МТС Мобайл ТелеСистемс Б.В. МТС банк
Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (ПАО «МТС-Банк») – универсальный коммерческий банк. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России (данные 2022 года). Основным акционером является Частная компания с ограниченной ответственностью «Мобайл ТелеСистемс Б.В.» – дочерняя компания ПАО «Мобильные ТелеСистемы».
МТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 203 30
|Клепиков Алексей 80 29
|Сотин Денис 106 28
|Карпов Иван 46 28
|Сыкулев Андрей 67 26
|Богданов Кирилл 110 25
|Дьяченко Валерий 70 24
|Валчев Стоян 48 24
|Ямщиков Владимир 35 23
|Рубин Адар 31 23
|Казарин Станислав 115 23
|Портной Михаил 26 23
|Генкина Екатерина 27 23
|Абакумов Евгений 110 23
|Нестеров Алексей 84 23
|Степченков Максим 42 23
|Сороченков Алексей 26 23
|Егоров Владимир 64 23
|Мискевич Евгений 32 23
|Васильев Владислав 42 23
|Халматов Максим 48 23
|Горчаков Денис 29 23
|Емелин Александр 29 23
|Семенихин Игорь 40 23
|Урьяс Вадим 82 23
|Трофимова Людмила 34 23
|Каюмов Шамиль 37 23
|Прохорова Алла 48 23
|Юсупов Шамиль 25 23
|Платонов Михаил 42 23
|Слышкин Василий 66 23
|Смык Виталий 30 23
|Соловьев Алексей 67 23
|Москальков Дмитрий 26 23
|Лебедев Антон 35 23
|Вахнин Павел 52 22
|Путятинский Сергей 59 19
|Смирнова-Крелль Оксана 51 19
|Алтухов Дмитрий 36 17
|Гимранов Ринат 62 16
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190685, в очереди разбора - 947696.
Создано именных указателей - 86482.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.