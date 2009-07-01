Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МегаФон Москва
МегаФон Столичный филиал
Соник Дуо
Публикаций - 489, упоминаний - 729
МегаФон Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Проколов Роман 43 30
|Парфенов Игорь 50 26
|Акулинин Игорь 20 13
|Рейман Леонид 1001 13
|Спицына Наталия 16 9
|Нефедов Павел 44 9
|Умаров Михаил 55 9
|Денисов Леонид 16 8
|Бешев Сергей 17 7
|Смоленцев Александр 9 7
|Рожецкин Леонид 46 6
|Клочко Олег 9 6
|Есиков Александр 16 6
|Кузичев Василий 8 6
|Новоселов Евгений 16 6
|Ничипоренко Алексей 29 5
|Солдатенков Сергей 154 5
|Сысоева Светлана 6 4
|Маевский Леонид 57 4
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 4
|Путин Владимир 2439 4
|Семенов Алексей 70 4
|Курданов Андрей 14 4
|Прокофьева Ева 8 3
|Прянишников Николай 285 3
|Пирогов Антон 4 3
|Белашева Марина 36 3
|Погребинский Антон 45 3
|Авдеев Сергей 26 3
|Осадчая Ирина 64 3
|Муртазин Эльдар 53 3
|Павлов Андрей 33 2
|Солонин Виталий 89 2
|Протасов Сергей 9 2
|Ткачук Лариса 48 2
|Краснов Александр 50 2
|Минаев Артем 26 2
|Остроухова Юлия 27 2
|Алявдин Кирилл 19 2
|Разроев Элдар 47 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168981, в очереди разбора - 1037290.
Создано именных указателей - 58676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168981, в очереди разбора - 1037290.
Создано именных указателей - 58676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru