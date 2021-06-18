Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МТС ТВ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 37, упоминаний - 74
МТС ТВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Зиборова Ольга 10 3
|Иванов Алексей 76 2
|Василевский Андрей 18 2
|Лаптев Максим 6 2
|Путин Владимир 1831 1
|Левин Леонид 83 1
|Лацанич Василь 92 1
|Паршин Максим 142 1
|Егоров Игорь 40 1
|Бырдин Алексей 21 1
|Мишин Игорь 5 1
|Ежов Фёдор 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771157, в очереди разбора - 674839.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771157, в очереди разбора - 674839.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru