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МТС ТВ


18.06.2021 В Рунете готовится погром онлайн-кинотеатров. Их должно остаться не больше 10 1
14.05.2021 МТС, ГК «Дикси» и «Бристоль» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
08.01.2021 Власти выпустили итоговый список ПО, которое в России будут предустанавливать на смартфоны и ПК 1
11.12.2020 МТС запускает первую подписку на связь и сервисы экосистемы 1
09.12.2020 Власти еще раз перенесли обязательную предустановку российского ПО на ПК и смартфоны 1
08.12.2020 Минцифры рассказало, какие российские приложения будут предустанавливать на смартфоны и ПК. В основном это «Яндекс» и Mail.ru 1
28.10.2020 МТС запускает новый семейный тариф с безлимитным интернетом и подпиской на онлайн-кинотеатр МТС ТВ 1
14.10.2020 МТС подключит более 20 новых телеканалов для абонентов во всех средах 3
27.08.2020 МТС обновила «Тарифище» 1
06.07.2020 «МТС ТВ» предложит пользователям новую линейку подписок 1
02.07.2020 МТС запускает программу привилегий МТС Premium 2
01.06.2020 МТС запустила интерактивную ОТТ-приставку Android TV 1
30.04.2020 МТС продлила действие мер поддержки абонентов в Москве 2
31.03.2020 МТС объединила цифровые сервисы в единый пакет #БудьДома 2
26.12.2019 Пираты эфирного моря: российские операторы не выполняют требования телеканалов 4
16.10.2019 МТС предложила скидку 100% на свой самый популярный тариф 2
09.09.2019 В Москве стартовали продажи бортового компьютера «МТС I Яндекс Авто» 1
27.06.2019 МТС и «Яндекс» выпустили автомобильный бортовой компьютер 1
19.07.2018 Абонентская база спутникового ТВ МТС превысила полмиллиона абонентов 1
30.01.2018 НСК, «Первый канал» и SPB TV представили решение для легального интернет-вещания 2
22.03.2017 МТС переводит платформы кабельного и спутникового ТВ в формат Ultra HD 1
06.12.2016 МТС запустила приложение на Apple TV 6
20.09.2016 МТС ТВ открыл доступ к видеотеке Megogo 1
25.04.2016 «МТС ТВ» и «Амедиатека» покажут новый сезон «Игры престолов» 2
20.11.2015 МТС запустила опции «ТВ везде» и «ТВ везде Wi-Fi» 14
15.09.2015 Группа МТС запускает продажи гибридного ТВ 1
17.08.2015 МТС подключила жителей Сибири к «умному» ТВ 1
11.08.2015 МТС подключила жителей Центральной России к «умному» ТВ 1
23.07.2015 МТС запустила «умное ТВ» для любых устройств 4
17.10.2014 Абоненты домашнего телевидения МТС в Забайкалье перешли на «цифру» 1
09.10.2014 Более половины абонентов домашнего телевидения МТС на Востоке России предпочитает «цифру» 1
18.09.2014 Уральские абоненты МТС удвоили спрос на цифровое ТВ 2
14.05.2014 Цифровое телевидение МТС пришло в новые города Югры 4
27.02.2014 МТС выбрала решение Ericsson для развития гибридного ТВ 1
12.11.2012 МТС запускает первые пакетные сервисы для планшетов 2
22.07.2011 МТС представила новый бюджетный Android-смартфон 1
03.06.2011 Покупатели любого смартфона HTC бесплатно получат год безлимитного интернета от МТС 1

Публикаций - 37, упоминаний - 74

МТС ТВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 32
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 4
Samsung Electronics 5749 4
Yandex - Яндекс 4106 4
Apple Inc - Эппл Рус 7750 4
Philips 755 3
Panasonic 1181 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 845 2
VK - Mail.ru Group 2490 2
НТВ-Плюс 174 2
SPB TV 43 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 2
Sony 2438 2
Синтерра - Synterra 573 1
Marvel - Марвел КТ 64 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
Нетология - Netology 30 1
Витрина ТВ - Vitrina TV 2 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
LG Electronics 1886 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
НСК - Наша Сервисная Компания 39 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 1
Huawei 2736 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 5
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 4
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 4
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 4
Toyota Motor - Тойота Мотор 185 2
МТС Медиа 8 2
Skoda - Škoda Auto 24 2
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 108 2
Renault - Рено Россия 88 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 162 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 2
Nissan - Японский автопроизводитель 138 2
Hyundai Motor 146 2
KIA Motors 73 2
Coursera 40 1
Central Partnership - Централ Партнершип 24 1
Paramount Pictures Corporation 30 1
МХТ - Мобильный художественный театр 1 1
Sony Pictures Entertainment 79 1
АвтоВАЗ 119 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 126 1
The Walt Disney Company 172 1
МТС банк 254 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 3
Правительство РФ 2209 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Президент Российской Федерации 1443 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 69 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Мариинский театр - Государственный академический 30 1
МИД РФ ДСКЦ - Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России 3 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Руссофт - Russoft 254 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 11
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 4
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 38 2
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 179 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1149 2
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
TimeShift - функция отложенного просмотра 33 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 396 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1012 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2398 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2060 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 1
МТС Музыка - МТС Music 6 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Google Android 10752 3
Apple iOS 5742 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 2
МТС Библиотека 2 2
Яндекс.Музыка 131 2
МТС Фитнес 2 2
ВГТРК Смотрим 14 2
Яндекс.Навигатор 108 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
МТС SmartMed - Телемедицинский проект 21 2
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 2
Google Android TV 173 2
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
Яндекс.Авто 33 2
VK - Mail.ru Одноклассники 862 2
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 1
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 1
Google YouTube - Видеохостинг 1742 1
Яндекс.Пробки 32 1
HTC Sensation 34 1
МТС Cashback - MTS Cashback 8 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 1
VK - Mail.Ru Почта 164 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Google Chromecast 50 1
Apple - App Store 2198 1
Apple iPad 3263 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Зиборова Ольга 10 3
Иванов Алексей 76 2
Василевский Андрей 18 2
Лаптев Максим 6 2
Путин Владимир 1831 1
Левин Леонид 83 1
Лацанич Василь 92 1
Паршин Максим 142 1
Егоров Игорь 40 1
Бырдин Алексей 21 1
Мишин Игорь 5 1
Ежов Фёдор 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 2
Россия - Краснодар 1043 2
Россия - Белгород 247 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 2
Россия - Ижевск 312 1
Россия - Новокузнецк 176 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 669 1
Россия - Республика Бурятия 287 1
Россия - Тольятти 238 1
Россия - Калуга 302 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Киров 249 1
Россия - Сибирь 882 1
Россия - Волгоград 548 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 210 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - Краснодарский край 921 1
Россия - Новосибирская область 822 1
Россия - Свердловская область 811 1
Россия - Великий Новгород 166 1
Россия - Тюмень 501 1
Россия - Омск 636 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
Федеральное законодательство 254 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 21 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 3
КиноПоиск - Портал о кино 118 2
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 362 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 4 1
Mezzo - телеканал 7 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771157, в очереди разбора - 674839.
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