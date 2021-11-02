Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 47780
ИКТ 4630
Организации 3143
Ведомства 1108
Ассоциации 327
Технологии 2049
Системы 11017
Персоны 15542
Местоположение 989
Статьи 671
Пресса 480
ИАА 397
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 632
Мероприятия 556

Минцифры РФ
ГКРЧ
Государственная комиссия по радиочастотам



02.11.2021 Власти США не могут определиться, способна ли связь 5G убивать людей и ронять самолеты 1
25.10.2021 Операторы просят власти запретить в России бытовые усилители сотовых сетей 2
20.10.2021 Власти расписали порядок блокировки связи заключенным — по заявлению начальника тюрьмы 1
20.08.2021 Власти запретили МТС, «Билайну», «Мегафону» и Tele2 подключать абонентов странными способами 5
20.08.2021 «Ростех» создал компанию, чтобы выпускать российское «железо» для 4G и 5G 1
19.08.2021 Власти передумали давать МТС, «Билайну» и «Мегафону» 28 миллиардов 3
16.08.2021 Россия отказалась от грандиозного проекта глобальной спутниковой связи 2
12.08.2021 В России протестируют новый диапазон для 5G 2
06.08.2021 Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 4
04.08.2021 Власти продлили «Мегафону» и «Ростелекому» частоты для 5G. Военные очень против 9
30.07.2021 Совбез встревожился: Космические частоты распределяют без участия России 5
22.07.2021 В России запланирована ликвидация радиостанций точного времени. Росстандарт против 5
20.07.2021 Путин намекает: чтобы продлить лицензии, «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 должны построить 4G «в глубинке» 7
09.07.2021 В российских деревнях появятся сети 4G. Без них у операторов отберут лицензию 9
08.07.2021 Россияне хитростью подключили iPhone к 5G вопреки воле Apple 2
24.06.2021 Власти заставляют сотовиков перейти на отечественное 4G-оборудование. Оно в стране уже есть 2
17.06.2021 ГКРЧ продлила на год использование радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц для организации доступа в интернет 4
10.06.2021 В российском метро включили бесплатное 5G 1
18.05.2021 В России построят конкурента OneWeb и StarLink, чтобы раздавать «быстрый и дешевый интернет» из космоса 2
04.05.2021 Власти разрешили «Ростелекому», «Мегафону» и «Билайну» совместное строительство сетей 5G 3
26.04.2021 Apple AirTag бесполезны для россиян. Их главная «фишка» запрещена к использованию во всей России 2
14.04.2021 Курировать связь в Минцифры поставят вице-президента «Ростелекома» 3
05.04.2021 Власти просят не губить WiMAX в России 5
18.03.2021 Российскому интернету вещей выделят частоты для работы в глубоких подвалах 5
15.03.2021 «ЭР-Телеком» и Nokia совместно протестируют сеть 5G в Москве 2
11.03.2021 5G не для всех. Операторы решили не пускать бедных и прижимистых пользователей в быстрый интернет 1
05.03.2021 Россияне рискуют остаться без беспроводного интернета. Минцифры все отрицает 3
18.02.2021 Глава «Ростелекома» рассказал, какие части России останутся без 5G 2
25.01.2021 Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 2
13.01.2021 Министр цифрового развития России заболел коронавирусом 2
12.01.2021 Перевод интернета вещей на российское «железо» перенесли на год. На страну есть всего 2 производителя 7
11.01.2021 Wi-Fi получил самое важное обновление за 20 лет. В России оно не заработает 4
31.12.2020 Как российский телеком помог стране пережить кризисный 2020 год 4
29.12.2020 В России вводят миллионный штраф для операторов, использующих иностранные спутники связи 3
28.12.2020 Власти заставят «Ростелеком» провести сотовую связь во все российские деревни 6
23.12.2020 Власти пустят «с молотка» 4G-частоты в Севастополе 6
21.12.2020 В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 3
10.12.2020 Власти хотят отдать под 5G старые частоты, чтобы не отбирать у силовиков «правильный» диапазон 5
24.11.2020 НИИ «Радио» и Nokia приступили к тестированию функциональности технологии 5G 1
20.11.2020 «Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию 2

Публикаций - 529, упоминаний - 1639

Минцифры РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7410 183
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8238 182
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6106 161
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7544 144
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2182 95
Ростех - Ростехнологии 2248 44
Yota - Скартел 625 40
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 285 31
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1065 31
Основа Телеком 55 30
Huawei 3007 27
АФК Система ПАО 1577 26
СМАРТС Компания 483 24
Ericsson 1967 23
Nokia Corporation 4765 22
Ростелеком - Связьинвест 1637 21
Freshtel 49 17
ГЛОНАСС АО 82 17
Антарес 27 17
Воентелеком 136 16
Таттелеком 145 15
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 15
Космическая связь ФГУП ГПКС 326 14
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 23 14
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 14
Синтерра - Synterra 732 13
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 36 13
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 602 12
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1114 12
Энлаин - Энлайн - Nline 13 12
Intel Corporation 9215 11
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 626 11
Вайнах Телеком 42 11
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 16 11
Lenovo Motorola 2879 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1833 10
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 134 10
NEC 1346 10
Мотив - Екатеринбург-2000 128 10
Siemens AG - Сименс Россия 1991 10
РЖД - Российские железные дороги 1256 17
КамАЗ - Камский автомобильный завод 279 9
SoftBank Group 171 9
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 155 7
НСТТ Белитон 7 7
РКС - Российские космические системы 106 7
Лардекс - Lardex Group 7 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4613 6
РАВИС 9 6
Airbus Group 122 6
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 184 5
РВК - Российская венчурная компания 499 5
Почта России ПАО 1737 5
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 4
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 93 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 4
Альфа-Групп 579 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 98 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 138 3
Орион-Экспресс - Телекарта 133 3
АвтоВАЗ 150 3
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 223 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1734 3
Marshall Capital Partners 65 3
Аэрофлот 567 3
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 20 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 316 2
Газпром-Медиа Холдинг 133 2
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 79 2
Four Seasons Hotels and Resorts 10 2
Arianespace 33 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 744 2
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 4 2
Интер РАО ПАО 243 2
Альфа-Банк 1273 2
X5 Group - Пятерочка 583 2
Dixis - Диксис 338 2
Связной ГК 1045 2
Газпром ПАО 697 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 100 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7039 273
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1903 166
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1237 87
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1703 75
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 411 60
Россвязь - Федеральное агентство связи 697 58
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 536 43
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 123 32
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2220 31
Правительство РФ 2448 29
Арбитражный суд города Москвы 424 27
Президент Российской Федерации 1590 27
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 348 24
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2144 23
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1863 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1016 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1763 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1399 14
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 163 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1787 10
Правительство Москвы 778 9
Верховный суд Российской Федерации 275 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1887 7
Администрация Президента РФ 309 7
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 405 7
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 7
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 692 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1048 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 475 6
Счётная палата РФ 541 6
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 172 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 567 5
Конституционный суд РФ 75 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1800 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 91 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 153 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 448 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2571 4
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 32 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 587 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1585 58
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 332 22
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 224 10
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 8
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 54 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 340 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2048 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 217 3
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 16 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 6 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 151 2
Единая Россия - Политическая партия 203 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 61 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 185 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 43 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 22 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 151 1
АСПЭК - Ассоциация поставщиков электронных компонентов 8 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 40 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 43 1
IEC CISPR - Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques - СИСПР - Специальный международный комитет по радиопомехам 1 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4040 159
3G - Стандарт мобильной связи 4742 76
5G - Пятое поколение мобильной связи 1397 73
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 63
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1043 49
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9197 41
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2839 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11458 31
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 695 30
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 333 26
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 9154 22
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1821 21
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 68 20
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 98 15
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2396 15
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 14
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 813 13
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 83 13
РЭС - Радиоэлектронные средства 41 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2819 10
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 10
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 153 9
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 655 9
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 47 9
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 147 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 551 8
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 156 7
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 223 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1151 7
DAB - Digital Audio Broadcasting - Стандарт цифрового радиовещания 9 7
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 446 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2622 6
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 519 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 588 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8158 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3830 5
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 271 5
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 458 5
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 117 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5516 5
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 18
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 16
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 25 14
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1464 12
Nokia Alcatel-Lucent SA 919 12
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 20 8
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 7
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 56 7
Apple iPhone - серия смартфонов 5365 4
Космодром Байконур 345 4
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 9 4
Гонец-ВЭБ 4 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 71 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 294 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 152 3
Telegram - Мессенджер 80 3
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Microsoft Windows 10 9507 3
Ericsson Radio System - ERS 46 3
SpaceX 51 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1078 3
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 62 2
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 30 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1220 2
КамАЗ-1221 ШАТЛ - Беспилотный автобус 8 2
Google Android 10796 2
Apple iPhone 12 115 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1168 2
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 73 2
Linux OS 6567 2
МТС SIM-карты 35 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 239 2
Cospas-Sarsat - Коспас-Сарсат - международная спутниковая поисково-спасательная система 7 2
Nokia Dynamic Spectrum Sharing - Nokia DSS 6 2
Официальный интернет-портал правовой информации 5 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1023 2
Nokia AirScale Radio Access 27 2
Amazon Kuiper 4 2
Никифоров Николай 1129 57
Путин Владимир 2147 38
Иванов Олег 125 32
Медведев Дмитрий 1477 32
Рейман Леонид 963 31
Щеголев Игорь 677 31
Ройтман Евгений 35 25
Мардер Наум 100 21
Сердюков Анатолий 57 20
Юсуфов Виталий 24 15
Ротенберг Игорь 35 14
Ротенберг Аркадий 42 14
Хасьянова Гульнара 114 12
Жаров Александр 166 12
Голомолзин Анатолий 73 11
Шадаев Максут 392 11
Свердлов Денис 167 10
Носков Константин 204 9
Колесников Андрей 79 7
Ситников Сергей 56 7
Чернышенко Дмитрий 241 7
Пехтерев Сергей 41 7
Климарев Михаил 46 6
Акимов Максим 167 6
Дворкович Аркадий 179 6
Рогозин Дмитрий 79 5
Брюквин Юрий 253 5
Усманов Алишер 247 5
Шойгу Сергей 63 5
Провоторов Александр 146 4
Дворкович Александр 5 4
Поскакухин Вадим 5 4
Березкин Григорий 28 4
Степаненко Кирилл 13 4
Изосимов Александр 188 4
Ивантер Дмитрий 22 4
Громов Ростислав 12 4
Осеевский Михаил 241 4
Бокова Людмила 80 4
Кайгородов Михаил 4 4
Россия - Российская федерация - РФ 75359 377
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24684 194
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10823 88
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1747 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 26549 41
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1932 35
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3552 35
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1154 34
Россия - ПФО - Казань 1808 30
Россия - ЮФО - Севастополь 441 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 9978 28
Россия - ЮФО - Республика Крым 650 28
Россия - СФО - Ленинградская область 1701 25
Земля - планета Солнечной системы 2536 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9013 21
Россия - УФО - Екатеринбург 2764 20
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1658 19
Украина 5088 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 7632 18
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1068 18
Европа 6227 17
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 769 17
Япония 6253 16
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 596 16
Россия - СФО - Новосибирск 2732 16
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 326 16
Россия - СФО - Красноярский край 835 16
Россия - ПФО - Самарская область 750 15
Россия - ДФО - Амурская область 402 15
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2031 15
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1672 13
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 907 12
Россия - ЮФО - Ростовская область 1034 12
Казахстан - Республика 3695 11
Россия - СКФО - Ставропольский край 561 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11476 11
Россия - СКФО - Дагестан Республика 322 11
Россия - СФО - Новосибирская область 1011 11
Россия - ДФО - Хабаровский край 538 11
Южная Корея - Республика 2731 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1385 37
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 503 33
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 103 9
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 305 7
Федеральное законодательство 291 7
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 558 7
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 498 5
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 54 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3850 5
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 53 4
Великая Отечественная война 168 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 356 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2120 4
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 288 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 824 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 876 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1494 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 600 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 674 3
ящик Пандоры 33 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 255 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 259 2
Резерв универсального обслуживания 41 2
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 11 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3424 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 186 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 4 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 2
Русский язык 1369 2
Автомагистраль А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 283 2
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 67 2
Региональное законодательство 45 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1081 2
Образование в России 528 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 148 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 186 2
ЕСН - Единый социальный налог 97 2
Вторая мировая война 418 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7758 30
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 691 18
Ведомости 264 16
Коммерсантъ - Издательский дом 721 7
За Телеком - telegram-канал 37 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 7
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 309 7
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 315 7
Thomson Reuters - Рейтер 5103 6
Прайм - Агентство экономической информации 639 5
НТВ - Телекомпания 248 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 236 4
Россия 24 - телеканал 86 4
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 3
Пятый канал - Телеканал 42 3
Муз-ТВ - телеканал 34 3
The Verge - Издание 449 3
РИА Новости 703 2
Стрим-ТВ - телекомпания 111 2
Россия-1 - телеканал 20 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 544 2
Bloomberg 863 2
Юность - радиостанция 24 2
Известия ИД 181 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 54 2
Вести 24 - Российский информационный канал 26 1
ТВ-3 - телеканал 53 1
InformationWeek 173 1
Радио России - радиостанция 41 1
Вестник Воронежского института МВД России 1 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Рен ТВ - телеканал 54 1
SlashGear 131 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 256 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 61 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 47 1
ТНТ - Телеканал 109 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 431 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 26
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 744 15
IDC - International Data Corporation 4147 3
ABI Research 223 2
Synergy Research Group 38 2
Juniper Research 380 1
Gartner 2908 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 102 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 596 1
Strategy Analytics 274 1
GSMA Intelligence 5 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 61 1
AC&M Consulting 105 1
IHS iSuppli 385 1
Gartner Dataquest 150 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 164 58
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 143 4
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 3
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 457 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 857 2
ТГУ - Томский государственный университет 80 2
ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 4 1
ФАПСИ РФ Академия Федерального агентства Правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 1 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 14 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 69 1
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 39 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 57 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 308 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 189 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 473 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 346 18
Олимпийские игры - Olympic Games 388 5
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 18 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 592 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 64 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
CeBIT 363 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
GSMA Mobile 360 Series 4 1
Зимние Азиатские игры 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1053346, в очереди разбора - 954728.
Создано именных указателей - 47780.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Нужна ли вам домашняя метеостанция и какую лучше выбрать

9 мощных очистителей воздуха: выбор ZOOM

Автоматизация клиентской поддержки: актуальные вызовы и тренды

Показать еще

Наука

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества

Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд

Как криптография меняет правила игры в биомедицине?
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021