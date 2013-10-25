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Минобороны РФ ВКС РФ Воздушно-космические силы Российской Федерации

Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации


25.10.2013 ВВС РФ планируют внедрить мониторинг заправочной техники на авиабазах
19.06.2009 ВВС РФ потеряли второй за неделю бомбардировщик Су-24
10.02.2009 ВВС РФ: ставка на роботизированную авиатехнику и авиакомплексы 6-го поколения
05.08.2008 Вопрос о полетах стратегической авиации в зону Индийского океана рассматривается ВВС РФ
30.06.2008 ВВС РФ: на смену красным звездам придут звезды разноцветные
27.11.2007 Космические войска подвели итоги 2007 года
09.08.2007 БПЛА нового поколения поступят на вооружение ВВС РФ к 2011 году
21.11.2006 Космические войска России отрицают взрыв
21.11.2006 Космические войска России отрицают взрыв
04.10.2006 Исполнилось 49 лет началу космической эры и космических войск
04.10.2006 Исполнилось 49 лет началу космической эры и космических войск
09.08.2006 ВВС РФ решили закупить новые вертолеты
09.08.2006 ВВС РФ решили закупить новые вертолеты
24.04.2003 Сегодня утром ракета-носитель "Протон-К" вывела на орбиту аппарат серии "Космос"

