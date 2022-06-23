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МТС Мобайл ТелеСистемс Б.В. МТС банк

МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк

Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (ПАО «МТС-Банк») – универсальный коммерческий банк. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России (данные 2022 года). Основным акционером является Частная компания с ограниченной ответственностью «Мобайл ТелеСистемс Б.В.» – дочерняя компания ПАО «Мобильные ТелеСистемы».


23.06.2022 Минцифры присвоило «МТС банку» статус ИТ-компании
17.06.2022 «МТС банк» реализовал сервис пополнения карт банков Армении без комиссии в салонах МТС
09.06.2022 «МТС банк» реализовал сервис пополнения карт банков Казахстана без комиссии
22.04.2022 Клиенты экосистемы МТС могут получить выгоду до 15% при оплате связи
15.04.2022 «МТС банк» запустил переводы без комиссии в Италию, Сербию и на Кипр через «Юнистрим»
13.04.2022 «МТС банк»: объём платежей по QR-коду СБП с использованием мобильного приложения вырос в два раза
11.04.2022 «МТС банк» запустил сервис пополнения карт банков Армении без комиссии
05.04.2022 «МТС банк» обменивает виртуальные дебетовые карты на пластиковые
23.03.2022 «МТС банк» расширил перечень банков для онлайн-погашения кредитов
14.03.2022 Абоненты МТС и клиенты МТС Банка могут мгновенно переводить деньги в Узбекистан по номеру телефона
09.03.2022 МТС Банк продлил срок действия карт Visa и Mastercard бессрочно
09.03.2022 МТС Банк работает над запуском UnionPay
16.02.2022 «МТС банк» запустил оплату услуг интернет-провайдеров Таджикистана и Узбекистана
09.12.2021 «МТС банк» и TalkBank запустили чат-бота в Telegram и WhatsApp
06.12.2021 МТС-банк запустил оплату по QR-кодам через СБП в салонах МТС
08.09.2021 Visionlabs реализовала биометрический контроль доступа в головном офисе «МТС банка»
20.08.2021 Аналитика «МТС банка»: популярность соцсетей вдвое увеличила траты россиян на фототовары
14.07.2021 «Сбер» и «МТС банк» запустили мгновенные переводы в Сбербанк по номеру телефона
01.06.2021 «МТС банк» запустил переводы по номеру телефона в терминалах самообслуживания
12.04.2021 Аналитика «МТС банка»: бытовые платежи ушли в онлайн
01.03.2021 В МТС банке назначен вице-президент и глава ИТ-кластера
21.12.2020 МТС трансформирует мобильное приложение МТС Банка в смартбанк
04.12.2020 «МТС банк» представил новое цифровое офисное пространство для сотрудников
16.11.2020 «МТС банк» и «Моби.деньги» запустили бесплатные мгновенные онлайн-переводы в Узбекистан
11.11.2020 «МТС банк» и Qiwi запустили бесплатные онлайн-переводы в Таджикистан
05.11.2020 МТС Банк и ServiceHub запустили инвестиционную онлайн-платформу Lucros
02.11.2020 МТС объединила все финансы в одном приложении
20.10.2020 «МТС банк» и Ozon запустили онлайн-сервис экспресс-кредитования продавцов
29.09.2020 Аналитика «МТС Банка»: в новом учебном году расходы родителей на ПО для школьников утроились
29.09.2020 «Контур.Светофор» стал доступен клиентам «МТС Банка»
21.09.2020 «МТС Банк» запустил рефинансирование и оформление потребительских кредитов в приложении «МТС Деньги»
25.05.2020 МТС Банк запустил маркетплейс B2B-услуг
14.05.2020 МТС Банк запустил новые интернет- и мобильный банки для предпринимателей
13.05.2020 «МТС банк» запустил дистанционное открытие расчетных счетов для сегметна СМБ
01.04.2020 Абоненты МТС могут оформить карты МТС Банка через WhatsApp
27.12.2019 МТC довела долю в капитале МТС Банка до 99,7%
25.12.2019 Клиентам МТС Банка доступны мгновенные переводы на карту Сбербанка по номеру телефона
16.12.2019 МТС Банк запустил онлайн-сервис для самозанятых
12.12.2019 МТС Банк запустил корпоративную карту МТС Business
22.11.2019 Аналитика «МТС банка»: популярность бесконтактных платежей со смартфонов в России удвоилась в 2019 году

Публикаций - 290, упоминаний - 531

МТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 202
1С-ИжТиСи 5461 28
6072 28
Cinimex - Синимекс 170 27
АФК Система ПАО 1638 24
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 96 24
Такском - Taxcom 201 24
Ситилабс 28 23
Schneider Electric 493 23
Центр2М - Center2М 50 23
Rimini Street 42 23
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 219 23
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 23
Schneider Electric Secure Power 48 23
Samsung Electronics 9333 23
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 23
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 21
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 215 14
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 13
Merlion Citilink - Ситилинк 259 13
Yandex - Яндекс 5015 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 10
Diasoft - Диасофт 534 8
Google LLC 10352 8
Apple Inc 10683 8
Oracle Corporation 6035 7
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 7
IBM - International Business Machines Corp 8941 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 745 7
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 6
Smart Engines - Смарт Энджинс 224 6
Mobile TeleSystems B.V. 6 6
Логика Бизнеса 215 6
NVision Group - Энвижн Груп 660 5
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 5
Veeam Software 282 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 71
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 65
Альфа-Банк 1476 60
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 52
ГПБ - Газпромбанк 842 48
Societe Generale - Росбанк 438 42
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 41
МКБ - Московский кредитный банк 333 41
РЖД - Российские железные дороги 1458 35
X5 Group 709 32
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 32
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 31
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 31
Visa International 1809 29
Аэрофлот - Aeroflot 648 28
Ингосстрах СПАО 301 27
ПСБ - Промсвязьбанк 682 25
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 126 24
Почта Банк 319 24
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 24
OKS Group 35 23
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 35 23
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 27 23
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 23
ПГК - Первая грузовая компания 117 23
Segezha Group - Сегежа Групп 96 23
ВТБ - ВТБ24 658 23
Почта России ПАО 1853 22
Русский стандарт Банк 370 21
Открытие ФК 2713 18
РСХБ - Россельхозбанк 228 17
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 16
Сургутнефтегаз - СНГ 193 16
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 16
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 15
Бинбанк 190 15
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 136 15
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 157 14
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 281 14
Банк Санкт-Петербург 126 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 31
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 29
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 27
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 25
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 25
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 23
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 23
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 23
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 16
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 29 13
Правительство Москвы 1640 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 12
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 11
Счётная палата РФ 628 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 5
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 10 4
Правительство Удмуртской Республики 50 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 4
Федеральное казначейство России 1345 4
Президент Российской Федерации 3770 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 3
Петербургский метрополитен ГУП 73 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 3
Таможня - Таможенная служба 421 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 73 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 212 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 135 2
АФТ - Ассоциация Финтех 251 16
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса 0 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 115
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 112
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 88
Автоматизация процессов - Системы и средства автоматизации 5223 65
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 62
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 57
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 56
Мобильное приложение - Mobile app 4966 47
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 5208 45
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 45
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 43
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 40
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 789 39
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 38
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 36
Big Data - Большие данные 3520 36
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 36
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1413 35
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 34
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 32
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 31
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 29
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 28
Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Цифровые деньги 1377 28
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 27
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 26
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 26
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 25
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 25
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 501 24
Smart City - Умный город - Цифровой город 990 23
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 23
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 67 22
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 22
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 21
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 21
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 21
Website - Вебсайт 9736 20
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 20
МТС Деньги - МТС pay 49 42
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 25
1С:ERP Управление предприятием 268 24
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 546 24
Google Android 11959 23
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 46 23
Samsung Pay 270 19
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 14
Apple iOS 6422 14
СБП - Система быстрых платежей Банка России 295 13
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 212 11
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 11
Samsung Galaxy Note 673 11
Samsung Galaxy S6 - смартфон 0 11
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 165 11
Apple iPhone 6 2649 10
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 31 10
Apple - App Store 2437 9
Samsung Galaxy 832 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 8
Apple Pay 427 8
LG 75SM99 2832 8
ЭОС Дело СЭД 4365 8
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 326 8
Google Play - Google Store - Android Market 2732 8
МТС Cashback - MTS Cashback 12 8
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 366 7
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 6
Samsung Galaxy Gear 133 6
Samsung Knox 88 6
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 6
Корти Милли - банковские карты национальной платежной системы Республики Таджикистан 4 5
Microsoft Windows 2000 2856 5
МТС Бонус 17 5
МТС SIM-карты 100 4
Элкарт - карта национальной платежной системы Кыргызской Республики 4 4
ORNL Frontier - суперкомпьютер 66 4
Smart Engines - Smart Code Engine 17 4
Software AG - ARIS Platform 162 4
Microsoft Windows 10 11713 3
Чаркин Евгений 203 30
Клепиков Алексей 80 29
Сотин Денис 106 28
Карпов Иван 46 28
Сыкулев Андрей 67 26
Богданов Кирилл 110 25
Дьяченко Валерий 70 24
Валчев Стоян 48 24
Ямщиков Владимир 35 23
Рубин Адар 31 23
Казарин Станислав 115 23
Портной Михаил 26 23
Генкина Екатерина 27 23
Абакумов Евгений 110 23
Нестеров Алексей 84 23
Степченков Максим 42 23
Сороченков Алексей 26 23
Егоров Владимир 64 23
Мискевич Евгений 32 23
Васильев Владислав 42 23
Халматов Максим 48 23
Горчаков Денис 29 23
Емелин Александр 29 23
Семенихин Игорь 40 23
Урьяс Вадим 82 23
Трофимова Людмила 34 23
Каюмов Шамиль 37 23
Прохорова Алла 48 23
Юсупов Шамиль 25 23
Платонов Михаил 42 23
Слышкин Василий 66 23
Смык Виталий 30 23
Соловьев Алексей 67 23
Москальков Дмитрий 26 23
Лебедев Антон 35 23
Вахнин Павел 52 22
Путятинский Сергей 59 19
Смирнова-Крелль Оксана 51 19
Алтухов Дмитрий 36 17
Гимранов Ринат 62 16
Россия - РФ - Российская федерация 108428 220
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 70
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 23
Европа Восточная 2927 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 18
Беларусь - Белоруссия 3525 17
Армения - Республика 1112 15
Казахстан - Республика 4467 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 12
Украина 6212 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 9
Европа 12319 8
Узбекистан - Республика 1285 8
Грузия 1064 8
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 7
Германия - Федеративная Республика 8903 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 6
Южная Корея - Республика 4394 6
Таджикистан - Республика 726 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 600 5
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 983 5
Турция - Турецкая республика 1708 5
Россия - СФО - Новосибирск 3269 5
Индия - Республика 4263 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 4
Австралия - Австралийский Союз 2791 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 4
Франция - Французская Республика 5665 4
Россия - ПФО - Казань 2085 4
Япония 10069 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1238 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 3
Италия - Итальянская Республика 3310 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 253
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 115
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 77
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 57
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 47
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 42
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 34
Кредитование - Сrediting 1515 30
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 27
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 26
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 25
Физическое лицо - Физлицо 1548 23
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 67 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 21
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 20
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 19
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 18
Cashback - кэшбэк - кешбек 199 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 13
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 13
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 13
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 12
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 11
Финансовые показатели 786 10
Денежные переводы 775 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 9
Паспорт - Паспортные данные 1175 8
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 2039 8
Торговая марка - Товарный знак 1107 8
ММБ - малый бизнес и микробизнес 317 8
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 8
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
FT - Financial Times 1118 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
СТВ - СургутИнформТВ 3 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
Банки.ру - Banki.ru 44 1
ТАСС Телеком 34 1
Пятый канал - Телеканал 51 1
РИА Новости 766 1
Известия ИД 307 1
91Mobiles 590 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 26
500 Startups 4742 18
Gartner - Гартнер 3301 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 4
RAEX - Эксперт РА - РАЭКС-Аналитика 80 4
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 16 2
IDC - International Data Corporation 4671 1
Juniper Research 468 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
CNews Инновация года - награда 41 1
GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
Moody's Investors Service 135 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 29
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
МЭИ - Московский энергетический институт 85 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 2
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 82 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 2
РАН - Российская академия наук 1397 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 10 1
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 1 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 89 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 42 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 43 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 8 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 13 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 39 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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