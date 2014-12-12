Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МегаФон
Мобиком-Кавказ
Публикаций - 128, упоминаний - 136
МегаФон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Солдатенков Сергей 154 3
|Артемьев Денис 14 2
|Ничипоренко Алексей 23 2
|Белашева Марина 36 2
|Рожецкин Леонид 41 2
|Юнов Константин 35 2
|Вдовин Александр 4 2
|Кононов Дмитрий 6 1
|Суворов Владимир 17 1
|Шипулин Александр 29 1
|Горбачев Владимир 14 1
|Рейман Леонид 988 1
|Волков Александр 22 1
|Смирнов Михаил 53 1
|Андреев Александр 22 1
|Тарасов Сергей 31 1
|Канев Сергей 10 1
|Горшков Александр 12 1
|Денисов Леонид 16 1
|Apotheker Leo - Апотекер Лео 63 1
|Ким Борис 72 1
|Кутников Денис 21 1
|Орехов Вячеслав 41 1
|Бугров Алексей 11 1
|Алферов Сергей 2 1
|Горбунов Анатолий 18 1
|Величко Валерий 14 1
|Саакашвили Михаил 15 1
|Самсонов Максим 10 1
|Абрамов Сергей 69 1
|Whitman Meg - Уитман Мэг 125 1
|Whitman Margaret - Уитман Мэг 40 1
|Hurd Mark - Херд Марк 95 1
|Ершов Андрей 47 1
|Мордашов Алексей 33 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru