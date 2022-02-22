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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Медиаплеер Media player Проигрыватель



22.02.2022 Крупно обновилась ОС, которую производители ПК ради экономии предустанавливают вместо Windows 1
16.02.2022 Microsoft выпустил первое крупное обновление Windows 11. Что изменилось 1
07.01.2022 Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM 2
10.09.2021 «Яндекс.музыка» добавила управление «Станцией» в мобильное приложение 1
09.08.2021 В московских гастрономах началось использование умных мониторов 1
04.08.2021 Как в фильме «Особое мнение»: в России начали выпускать умные экраны с искусственным интеллектом 1
09.07.2021 Windows 11 получит в три раза меньше модификаций, чем Windows 10 1
29.06.2021 Opera представляет новую версию десктопного браузера R5 2
23.06.2021 Opera представила новую версию десктопного браузера под названием R5 2
04.06.2021 Криворукие пользователи сломали установщик программ, появления которого в Windows ждали 35 лет 1
26.05.2021 «Базальт СПО» выпустила новую версию бесплатной ОС Simply Linux 1
19.05.2021 Addreality инвестировала более 60 млн рублей в запуск нового рекламного плеера 2
04.05.2021 Flash окончательно изгонят из Windows. Пути назад больше нет 2
26.04.2021 Windows 10 научилась удалять программы в точности как Linux 1
23.04.2021 Windows 10 научилась запускать «навороченные» Linux-программы с графикой 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
20.02.2021 Распродажа умных часов Amazfit в преддверии праздников 1
17.02.2021 Лучшие подарки на 23 февраля: выбор ZOOM 1
16.02.2021 Легендарный медиаплеер VLC радикально преобразится. Понравится это далеко не всем 3
08.02.2021 Телевизор за 10 000 рублей: на что можно рассчитывать? 1
02.02.2021 Создан прямой конкурент Android и iOS на базе Ubuntu. Он уже работает. Видео 1
25.01.2021 С помощью медиплеера VLC можно захватить чужой ПК 1
12.01.2021 Adobe окончательно убила Flash. В интернете началась глобальная блокировка Flash-контента 1
09.12.2020 МГТУ Баумана остается без Windows: Microsoft отказалась поставлять ему свое ПО 1
01.12.2020 Создана замена покойному Adobe Flash Player, которая лучше и безопаснее работает 1
23.11.2020 Обзор умных часов Amazfit GTR 2: с заботой о здоровье 1
15.10.2020 Медиаприставка SberBox поступила в продажу. Цена 1
24.09.2020 Сбербанк превратился в «Сбер» и выпустил россыпь новых сервисов и гаджетов. Фото 1
09.09.2020 Вышла ОС Android 11. Что в ней нового? 1
28.08.2020 В России появился необычный и очень дорогой телевизор с экраном «на всю стену». Видео 1
10.08.2020 Выбираем телевизор для дачи: 8 моделей до 40 000 рублей 1
22.06.2020 Во Flash-плееры заложена «бомба с часовым механизмом». В конце 2020 г. они перестанут работать 1
17.06.2020 Как использовать старый смартфон: 5 способов вернуть к жизни ненужные гаджеты 1
09.06.2020 «Ростелеком. Экраны» появились в крупном ТРЦ Иркутска 1
27.05.2020 К интерактивному флешмобу GPMD присоединились 10 крупных брендов 1
26.05.2020 Xiaomi выпустила новые смарт-ТВ по цене смартфона 1
25.05.2020 Xiaomi выпустила 43-дюймовый телевизор по цене очень дешевого смартфона 1
02.04.2020 GPMD предложил брендам присоединиться к флешмобу #оставайсядома 1
18.02.2020 Сбербанк выпустил свой первый гаджет 1
28.11.2019 Обзор Samsung Galaxy Fold: магия складного экрана 1

Публикаций - 200, упоминаний - 227

Медиаплеер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Explay - Эксплей 223 6
Navitel - Навител Навигатор 288 6
Google LLC 10241 5
Microsoft Corporation 22435 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8740 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5420 3
Lenovo EMC - Iomega 173 2
Amazon Inc - Amazon.com 2640 2
Apple Inc 10651 2
OnePlus - BBK Electronics 393 2
Intel Corporation 11229 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8394 2
SEQ - SEC Consult Services 1395 1
Rambler Group - Рамблер ГК 808 1
Unisoc - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 45 1
Сбер - СберДевайсы - SberDevices 92 1
Avast Software 143 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 495 1
Alibaba Group 352 1
Yandex - Яндекс 4968 1
Qualcomm Technologies 1634 1
Corel Corporation 331 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 218 1
Micro Focus - Novell 855 1
Цифровые активы 52 1
Nest 31 1
Freecom 7 1
Box inc - box.com - box.net 191 1
Shenzhen SEI Robotics 1 1
Acer Group 2304 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2564 1
ДОК 237 1
Газпром ГПМ RuTube - Рутьюб - видеохостинг 141 1
Western Digital Corporation - WDC 483 1
Twitter 2453 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1279 1
Sony 6132 1
Vodafone Group 1318 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2027 1
Yahoo! 3599 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 396 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 58 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 635 1
Связной ГК 1155 1
Fujian Sunner Development 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1622 1
Venture Capital 12 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 11 1
Сбер - СберЛогистика 44 1
Точка 1503 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 176 1
АТАК - сеть магазинов 2685 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 145 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5161 1
Вотрон 17 1
Почта России ПАО 1849 1
Эра HD - Эра ХД 52 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 80 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 1
Carl Zeiss 294 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 989 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 12075 1
Президент Российской Федерации 3582 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7940 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2456 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 245 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1435 18
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9268 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10780 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 42820 13
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5244 13
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1388 13
WMA - Windows Media Audio 938 12
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3390 12
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 289 11
WMV - Windows Media Video 346 11
AVI - Audio Video Interleave 410 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18511 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11537 8
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 147 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10475 7
WAV - Waveform Audio File Format 460 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6467 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2233 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3090 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 27415 6
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 223 6
DivX - видеокодек 424 6
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1082 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5403 6
Xvid - видеокодек 187 5
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 354 5
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2393 5
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4390 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3671 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 1944 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5329 5
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 3501 4
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 263 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3113 4
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1332 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 3276 4
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 179 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10540 4
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 262 3
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2310 3
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 242 11
Яндекс.Навигатор 360 8
Google YouTube - Видеохостинг 2269 5
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 5
Linux OS 7638 5
Google Android 11915 5
Microsoft Windows 10 11480 4
Samsung CSR plc - SiRF Atlas 18 3
NNG iGO 43 2
OnePlus - BBK Popcorn TV 12 2
Google Chrome - браузер 1265 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 145 2
Google Chromecast 65 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2150 2
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 125 2
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 177 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6203 2
Apple iPad 3642 2
Apple iOS 6385 2
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 296 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2254 2
Яндекс.Маркет 517 1
Microsoft Windows 7 1777 1
Intel i386 - 32-битный микропроцессор с архитектурой x86 третьего поколения 9 1
Microsoft Windows XP 2386 1
DViCO TViX-HD - сетевой медиаплеер 20 1
Flickr - Фотохостинг 242 1
Nokia Sirocco 92 1
Microsoft Teams 308 1
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 206 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 386 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 93 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 574 1
Samba 115 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 501 1
Microsoft Store 245 1
Nullsoft Winamp - Универсальный медиапроигрыватель 102 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 530 1
Apple iPod Touch 721 1
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 252 1
Набоков Сергей 27 2
Исанин Антон 9089 2
Березкин Григорий 31 1
Мандрон Ярослав 9 1
Белоусов Сергей 233 1
Осеевский Михаил 263 1
Круглов Константин 27 1
Татаринов Тарас 14 1
Бурметьев Данила 14 1
Cowpland Michael - Коупленд Майкл 8 1
Vlcek Ondrej - Влчек Ондржей 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 107083 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45559 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11623 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13340 3
Канада 3248 3
Финляндия - Финляндская Республика 1757 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13500 3
Украина 6137 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 993 2
Россия - СФО - Кемеровская область 672 2
Германия - Федеративная Республика 8714 2
Беларусь - Белоруссия 3489 2
Финляндия - Хельсинки 245 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12316 1
Солнце - звезда Солнечной системы 1285 1
Греция - Греческая Республика 732 1
Израиль 1751 1
Россия - ПФО - Кировская область 40 1
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1032 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 555 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 525 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 340 1
Франция - Французская Республика 5587 1
Норвегия - Королевство 1128 1
Ирландия - Республика 817 1
Европа 11700 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33509 1
Сингапур - Республика 1572 1
Дания - Королевство 900 1
Бельгия - Королевство 851 1
Швеция - Королевство 2035 1
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 43 1
Испания - Королевство 2873 1
Азия - Азиатский регион 3775 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1214 1
Италия - Итальянская Республика 3254 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 995 1
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Россия - ПФО - Нижний Новгород 2183 1
Южная Корея - Республика 4267 1
Русский язык 4844 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 7018 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 16142 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11346 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 1121 1
Санкции - коллективные или односторонние принудительные меры 516 1
Английский язык 734 1
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 18 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1780 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2335 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 12538 1
POI - points of interest 101 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 423 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 52 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2326 1
ЕСН - Единый социальный налог 97 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1493 1
Ctrl 67 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2139 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2271 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2599 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10437 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1151 1
CNews - ZOOM.CNews 1531 1
Стрим-ТВ - телекомпания 144 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3361 1
500 Startups 3859 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 5944 1
100+ Forum Russia 8465 3
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 4229 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 359 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 756 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180094, в очереди разбора - 977295.
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