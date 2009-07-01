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МегаФон Москва
МегаФон Столичный филиал
Соник Дуо



01.07.2009 «Соник Дуо» стал столичным филиалом «МегаФона»
03.06.2009 «МегаФон-Москва» снизил цену на USB-модемы и услуги передачи данных
21.05.2009 «МегаФон-Москва» расширил возможности услуги «SMS-информ»
18.05.2009 «МегаФон-Москва»: звонки в роуминге стали дешевле на 50%
15.05.2009 В новых тарифах «МегаФон-Москва» цены снижены до 1 руб.
31.03.2009 В сети «МегаФон-Москва» свыше 3000 базовых станций
02.03.2009 «МегаФон-Москва» запустил услугу «Экспресс-детализация»
25.02.2009 «Мегафон-Москва» расширил географию услуги «Навигатор»
10.12.2008 «МегаФон-Москва» предложил телефон за тысячу рублей
07.11.2008 Абоненты «МегаФон-Москва» смогут приобрести iPhone 3G + пакет услуг
12.09.2008 «МегаФон-Москва» представил услугу «Письмо Вслух»
05.09.2008 «МегаФон-Москва» представил услугу «Калейдоскоп»
29.08.2008 Онлайн-магазин «МегаФон-Москва» снижает цены
20.08.2008 «МегаФон-Москва» запустил услугу «Мобильный перевод»
08.08.2008 «МегаФон-Москва» увеличил емкость сети
07.08.2008 «МегаФон-Москва» открыл роуминг с двумя китайскими операторами
25.07.2008 ФАС возбудила дело в отношении «Соник Дуо» по факту нарушения закона «О рекламе»
23.07.2008 «МегаФон-Москва» модернизировал систему «МегаФон-Бонус»
22.07.2008 «МегаФон-Москва» запустил услугу доставки SIM-карты по всей стране
07.07.2008 Игорь Акулинин назначен первым заместителем гендиректора «МегаФон-Москва»
26.06.2008 «МегаФон-Москва» представил услугу «Ваш новый номер»
10.06.2008 «МегаФон-Москва» сделал интернет безлимитным
30.05.2008 «МегаФон-Москва» подготовил сеть к летнему сезону
28.05.2008 В сети «МегаФон-Москва» 6 млн абонентов
11.04.2008 «МегаФон-Москва» будет автоматически подключать к «Национальному роумингу»
24.01.2008 Абоненты «МегаФон-Москва» отправили в роуминге более 10 млн SMS в новогодние праздники
10.01.2008 «МегаФон-Москва» анонсировал сервис для хранения данных телефона
15.10.2007 «МегаФон-Москва» запустил услугу «Позвони мне»
28.09.2007 «МегаФон-Москва» запустил услугу "безлимитный Push-To-Talk"
04.07.2007 «МегаФон-Москва»: мобильный интернет в 100 странах мира
20.04.2007 "МегаФон-Москва" получил лицензию на ТВ-трансляции
14.03.2007 "Мегафон-Москва" открыл обмен MMS с сетью Tele2
24.01.2007 «МегаФон-Москва» дарит студентам бесплатное общение
12.01.2007 В «МегаФон-Москва» уже 5 млн жителей
07.12.2006 "Мегафон-Москва" запускает новогоднюю акцию для новых абонентов
13.11.2006 Россвязьнадзор выявил нарушения в работе сети "МегаФон-Москва"
31.08.2006 "Мегафон-Москва" произвел комплексную модернизацию
08.08.2006 Число абонентов "МегаФон-Москва" выросло на 38%
04.08.2006 Изменения в ряде тарифных планов сети "МегаФон-Москва"
12.07.2006 "Мегафон-Москва" открыл 60 новых базовых станций

Публикаций - 489, упоминаний - 729

МегаФон Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6205 345
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7503 110
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8524 102
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 434 78
Sonera 305 78
МегаФон - Мобиком-Кавказ 128 77
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 305 76
Telia Company - TeliaSonera 782 70
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 60
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 107 41
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 95 40
МегаФон - Мобиком-Новосибирск 51 38
Ericsson 2275 25
Nokia Corporation 5235 21
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1475 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7773 14
Siemens AG - Сименс Россия 2222 13
Центел - Центральный телеграф 347 12
Ростелеком - Связьинвест 1657 9
Сонет 142 8
Microsoft Corporation 20990 8
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 714 8
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 879 7
Lenovo Motorola 3319 7
NTT DoCoMo 1088 7
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1230 7
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 140 7
NEC 1694 6
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации 55 6
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1397 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1416 6
IBM 8680 5
Oracle Corporation 5808 5
Intel Corporation 10790 5
Yota - Скартел 700 5
Qualcomm Technologies 1554 4
СМАРТС Компания 491 4
Cisco Systems 4629 4
Sony Ericsson 1032 4
Twitter 2285 4
Альфа-Групп 581 7
Евросеть 1342 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4834 6
Альфа-Банк 1328 5
Dixis - Диксис 343 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 226 4
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 245 4
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 4
Связной ГК 1083 4
Росбанк ПАО - Societe Generale 408 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 270 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1583 3
Рапида НКО - платежные система 137 3
CyberPlat - КиберПлат 330 3
IPOC 121 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева 123 3
Белый Ветер 213 3
Nordea - Нордеа Банк 72 2
Visa International 1640 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 768 2
Возрождение - Коммерческий банк 122 2
Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 29 2
X5 Group - Перекресток 252 2
Русагро Группа Компаний 172 2
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 84 2
