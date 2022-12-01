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Индексная книга CNews*
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Минюст РФ ФСЭМ Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России



01.12.2022 Московским школам раздавали неотфильтрованный интернет. ИТ-подрядчик извернулся и сумел скостить штраф в 4 раза 2
25.11.2022 Грандиозная утечка в WhatsApp. Пострадали сотни миллионов пользователей, россиян тоже зацепило 1
24.11.2022 Власти одобрили создание в России «убийц» TikTok, Instagram* и Zoom 1
10.11.2022 Крупнейший акционер VK бесплатно отдал ей все свои акции 1
02.11.2022 Facebook* на грани краха. Соцсеть уничтожают Apple и бесконечные ошибки Цукерберга 1
19.10.2022 Власти порекомендовали российской промышленности отказаться от WhatApp и Zoom 1
13.10.2022 Запрещенный Instagram* внезапно стал доступен в России. Но только пока Роскомнадзор чинит блокировочное «железо» 1
11.10.2022 Основатель Mail.ru вместе с семьей отказался от российского гражданства 1
30.09.2022 Facebook* впервые в истории увольняет сотрудников 1
21.09.2022 Как «Яндекс» и Сбербанк делили «Яндекс.Маркет» и подбрасывали монетку 1
19.09.2022 Yota: россияне стали в 1,5 раза активнее пользоваться мобильным интернетом за границей 1
31.08.2022 Весной 2022 г. Twitter чуть не превратился в настоящий порносайт. Помешали только две вещи 1
22.08.2022 Финансист HP по сложной схеме украла у компании миллионы, чтобы купить Porsсhe, Tesla, сумочки и часы 1
19.08.2022 В России будут маркировать Telegram и Zoom как нарушителей закона 1
19.08.2022 Бежавший из России ИТ-гигант Accenture уволил десятки специалистов. На них указал искусственный интеллект 1
17.08.2022 Депутаты Госдумы потребовали разблокировать Instagram ради малого бизнеса 1
11.08.2022 Топ-менеджеры ИТ-гигантов сотрудникам: Вы будете вкалывать, как проклятые, или уйдете по собственному желанию 1
05.08.2022 В США могут запретить продажи ПК Acer, Asus, Lenovo и Motorola 1
03.08.2022 Microsoft оставит пользователей облаков без нового «железа» 1
02.08.2022 Правительство Москвы выступило против закона, который убьет «Авито» 1
21.07.2022 Apple, Google, Microsoft, Twitter массово сокращают штаты в ожидании рыночного коллапса 1
21.07.2022 В WhatsApp заработала «самая востребованная» пользователями функция 1
20.07.2022 Хозяев Facebook хотят лишить права на их мегабренд 1
20.07.2022 Поисковики Рунета обязали сообщать что «Википедия» вне закона 1
18.07.2022 Российские власти вошли во вкус: Google оштрафован на 22 млрд рублей 1
07.07.2022 Власти ввели наказания для непослушных интернет-гигантов и тех, кто с ними сотрудничает 1
05.07.2022 Власть потребовала у Google не мешать россиянам делать покупки в мобильных приложениях 1
29.06.2022 Россиянам запретили скачивать WhatsApp. Как обойти ограничение 1
15.06.2022 Бежавшие из России создатели World of Tanks открывают офисы в Белграде и Варшаве 1
14.06.2022 Депутаты подталкивают иностранцев поскорее продать Avito 1
02.06.2022 Россиян отлучают от средств доступа к запрещенным сайтам. Сбоит Proton VPN, не работает Nord VPN 1
01.06.2022 Оттепель отменяется. Роскомнадзор требует удалить Tor из Google Play 2
30.05.2022 Американская компания получила рекордную инвестицию в сфере ИБ и тут же начала массовые увольнения 1
20.05.2022 В Рунете оттепель. Власти отменяют запрет на Tor 2
13.05.2022 В Twitter полетели головы топ-менеджеров. Компания затягивает пояса в ожидании покупки Маском 1
13.05.2022 Больше трети принципиальных россиян распрощалась с Facebook и Instagram 1
03.05.2022 10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах 1
29.04.2022 Клон Instagram от «однокурсника Дурова» требует c пользователей немалые деньги за регистрацию 1
21.04.2022 WhatsApp заблокирует россиянам часть функций и снова станет платным. Но не для всех 1
14.04.2022 Потерявших аудиторию и доход российских блогеров переучат на рабочих и отправят работать на завод 1

