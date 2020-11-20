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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Минцифры РФ
Росинформтехнологии
Федеральное агентство по информационным технологиям



20.11.2020 Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати 2
02.12.2014 «Центральный телеграф» потребовал с Минкомсвязи заплатить за аренду офиса 1
03.07.2014 Выпущен защищенный планшет для чиновников на основе российской ОС 1
29.10.2013 Экс-руководители ЦНИИ ЭИСУ задержаны по подозрению в хищении более 500 млн рублей 1
03.12.2012 «Корус Консалтинг» строит информационную систему здравоохранения в Республике Калмыкия 1
13.07.2012 ISG возвращается: назначен новый гендиректор 1
25.04.2012 Россвязь воскресили: назначен новый руководитель 1
07.12.2011 Составлен рейтинг коррупции в хайтек-фондах и ведомствах России 2
12.09.2011 «Корус Консалтинг» автоматизирует детский онкологический центр 1
16.08.2011 «Корус Консалтинг» развивает направление разработки МИС: новое назначение 1
20.04.2011 «Росинформтехнологии» автоматизировала бизнес-процессы ТД «Выбор» 2
04.03.2011 Бывший глава ФАИТ стал заместителем гендиректора НИИАС 3
19.11.2010 ИТ-стратегия России: как изменится облик страны за 10 лет 2
20.10.2010 26 октября в Москве откроется выставка ИКТ Softool 1
12.10.2010 26 октября в Москве откроется выставка ИКТ Softool 1
21.06.2010 Путин ликвидирует ФАИТ 4
07.06.2010 В «Восходе» прошел конкурс директоров. Победил генерал ФСБ 1
07.06.2010 Программу выставки-конференции «Infobez-Expo/ИнфоБезопасность 2010» обсудили на круглом столе 1
19.04.2010 Россия: откаты за госконтракты по ИТ достигают 75% 6
15.04.2010 Россия: ИТ-регулятор окончательно обезглавлен 4
08.04.2010 ИТ в госсекторе: как завести е-госуслуги 1
01.04.2010 Властям предложили открыть результаты СПО-проектов 1
01.04.2010 Глава «Восхода» не увольняется без боя 1
16.03.2010 «ГНУ/Линуксцентр» разработал реестр информационных систем для Минздравсоцразвития базе СПО 1
27.01.2010 Глава ФАИТ Владимир Матюхин уходит на пенсию 5
21.01.2010 Правовое регулирование ИКТ: 10 важнейших изменений 1
06.11.2009 «Восход» не хотят отдавать Минкомсвязи. Точку поставит Путин 2
05.11.2009 12-13 ноября в Саранске состоится конференция по ИБ «Инфофорум-Поволжье» 1
03.11.2009 12-13 ноября в Саранске состоится конференция по ИБ «Инфофорум-Поволжье» 1
30.10.2009 ИТ в госсекторе: достижения в череде провалов 1
28.10.2009 12-13 ноября в Саранске состоится конференция по ИБ «Инфофорум-Поволжье» 1
15.10.2009 Татарстан откроет технопарк для Медведева 1
07.10.2009 Форум CNews: ИКТ в госсекторе 1
18.09.2009 Форум CNews: «ИКТ в госсекторе» 2
03.09.2009 Битва за "Восход": Росинформтехнологии обвиняют Минкомсвязи в коррупции 4
02.09.2009 Технопарки в России продолжают строить. Финны. ФОТО 1
31.08.2009 C 27 по 30 октября в Москве пройдёт выставка информационных технологий Softool’2009 1
27.08.2009 У Минкомсвязи нашли неэффективные расходы на 300 млн руб. 1
14.08.2009 Генпрокуратура наведалась в ФАИТ 2
14.08.2009 Генпрокуратура проверила ФАИТ 2

