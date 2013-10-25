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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минобороны РФ ВКС РФ Воздушно-космические силы Российской Федерации
Публикаций - 154, упоминаний - 203
Минобороны РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Зелин Александр 28 14
|Поповкин Владимир 21 7
|Михайлов Владимир 30 7
|Золотухин Алексей 6 5
|Громов Олег 8 3
|Перминов Анатолий 125 3
|Касьянов Михаил 54 2
|Соломонов Юрий 9 2
|Решетин Игорь 5 2
|Титов Герман 6 2
|Маленченко Юрий 55 2
|Королев Сергей 38 2
|Кузнецов Александр 85 2
|Путин Владимир 2539 2
|Погосян Михаил 20 2
|Московский Алексей 6 2
|Дмитриева Екатерина 5 2
|Янгель Михаил 2 2
|Добровольский Дмитрий 7 2
|Истомин Виктор 1 1
|Демченко Олег 23 1
|Толоконский Виктор 8 1
|Лопатин Александр 19 1
|Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 1
|Михеев Вячеслав 11 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 1
|Якунин Александр 48 1
|Рейман Леонид 1009 1
|Калинин Александр 124 1
|Никифоров Михаил 16 1
|Балуевский Юрий 17 1
|Лобов Сергей 27 1
|Иванов Сергей 360 1
|Сердюков Анатолий 78 1
|Воробьев Сергей 13 1
|Головин Сергей 9 1
|Шалманов Сергей 199 1
|Коптев Юрий 27 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181217, в очереди разбора - 972677.
Создано именных указателей - 74869.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181217, в очереди разбора - 972677.
Создано именных указателей - 74869.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru