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МегаФон
Мобиком-Кавказ



12.12.2014 Владимир Суворов возглавил корпоративный бизнес Кавказского «МегаФона» 1
27.10.2014 Гендиректор «дочки» Сбербанка организует в России сборку оборудования IBM 1
02.10.2014 Гендиректор «дочки» Сбербанка и миллиардер из списка Forbes купили системного интегратора 1
14.02.2012 Андрей Корзеев назначен техническим директором Ивановского филиала «ВымпелКома» 2
26.09.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
23.09.2011 Денис Артемьев назначен директором Ивановского филиала «ВымпелКома» 1
27.05.2011 Сергей Алферов назначен коммерческим директором Уральского филиала «МегаФона» 1
16.11.2010 Анатолий Горбунов возглавил Сочинское отделение Кавказского филиала «МегаФона» 1
04.03.2010 Операторам связи не легализовали платежи 1
02.02.2010 Назначен новый технический директор Кавказского филиала «Мегафон» 1
08.06.2009 В ЮТК сменился генеральный директор 1
15.04.2009 «МегаФон» расширяет возможности оплаты услуг связи без комиссии 1
03.10.2008 Грузия требует от «Мегафона» деньги 1
15.08.2008 ФГУП «Космическая связь» восстанавливает связь на территории Южной Осетии 1
10.07.2008 «МегаФон» осенью запустит сеть 3G в Дагестане 1
19.06.2008 "Мегафон" оштрафован иностранным государством 1
30.01.2008 ЦОД для телекома: чего хотят операторы? 1
16.03.2007 "Мегафон" перераспределил $700 млн внутри группы в рамках инвестиционной программы 1
06.03.2007 Суд подтвердил законность УФАС в отношении «Мобиком-Кавказ» 2
28.11.2006 Абхазия прервала монополию «Мегафона» 1
16.11.2006 Суд подтвердил законность предписания УФАС в отношении "СтавТелеСота" и "Мобиком-Кавказа" 1
15.11.2006 12 декабря откроется конференция "Поддержка бизнеса в телекоммуникационных компаниях" 1
13.10.2006 В Ингушетии обстрелян контейнер базовой станции "Мобиком-Кавказ" 2
07.08.2006 Атака на "Мегафон" закончилась смертью 1
07.08.2006 Боевики в Чечне опять взрывают станции "Мегафона" 1
04.08.2006 "Петер-Сервис" внедрил систему конвергентного биллинга для "МегаФона" 1
30.06.2006 Акционеры "Мегафона" переизбрали гендиректором Сергея Солдатенкова 1
13.04.2006 Народ против "Мегафона". Виновата ФСБ? 1
19.12.2005 "Мегафон" выручил за золотой номер $1,7 тыс. 1
16.12.2005 Число абонентов "МегаФон-Сибирь" выросло в 2,9 раза 1
30.09.2005 "МегаФону" объявлен джихад 1
08.09.2005 Террористы взорвали вышку "Мегафона" 1
17.08.2005 Чистая прибыль "МегаФона" в 1 полугодии 2005 г. незначительно снизилась 1
08.08.2005 Готовясь к IPO, "МегаФон" поглощает "дочек" 1
08.07.2005 Запад помог "Мегафону" на $540 млн. 1
25.03.2005 "Открытые Технологии" открыли филиал в Краснодаре 1
09.02.2005 "Центр Финансовых Технологий" подвел итоги работы за 2004 год 1
26.10.2004 "МСС-Поволжье" получила кредит в $50 млн. 1
25.10.2004 Число абонентов "МегаФон-Москва" достигло 1,5 млн. 1
20.10.2004 e-port расширяет сервисы для абонентов сотовой связи 1

Публикаций - 128, упоминаний - 136

МегаФон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6183 113
МегаФон Москва - Соник Дуо 397 77
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 305 74
Telia Company - TeliaSonera 782 68
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 347 63
Sonera 305 62
МегаФон - Мобиком-Новосибирск 51 43
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 41
МегаФон - Уральский Джи Эс Эм ЗАО 69 36
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 95 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8507 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7460 12
Ericsson 2273 7
Nokia Corporation 5231 6
HP - Hewlett-Packard 3423 5
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 406 5
Siemens AG - Сименс Россия 2221 5
IBM 8661 5
Oracle Corporation 5798 4
МегаФон Кавказский филиал 193 4
Oracle - Sun Microsystems 2158 3
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 169 3
Остелеком 19 2
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 26 2
Sterling Group 40 2
Питерская группа связистов 153 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2214 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1396 2
Технопром Инновационная корпорация 27 2
Аквафон 14 2
Google LLC 9405 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1230 2
HP Inc. 5097 2
Ekahau Oy 4 1
Siemens Mobile 56 1
Открытые технологии 429 1
EchoStar - Hughes Network Systems 63 1
Элтел Нетворкс 56 1
Telenor Bangladesh - GP - Grameenphone 18 1
МегаФон Уральский филиал 27 1
Альфа-Групп 580 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4805 4
Аэрофлот 614 2
Татнефть 169 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 115 2
Сбербанк Капитал 6 2
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 53 1
Анарион 9 1
Евросеть Техмаркет 76 1
Dixis - Диксис 341 1
Рапида НКО - платежные система 137 1
IPOC 121 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 404 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс 51 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 44 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 1
Citibank - Ситибанк 250 1
Diners Club International - платёжная система 77 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 151 1
Северсталь ПАО 260 1
X5 Group - Перекресток 251 1
Qiwi 788 1
CyberPlat - КиберПлат 329 1
eBay Inc 1559 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 232 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7310 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2730 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1476 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2337 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 927 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2309 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 738 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1835 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 45 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1996 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 13
OpenPOWER Foundation - Consortium 38 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 29 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3065 7
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5138 4
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 4
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 48 3
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 454 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6270 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1028 2
БС - Базовая станция в радиосвязи 40 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10064 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2110 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3952 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 457 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1448 1
LBS - Location Based Services 36 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 91 1
Мобильный ШПД - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет 75 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1804 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1136 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1342 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 567 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2506 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12235 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 138 1
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 677 1
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1018 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1996 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 712 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 86 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 141 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 300 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 305 1
Apple Локатор 31 2
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 22 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
HPE Integrity - серия серверов 51 1
HP ServiceGuard 10 1
Apache Hive - система управления базами данных 40 1
Oracle СУБД 46 1
Intel Itanium 607 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 1
SUN UltraSPARC 109 1
IBM Watson 113 1
ЦФТ Банк 56 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 196 1
ЦФТ Faktura.ru 153 1
Myspace - социальная сеть 607 1
IBM Power Systems - Серия серверов 143 1
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 228 1
Java - Язык программирования 2386 1
Nvidia GeForce GTX 3056 1
Солдатенков Сергей 154 3
Артемьев Денис 14 2
Ничипоренко Алексей 23 2
Белашева Марина 36 2
Рожецкин Леонид 41 2
Юнов Константин 35 2
Вдовин Александр 4 2
Кононов Дмитрий 6 1
Суворов Владимир 17 1
Шипулин Александр 29 1
Горбачев Владимир 14 1
Рейман Леонид 988 1
Волков Александр 22 1
Смирнов Михаил 53 1
Андреев Александр 22 1
Тарасов Сергей 31 1
Канев Сергей 10 1
Горшков Александр 12 1
Денисов Леонид 16 1
Apotheker Leo - Апотекер Лео 63 1
Ким Борис 72 1
Кутников Денис 21 1
Орехов Вячеслав 41 1
Бугров Алексей 11 1
Алферов Сергей 2 1
Горбунов Анатолий 18 1
Величко Валерий 14 1
Саакашвили Михаил 15 1
Самсонов Максим 10 1
Абрамов Сергей 69 1
Whitman Meg - Уитман Мэг 125 1
Whitman Margaret - Уитман Мэг 40 1
Hurd Mark - Херд Марк 95 1
Ершов Андрей 47 1
Мордашов Алексей 33 1
Россия - Российская федерация - РФ 82110 89
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 75
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 40
Финляндия - Финляндская Республика 1620 37
Швеция - Королевство 1806 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11516 29
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1858 20
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 315 20
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 900 19
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1725 18
Северный Кавказ 227 15
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 357 14
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1724 14
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1564 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1379 10
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 355 10
Европа 7243 9
Россия - СФО - Ленинградская область 1769 9
Россия - СКФО - Ставропольский край 572 8
Россия - СЗФО - Вологодская область 463 8
Россия - ЮФО - Ростовская область 1066 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1213 8
Россия - СЗФО - Карелия Республика 484 7
Россия - СЗФО - Калининградская область 811 7
Россия - СЗФО - Псковская область 455 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 7
Россия - СЗФО - Новгородская область 423 7
Россия - СЗФО - Архангельская область 588 7
Россия - СЗФО - Мурманская область 473 7
Россия - СКФО - Дагестан Республика 337 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1125 6
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 681 6
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 347 6
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 779 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 989 5
Россия - ПФО - Мордовия Республика 501 4
Россия - Сибирь 1343 4
Италия - Итальянская Республика 2815 4
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 223 4
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 232 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1096 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4072 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1511 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 197 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 845 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 1
Закон Мура - Moore's law 167 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 311 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 1
Русский язык 1653 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 187 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 116 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 173 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3621 1
Fashion industry - Индустрия моды 27 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 23
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
Forbes - Форбс 558 1
Thomson Reuters - Рейтер 5677 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 1
Коммерсантъ - Издательский дом 784 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
IDC - International Data Corporation 4515 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 1
Олимпийские игры - Olympic Games 461 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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