Публикаций - 161, упоминаний - 223

Минцифры РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Восход ФГБУ НИИ 413 15
Microsoft Corporation 20288 14
IBM 8247 13
Крок 1506 11
Nortel Networks 1259 9
Армада - РБК софт 648 9
Oracle Sun Microsystems 2063 8
ФОРС - Центр разработки 277 7
Открытые технологии 426 6
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 673 6
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1561 6
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 561 5
4771 5
Oracle Corporation 5638 5
Информзащита 549 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 4
HP Inc. 4843 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1836 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1307 4
Citrix Systems 698 4
T-Systems - Т-Системс 127 4
Lenovo Motorola 3211 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8335 4
Корус Консалтинг ГК 927 4
HP - Hewlett-Packard 3333 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3679 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7578 4
Directum - Директум 766 3
Инфосистемы Джет 770 3
ГКС - Группа компаний Систематика 243 3
NVision Group - Энвижн Груп 609 3
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 79 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 458 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 527 3
Micro Focus - Novell 842 3
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 720 3
Cisco Systems 4542 3
Dell EMC 4360 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 3
Deutsche Telekom 885 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 253 5
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 113 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 123 4
РЖД - Российские железные дороги 1261 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1738 4
Почта России ПАО 1741 4
Интер РАО ПАО 246 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 279 3
Роснефть НК 410 2
Лидер УК 16 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 68 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4643 2
Татэнерго 37 2
Diners Club International - платёжная система 76 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 392 2
Северсталь ПАО 251 2
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 116 2
Татнефть 163 2
Газпром ПАО 705 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 186 2
American Express 298 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 322 2
Русский стандарт Банк 335 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 127 2
Утконос 101 2
ВТБ Банк Москвы 428 1
Dixis - Диксис 339 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1493 1
Евросеть 1310 1
РАО ЕЭС России ПАО 179 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1576 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 540 1
Nestle - Нестле 92 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 277 1
Газпром-Медиа Холдинг 133 1
АвтоВАЗ 151 1
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 6 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 102 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 82 1
РосЕвроБанк 44 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7096 51
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2240 39
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1804 30
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1808 29
Правительство Москвы 782 27
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2606 22
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2172 17
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1868 15
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 189 13
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 569 11
Правительство РФ 2467 10
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 103 9
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 413 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1259 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1404 8
Россвязь - Федеральное агентство связи 697 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1066 6
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 62 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1904 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 484 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1706 5
Президент Российской Федерации 1595 5
Администрация Президента РФ 313 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 267 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 823 4
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 78 4
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 428 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 296 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 153 3
Мосгордума - Московская городская Дума 97 3
Счётная палата РФ 543 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1894 3
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 42 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 636 3
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 186 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 536 3
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 101 2
АРБ - Ассоциация российских банков 146 12
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 198 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 575 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 354 3
Руссофт - Russoft 330 3
Союз машиностроителей России 26 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 86 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 348 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 96 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 198 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 155 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 30 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 50 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 89 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11483 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3696 14
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 563 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1800 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 192 5
3G - Стандарт мобильной связи 4903 4
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 112 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3850 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2311 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 910 3
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 240 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2017 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2983 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 764 2
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 153 2
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 47 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 153 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 413 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 641 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2291 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 339 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 133 1
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 36 1
Microsoft WWF - Windows Workflow Foundation 36 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1740 1
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 43 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 316 1
BCM - Business Continuity Management - Управление непрерывностью бизнеса 19 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 482 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 455 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8366 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1897 1
ИТ-аудит 85 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 161 1
Тонкий клиент - Thin client 137 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 296 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 570 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 670 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 251 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 92 7
Linux OS 6968 4
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 124 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1082 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 516 3
OpenText Documentum 340 3
Microsoft Office 2824 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 464 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 188 2
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 33 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 35 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 339 2
Госуслуги - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 13 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1464 2
Aladdin JaCarta 165 2
Google Android 10807 2
Java - Язык программирования 2333 1
Microsoft Windows XP 2009 1
PHP - Язык программирования 397 1
Qt Framework - Фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 82 1
Microsoft PowerPoint 596 1
Microsoft Windows 1312 1
ЭОС Дело СЭД 754 1
Microsoft Word 543 1
Microsoft Dynamics CRM 485 1
Drupal - CMS-система 71 1
Alfresco 116 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 419 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 55 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 920 1
Ruby on Rails - фреймворк 19 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 242 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 240 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 574 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 577 1
Microsoft SQL Server 1132 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 933 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 885 1
Мамба - Mamba - Служба знакомств 95 1
Ланит LanDocs 63 1
Медведев Дмитрий 1477 14
Рейман Леонид 977 10
Щеголев Игорь 677 10
Путин Владимир 2157 8
Михайлов Алексей 46 7
Сенаторов Михаил 42 5
Шалманов Сергей 184 4
Назипов Дмитрий 79 4
Никифоров Николай 1129 3
Паршин Максим 156 3
Ускова Ольга 150 3
Аитов Тимур 184 3
Бородинов Леонид 12 3
Алкснис Виктор 56 3
Селин Владимир 12 3
Ковалевский Сергей 16 3
Анфиногентов Василий 8 3
Шередин Роман 19 3
Мирошников Борис 42 2
Шадаев Максут 395 2
Кузнецов Сергей 118 2
Смирнов Алексей 155 2
Макаров Валентин 157 2
Кудрин Алексей 83 2
Духовницкий Олег 91 2
Массух Илья 194 2
Казак Максим 153 2
Костров Дмитрий 21 2
Изумрудов Олег 20 2
Емельянников Михаил 38 2
Богатов Антон 76 2
Нуралиев Борис 240 2
Семенов Александр 86 2
Айвазов Армен 450 2
Носков Константин 204 1
Врублевский Павел 81 1
Липов Андрей 50 1
Жаров Александр 166 1
Волож Аркадий 206 1
Андреев Владимир 74 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 112
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1946 13
Беларусь - Белоруссия 2933 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 11
Германия - Федеративная Республика 6766 11
Украина 5153 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1854 8
Италия - Итальянская Республика 2438 7
Канада 2309 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1072 6
Россия - ПФО - Мордовия Республика 495 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 5
Япония 6703 5
Европа Восточная 2685 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 944 5
Эстония - Эстонская Республика 622 5
Казахстан - Республика 3735 4
Азия - Азиатский регион 2863 4
Швеция - Королевство 1526 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 752 4
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 262 4
США - Нью-Йорк 2309 3
Франция - Французская Республика 4069 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1755 3
Турция - Турецкая республика 1305 3
Чехия - Чешская Республика 879 3
Узбекистан - Республика 1206 3
Германия - Бавария - Мюнхен 325 3
Россия - УФО - Тюменская область 725 3
Португалия - Португальская Республика 575 3
Греция - Греческая Республика 538 3
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 235 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1684 3
Туркмения - Туркменистан 370 3
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 59 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 773 35
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3859 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2540 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1337 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1476 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 371 4
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 260 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4756 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 284 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 213 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2198 2
Антитеррор 65 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 945 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3432 2
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 30 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 79 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1196 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 602 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 692 2
Образование в России 529 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 21 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 499 1
Русский язык 1408 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 31 1
SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 12 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 513 1
ЕСН - Единый социальный налог 97 1
СРО - саморегулируемые организации 46 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 122 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 187 1
Аутсорсинг 99 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 332 1
Информационное общество - Государственная программа 289 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 110 1
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