисы в Белграде и Варшаве 1
14.06.2022 Депутаты подталкивают иностранцев поскорее продать Avito 1
02.06.2022 Россиян отлучают от средств доступа к запрещенным сайтам. Сбоит Proton VPN, не работает Nord VPN 1
01.06.2022 Оттепель отменяется. Роскомнадзор требует удалить Tor из Google Play 2
30.05.2022 Американская компания получила рекордную инвестицию в сфере ИБ и тут же начала массовые увольнения 1
20.05.2022 В Рунете оттепель. Власти отменяют запрет на Tor 2
13.05.2022 В Twitter полетели головы топ-менеджеров. Компания затягивает пояса в ожидании покупки Маском 1
13.05.2022 Больше трети принципиальных россиян распрощалась с Facebook и Instagram 1
03.05.2022 10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах 1

Публикаций - 305, упоминаний - 465

Минюст РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 10874 51
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2542 40
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9997 26
Twitter 2686 25
Telegram Group 1002 22
Yandex - Яндекс 5569 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7997 19
Microsoft Corporation 23401 17
Apple Inc 11111 16
Amazon Inc - Amazon.com 2780 11
VK - Mail.ru Group 3185 9
Rambler Group - Рамблер ГК 851 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6857 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4105 4
Alphabet 90 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2732 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9332 4
Meta Platforms - Facebook 4332 4
HP Inc. 5500 3
Samsung Electronics 9671 3
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 265 2
Zello 22 2
GitHub 540 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 771 2
InterActiveCorp Ask.com - AskJeeves.com 121 2
Snapchat 104 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1913 2
Intel Corporation 11625 2
Yahoo! 3687 2
Nvidia Corp 3204 2
Lenovo Group 2153 2
Accenture plc 615 1
Siemens AG - Siemens Group 2531 1
Гарда Технологии 59 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 688 1
AMD - Advanced Micro Devices 3838 1
Xiaomi 1259 1
Ситроникс - Sitronics 1036 1
Diasoft - Диасофт 590 1
Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 40 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5702 7
Лента - Сеть розничной торговли 1669 5
PornHub 25 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2336 3
LinkedIn 580 3
Флибуста 30 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Российский алюминий - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 62 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 324 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 557 1
Lockheed Martin 750 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 122 1
Ростех - Швабе - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 49 1
Etsy 16 1
Gucci - Дом моды Гуччи 28 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 212 1
ГПБ - Газпромбанк 928 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 845 1
VK Delivery club 220 1
Газпром нефть 491 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1800 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 317 1
Marshall Capital Partners 69 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 183 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2321 112
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17787 92
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2928 53
Судебная власть - Judicial power 2075 36
Президент Российской Федерации 3666 36
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10307 32
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2658 30
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 285 16
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 887 14
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 616 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2365 7
Правительство Москвы 1970 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3631 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 6
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 621 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8925 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1072 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2007 5
Верховный суд Российской Федерации 777 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1628 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2421 4
Федеральное казначейство России 1542 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 386 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2333 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2791 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 826 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1368 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 203 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1201 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 203 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1191 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 325 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 681 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 538 1
Районные суды РФ 63 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 26 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 273 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 1
Единая Россия - Политическая партия 261 13
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 226 6
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 4
РосКомСвобода - Общественная организация 85 4
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
ЛДПР 100 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 53 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 75 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14364 77
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3468 44
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2601 35
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4168 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16896 15
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8172 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11463 14
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