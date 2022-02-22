Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Медиаплеер Media player Проигрыватель
Публикаций - 200, упоминаний - 227
Медиаплеер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 245 3
|Набоков Сергей 27 2
|Исанин Антон 9089 2
|Березкин Григорий 31 1
|Мандрон Ярослав 9 1
|Белоусов Сергей 233 1
|Осеевский Михаил 263 1
|Круглов Константин 27 1
|Татаринов Тарас 14 1
|Бурметьев Данила 14 1
|Cowpland Michael - Коупленд Майкл 8 1
|Vlcek Ondrej - Влчек Ондржей 9 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10437 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1151 1
|CNews - ZOOM.CNews 1531 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 144 1
|25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 5944 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180094, в очереди разбора - 977295.
Создано именных указателей - 73765.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180094, в очереди разбора - 977295.
Создано именных указателей - 73765.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru