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Минобороны РФ ВКС РФ Космодром Плесецк

Минобороны РФ - ВКС РФ Космодром Плесецк

1-й Государственный испытательный космодром Министерства обороны Российской Федерации


26.07.2010 На космодроме Плесецк готовятся к летным испытаниям новой РН "Союз-2-1В"
02.06.2010 С космодрома Плесецк запущен на орбиту японский спутник SERVIS-2
27.04.2010 Японский спутник SERVIS-2 доставлен в Россию для запуска с космодрома Плесецк
27.04.2010 С космодрома Плесецк успешно запущен военный спутник серии "Космос"
19.04.2010 С космодрома Плесецк успешно запущен военный спутник "Космос-2462"
17.09.2009 На космодром Плесецк доставлен космический аппарат SMOS
04.09.2009 На космодром Плесецк доставлен космический аппарат Proba 2
21.07.2009 С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета "Космос-3М"
23.06.2009 Запуск европейских спутников с космодрома Плесецк перенесен на ноябрь
31.03.2009 С космодрома "Плесецк" 10 апреля запланирован пуск МБР “Тополь”
11.03.2009 Запланирована прямая видеотрансляция запуска спутника GOCE с космодрома Плесецк
26.02.2009 На космодроме Плесецк готовятся к запуску европейского спутника GOCE
21.01.2009 На космодроме Плесецк успешно завершёны испытания космического комплекса "Коронас-Фотон"
13.01.2009 На космодроме Плесецк готовятся к запуску "Коронас-Фотон"
15.12.2008 Космический аппарат "Коронас-Фотон" доставлен на космодром Плесецк
29.08.2008 На космодроме Плесецк прошли испытания ракеты "Тополь М"
20.08.2008 На космодроме Плесецк идет подготовка к запуску спутника GOCE
06.08.2008 Европейский спутник GOCE прибыл на космодром Плесецк
11.07.2008 В Плесецк доставлен немецкий разведспутник
23.05.2008 С космодрома Плесецк произведен запуск ракеты "Рокот" с военными спутниками
28.03.2008 С космодрома Плесецк стартовал "Космос-3М" с немецким спутником
24.03.2008 На космодроме Плесецк идет подготовка к запуску аппарата SAR-Lupe
18.03.2008 На космодром Плесецк доставлен немецкий космический аппарат SAR-Lupe
19.02.2008 Космический аппарат "Юбилейный" доставлен на космодром Плесецк
27.11.2007 По запуску ракет-носителей Байконур опережает Плесецк
31.10.2007 На космодроме Плесецк завтра запустят немецкий спутник SAR-Lupe
12.09.2007 С космодрома Плесецк успешно запущен военный спутник
06.07.2007 Разведчики Бундесвера покидают Плесецк: новые тенденции
14.07.2003 Аэродром Плесецк к осени модернизируют для приема шаттлов "Байкал"
14.07.2003 Аэродром Плесецк к осени модернизируют для приема шаттлов "Байкал"
02.04.2003 С космодрома Плесецк успешно запущен спутник связи
28.11.2002 С космодрома Плесецк произведен запуск российского космического аппарата "Можаец" и алжирского ALSAT-1

Публикаций - 209, упоминаний - 232

Минобороны РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 170 8
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 5
Прогноз 938 5
Scanex - Сканэкс 239 5
Ростех - Автоматика Концерн 984 4
Lenovo Motorola 3459 4
Ростех - Ростехнологии 2528 3
Космическая связь ФГУП ГПКС 470 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2709 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8769 3
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 26 3
Галактика - Корпорация 1072 2
NTT DoCoMo 1109 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1497 2
Cisco Systems 4715 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5426 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8471 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6462 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7677 2
Microsoft Corporation 22476 2
Telia Company - TeliaSonera 801 2
Vodafone Group 1318 2
NEC 1739 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 847 2
Интеллект Телеком 36 2
Verizon - WorldCom 480 2
AT&T Wireless Services 256 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 310 2
Motorola Inc 151 2
Nortel Networks 1287 2
mmO2 77 2
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 181 2
TI - Texas Instruments Incorporated 808 2
Orange France Télécom 654 2
ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М. Ф. Решетнёва 85 2
Iridium Satellite - Iridium Communications 65 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2348 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1280 1
АФК Система ПАО 1638 1
LG Electronics 3369 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 58
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 24
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 10
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 108 6
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 6
Kari - Кари - Сеть магазинов 57 6
ЕКА Топливная компания 137 6
EADS SPACE Transportation 8 5
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 63 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1579 4
Факел ОКБ - Двигательная Лаборатория Российской Академии Наук 10 4
QinetiQ 55 4
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 31 2
ОПТЭКС НПП 10 2
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 20 2
Boeing 956 2
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 2
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 85 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 178 1
ILS - International Launch Services 58 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5191 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 147 1
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное осмическое агентство Украины 42 1
МИТ - Московский институт теплотехники 8 1
ПСБ - Промсвязьбанк 672 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1826 1
Водный стадион Технопарк 11 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 69 1
Тинькофф ГК - TCS Group 73 1
Банк Зенит 215 1
Восточный Банк 229 1
Белый Ветер 340 1
Enron - Enrongate 121 1
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 144 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 154 45
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2333 42
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1570 42
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13109 18
Президент Российской Федерации 3713 9
Правительство РФ 8171 8
Германия Бундесвер - Bundeswehr - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия 25 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 6
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 341 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1569 4
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 67 4
Минобороны РФ - РВСН - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 40 3
Минобороны РФ ГИКЦ - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации им. Г.С.Титова 4 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 366 3
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 26 2
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 135 2
U.S. Navy - Военно-морские силы США 438 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 538 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7971 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2463 2
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 108 1
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 1
Президент Украины 92 1
Правительство Норвегии - Вооружённые силы Норвегии - Министерство обороны Норвегии - Forsvarsdepartement 5 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
Петербургский метрополитен ГУП 73 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 783 1
Ростех - Рособоронэкспорт 107 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2158 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 754 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1472 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 571 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2715 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1071 1
ГИС-Ассоциация 231 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2364 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 419 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2512 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 96 9
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт - Неогеография 312 6
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6938 5
CubeSat - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса 35 4
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 342 3
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ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8222 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5434 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5311 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 593 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 45831 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3127 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9309 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 534 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2196 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 295 1
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1763 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4425 1
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 67 1
UWB - Ultra-Wide Band - Технология сверхширокополосной связи 81 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 71 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 793 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 564 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6471 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3454 1
SHDSL - Symmetric High-Bitrate Digital Subscriber Loop 51 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 128 1
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TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 8 1
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги 48 1
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 19 1
ВА РВСН - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 3 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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