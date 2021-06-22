Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МегаФон ТВ
MegaFon.TV
Онлайн-кинотеатр
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Публикаций - 48, упоминаний - 64
МегаФон ТВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Вольфсон Влад 55 8
|Кушнарев Андрей 12 6
|Вермишян Геворк 61 3
|Стародубов Виталий 9 2
|Журавлев Павел 3 2
|Юрьев Никита 5 2
|Миндубаева Юлия 2 2
|Савков Леонид 32 2
|Man Yu - Мань Юй 9 1
|Тихвинский Никита 11 1
|Прозоров Дмитрий 58 1
|Захаров Федор 1 1
|Гармаш Вера 2 1
|Ройтберг Павел 31 1
|Путин Владимир 1828 1
|Матросов Дмитрий 3 1
|Троцюк Алексей 3 1
|Малис Олег 55 1
|Буховцев Михаил 6 1
|Федотов Михаил 13 1
|Батанов Андрей 15 1
|Бырдин Алексей 21 1
|Милицкий Александр 1 1
|Алисов Александр 1 1
|Сысоев Александр 18 1
|Скворцов Максим 2 1
|Мингалиева Дарья 4 1
|Кухальский Ян 16 1
|Таврин Иван 83 1
|Паршин Максим 142 1
|TED Talks 9 2
|Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 6 1
|Открытое образование 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767817, в очереди разбора - 671502.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767817, в очереди разбора - 671502.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru