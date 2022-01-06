Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 74597
ИКТ 6985
Организации 5009
Ведомства 1247
Ассоциации 561
Технологии 2673
Системы 15616
Персоны 24966
География 1339
Статьи 921
Пресса 788
ИАА 549
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1134
Мероприятия 768

Металлы



06.01.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2021 года: выбор ZOOM 1
04.01.2022 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 2
29.09.2021 Лучшие беспроводные пылесосы: выбор ZOOM 1
24.09.2021 Денис Горяченков, ДКС: В России — настоящая беда с качеством электроснабжения, поэтому ИБП остаются популярными 1
20.09.2021 Acer представила новый игровой монитор Predator XB323QUNV 1
17.09.2021 Как установить акустику в машине для лучшего звука: советы ZOOM 1
16.09.2021 Стартап Tubot успешно испытал робота для диагностики нефтегазопровода 1
15.09.2021 Acer Nitro XV252QP: игровой монитор с низкой задержкой и технологией FreeSync 1
15.09.2021 Взрывной рост цен на редкоземельные металлы вызовет космическое подорожание электроники во всем мире 1
07.09.2021 «Сбер» запустил переводы с бизнес-карт на обычные по номеру телефона 1
03.09.2021 Создан процессор, аппаратная архитектура которого меняется «на лету» 1
27.08.2021 Техника для дачи: помощники для настоящего отдыха 2
12.08.2021 Организуем спортзал: 9 компактных тренажеров для дома 1
03.08.2021 Лучшие шнековые соковыжималки: хиты продаж 1
02.08.2021 Обзор TECNO CAMON 17P: смартфон с софитами 1
08.07.2021 Самые легкие ноутбуки до 14 дюймов: выбор ZOOM 1
06.07.2021 Обзор портативной аудиосистемы JBL PartyBox On-The-Go: возьми караоке с собой 1
01.07.2021 Обзор вертикального беспроводного пылесоса Jimmy JV51 1
30.06.2021 Что можно и нельзя ставить в микроволновую печь: советы ZOOM 2
28.06.2021 «AliExpress Россия» назвала самые популярные ноутбуки среди россиян с начала года 1
25.06.2021 Обзор смартфона vivo X60 Pro: космический флагман 1
24.06.2021 Обзор беспроводной системы Sennheiser EW-D: цифровая свобода 1
17.06.2021 Что можно и нельзя мыть в посудомоечной машине: советы ZOOM 1
16.06.2021 LG после многолетнего перерыва начала продавать в России сверхлегкие ноутбуки 1
15.06.2021 Обзор беспроводного пылесоса Jimmy H8 Pro: достойная альтернатива премиум-классу? 1
10.06.2021 Планшеты Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite поступили в продажу в России. Цены. Фото 1
03.06.2021 Высокочувствительные металлодетекторы Dahua 2
03.06.2021 Huawei создала «анти-Android» и выпустила кучу гаджетов на нем. Видео 1
01.06.2021 Palit анонсирует видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti серий GameRock и GamingPro 1
01.06.2021 Обзор Philips OLED 805: тонкий 4K-телевизор с подсветкой Ambilight 1
28.05.2021 Лучшие внешние SSD: выбор ZOOM 2
21.05.2021 Выбираем внешний жесткий диск: лучшие модели от 500 Гбайт 1
19.05.2021 Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания 1
18.05.2021 Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео) 1
17.05.2021 Лучшие рожковые кофеварки 2021 года: хиты продаж 1
14.05.2021 Лучшие мойки высокого давления: выбираем технику для дачи 1
11.05.2021 Huawei выпустила ноутбук на собственном процессоре и китайском Linux 1
30.04.2021 Pantum запускает новые лазерные принтеры серии Elite для быстрой и качественной печати 1
27.04.2021 Лучшие игровые наушники до 10 000 рублей: хиты продаж 1
26.04.2021 Accenture разработала для НЛМК сервис предиктивной аналитики для измерения температуры стали 1

Публикаций - 686, упоминаний - 748
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
Создано именных указателей - 74597.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Бесплатные облачные сервисы из России: лучшие альтернативы Google Диску и iCloud

Российские аналоги Booking и Airbnb: 10 лучших сайтов для путешественников

Показать еще

Наука

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город

У нашей Вселенной есть двойник, который движется назад во времени

ИИ ограничен в возможностях из-за математического парадокса
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»