Публикаций - 303, упоминаний - 463

Минюст РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 7
Google LLC 10865 5
Yandex - Яндекс 5551 5
Meta Platforms - Facebook 4332 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 4
Rambler Group - Рамблер ГК 851 3
Twitter 2686 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 771 2
InterActiveCorp Ask.com - AskJeeves.com 121 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1913 2
Telegram Group 999 2
Yahoo! 3687 2
Snapchat 104 2
Apple Inc 11103 2
Zello 22 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 2
Cloudflare 80 1
Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 40 1
Элемент ГК - Elementec 25 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 823 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 170 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1557 1
Microsoft Corporation 23395 1
Amazon Inc - Amazon.com 2777 1
Alibaba Group 381 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1566 1
VK - Mail.ru Group 3185 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 702 1
GitHub 536 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 1
PornHub 25 4
LinkedIn 579 2
Флибуста 30 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Российский алюминий - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 62 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 183 1
Marshall Capital Partners 69 1
Лента - Сеть розничной торговли 1665 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Gucci - Дом моды Гуччи 28 1
Etsy 16 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 24
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 285 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 14
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 616 11
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 621 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 5
Верховный суд Российской Федерации 777 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 3
Президент Российской Федерации 3492 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 325 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 203 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 203 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 2
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 75 1
Районные суды РФ 63 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 26 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 518 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 183 1
Администрация Президента РФ 976 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 118 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные избирательные комиссии 279 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 190 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 538 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 308 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 4
РосКомСвобода - Общественная организация 85 4
Единая Россия - Политическая партия 259 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
ЛДПР 100 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 53 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3465 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3096 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4031 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14349 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 10990 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2040 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 2
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 1355 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2376 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3348 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 2906 1
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 757 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 1
Контент-фильтр - Родительский контроль - Parental control - Детский режим - Children's mode - Детский контент - Children's content - Защита от детей - Семейные настройки 693 1
AVI - Audio Video Interleave 445 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 61 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1222 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 811 1
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 383 18
Google YouTube - Видеохостинг 2406 8
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 27 4
ЛитРес Самиздат 13 3
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 60 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 3
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 244 3
Google Blogger - Google BlogSpot 109 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 239 2
VK - Яндекс.Новости 36 2
Роскомнадзор - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 38 2
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 561 2
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 98 2
NoName-club - Торрент-трекер 10 2
WeChat - Мессенджер 110 2
Microsoft Bing 353 2
Wayback Machine - сервис «Машина времени» 31 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1468 2
Scribd - сервис облачного хранения документов 4 2
Videoscope 1 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 20 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 1
Wikipedia - Wikisource - Викитека 3 1
Мир тесен - социальная сеть 14 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 61 1
Яндекс.Видео 33 1
Microsoft Edge - браузер 1926 1
Microsoft Windows 10 13409 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 62 1
BlackBerry Messenger - Мессенджер 52 1
Wargaming World of Tanks 164 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 163 1
WhatsApp Messenger 835 1
Apple - App Store 2565 1
Rakuten Viber 524 1
Google Play - Google Store - Android Market 2897 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 732 1
Ампелонский Вадим 31 5
Дунаев Виктор 4 3
Лугов Андрей 32 3
Щеголев Игорь 689 3
Давыдов Денис 39 3
Жаров Александр 174 3
Козлюк Артем 39 3
Навальный Алексей 60 3
Ходорковский Михаил 41 2
Мошков Максим 12 2
Дерипаска Олег 36 2
Никифоров Николай 1172 2
Малофеев Константин 109 2
Дуров Павел 245 2
Яровая Ирина 70 2
Пак Олег 100 1
Рейман Леонид 1030 1
Шпак Юрий 2 1
Симшин Денис 5 1
Курашев Дмитрий 37 1
Янукович Виктор 53 1
Мизулина Елена 21 1
Козловский Станислав 3 1
Федоров Петр 3 1
Аитов Тимур 197 1
Чубайс Анатолий 207 1
Орловский Виктор 344 1
Ситников Сергей 75 1
Петрова Татьяна 1 1
Хомак Дмитрий 2 1
Путин Владимир 2696 1
Лесин Михаил 28 1
Бортников Александр 21 1
Башкин Александр 8 1
Волин Алексей 116 1
Дарбинян Саркис 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 121478 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 7
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 374 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область 619 3
Россия - СФО - Новосибирск 3663 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 667 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 543 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 766 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2304 2
Украина 7213 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6079 2
Москва - ЮВАО - Лефортово 30 1
Франция - Французская Республика 7068 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 103 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 69 1
ИГИЛ - Исламское государство Ирака и Леванта - террористическая группировка, запрещена в России 23 1
Ирак - Республика 694 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 663 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 96 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 534 1
Германия - Федеративная Республика 11760 1
Кавказ - Caucasus 253 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 356 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 64 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 233 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 344 1
Россия - ПФО - Оренбургская область 465 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 601 1
Россия - ДФО - Забайкальский край 434 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 568 1
Россия - ЮФО - Севастополь 490 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 325 1
Россия - ЦФО - Костромская область 336 1
Россия - ПФО - Самарская область 1101 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 995 1
Канада 4697 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 567 6
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 5
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 341 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 3280 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 411 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2068 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 828 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 2
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1468 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4072 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 1
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 29 1
White list - Белый список 84 1
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 24 1
Чарас - Чаррас - Наркотическое вещество, чистая необработанная смолка, собранная с листьев и соцветий конопли индийской 5 1
Федеральное законодательство 3133 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 143 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2957 1
Wikipedia - Википедия 439 3
РИА Новости 800 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 657 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 101 1
Forbes - Форбс 623 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 1
РосПравосудие 11 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 2
Ника - национальная кинематографическая премия 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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