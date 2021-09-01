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Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева



01.09.2021 Путешественники смогут приобрести SIM-карты Tele2 в аэропортах 1
16.04.2021 «Макавто» начал показывать клиентам меню и заказы на дисплеях Samsung 1
25.03.2021 Tele2 упростила процесс переноса номера абонентам двух столиц 1
22.03.2021 Tele2 упростила процесс переноса номера абонентам двух столиц 1
24.12.2020 «Дочка»-лоукостер «Аэрофлота» построит ERP-систему на основе «1С» 1
17.09.2020 «Ростелеком» объединит семь региональных аэропортов в единую защищенную сеть 1
26.05.2020 Таможне России утвердили ИТ-планы на 10 лет вперед. Большие данные и ИИ включены 1
19.12.2019 В России сгорела секретная криптовалютная ферма, едва не уничтожив десятки автомобилей 1
04.12.2019 Замглавы ФТС Денис Терещенко в интервью CNews: Самая непростая ситуация — с импортозамещением СУБД 1
14.11.2019 Создатель C++ против использования этого языка для майнинга биткоинов 1
15.10.2019 Российские майнеры украли электричество на миллионы рублей 1
04.09.2019 Российская компания объявила о запуске умных часов с ГЛОНАСС через 4 дня после ареста руководства 1
24.07.2019 Рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики 1
20.02.2019 ФТО автоматизировала процессы управления транспортом «Дикси» 1
09.01.2019 Tele2 подвела итоги 2018 года 1
21.12.2018 «МегаФон» совместно c Netbynet обновил услугу «Wi-Fi с авторизацией» 1
21.12.2018 Привет, «Андрей»: какие технологии «Индустрии 4.0» применяет «Аэроэкспресс» 1
01.11.2018 Tele2 установила SIM-терминалы в метро 1
17.09.2018 Майнинг под прикрытием: на что идут люди ради криптовалюты 1
12.09.2018 «Почта России» и ВТБ создали национального логистического гиганта для электронной торговли 1
09.06.2018 Tele2 запустила симкомат с биометрической идентификацией 1
09.02.2018 ФСБ арестовала двух сотрудников Российского ядерного центра за майнинг биткоинов на суперкомпьютере 1
07.02.2018 Герман Греф заявил о подпольных майнерах в Сбербанке 1
17.01.2018 Сайт минздрава использовался для добычи криптовалюты за счет ресурсов посетителей 1
15.12.2017 ФСБ арестовала сисадмина аэропорта «Внуково» за майнинг криптовалюты 1
27.11.2017 «Акадо Телеком» подключила видеонаблюдение в самых загруженных почтовых отделениях Подмосковья. 1
27.10.2017 «Почта России» и таможня запустили автомат для слежки за посылками из-за границы 4
28.07.2017 Tele2 представила рейтинг интернет-трафика и звонков на московских ж/д вокзалах и аэропортах 2
13.06.2017 В аэропортах открыты пункты технической поддержки паспортов болельщиков 1
07.06.2017 Владельцам FAN ID открыт безвизовый въезд в Россию 1
27.03.2017 Самолеты «Почты России» начали совершать регулярные полеты из Китая 1
03.03.2017 При оплате PayPal билеты на «Аэроэкспресс» будут стоить на 50% дешевле 1
20.12.2016 «Почта России» запустила в аэропорту Новосибирска автоматизированную линию сортировки отправлений 2
05.12.2016 «Почта России» купила самолеты, чтобы возить товары из китайских интернет-магазинов 2
18.10.2016 «Аэроэкспресс» захвачен Wi-Fi-провайдером московского метро 1
05.09.2016 «Мегафон» составил рейтинг летней интернет-активности в аэропортах Москвы 4
02.09.2016 Toshiba примет участие в автоматизации «Почты России» 2
08.08.2016 «МаксимаТелеком» монетизирует бесплатную сеть Wi-Fi в поездах «Аэроэкспресс» 1
28.06.2016 Toshiba поделилась стратегией победы 1
21.06.2016 Первая электронная национальная библиотека объединит всю страну к концу 2016 г. 1

Публикаций - 123, упоминаний - 155

Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6184 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2218 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8508 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7463 8
Астерос - Asteros 583 7
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1230 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7755 5
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 117 4
Toshiba Corporation 2747 4
Cisco Systems 4625 3
Крок 1549 3
Microsoft Corporation 20967 3
Google LLC 9407 3
5008 3
Inform GmbH 13 2
Акадо Телеком - Комкор 775 2
Omnicomm - Омникомм 153 2
Taxcom - Таском 66 2
SAP SE 4367 2
SpaceTeam - СпейсТим 29 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 499 2
Центел - Центральный телеграф 316 2
Инфосистемы Джет 802 2
SoftwareONE Group 102 2
МегаФон Москва - Соник Дуо 397 2
Oracle Corporation 5800 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1094 2
МаксимаТелеком 106 2
PayPal 615 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 225 2
VK - Mail.ru Group 2808 2
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 121 2
Philax - Филакс 9 1
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 35 1
Ситроникс - Sitronics 829 1
МФИ Софт 115 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Инвестэлектросвязь 36 1
Continuum Innovation 42 1
Микротест 272 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 138 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 226 55
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 245 50
Почта России ПАО 1770 23
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 107 17
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 106 15
Аэрофлот 614 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1890 7
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина 29 6
Роснефть НК 418 6
Северсталь ПАО 261 6
Росбанк ПАО - Societe Generale 407 5
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 69 5
Интер РАО ПАО 263 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 332 5
Татнефть 169 5
Татэнерго 37 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4808 3
S7 Airlines 94 3
Visa International 1640 3
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 42 3
AliExpress 288 2
Трансаэро - авиакомпания 56 2
Возрождение - Коммерческий банк 122 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1596 2
РЖД - Российские железные дороги 1319 2
Почта Банк 304 2
Базэл Аэро - Аэродинамика 23 2
Транснефть 206 2
Восток-Сервис ГК 12 1
Связьтранснефть 19 1
Метрополис ТРК 34 1
Уральские авиалинии 21 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал 9 1
Деловые Линии ГК 38 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 42 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 87 1
Россети МРСК Северного Кавказа 5 1
Шоколадница - сеть кофеен 35 1
Транснефть-Балтика 2 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 48 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 594 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7314 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2339 8
МИД РФ - Министерство иностранных дел 292 5
Совет Министров Республики Крым 10 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 195 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 316 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2732 4
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2311 3
Правительство РФ 2642 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2009 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1969 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 928 3
Президент Российской Федерации 1716 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 423 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 281 2
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 377 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 468 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 281 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1838 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 376 2
Федеральное казначейство России 862 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 2
Управление делами президента Российской Федерации 45 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1476 1
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 1
Мариинский театр - Государственный академический 37 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1235 1
Московский Кремль - музейный комплекс 13 1
Правительство Сахалинской области - Министерство здравоохранения Сахалинской области 1 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 38 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 12 1
Петербургский метрополитен ГУП 70 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 126 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 116 1
World Bank Group - Всемирный банк 237 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1147 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2012 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 61 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10068 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12243 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3067 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12112 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4193 4
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 156 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 445 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 754 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5138 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3954 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2108 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2507 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 714 2
Майнинг криптовалюты - Mining 19 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 549 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 972 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2110 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 636 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 188 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 67 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом 186 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 343 2
NAND flash memory - Флеш-память 374 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 382 2
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 684 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1337 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 856 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 270 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 263 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3165 1
BACnet - Building Automation and Control network- Сетевой протокол, применяемый в системах автоматизации зданий и сетях управления 52 1
Kubernetes 348 1
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 58 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9090 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 35 1
BMS - Building Management System 46 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 165 1
Радиорелейная связь - Радиорелейные линии связи - РРЛ - Radio relay systems 18 1
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 140 1
ISO/IEC 14443 - стандарт частотного диапазона, метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт (RFID) ближнего радиуса действия 8 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 4
Google Android 11630 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 668 2
Microsoft Exchange 947 2
Новые облачные технологии - МойОфис 322 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 79 2
1С:Бухгалтерия 476 1
ST Flagman Web 1 1
Google Marketing Platform - DoubleClick 217 1
Alibaba Tmail 7 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 21 1
ФТС РФ ЦОД 5 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 68 1
1С:Корпорация 11 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 838 1
1С:Документооборот КОРП 37 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 162 1
Чемпионат мира по футболу - Fan ID 15 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2128 1
Joomla CMS 76 1
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 36 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 295 1
Tele2 SOS-пакет 10 1
1С:ERP Управление предприятием 215 1
AMD Radeon R - Серия видеокарт 76 1
SpaceTeam ST Connect 1 1
SpaceTeam ST Matix 2 1
ЕАИС ТО - Единая Автоматизированная Информационная Система Технического Осмотра 5 1
Inform GroundStar 4 1
Астерос Контакт Авиа 18 1
Omnicomm LLS 27 1
Microsoft Windows Phone Store 55 1
Dell EMC VNX 32 1
Cisco Prime Infrastructure 7 1
VK - Mail.ru Group - ICQ WiFi Free 3 1
Молния НПО - Буран - Многоразовый транспортный космический корабль 48 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 285 1
Google YouTube - Видеохостинг 2168 1
Google Play - Google Store - Android Market 2631 1
Intel x86 - архитектура процессора 1269 1
Страшнов Дмитрий 111 5
Черемных Андрей 29 5
Сенаторов Михаил 42 4
Ковалевский Сергей 16 4
Назипов Дмитрий 80 4
Михайлов Алексей 53 4
Никифоров Николай 1131 4
Путин Владимир 2412 4
Дронов Дмитрий 26 3
Ильин Николай 17 3
Фазылзянов Фарит 24 2
Романков Андрей 15 2
Матюхин Владимир 61 2
Киселев Александр 104 2
Федоров Валерий 12 2
Майстренко Игорь 45 2
Ремень Виктор 8 2
Греф Герман 342 2
Скатин Алексей 33 2
Парахин Виктор 8 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 139 1
Fridman Lex - Фридман Лекс 1 1
Бородянский Борис 22 1
Львов Владимир 12 1
Dinkin Noah - Динкин Ноа 1 1
Stroustrup Bjarne - Страуструп Бьерн 3 1
Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 3 1
Гучиа Станислав 7 1
Dovey Max - Довей Макс 1 1
Колпаков Александр 5 1
Бондаренко Алла 4 1
Айбашева Анна 91 1
Ковалев Игорь 25 1
Попова Мария 139 1
Семенов Аркадий 2 1
Бельянинов Андрей 11 1
Железняк Сергей 18 1
Акулинин Игорь 20 1
Пономаренко Виктор 4 1
Алявдин Кирилл 19 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26585 64
Россия - Российская федерация - РФ 82140 58
Россия - СФО - Новосибирск 2908 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11528 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1126 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10857 11
Россия - ЦФО - Московская область - Люберцы 94 10
Россия - ЦФО - Московская область - Химки 125 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12021 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33942 8
Россия - ПФО - Казань 1882 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2885 7
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 130 7
Россия - Сибирь 1343 6
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 119 6
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 50 6
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 131 6
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 66 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1921 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 967 5
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 58 5
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 302 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 145 4
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцово 91 4
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 232 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1160 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1769 4
Италия - Итальянская Республика 2816 4
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 28 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1566 4
Россия - ЦФО - Курская область 415 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 90 3
Франция - Французская Республика 4921 3
Германия - Федеративная Республика 7775 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1381 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1438 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1858 3
Япония 7885 3
Казахстан - Республика 4122 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5020 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1227 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2741 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 371 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1085 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3622 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1466 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1513 2
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 220 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1494 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 780 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 103 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4074 1
The Pirate Bay 90 1
Tax Free - Такс-фри - Система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС) 5 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 44 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 100 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 114 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 410 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 520 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 616 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 16 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 845 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 700 3
CNews RND - R&D.CNews 2081 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 549 1
Коммерсантъ - Издательский дом 784 1
Associated Press 1965 1
Rusbase 15 1
Известия ИД 201 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2648 6
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 117 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 83 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 94 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 94 1
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 22 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 6 1
MACS - Школа новой экономики 5 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 15 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 712 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 380 4
Олимпийские игры - Olympic Games 473 3
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