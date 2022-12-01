Индексная книга CNews*
Минюст РФ ФСЭМ Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России
Публикаций - 303, упоминаний - 463
Минюст РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ампелонский Вадим 31 5
|Дунаев Виктор 4 3
|Лугов Андрей 32 3
|Щеголев Игорь 689 3
|Давыдов Денис 39 3
|Жаров Александр 174 3
|Козлюк Артем 39 3
|Навальный Алексей 60 3
|Ходорковский Михаил 41 2
|Мошков Максим 12 2
|Дерипаска Олег 36 2
|Никифоров Николай 1172 2
|Малофеев Константин 109 2
|Дуров Павел 245 2
|Яровая Ирина 70 2
|Пак Олег 100 1
|Рейман Леонид 1030 1
|Шпак Юрий 2 1
|Симшин Денис 5 1
|Курашев Дмитрий 37 1
|Янукович Виктор 53 1
|Мизулина Елена 21 1
|Козловский Станислав 3 1
|Федоров Петр 3 1
|Аитов Тимур 197 1
|Чубайс Анатолий 207 1
|Орловский Виктор 344 1
|Ситников Сергей 75 1
|Петрова Татьяна 1 1
|Хомак Дмитрий 2 1
|Путин Владимир 2696 1
|Лесин Михаил 28 1
|Бортников Александр 21 1
|Башкин Александр 8 1
|Волин Алексей 116 1
|Дарбинян Саркис 35 1
|U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.