АльфаСтрахование СГ 232 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1765 2
РОСНО СК 163 2
Седьмой Континент 53 2
CreditPilot - КредитПилот 26 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 114 2
РАО ЕЭС России ПАО 186 2
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 42 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 62 2
BP - British Petroleum 105 2
Почта России ПАО 1775 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 106 2
Русский стандарт Банк 344 2
РЖД - Российские железные дороги 1325 2
ТНК-ВР Холдинг 236 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7335 42
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 16
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 556 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1629 13
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2316 7
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 126 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1985 5
Правительство РФ 2647 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2749 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1967 3
Правительство Москвы 815 3
Мосгортранс ГУП 84 3
МКС - Международная космическая станция 1381 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 470 2
World Bank Group - Всемирный банк 237 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1730 2
Президент Российской Федерации 1721 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2015 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1480 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 45 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 2
Парк Зарядье 14 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 78 1
ФСО РФ - Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ в Красноярском Крае - Центр правительственной связи Красноярского края 1 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 46 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 92 1
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 9 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 26 1
МДГКБ - ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ - Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения Москвы 4 1
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 100 1
Петербургский метрополитен ГУП 70 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 13 1
Политех - Политехнический музей 17 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 29 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1479 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 464 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 494 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 929 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 36
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 236 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2468 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3959 55
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5139 47
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3071 32
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 20
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 454 16
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4202 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12122 13
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 650 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10087 12
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1048 12
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2571 6
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 5
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 240 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3170 5
EDGE - Enhanced Data rates for Global Evolution - цифровая технология беспроводной передачи данных для мобильной связи, которая функционирует как надстройка над 2G и 2.5G (GPRS)-сетями 42 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 445 4
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 215 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1584 4
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 263 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 4
Web Interface - Веб-интерфейс 228 3
PTT - Push-to-talk 69 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 3
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 48 3
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 160 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 231 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 3
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 3
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 188 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 791 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2111 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6277 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 156 2
Родительский контроль 162 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9102 2
БС - Базовая станция в радиосвязи 40 2
ИТ-аутсорсинг 844 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 338 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 4
Microsoft Windows 10 10102 4
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 4
Apple iPad 3539 3
Nokia 7650 62 3
AMD Ryzen Matisse 5 3
Сбербанк ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 584 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 3
МегаФон Наши люди 19 3
МегаФон Бонус 12 3
Apple - App Store 2353 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5814 3
Apple Локатор 31 3
МегаФон Модем 10 3
WhatsApp Messenger 691 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 130 2
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 22 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2150 2
VK - Mail.ru Одноклассники 972 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1293 2
Microsoft Windows 2000 1039 2
Intel Pentium III 636 2
Microsoft Dynamics CRM Online 37 2
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 619 2
Протей LBSE - Location Based Services Enabler 2 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2055 2
Microsoft SQL Server 1240 2
Google Android 11651 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 1
МегаФон - серия мобильных телефонов 2 1
МегаФон GSM 6 1
МегаФон Автоконтроль 1 1
Microsoft Windows ME 125 1
Microsoft Windows 98 331 1
Intel NetBurst - Суперскалярная гиперконвейерная микроархитектура 42 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 13 1
МегаФон NB-M2M-IoT-сеть - платформа интернета вещей 2 1
ВымпелКом - Билайн WiFi - Beeline WiFi 31 1
МегаФон Единый центр управления сетью 7 1
МТС Мобильные сотрудники 43 1
Проколов Роман 43 30
Парфенов Игорь 50 26
Акулинин Игорь 20 13
Рейман Леонид 1001 13
Спицына Наталия 16 9
Нефедов Павел 44 9
Умаров Михаил 55 9
Денисов Леонид 16 8
Бешев Сергей 17 7
Смоленцев Александр 9 7
Рожецкин Леонид 46 6
Клочко Олег 9 6
Есиков Александр 16 6
Кузичев Василий 8 6
Новоселов Евгений 16 6
Ничипоренко Алексей 29 5
Солдатенков Сергей 154 5
Сысоева Светлана 6 4
Маевский Леонид 57 4
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 4
Путин Владимир 2439 4
Семенов Алексей 70 4
Курданов Андрей 14 4
Прокофьева Ева 8 3
Прянишников Николай 285 3
Пирогов Антон 4 3
Белашева Марина 36 3
Погребинский Антон 45 3
Авдеев Сергей 26 3
Осадчая Ирина 64 3
Муртазин Эльдар 53 3
Павлов Андрей 33 2
Солонин Виталий 89 2
Протасов Сергей 9 2
Ткачук Лариса 48 2
Краснов Александр 50 2
Минаев Артем 26 2
Остроухова Юлия 27 2
Алявдин Кирилл 19 2
Разроев Элдар 47 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26637 234
Россия - Российская федерация - РФ 82295 213
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3776 148
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11550 61
Финляндия - Финляндская Республика 1622 45
Швеция - Королевство 1811 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33980 29
Европа 7256 28
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 27
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1729 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11599 21
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1860 21
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 232 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12050 20
Россия - СФО - Ленинградская область 1773 17
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 901 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9508 17
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 779 16
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 358 15
Япония 7894 13
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 319 13
Украина 5526 13
Италия - Итальянская Республика 2819 13
Европа Восточная 2812 12
Франция - Французская Республика 4926 12
Россия - СЗФО - Вологодская область 463 12
Россия - СЗФО - Новгородская область 424 11
Россия - СЗФО - Мурманская область 475 11
Германия - Федеративная Республика 7782 11
Россия - СЗФО - Архангельская область 588 10
Россия - СЗФО - Калининградская область 812 10
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 130 10
Южная Корея - Республика 3251 10
Россия - ЦФО - Московская область - Химки 125 9
Австралия - Австралийский Союз 2653 9
Беларусь - Белоруссия 3202 9
Россия - СЗФО - Псковская область 455 9
Россия - СЗФО - Карелия Республика 485 9
Нидерланды 1991 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1442 8
НДС - Налог на добавленную стоимость 848 15
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 173 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4089 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 111 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1100 3
АЗС - Автомобильная заправочная станция 116 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2232 2
Fashion industry - Индустрия моды 27 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 187 2
Великая Отечественная война 199 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 278 1
Дед Мороз 153 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 94 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2746 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 106 1
Русский язык 1654 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 300 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5037 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 165 1
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 19 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10322 43
ComNews - Медиа-бизнес 87 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 7
Коммерсантъ - Издательский дом 788 3
РБК ТВ - телеканал 58 3
РИА Новости 716 2
Прайм - Агентство экономической информации 639 2
Муз-ТВ - телеканал 36 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 77 1
Thomson Reuters - Рейтер 5679 1
Радио Свобода - радиостанция 38 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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