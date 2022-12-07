В России запустили новую социальную сеть LOOKY 1

Крупнейший акционер VK бесплатно отдал ей все свои акции 1

Власти порекомендовали российской промышленности отказаться от WhatApp и Zoom 1

В России будут маркировать Telegram и Zoom как нарушителей закона 1

Депутаты Госдумы потребовали разблокировать Instagram ради малого бизнеса 1

Хозяев Facebook хотят лишить права на их мегабренд 1

Власть потребовала у Google не мешать россиянам делать покупки в мобильных приложениях 1

Бежавшие из России создатели World of Tanks открывают офисы в Белграде и Варшаве 1

Депутаты подталкивают иностранцев поскорее продать Avito 1

Американская компания получила рекордную инвестицию в сфере ИБ и тут же начала массовые увольнения 1