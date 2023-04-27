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Магазин у дома магазин «шаговой доступности»



27.04.2023 Цифровизация ритейла: что ждет ИТ-проекты в отрасли 1
24.11.2022 «Лента» усовершенствовала механики возврата товаров 1
22.11.2022 «Лента» запустила сайт для онлайн-покупок 1
14.11.2022 Опытное производство и свободную таможенную зону предложат ИТ-компаниям в ИНТЦ «Русский» 1
10.11.2022 «Лента» повысила качество овощей и фруктов благодаря удаленной приемке 1
07.11.2022 «Лента» ускорила процесс создания планировки магазинов 1
06.10.2022 Более 60% школьных педагогов склонны к переходу от привычных печатных изданий к цифровым 1
29.09.2022 Wildberries выплатил предпринимателям 5,4 млн руб. субсидий за открытие новых самовывозов 1
26.09.2022 Российский продуктовый ритейлер мигрировал с ИТ-системы ServiceNow на отечественную SimpleOne 1
07.09.2022 Официальный интернет-магазин Panasonic продолжит работу в России на новой площадке под управлением нового оператора 1
26.08.2022 Wildberries запустил программу субсидирования партнерских ПВЗ 1
21.07.2022 «Сбермаркет» и «Самокат» анонсировали сотрудничество 1
21.07.2022 «Магнит» и Delivery Club расширили географию 30-минутной доставки до 66 городов 1
20.07.2022 Сервис «Магнит доставка» перешел на собственную ИТ-платформу 1
14.07.2022 «Магнит» установит 1,5 тысячи российских касс самообслуживания 1
24.06.2022 Разработка информационной системы управления проектами в АНО «РСИ» на базе Microsoft Project Server 1
20.05.2022 Ритейлеры увеличили расходы на цифровизацию более чем на треть 1
17.05.2022 «Сберлогистика» запускает склад в Новосибирске под объемы продаж «Сбермегамаркета» 1
12.05.2022 «Сбермаркет» начал доставлять продукты из дискаунтера «Моя цена» 1
03.03.2022 «Дом.ру» провел ребрендинг 1
16.12.2021 «Почта России» ввела единый тариф на доставку из интернет-магазинов в почтоматы 1
10.12.2021 Wildberries запустил экспресс-доставку продуктов из сети «Магнит» в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Самаре 1
08.10.2021 Санкт-Петербург приступил к цифровой трансформации книжной индустрии 1
27.09.2021 «Магнит» протестирует распознавание товаров на полке 1
22.09.2021 «Бристоль» и Napoleon IT заключили соглашение о внедрении системы мониторинга цен с помощью алгоритмов компьютерного зрения 1
13.08.2021 «Почта России» начала выдавать заказы из интернет-магазинов через почтоматы 1
04.08.2021 X5 Group проведет онлайн-соревнование по Java-разработке 1
26.07.2021 «Магнит» и Wildberries запустили совместную экспресс-доставку продуктов 1
26.07.2021 «Связной» и «Aliexpress Россия» масштабируют сеть кобрендинговых магазинов на регионы 1
13.07.2021 «Магнит» объявляет о назначении директора по электронной коммерции 1
26.05.2021 OCS запускает собственную производственную площадку как сервис для партнеров 1
14.05.2021 МТС, ГК «Дикси» и «Бристоль» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
29.04.2021 «Большие Гастролли» «Пятёрочки» стали бронзовым призёром Effie Awards Russia 2021 1
29.04.2021 Рынок ТСД: сферы применения, динамика, перспективы 1
14.04.2021 Торговые сети продолжили внедрение инноваций в условиях пандемии 1
12.04.2021 Татьяна Вандышева -

Благодаря ИТ на рынке выживут и традиционные ритейлеры, и новые экосистемы

 1
30.03.2021 «Рексофт» расширяет практику автоматизации логистики 1
12.03.2021 «Почта России» установит почтоматы в московском метро 1
12.03.2021 Что делать, если в смартфон попал песок? 1
10.02.2021 Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle 1

Публикаций - 237, упоминаний - 240

Магазин у дома упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9346 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9999 24
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2472 16
ЦФТ Золотая Корона 357 14
1С-ИжТиСи 6259 11
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 306 11
6939 11
Microsoft Corporation 23403 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6865 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7999 7
Yandex - Яндекс 5576 7
3data - 3дата 48 6
Oracle Corporation 6276 6
Корус Консалтинг ГК 1063 5
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6214 5
Астор 107 4
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 203 4
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1014 4
SAP SE 4843 4
Крок - Croc 1683 4
Цифра ГК 2133 4
Google LLC 10878 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1558 3
Samsung Electronics 9676 3
Schneider Electric 511 3
NVision Group - Энвижн Груп 667 3
Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com 105 3
Fujitsu 2030 3
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 71 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4114 3
Huawei 3463 3
Apple Inc 11114 3
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 166 3
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 3
АФК Система ПАО 1688 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1752 3
INPAS - ИНПАС 124 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2550 3
Citrix Systems 776 2
Почта России ПАО 1975 21
Магнит - Тандер - сеть магазинов 642 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1804 15
Связной ГК 1330 15
Евросеть 1398 14
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 344 14
Лента - Сеть розничной торговли 1670 12
X5 Group 806 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5706 12
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 11
Qiwi 918 11
Точка 3770 9
Visa International 1868 7
X5 Group - Перекрёсток 450 7
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 281 6
Карусель - Сеть гипермаркетов 205 5
AliExpress 375 5
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 187 5
Лента - Утконос 150 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1765 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2831 5
Auchan Holding - Ашан Ритейл 225 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 847 4
VK Delivery club 220 4
Россети Ленэнерго 2331 4
МКБ - Московский кредитный банк 397 4
Бристоль - сеть магазинов 22 4
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 860 4
Hermes - PickPoint - сеть постаматов 43 4
Магнит Косметик 24 4
ПСБ - Промсвязьбанк 727 3
Лидер НКО - Международные денежные переводы - платежная система - Leader International Money Transfers System 23 3
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 3
Магнолия - сеть супермаркетов 16 3
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 26 3
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 134 3
Дикси - Сеть магазинов 126 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6145 3
Окей - О'Кей - Гипермаркет 176 3
Правительство Москвы 1970 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2421 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17801 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8935 7
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1167 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10311 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 853 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2366 4
Федеральное казначейство России 1543 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 681 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1192 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 370 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2335 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1026 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3631 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 514 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 716 2
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 8 2
World Bank Group - Всемирный банк 297 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 673 2
Мосгордума - Московская городская Дума 137 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 222 2
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 95 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4283 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1580 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 538 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 314 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2661 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 857 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 75 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 113 1
МФЦ Мои документы региональные и городские 123 1
Минэкономразвития РФ - Департамент корпоративного управления и новой экономики Министерства экономического развития и торговли РФ 21 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Правительство Москвы - ДНПП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 33 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 93 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 190 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 426 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 263 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 417 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1352 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 111 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 51 1
ASF - Apache Software Foundation 103 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78813 91
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52645 75
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38340 48
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