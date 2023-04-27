Индексная книга CNews*
Магазин у дома магазин «шаговой доступности»
Публикаций - 237, упоминаний - 240
Магазин у дома упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Грибов Андрей 73 7
|Хала Илья 26 4
|Исмаилов Руслан 8 3
|Гуцериев Михаил 111 3
|Рейман Леонид 1030 3
|Майстренко Игорь 45 3
|Николаев Евгений 16 3
|Чимиричкина Мария 30 3
|Агаков Александр 21 3
|Галактионова Инесса 53 3
|Стоклицкая Анна 24 3
|Левин Дмитрий 39 2
|Востриков Юрий 20 2
|Каневский Максим 9 2
|Орлов Степан 11 2
|Соколов Олег 51 2
|Лисовский Евгений 20 2
|Скатин Алексей 33 2
|Медведев Дмитрий 1626 2
|Чижов Максим 2 2
|Федорова Олеся 60 2
|Губанов Андрей 18 2
|Жаворонков Роман 2 2
|Иванов Михаил 79 2
|Войцехович-Казанцев Кирилл 5 2
|Михайлов Алексей 53 2
|Лукинов Денис 3 2
|Финк Дмитрий 15 2
|Лосев Сергей 46 2
|Ракишин Александр 2 2
|Айриян Сурен 34 2
|Румянцев Сергей 24 2
|Смирнов Анатолий 9 2
|Росляк Юрий 6 2
|Поповский Александр 90 2
|Клименко Федор 18 2
|Слабосницкий Виталий 3 2
|Зеленюк Александр 2 2
|Петров Анатолий 4 2
|Путин Владимир 2698 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210975, в очереди разбора - 891348.
Создано именных указателей - 106387.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210975, в очереди разбора - 891348.
Создано именных указателей - 106387.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.