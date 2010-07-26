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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минобороны РФ ВКС РФ Космодром Плесецк
1-й Государственный испытательный космодром Министерства обороны Российской Федерации
Публикаций - 209, упоминаний - 232
Минобороны РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Иванов Сергей 360 7
|Путин Владимир 2539 5
|Золотухин Алексей 6 5
|Перминов Анатолий 125 5
|Кабанов Владимир 174 3
|Поповкин Владимир 21 3
|Евтушенко Олег 125 2
|Янгель Михаил 2 2
|Решетин Игорь 5 2
|Громов Олег 8 2
|Фрадков Михаил 159 2
|Миллер Сергей 43 2
|Андронов Алексей 27 2
|Медведев Александр 9 2
|Королев Сергей 38 2
|Медведев Дмитрий 1603 2
|Коптев Юрий 27 1
|Шалманов Сергей 199 1
|Ганин Александр 3 1
|Чайка Юрий 41 1
|Зайцев Дмитрий 10 1
|Сердюков Анатолий 78 1
|Чушкин Дмитрий 9 1
|Попов Павел 12 1
|Bush George - Буш Джордж 301 1
|Можайцев Алексей 5 1
|Прохоров Юрий 47 1
|Петров Андрей 22 1
|Ряснов Виктор 2 1
|Gartner 3301 1
|In-Stat/MDR 63 1
|Synergy Research Group 39 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181217, в очереди разбора - 972677.
Создано именных указателей - 74869.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181217, в очереди разбора - 972677.
Создано именных указателей - 74869.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru