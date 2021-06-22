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МегаФон ТВ
MegaFon.TV
Онлайн-кинотеатр


22.06.2021 «Мегафон» обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 «Дон» 1
18.06.2021 В Рунете готовится погром онлайн-кинотеатров. Их должно остаться не больше 10 1
08.01.2021 Власти выпустили итоговый список ПО, которое в России будут предустанавливать на смартфоны и ПК 1
16.12.2020 «Мегафон» сделал внутрисетевые звонки доступными при отрицательном балансе 1
09.12.2020 «Мультикубик» выпустил LTE-проектор 1
09.12.2020 Власти еще раз перенесли обязательную предустановку российского ПО на ПК и смартфоны 1
08.12.2020 Минцифры рассказало, какие российские приложения будут предустанавливать на смартфоны и ПК. В основном это «Яндекс» и Mail.ru 1
28.10.2020 Мегафон покупает онлайн-кинотеатр 1
28.10.2020 «Мегафон» становится совладельцем видеосервиса START 1
23.09.2020 «Мегафон» запускает опцию «Копилка минут» 1
12.08.2020 «Мегафон» запустил услугу «Мобильный ID» 1
05.06.2020 «Мегафон» запустил собственный сервис подкастов 1
13.04.2020 «Мегафон» открыл безлимитный доступ к ключевым ресурсам 1
10.04.2020 «Мегафон» обновил инфраструктуру для ускорения онлайн-видео и ТВ 1
01.04.2020 «Мегафон» дополнил свои сервисы бесплатными фитнес-уроками 4
24.03.2020 «Мегафон» обновил бесплатные сервисы для комфортного карантина 1
19.03.2020 «Мегафон» открывает доступ к образовательным и развлекательным сервисам 4
14.02.2020 «Мегафон» открывает доступ к облачным играм 1
14.02.2020 «Мегафон» открывает доступ к облачным играм 1
04.02.2020 Mail.ru Group добавила в подписку Combo доступ к онлайн-кинотеатру Okko 1
21.01.2020 «Мегафон» превратится в интернет-провайдера нового типа 1
25.12.2019 Mail.ru Group добавила музыку для пользователей «Вконтакте» в подписку Combo 1
06.12.2019 «Мегафон» открыл первый Experience store в Москве 1
14.11.2019 Выручка «Мегафона» выросла на 1,4% до 90 миллиардов рублей по итогам третьего квартала 1
09.10.2019 «Мегафон» предложил платить кэшбеком за безлимитные услуги связи 1
27.08.2019 «Мегафон» выпустил линейку тарифов с безлимитным интернетом. Цены 1
04.07.2019 «2ГИС» построила отель, в котором принципиально ловит только «Мегафон» 1
24.06.2019 «Мегафон» запустил 2-месячный 100% кэшбэк на ряде тарифов 1
18.06.2019 Xiaomi запустила в России Mi 9T, телевизоры Mi TV и Mi Smart Band 4. Цены 1
16.04.2019 Выручка легальных онлайн-видеосервисов в 2018 году выросла до 16,49 млрд рублей 1
11.03.2019 «Мегафон» включает кэшбэк 20% на платежах за мобильную связь 3
20.02.2019 Сеть «Эльдорадо» начала продажи портативных проекторов Cinemood для детей 1
27.12.2018 «Мультикубик» привлек 263 млн рублей от RBF Ventures, ФРИИ и бизнес-ангелов 1
20.12.2018 «Мегафон» объявил финансовые и операционные результаты за III кв. 2018 года 1
24.05.2018 CINEMOOD и «Мульт» преставили детский кинотеатр «МУЛЬТиКУБИК» 1
09.01.2018 «Мультикубик» представила на CES 2018 две новые версии CINEMOOD 1
21.12.2017 Стартап «МУЛЬТиКУБИК» примет участие в телешоу «Идея на миллион» 1
11.10.2017 «Мегафон» начал продажи проекторов CINEMOOD с онлайн-сервисом «Мегафон.ТВ» 4
31.07.2017 Инновационный мини-кинотеатр Сinemood резидента Сколково стал доступен в «М.Видео» 1
05.06.2017 «Мегафон.ТВ» интегрировали в интерфейс беспроводного миникинотеатра Cinemood 1

Публикаций - 48, упоминаний - 64

МегаФон ТВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 26
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 9
Cinemood - МультиКубик 27 6
VK - Mail.ru Group 2485 6
Yandex - Яндекс 4101 5
Apple Inc - Эппл Рус 7729 5
Samsung Electronics 5714 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 3
Xiaomi 904 3
НТВ-Плюс 174 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 3
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 3
PUBG Corporation 23 2
Blizzard Entertainment 214 2
Telegram Group 702 2
Fortnite 47 2
МегаФон ДМХ - Диджитал медиа холдинг 2 2
Huawei 2733 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
МегаФон Кавказский филиал 192 1
МегаФон Центральный филиал 60 1
Google LLC 7168 1
SPB TV 43 1
RuTube - видеохостинг 120 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
Indiegogo 56 1
ZeptoLab 13 1
Columbus - Колумбус 125 1
HitBuy 3 1
ELARI 19 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
Panasonic 1167 1
Sony 2404 1
Philips 740 1
АФК Система ПАО 997 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 8
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 5
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 4
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 3
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 3
The Walt Disney Company 171 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 3
О2О Delivery club 153 3
X5 Group - Перекресток 204 2
Ситимобил - Служба такси 113 2
McDonald’s - Макдоналдс 90 2
YouDrive - Оператор каршеринга 31 2
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 2
Союзмультфильм - киностудия 25 2
AliExpress Tmall 52 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Метрополис ТРК 29 1
МТС Медиа 8 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
Altay Village Teletskoe - Курорт 1 1
Алтай Резорт - Природно-оздоровительный комплекс 2 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
МегаФон Финанс 9 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
AliExpress 275 1
Яндекс.Еда 93 1
Visa International 1346 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Правительство РФ 2207 2
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 3 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Президент Российской Федерации 1442 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 9 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Руссофт - Russoft 251 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 49 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 5
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 3
Kids Assistant - Цифровая няня 2 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Социальные сети - Соцсети 96 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 179 1
DTS HD - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 95 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 1
Наушники - Headphones 83 1
Родительский контроль 156 1
HRA - High-resolution audio - Hi-Res Audio 26 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
Multi-CDN - объединение разных CDN в одну общую 1 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
FVNO - Fixed Virtual Network Operator - Фиксированный виртуальный оператор 6 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг - Мобильная электронная подпись (МЭП) 23 1
Безопасный город 347 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 1
Smartphone - Смартфон 773 1
Google YouTube - Видеохостинг 1731 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 4
Snapchat 89 3
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 3
МегаФон eMotion - Мессенджер 20 3
МегаФон Образование 5 3
Cinemood OS 3 3
МегаФон Музыка 3 3
МегаФон пресса 4 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
WhatsApp Messenger 654 3
Rakuten Viber 429 3
Cinemood Кинокубик 3 2
Blizzard Entertainment World of Warcraft 170 2
МТС ТВ 37 2
Loudplay - Сервис облачного гейминга 13 2
Diablo 3 - Компьютерная игра (action) 13 2
Cinemood White 2 2
Яндекс.Музыка 131 2
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 89 2
Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 7 2
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 14 2
МегаФон Книги 2 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 2
Amazon Prime - Онлайн-кинотеатр 17 2
Blizzard Entertainment Battle.net 21 2
ВГТРК Смотрим 14 2
Google YouTube Kids 9 2
TamTam - ТамТам - Мессенджер 10 2
МегаФон Игры - games.megafon.ru 5 2
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 2
VK - Mail.Ru Почта 164 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Google Android TV 173 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
VK - Mail.ru Одноклассники 860 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 37 2
Вольфсон Влад 55 8
Кушнарев Андрей 12 6
Вермишян Геворк 61 3
Стародубов Виталий 9 2
Журавлев Павел 3 2
Юрьев Никита 5 2
Миндубаева Юлия 2 2
Савков Леонид 32 2
Man Yu - Мань Юй 9 1
Тихвинский Никита 11 1
Прозоров Дмитрий 58 1
Захаров Федор 1 1
Гармаш Вера 2 1
Ройтберг Павел 31 1
Путин Владимир 1828 1
Матросов Дмитрий 3 1
Троцюк Алексей 3 1
Малис Олег 55 1
Буховцев Михаил 6 1
Федотов Михаил 13 1
Батанов Андрей 15 1
Бырдин Алексей 21 1
Милицкий Александр 1 1
Алисов Александр 1 1
Сысоев Александр 18 1
Скворцов Максим 2 1
Мингалиева Дарья 4 1
Кухальский Ян 16 1
Таврин Иван 83 1
Паршин Максим 142 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Россия - Ростовская область 864 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 2
Россия - ПФО - Казань 1521 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 2
Россия - Краснодарский край 917 1
Россия - Телецкое озеро 5 1
Россия - Липецк 259 1
Арктика 141 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - Ставрополь 275 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - Смоленская область 231 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
Россия - Восточная Сибирь 190 1
Россия - Поволжье - Поволжский район 206 1
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 15 1
Россия - Дивногорск 15 1
Россия - Сибирь 880 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 842 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Россия - Нижегородская область 744 1
Россия - Республика Коми 418 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Россия - Красноярск 853 1
Восточная Европа 1688 1
Индия - Республика 2181 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 317 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральное законодательство 254 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 11 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
Федеральный закон 208-ФЗ - Об акционерных обществах 1 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 2
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 2
Детское радио 6 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 358 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
ComNews - Медиа-бизнес 12 1
Мульт Телеканал 2 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
TelecomDaily ИАА 112 1
TED Talks 9 2
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 6 1
Открытое образование 5 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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