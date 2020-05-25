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Маркировка



25.05.2020 «Магнит» запускает платформу для учета маркированных товаров
22.04.2020 «Корус консалтинг СНГ» и «Платформа ОФД» открыли роуминг ЭДО для маркировки товаров
21.04.2020 «Платформа ОФД» выпустила услугу работы с маркировкой «Учет марок. Выбытие товаров»
31.03.2020 Парфюмерная отрасль утроила число регистраций в системе маркировки «Честный знак»
27.03.2020 В феврале фармотрасль ускорила регистрацию в системе маркировки в пять раз
25.03.2020 Biocad внедрил SAP Track&Trace для маркировки лекарственных средств
24.03.2020 Производители и импортеры лекарств получили возможность предоплаты кодов маркировки
23.03.2020 РАЭК обратилась к премьер-министру с просьбой о переносе сроков введения обязательной маркировки
19.03.2020 ЦРПТ и АКИТ поддержали дистанционную торговлю лекарствами
17.03.2020 Страны ЕАЭС интегрируют национальные системы маркировки
11.03.2020 «СКБ Контур» и «Магнит» успешно протестировали передачу данных в «Честный знак»
10.03.2020 «Атол» проанализировал готовность обувной отрасли к маркировке
02.03.2020 Generix Group и «Экстракод» представили решение для обязательной маркировки товаров
27.02.2020 «Атол» и «Лаборатория маркировки» подготовят фармацевтическую отрасль к маркировке
26.02.2020 «Магнит» и ЦРПТ стали стратегическими партнерами
17.02.2020 Маркировка показала реальный объем рынка обуви
12.02.2020 «АКРИХИН» внедрил SAP ATTP для маркировки и мониторинга движения лекарств
10.02.2020 В системе маркировки «Честный знак» зарегистрировано 72% лекарств в России
06.02.2020 Navicon внедрил систему маркировки в российском отделении Chiesi Group
24.01.2020 Число участников пилота по маркировке молочной продукции с начала года выросло на 75%
09.01.2020 Правительство определило режим доступа к данным системы маркировки и прослеживания
09.01.2020 Определены этапы и правила маркировки парфюмерии, одежды, шин и фотоаппаратов
30.12.2019 ОФД готовы передавать данные аптек в систему маркировки лекарств с 1 января
26.12.2019 «АТОЛ» создала облачное SaaS-решение для работы с маркированной продукцией
17.12.2019 Развитие программ и сервисов 1С делает работу бухгалтеров проще
13.12.2019 Fresenius NephroCare внедрит систему маркировки лекарств с «1С:Медицина. Больничная аптека»
12.12.2019 ЦРПТ подписал соглашение о сотрудничестве с тремя фармассоциациями
09.12.2019 «СКБ Контур» настроил ЭДО «Лорен косметик» и «Л’Этуаль» для интеграции с системой маркировки «Честный знак»
02.12.2019 «Эвотор» поможет обувной рознице промаркировать остатки
30.10.2019 «Корус консалтинг» внедрит систему маркировки обуви для Levi Strauss
01.10.2019 Система маркировки фармпродукции, внедренная Navicon в Ipsen, прошла валидацию
27.09.2019 Правительство упростило правила маркировки табака
26.09.2019 «Курское молоко» протестировало систему маркировки «Честный знак»
25.09.2019 «Сименс» станет партнером ЦРПТ в проекте цифровой маркировки
23.09.2019 Ведущие ОФД передадут данные в систему маркировки лекарств без дополнительной платы
17.09.2019 Сеченовский университет и Центр ДПО Track&Trace будут готовить специалистов по маркировке при поддержке ЦРПТ
11.09.2019 ЦРПТ предоставит китайскому бизнесу информацию о системе маркировки
20.08.2019 «Микрон» начинает серийный выпуск корпусированных RFID-меток для маркировки фонарных столбов
15.08.2019 SAP локализовал глобальное решение по маркировке товаров под требования «Честного знака»
15.08.2019 Правительство утвердило бесшовный переход к обязательной маркировке лекарств

Публикаций - 177, упоминаний - 177
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176076, в очереди разбора - 986728.
Создано именных указателей - 71187.
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