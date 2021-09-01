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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева
Публикаций - 123, упоминаний - 155
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Страшнов Дмитрий 111 5
|Черемных Андрей 29 5
|Сенаторов Михаил 42 4
|Ковалевский Сергей 16 4
|Назипов Дмитрий 80 4
|Михайлов Алексей 53 4
|Никифоров Николай 1131 4
|Путин Владимир 2412 4
|Дронов Дмитрий 26 3
|Ильин Николай 17 3
|Фазылзянов Фарит 24 2
|Романков Андрей 15 2
|Матюхин Владимир 61 2
|Киселев Александр 104 2
|Федоров Валерий 12 2
|Майстренко Игорь 45 2
|Ремень Виктор 8 2
|Греф Герман 342 2
|Скатин Алексей 33 2
|Парахин Виктор 8 1
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 139 1
|Fridman Lex - Фридман Лекс 1 1
|Бородянский Борис 22 1
|Львов Владимир 12 1
|Dinkin Noah - Динкин Ноа 1 1
|Stroustrup Bjarne - Страуструп Бьерн 3 1
|Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 3 1
|Гучиа Станислав 7 1
|Dovey Max - Довей Макс 1 1
|Колпаков Александр 5 1
|Бондаренко Алла 4 1
|Айбашева Анна 91 1
|Ковалев Игорь 25 1
|Попова Мария 139 1
|Семенов Аркадий 2 1
|Бельянинов Андрей 11 1
|Железняк Сергей 18 1
|Акулинин Игорь 20 1
|Пономаренко Виктор 4 1
|Алявдин Кирилл 19 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167351, в очереди разбора - 1045038.
Создано именных указателей - 55833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167351, в очереди разбора - 1045038.
Создано именных указателей - 55833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru