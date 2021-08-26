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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минздрав РФ
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Публикаций - 922, упоминаний - 1699
Минздрав РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2410 92
|Бойко Елена 154 71
|Медведев Дмитрий 1582 67
|Шадаев Максут 416 57
|Симаков Олег 107 55
|Никифоров Николай 1131 44
|Гуральников Сергей 162 43
|Скворцова Вероника 55 40
|Ивакин Роман 52 37
|Козырев Алексей 274 36
|Гаттаров Руслан 135 35
|Лебедев Георгий 49 29
|Ермолаев Артем 343 28
|Мишустин Михаил 329 27
|Попов Алексей 329 27
|Бетсис Павел 90 26
|Четвернин Алексей 659 26
|Мацоцкий Сергей 166 26
|Лысенко Эдуард 216 22
|Сафронов Роман 33 21
|Громов Иван 99 21
|Евраев Михаил 227 20
|Щеголев Игорь 684 20
|Чернышенко Дмитрий 258 20
|Херсонцев Алексей 48 19
|Елистратов Николай 90 19
|Богачев Игорь 172 17
|Макаров Владимир 58 16
|Казарин Станислав 111 16
|Рейман Леонид 988 16
|Айвазов Армен 450 15
|Пугачев Павел 32 15
|Гайдуков Алексей 24 15
|Дубинин Вадим 16 15
|Авербах Владимир 122 15
|Фишер Андрей 54 15
|Захаров Павел 59 14
|Голикова Татьяна 44 14
|Скачков Юрий 50 14
|Фомичев Олег 110 14
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru