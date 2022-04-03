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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Машиностроение



03.04.2022 Кто не пойдет в армию? В России утвердили правила отсрочки для ИТ-специалистов 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
27.09.2021 Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось 1
27.09.2021 СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники 1
16.09.2021 Евгений Полуянов, глава Минцифры Ростовской области — о цифровой трансформации региона 1
01.09.2021 Исследование: число перспективных ИКТ-компаний выросло в полтора раза 1
28.07.2021 Утверждена дорожная карта по развитию высокотехнологичной области «Новые производственные технологии» 1
15.07.2021 Минпромторг придумал 5 направлений цифровой трансформации обрабатывающей промышленности России 1
06.07.2021 Group-IB и «Ротек» объявили о сотрудничестве для защиты объектов КИИ от технологических рисков и киберугроз 1
04.06.2021 Правительство Республики Карелия и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий 1
01.06.2021 Почему цифровые двойники становятся мэйнстримом в энергетике 1
01.06.2021 В России оцифровали технологию повышения производительности труда 1
13.05.2021 Исследование: каждая третья компания в России из рейтинга Forbes работает на «Битрикс24» 1
08.04.2021 На «Электроприборе» создано региональное отделение Союза машиностроителей России 1
09.03.2021 «Росатом» и Nokia провели испытания выделенной беспроводной сети Private LTE/5G на ЧМЗ 1
22.02.2021 Как создать и внедрить полезное умное приложение 1
11.02.2021 РЖД получили 9 млрд руб. на цифровую трансформацию 1
08.02.2021 Как создать с нуля ИТ-инфраструктуру в крупном машиностроении 1
27.01.2021 Исследование: как крупный российский бизнес будет развивать технологии удаленной работы 1
26.01.2021 «Швабе» и РАН построили комплекс оптических инструментов в Бурятии 1
25.12.2020 КРЭТ начинает поставку электронных ценников в российский ритейл 1
24.12.2020 ГК «Элемент» и НИУ «МИЭТ» объединят усилия для развития отечественной микроэлектроники 1
23.12.2020 Российским ИТ-разработкам для атомной отрасли нашли применение в других секторах промышленности 1
22.12.2020 Prof-IT Group запустила решение для управления закупками и работой с поставщиками 1
17.12.2020 В российском офисе IBM грядут массовые увольнения 1
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова 2
30.11.2020 CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации 1
25.11.2020 Исследование: Российский бизнес инвестирует в контейнерные технологии, но отстает от западных компаний на 3 года 1
24.11.2020 «Билайн бизнес» и Росатом испытали выделенную сеть LTE на предприятии атомной отрасли 2
22.10.2020 Исследование: объем госзакупок по 44-ФЗ снизился на 15% 1
22.10.2020 10 главных причин выбрать рабочую станцию 1
21.10.2020 Accenture: цифровизация стала «вакциной» для китайского бизнеса в пандемию 1
12.10.2020 Компания экс-премьера Чечни создала магазин для торговли оружием через интернет. Видео 1
18.09.2020 Комиссия Госдумы по развитию организаций ОПК представит блок предложений в Правительство 1
25.08.2020 Эксперты обсудили меры господдержки отечественных производителей электроники 1
24.08.2020 «Швабе» и Астраханская область заключили соглашение о сотрудничестве 1
19.08.2020 «АйТиПроект» внедряет RFID технологию на Демиховском машиностроительном заводе (ДМЗ) 1
23.07.2020 «Системный софт» помог Подольскому машиностроительному заводу перевести сотрудников на «удаленку» 1
06.07.2020 Экс-премьер Чечни вложил миллионы в виртуальную реальность 1
03.07.2020 Концерн «Автоматика» принимает участие в создании научно-образовательного центра в Самарской области 1

Публикаций - 160, упоминаний - 164
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
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