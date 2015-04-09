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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Метеорит
|09.04.2015
|Найдена космическая родина Кольского метеорита
|07.11.2013
|Челябинский метеорит – сокровищница для ученых
|06.11.2012
|В Польше найден метеорит весом 300 килограмм
|21.05.2012
|Итальянцы нашли фрагмент Тунгусского метеорита?
|01.03.2011
|Аммиачный метеорит вдохнул жизнь в Землю
|03.02.2010
|Обнаружен сверхпрочный внеземной кристалл
|31.08.2006
|Таможенники задержали контрабандный метеорит
|31.08.2006
|Таможенники задержали контрабандный метеорит
|14.06.2006
|В Норвегии ищут огромный метеорит
|14.06.2006
|В Норвегии ищут огромный метеорит
|24.03.2006
|В марсианских породах найдены норы
|24.03.2006
|В марсианских породах найдены норы
|10.08.2005
|Метеориты создают тысячелетние оазисы жизни
Публикаций - 66, упоминаний - 91
Метеорит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Попова Ольга 5 1
|Каленкова Нина 1 1
|Nature 765 3
|Thomson Reuters - Рейтер 5710 2
|Phys.org 958 2
|CNews RND - R&D.CNews 2111 2
|LiveScience 153 2
|РИА Новости 751 1
|Scientific Reports 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172432, в очереди разбора - 1003857.
Создано именных указателей - 68526.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172432, в очереди разбора - 1003857.
Создано именных указателей - 68526.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru