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Минцифры РФ
Росинформтехнологии
Федеральное агентство по информационным технологиям
Минцифры РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1477 14
|Рейман Леонид 977 10
|Щеголев Игорь 677 10
|Путин Владимир 2157 8
|Михайлов Алексей 46 7
|Сенаторов Михаил 42 5
|Шалманов Сергей 184 4
|Назипов Дмитрий 79 4
|Никифоров Николай 1129 3
|Паршин Максим 156 3
|Ускова Ольга 150 3
|Аитов Тимур 184 3
|Бородинов Леонид 12 3
|Алкснис Виктор 56 3
|Селин Владимир 12 3
|Ковалевский Сергей 16 3
|Анфиногентов Василий 8 3
|Шередин Роман 19 3
|Мирошников Борис 42 2
|Шадаев Максут 395 2
|Кузнецов Сергей 118 2
|Смирнов Алексей 155 2
|Макаров Валентин 157 2
|Кудрин Алексей 83 2
|Духовницкий Олег 91 2
|Массух Илья 194 2
|Казак Максим 153 2
|Костров Дмитрий 21 2
|Изумрудов Олег 20 2
|Емельянников Михаил 38 2
|Богатов Антон 76 2
|Нуралиев Борис 240 2
|Семенов Александр 86 2
|Айвазов Армен 450 2
|Носков Константин 204 1
|Врублевский Павел 81 1
|Липов Андрей 50 1
|Жаров Александр 166 1
|Волож Аркадий 206 1
|Андреев Владимир 74 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 9
|IDC - International Data Corporation 4388 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 596 3
|Медиалогия 43 2
|Gartner 3048 1
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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