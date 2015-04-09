Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 68526
ИКТ 6244
Организации 4233
Ведомства 1623
Ассоциации 479
Технологии 2424
Системы 14620
Персоны 24309
География 1279
Статьи 808
Пресса 707
ИАА 482
НИИ, ВУЗы и библиотеки 926
Мероприятия 714

Метеорит



09.04.2015 Найдена космическая родина Кольского метеорита
07.11.2013 Челябинский метеорит – сокровищница для ученых
06.11.2012 В Польше найден метеорит весом 300 килограмм
21.05.2012 Итальянцы нашли фрагмент Тунгусского метеорита?
01.03.2011 Аммиачный метеорит вдохнул жизнь в Землю
03.02.2010 Обнаружен сверхпрочный внеземной кристалл
31.08.2006 Таможенники задержали контрабандный метеорит
31.08.2006 Таможенники задержали контрабандный метеорит
14.06.2006 В Норвегии ищут огромный метеорит
14.06.2006 В Норвегии ищут огромный метеорит
24.03.2006 В марсианских породах найдены норы
24.03.2006 В марсианских породах найдены норы
10.08.2005 Метеориты создают тысячелетние оазисы жизни

Публикаций - 66, упоминаний - 91

Метеорит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2280 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8602 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6378 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7598 2
Ситилинк - Citilink 239 2
Xiaomi 1012 2
Сибинтек 97 2
Раском - Rascom 42 2
Metrocom - Метроком 82 2
Ростелеком Макомнет 29 2
Ubisoft 731 1
Marvel - Марвел КТ 119 1
Новый диск 897 1
Акелла 838 1
Siemens AG - Siemens Group 2270 1
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 704 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 595 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1604 2
Связной ГК 1112 2
Wildberries - Вайлдберриз 166 2
AliExpress Tmall 60 2
ЮКОС НК 138 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 390 2
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 246 1
Веста 38 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3291 3
МКС - Международная космическая станция 1388 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2224 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6899 1
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 738 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1142 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 874 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 1890 1
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 245 2
NASA Deep Impact 38 2
NASA WISE - Wide-field Infrared Survey Explorer - орбитальный космический телескоп НАСА 23 1
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 53 1
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 225 1
NASA Dawn 65 1
МТС KION - онлайн-кинотеатр 9 1
Pixabay 17 1
Попова Ольга 5 1
Каленкова Нина 1 1
Земля - планета Солнечной системы 6897 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44314 15
Солнечная система 2160 11
Россия - Российская федерация - РФ 101200 9
Луна 1170 6
Финляндия - Финляндская Республика 1656 5
Австралия - Австралийский Союз 2689 4
Солнце - звезда Солнечной системы 1128 4
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1191 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31749 3
Россия - Сибирь 1434 3
Чехия - Прага 184 2
Египет - Арабская Республика 663 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1100 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1120 2
США - Лос-Анджелес - Голливуд 184 2
Великобритания - Лондон 1979 2
Норвегия - Королевство 1052 2
Атлантический океан - Атлантика 213 2
Канада 3071 2
Германия - Федеративная Республика 8220 2
Америка Центральная - Юкатан полуостров 25 2
Европа 9804 2
Индия - Республика 4155 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 577 1
Средиземное море - Средиземноморье 172 1
Юпитер - планета Солнечной системы 519 1
Плутон - планета Солнечной системы 234 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10786 1
Азия - Азиатский регион 3486 1
Того - Тоголезская Республика 8161 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12407 1
Нептун - планета Солнечной системы 174 1
Уран - планета Солнечной системы 139 1
Арктика - Северный полюс 109 1
Мёртвое море - Асфальтовое море - Содомское море 15 1
ДНР - Донецкая область 20 1
Пояс астероидов - Церера - карликовая планета 37 1
Мировой океан 182 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12406 1
Астероид 58 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 78 2
Геминиды - метеорный поток 4 1
Персеиды - метеорный поток 8 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 838 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 1
Астрономия - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 612 1
Образование в России 1571 1
Nature 765 3
Thomson Reuters - Рейтер 5710 2
Phys.org 958 2
CNews RND - R&D.CNews 2111 2
LiveScience 153 2
РИА Новости 751 1
Scientific Reports 12 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 87 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1119 1
РАН - Российская академия наук 1266 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 1
UB - University of Bremen - Бременский университет 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172432, в очереди разбора - 1003857.
Создано именных указателей - 68526.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные чайники с Wi-Fi и Bluetooth: выбор ZOOM

Современные проигрыватели виниловых пластинок: выбор ZOOM

Кофе для занятых и ленивых: выбираем самую функциональную кофемашину

Показать еще

Наука

Надежды рухнули: грунтовых вод на Марсе все-таки нет

Новый язык квантовых вычислений распутывает собственную запутанность

5 научно-фантастических концепций, которые теоретически можно воплотить
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022