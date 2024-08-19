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Метафракс Групп Метафракс Кемикалс Метанол Губахинский химический завод ПО Метафракс Трейдинг Метадинеа Metadynea

Метафракс Групп - Метафракс Кемикалс - Метанол Губахинский химический завод ПО - Метафракс Трейдинг - Метадинеа - Metadynea

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19.08.2024 Гигант российской химической промышленности платит два миллиарда «дочке» «Росхима» за обслуживание ИТ-инфрастуктуры 7
12.09.2023 «Ростелеком» внедрил цифровые сервисы для управления бизнесом в «Метафракс групп» 3
22.07.2015 «Парма-Телеком» перешла на бренд ITPS 1
02.04.2012 «Метафракс» реорганизует бизнес-процессы с помощью Oracle E-Business Suite R12 8
16.08.2010 «Verysell Проекты» продлили договоры на сервисное обслуживание с «Метафраксом» и «Почтобанком» 2
05.03.2010 «Verysell Проекты» обследовала ИС персональных данных «Метафракса» 2
09.04.2007 Global-ERP внедрили на химзаводе «Метрафракс» 3
11.03.2005 В Oracle СНГ назначен директор по маркетингу 1
23.03.2004 Oracle усилил позиции на рынке корпоративных систем в СНГ 1
16.02.2004 Oracle AppsForum 2004 состоится 16-17 марта в Москве 1
19.03.2003 Oracle: российский рынок становится наиболее приоритетным 1
11.12.2002 Группа компаний "Борлас" подвела итоги года 1
04.07.2002 Россию посетил глава европейского офиса Oracle 2

Публикаций - 14, упоминаний - 34

Метафракс Групп и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7079 8
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 5
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 545 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9512 3
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 3
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 110 3
Карболит 2 2
SAP SE 5604 2
Cisco Systems 5371 2
Accenture plc 719 2
IBM - International Business Machines Corp 9701 2
HP Inc. 5885 2
9603 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 629 2
Открытые технологии 732 2
IBM Business Consulting Services 24 2
Verysell - Астра СТ - Астра Системные Технологии 12 1
Метафракс Групп - Метафракс-информ 1 1
Росхим - Рхит 3 1
Samsung Electronics 11070 1
Ростелеком 10957 1
МегаФон 10762 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Microsoft Corporation 25781 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15782 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 650 1
Softline - Софтлайн 3747 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Новые облачные технологии (НОТ) 485 1
Крок - Croc 1964 1
Hitachi - Хитачи 1501 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1441 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
KPMG 278 1
Honeywell 310 1
Компьюлинк ГК - Compulink 456 1
Рексофт - Reksoft 489 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 172 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1140 1
Казахтелеком 348 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 275 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 4
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 3
Почтобанк - Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики 4 2
АльфаСтрахование СГ 394 2
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
РАО ЕЭС России ПАО - ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад - Жигулевская ГЭС - Волжская ГЭС - Волжский каскад гидроэлектростанций - Воткинская ГЭС - Саратовская ГЭС - Рыбинская ГЭС - Угличская ГЭС - Камская ГЭС - Нижегородская ГЭС 26 2
АКХЗ - Авдеевский коксохимический завод - Авдеевский ГОК 2 1
POSCO - POSCO E&C - POSCO Engineering Solution Center - Posco Future M - Pohang Iron and Steel Company 14 1
Порт Ванино - Ванинский морской торговый порт 10 1
Росхим - Русский водород 11 1
Протек - Центр внедрений 62 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 1
Hyundai Motor Company 437 1
Ингосстрах СПАО 479 1
Северсталь ПАО - Severstal 632 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Газпром нефть 726 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Kari - Кари - сеть магазинов 75 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 1
Мосэнерго ПАО 132 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 48 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 203 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Связной Банк 113 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3654 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5703 2
Конституционный суд РФ 112 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53977 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7837 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36260 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12864 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10689 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1036 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13973 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5651 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33527 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8283 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9485 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2778 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2025 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16279 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12222 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22963 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13499 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4882 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6697 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35067 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18051 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4992 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12262 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26293 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5147 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1408 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1132 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1454 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 659 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1058 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4641 1
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 571 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3376 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1173 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2227 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4300 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8668 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 331 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2852 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 8
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 2
Oracle E-Business Suite - Oracle EAM - Oracle Enterprise Asset Management 9 1
Альт-софт - КАИСА 9 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 775 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1366 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1686 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 703 1
Polycom PDMS - Polycom Device Management Service 15 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 271 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3666 1
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud - 75 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 94 1
Oracle Applications 90 1
Amdocs Ensemble 7 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 1
FrontRange HEAT Service Desk 3 1
Кощеев Виталий 2 2
Исхизова Александра 100 1
Гарслян Армен 1 1
Краснов Михаил 87 1
Панкратов Валерий 34 1
Тихомиров Леонид 12 1
Кутуков Константин 7 1
Сердюкова Ольга 2 1
Долинский Григорий 2 1
Крутов Сергей 5 1
Сердюк Ольга 1 1
Аширова Валерия 1 1
Беловолова Ольга 4 1
Багаев Михаил 2 1
Гарейшин Тимур 1 1
Тисленко Геннадий 2 1
Кошелева Наталья 2 1
Свистунова Румяна 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166400 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47639 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14814 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1800 3
Европа 24973 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3343 2
Украина 7929 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1694 2
Россия - УФО - Пермский край - Губахинский округ - Губаха 15 1
Казахстан - Республика 6056 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19561 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8584 1
Африка - Африканский регион 3643 1
Ближний Восток 3155 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1926 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2837 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 292 1
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 86 1
Ирак - Республика 709 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 134 1
Россия - УФО - Пермский край - Березники 68 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53530 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8498 5
Энергетика - Energy - Energetically 5862 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21687 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57754 3
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 731 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7830 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2762 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27323 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5474 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6539 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2283 2
Химическая промышленность - Chemical industry 310 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3486 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12319 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1772 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3136 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4996 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3791 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4608 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5588 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9113 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6176 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2681 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4803 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7532 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6069 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33794 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6687 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6564 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1222 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3306 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 1
Металлы - Серебро - Silver 829 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2545 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2392 1
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 191 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2408 1
Rambler Group - Секрет фирмы 39 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 3
IDC - International Data Corporation 4975 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
Oracle AppsForum 24 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
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