Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минцифры РФ
ГКРЧ
Государственная комиссия по радиочастотам
Публикаций - 529, упоминаний - 1639
Минцифры РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1129 57
|Путин Владимир 2147 38
|Иванов Олег 125 32
|Медведев Дмитрий 1477 32
|Рейман Леонид 963 31
|Щеголев Игорь 677 31
|Ройтман Евгений 35 25
|Мардер Наум 100 21
|Сердюков Анатолий 57 20
|Юсуфов Виталий 24 15
|Ротенберг Игорь 35 14
|Ротенберг Аркадий 42 14
|Хасьянова Гульнара 114 12
|Жаров Александр 166 12
|Голомолзин Анатолий 73 11
|Шадаев Максут 392 11
|Свердлов Денис 167 10
|Носков Константин 204 9
|Колесников Андрей 79 7
|Ситников Сергей 56 7
|Чернышенко Дмитрий 241 7
|Пехтерев Сергей 41 7
|Климарев Михаил 46 6
|Акимов Максим 167 6
|Дворкович Аркадий 179 6
|Рогозин Дмитрий 79 5
|Брюквин Юрий 253 5
|Усманов Алишер 247 5
|Шойгу Сергей 63 5
|Провоторов Александр 146 4
|Дворкович Александр 5 4
|Поскакухин Вадим 5 4
|Березкин Григорий 28 4
|Степаненко Кирилл 13 4
|Изосимов Александр 188 4
|Ивантер Дмитрий 22 4
|Громов Ростислав 12 4
|Осеевский Михаил 241 4
|Бокова Людмила 80 4
|Кайгородов Михаил 4 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1053346, в очереди разбора - 954728.
Создано именных указателей - 47780.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1053346, в очереди разбора - 954728.
Создано именных указателей - 47780.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru