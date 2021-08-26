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Минздрав РФ
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации



26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021
26.05.2021 В Москве представлены окончательные результаты НИР о безопасности 5G
24.05.2021 Павел Пугачев, замминистра здравоохранения РФ, в интервью CNews — о ходе цифровизации здравоохранения в России
19.04.2021 Перевозчики смогут применять телемедицину
24.02.2021 На портале Минздрава России размещен интерактивный образовательный модуль по диагностике и лечению COVID-19 для врачей
13.01.2021 Российских врачей избавили от бумажных документов
28.09.2020 На Госуслугах запущен дневник самонаблюдения после вакцинации от COVID-19
15.07.2020 Сбербанк внедряет ИИ-модель диагностики коронавируса в крупнейших медицинских центрах столицы
30.03.2020 Образовательный портал Минздрава помогает российским врачам бороться с коронавирусом
28.02.2020 Компания Haulmont модернизировала портал непрерывного медицинского образования Минздрава России
21.02.2020 Выходец из Администрации Президента назначен куратором цифрового здравоохранения
27.01.2020 Куратором цифрового здравоохранения может стать выходец из «Армады» и Администрации Президента
24.07.2019 Минздрав предложил бизнесу подключиться к цифровой трансформации отрасли
03.06.2019 ИТ-департамент Минздрава возглавил выходец из Фонда соцстрахования
29.03.2019 Минздрав разрешил врачам выписывать электронные рецепты
04.01.2019 Директор ИТ-департамента Минздрава стала замминистра
07.12.2018 В Минздраве появится замминистра по цифровой трансформации. Названы три главных кандидата на должность
07.12.2018 На смену ЕГИСЗ придет Единый цифровой контур здравоохранения
20.11.2018 Ростех и Минздрав обеспечат телемедициной 700 медучреждений
05.06.2018 «Акстел-Безопасность» внедрила систему защиты персональных данных в Новосибирском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза»
01.12.2017 Минздрав не платит «Восходу» за главный медицинский ЦОД страны
16.12.2016 Минздрав потратит 1,2 млрд на поддержку своей ГИС
18.08.2016 Федеральное Казначейство, Минздрав, РЖД, МТС, «1С», ABBYY и многие другие примут участие в CNews FORUM 2016
21.07.2016 «Белтел» завершил мультимедийное оснащение федерального телемедицинского консультативного центра СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова
18.07.2016 Создание российского e-health тормозится отсутствием денег и нормативной базы
27.04.2016 Минздрав перехватил инициативу по подготовке законопроекта о телемедицине
19.11.2015 Минздрав создаст ГИС мониторинга оборота лекарств в 2016 году
13.10.2015 Softline модернизировала ИТ-инфраструктуру Минздрава Оренбургской области
09.09.2015 В Минздраве России внедряется система управленческого учета на базе ПП «Парус – Бюджет 8»
08.07.2015 Минздрав заплатил 447 млн руб. «Ростеху», «Восходу» и «Ростелекому» за аренду серверов
30.04.2015 ИТ-директора Минздрава оштрафовали за медлительность
03.03.2015 Минздрав отказался работать в недавно внедренной СЭД «Ростелекома»
06.02.2015 Фонд «Здоровье» просит проверить выполнение госзаказа на 84 млн руб. по информатизации здравоохранения
22.12.2014 Минздрав покинул замдиректора ИТ-департамента Роман Сафронов
28.11.2014 «Ростех» модернизирует электронные сервисы Минздрава за 84 млн рублей меньше чем за месяц
17.11.2014 Минздрав планирует создать российский аналог IBM Watson для врачей
13.10.2014 Директор ИТ-департамента Минздрава: «Основной приоритет информатизации здравоохранения – ориентация на пациента»
04.09.2014 Начал работу сайт Управления здравоохранения в Севастополе
06.08.2014 Минздрав РФ отказывается от СУБД Oracle и Microsoft в пользу свободного ПО
04.08.2014 В Минздраве сменился директор ИТ-департамента

Публикаций - 922, упоминаний - 1699

Минздрав РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7752 168
Ростех - Ростехнологии 2297 82
Microsoft Corporation 20965 78
IBS - ИБС ИТ Услуги 1325 60
Восход ФГБУ НИИ 422 42
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6183 42
IBM 8661 41
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8507 39
Барс груп 417 38
5007 36
Oracle Corporation 5798 34
InterSystems - ИнтерСистемз 129 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7460 26
Yandex - Яндекс 4544 26
Ростех - НЦИ - Национальный центр информатизации 309 25
AT Consulting - Группа ЭйТи 294 25
NVision Group - Энвижн Груп 625 24
АйТи 1066 21
Парус 365 20
Корус Консалтинг ГК 942 19
Netrika - Нетрика 89 19
Компьюлинк ГК - Compulink 319 18
Ланит ГК 1502 18
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1094 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3737 16
Крок 1548 16
ФОРС - Центр разработки 284 15
Yota - Скартел 698 15
HDS - Hitachi Data Systems 392 15
Intel Corporation 10778 15
Meta - Facebook 4113 15
Google LLC 9405 14
Softline - Софтлайн 1730 14
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 468 14
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 14
Регионком 37 14
SAP SE 4366 14
Cisco Systems 4624 13
iTeco - Ай-Теко 856 12
VK - Mail.ru Group 2808 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4805 61
Почта России ПАО 1769 31
РЖД - Российские железные дороги 1319 29
УЭК - Универсальная электронная карта 523 21
Роснефть НК 418 21
Газпром нефть 398 18
ВТБ Банк Москвы 432 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1889 16
Аэрофлот 614 14
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 141 12
ГПБ - Газпромбанк 794 12
X5 Group - Пятерочка 603 11
X5 Group 633 11
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 763 11
Уралсиб Банк 424 10
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 221 10
Citibank - Ситибанк 250 9
Росбанк ПАО - Societe Generale 407 9
РВК - Российская венчурная компания 505 9
Газпром ПАО 745 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1579 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 166 7
Сургутнефтегаз - СНГ 160 7
Ренессанс Страхование 74 7
Инвитро - Invitro 39 7
Ингосстрах СПАО 278 6
Вертолеты России 124 6
Открытие ФК 566 6
ПСБ - Промсвязьбанк 634 6
Адамас - Ювелирный завод 61 6
Татэнерго 37 6
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 100 6
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 81 6
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 838 5
МТС банк 265 5
OKS Group 34 5
Фармстандарт АО 33 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 5
Ак Барс Банк 181 5
ОМК - Объединенная металлургическая компания 115 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7310 286
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1996 110
Правительство РФ 2640 97
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1476 92
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 84
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 927 74
Федеральное казначейство России 862 71
Президент Российской Федерации 1714 68
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1134 67
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 929 65
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 220 64
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1096 62
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2007 62
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1145 55
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2337 54
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2309 45
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 804 44
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 104 42
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1133 41
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1967 40
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 36
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 35
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 34
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 33
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2009 32
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1835 30
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 608 30
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 738 29
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 93 29
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 27
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 190 26
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 158 25
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 76 25
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 423 25
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2730 25
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 813 24
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 281 24
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 23
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 594 23
Счётная палата РФ 554 23
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 219 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 5
АРБ - Ассоциация российских банков 147 4
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 3
Руссофт - Russoft 337 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 2
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 3 2
Единая Россия - Политическая партия 217 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 193 2
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 2
РОЭХ им. академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 3 1
OSI - Open Source Initiative 52 1
Gen-Z Consortium 11 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 192 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 30 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
EJAF - The Elton John AIDS Foundation - Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 1 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 8 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 7 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 31 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 15 1
4CIO 15 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 36 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 59 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 50 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 1
Linux Foundation 162 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 24 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 1
OpenCAPI Consortium 13 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 38 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 27 1
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EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 60 40
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IBM Watson 113 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 244 11
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 353 11
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 18 10
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 268 10
Microsoft SQL Server 1152 10
Электронное здравоохранение - Программа 19 10
СП.АРМ 23 9
БАРС.Alpha BI 34 9
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 569 8
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 148 8
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 530 8
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 184 8
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 48 8
Apple iPad 3535 7
Microsoft Office 2944 7
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 157 6
Программы и технологии - Инфоклиника.RU 19 6
1С:ERP Управление предприятием 215 6
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 125 6
АПК БГ - Безопасный город 48 6
Apple - App Store 2351 6
Netrika - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 16 6
Путин Владимир 2410 92
Бойко Елена 154 71
Медведев Дмитрий 1582 67
Шадаев Максут 416 57
Симаков Олег 107 55
Никифоров Николай 1131 44
Гуральников Сергей 162 43
Скворцова Вероника 55 40
Ивакин Роман 52 37
Козырев Алексей 274 36
Гаттаров Руслан 135 35
Лебедев Георгий 49 29
Ермолаев Артем 343 28
Мишустин Михаил 329 27
Попов Алексей 329 27
Бетсис Павел 90 26
Четвернин Алексей 659 26
Мацоцкий Сергей 166 26
Лысенко Эдуард 216 22
Сафронов Роман 33 21
Громов Иван 99 21
Евраев Михаил 227 20
Щеголев Игорь 684 20
Чернышенко Дмитрий 258 20
Херсонцев Алексей 48 19
Елистратов Николай 90 19
Богачев Игорь 172 17
Макаров Владимир 58 16
Казарин Станислав 111 16
Рейман Леонид 988 16
Айвазов Армен 450 15
Пугачев Павел 32 15
Гайдуков Алексей 24 15
Дубинин Вадим 16 15
Авербах Владимир 122 15
Фишер Андрей 54 15
Захаров Павел 59 14
Голикова Татьяна 44 14
Скачков Юрий 50 14
Фомичев Олег 110 14
Россия - Российская федерация - РФ 82110 614
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 214
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 87
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11516 83
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 62
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1982 55
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 38
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 30
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 29
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1059 28
Россия - УФО - Свердловская область 1022 27
Россия - СФО - Новосибирск 2906 23
Россия - ЮФО - Ростовская область 1066 23
Россия - СФО - Омская область 470 23
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Россия - УФО - Челябинская область 842 23
Германия - Федеративная Республика 7774 23
Россия - ПФО - Самарская область 777 22
Россия - ЮФО - Волгоградская область 514 22
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 858 21
Россия - СФО - Республика Алтай 878 20
Россия - ЮФО - Астраханская область 476 20
Россия - ПФО - Пензенская область 431 20
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ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1024 8
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 8
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Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 6
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 6
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 9 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 544 5
Сириус - Образовательный центр 108 5
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 15 4
ФГБУ НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи 11 4
ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова - ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова 3 3
СФУ - Сибирский федеральный университет 56 3
КрасГМУ им. Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 9 3
ФГБУ НМИЦ ДГОИ Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 3 3
ИРИ - Институт развития интернета 96 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 92 3
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ 5 3
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 4 3
ТГУ - Томский государственный университет 86 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 269 2
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 59 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 326 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 20 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 62 2
ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 2 2
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 44 2
ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФЦМН ФГБУ 5 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 83 2
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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Создано именных указателей - 55201.
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