Публикаций - 154, упоминаний - 203

Минобороны РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2528 5
Прогноз 938 5
ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М. Ф. Решетнёва 85 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6462 2
Scanex - Сканэкс 239 2
Ростех - Автоматика Концерн 984 2
Avilex - Авилекс 9 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8471 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7677 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 234 2
Cisco Systems 4715 2
Microsoft Corporation 22476 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 550 1
СМАРТС Ярославль-GSM 40 1
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 305 1
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 1
Омникомм - Omnicomm 157 1
ГКС - Группа компаний Систематика 306 1
Cisco Systems - Tandberg 159 1
AT&T Wireless Services 256 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 270 1
Мостелеком 63 1
Metrocom - Метроком 82 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 333 1
Sonera 309 1
Nortel Networks 1287 1
Orange France Télécom 654 1
TDF - The Document Foundation 37 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 310 1
EchoStar - Hughes Network Systems 63 1
Bouygues Telecom 47 1
Версател 10 1
Iridium Satellite - Iridium Communications 65 1
Verizon Communications 883 1
Siemens AG - Siemens Group 2306 1
Космос ТВ 44 1
МегаФон - Мобиком 221 1
Chunghwa Telecom 50 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 423 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 19
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 85 13
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 7
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 4
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 367 3
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 3
BAE Systems 162 2
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 2
Airbus Group 204 2
Самолёт ГК 203 2
Lockheed Martin 730 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1579 2
ЕКА Топливная компания 137 2
ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 24 2
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 2
Газпром ПАО 1000 2
ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 19 1
ILS - International Launch Services 58 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета - Корпорация космических систем специального назначения 1 1
Enron - Enrongate 121 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 19 1
QinetiQ 55 1
МИТ - Московский институт теплотехники 8 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 147 1
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение 127 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 628 1
Тинькофф ГК - TCS Group 73 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 69 1
Boeing 956 1
Транснефть 229 1
Роснефть НК 433 1
Русагро Группа Компаний 182 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2113 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5191 1
РЖД - Российские железные дороги 1457 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 49 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 156 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2333 45
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1570 25
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13109 18
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 341 16
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 26 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7971 3
Правительство РФ 8171 3
Минобороны РФ - РВСН - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 40 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 571 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2463 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2715 2
Президент Российской Федерации 3713 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 783 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 2
U.S. Department of Defense - Space Development Agency (SDA) - Агентство космического развития США - Агентство развития космического пространства при минобороны США 3 1
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2198 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США 91 1
Федеральное правительство Германии - Germany Federal Ministry of Defence - Федеральное министерство обороны Германии 3 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 366 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 822 1
Германия Бундесвер - Bundeswehr - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия 25 1
Петербургский метрополитен ГУП 73 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 754 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1472 1
Минобороны РФ ГИКЦ - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации им. Г.С.Титова 4 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1569 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 361 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2072 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2208 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2364 2
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 419 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2512 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 943 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 29995 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3039 3
CubeSat - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса 35 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1180 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 45831 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6938 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9632 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4028 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4425 2
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 534 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1118 1
НИР - Научно-исследовательская работа 427 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 1015 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 19520 1
ARMv9 - Архитектура процессора 55 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 128 1
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 166 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1965 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 593 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 295 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4611 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1551 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1550 1
Website - Вебсайт 9248 1
Панорамная фотография и видеосъёмка 111 1
WAV - Waveform Audio File Format 460 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 2492 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1125 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) 170 1
ЗССС - Земная станция спутниковой связи 10 1
FBWA - Fixed Broadband Wireless Access - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 1 1
Радиорелейная связь - Радиорелейные линии связи - РРЛ - Radio relay systems 54 1
ТЗС - терминальные земные станции 1 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9309 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5311 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10519 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1158 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 599 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5434 1
Минобороны РФ - ВКС РФ Космодром Плесецк 209 45
Космодром Байконур 1025 21
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 20
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 59 17
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 403 17
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 315 12
МКС - Международная космическая станция 1430 8
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 120 8
ESA GOCE - Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer 26 7
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 6
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 241 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2286 6
Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 5
МиГ - серия фронтовых истребителей 100 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 63 4
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 32 3
Южмаш - Циклон - проект украинского космического ракетного комплекса (КРК) легкого класса 19 3
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 37 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 61 2
Lockheed Martin - F-35 Lightning - истребитель-бомбардировщик 193 2
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 142 2
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 48 2
U.S. Department of Defense - DARPA ODAM - Optically Directed Attack Munition - наступательный боеприпас с оптическим наведением 2 2
ОКБ О.К. Антонова - Ан-70 - военно-транспортный самолёт, грузовой самолёт, грузопассажирский самолёт 23 2
Cospas-Sarsat - Коспас-Сарсат - международная спутниковая поисково-спасательная система 13 2
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 136 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 21 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Борисоглебск РЭП - комплекс радиоэлектронного подавления 4 1
БКС - Балтийская кабельная система 6 1
А-50У - самолет-локатор 2 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-14 - российский основной боевой танк 9 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 180 1
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 1
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 78 1
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 38 1
Linux OS 7656 1
Microsoft Windows 10 11643 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1349 1
Microsoft Windows 2000 2709 1
Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 57 1
Зелин Александр 28 14
Поповкин Владимир 21 7
Михайлов Владимир 30 7
Золотухин Алексей 6 5
Громов Олег 8 3
Перминов Анатолий 125 3
Касьянов Михаил 54 2
Соломонов Юрий 9 2
Решетин Игорь 5 2
Титов Герман 6 2
Маленченко Юрий 55 2
Королев Сергей 38 2
Кузнецов Александр 85 2
Путин Владимир 2539 2
Погосян Михаил 20 2
Московский Алексей 6 2
Дмитриева Екатерина 5 2
Янгель Михаил 2 2
Добровольский Дмитрий 7 2
Истомин Виктор 1 1
Демченко Олег 23 1
Толоконский Виктор 8 1
Лопатин Александр 19 1
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 1
Михеев Вячеслав 11 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 1
Якунин Александр 48 1
Рейман Леонид 1009 1
Калинин Александр 124 1
Никифоров Михаил 16 1
Балуевский Юрий 17 1
Лобов Сергей 27 1
Иванов Сергей 360 1
Сердюков Анатолий 78 1
Воробьев Сергей 13 1
Головин Сергей 9 1
Шалманов Сергей 199 1
Коптев Юрий 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 108032 83
Земля - планета Солнечной системы 7381 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45774 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33791 16
Россия - СЗФО - Архангельская область 613 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13434 8
Япония 10019 7
Европа 12132 7
Канада 3294 6
Россия - СФО - Омская область - Омск 925 6
Франция - Французская Республика 5638 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2060 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11780 5
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 662 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 160 4
Германия - Федеративная Республика 8849 4
Россия - СЗФО - Мурманская область 516 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5438 3
Италия - Итальянская Республика 3296 3
Россия - ПФО - Саратовская область 563 3
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1089 3
Таджикистан - Республика 726 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12506 3
Индия - Республика 4257 3
Бельгия - Королевство 851 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2196 3
Иран - Исламская Республика Иран 952 3
Австралия - Австралийский Союз 2783 3
Израиль 1756 2
Россия - СФО - Новосибирск 3264 2
Южная Корея - Республика 4341 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 362 2
Турция - Турецкая республика 1704 2
Казахстан - Республика 4458 2
Европа Северная - Скандинавия 477 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 2
Индонезия - Республика 788 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 215 2
Венера - планета Солнечной системы 262 2
Нидерланды 2189 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18163 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 1072 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 583 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 580 1
U.S. NDS - National Defense Strategy USA - Стратегия национальной безопасности США 2 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1160 1
Великая Отечественная война 200 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2732 1
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 60 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 86 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 1869 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 48
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2265 16
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 4
Российская газета 228 3
CNews RND - R&D.CNews 2112 3
Прайм - Агентство экономической информации 694 2
Коммерсантъ - Издательский дом 884 2
Комсомольская Правда - Газета 58 2
Associated Press 1975 2
NEWSru.com 221 2
Space War 75 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
ComputerWire 51 1
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 824 1
ComNews - Медиа-бизнес 89 1
Известия ИД 305 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3475 1
Gartner 3301 1
Synergy Research Group 39 1
ЦНИИмаш - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 42 2
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 16 2
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 13 1
USEF - Institute for Unmanned Space Experiment Free Flyer - Институт непилотируемых космических экспериментов 4 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 1
Армия - Международный военно-технический форум 35 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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