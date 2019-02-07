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МТС Северо-Запад


07.02.2019 МТС объявила ряд кадровых назначений в топ-менеджменте 1
27.12.2016 МТС развернул Wi-Fi с идентификацией в музее городского электрического транспорта 1
13.07.2016 МТС обеспечит сотовой связью и доступом в интернет работников «Горэлектронаса» 1
07.07.2016 Директором МТС в Санкт-Петербурге назначен Павел Коротин 2
25.02.2016 МТС проложила подводную ВОЛС между Санкт-Петербургом и Кронштадтом 1
17.02.2016 МТС предложила бизнесу на Северо-Западе оригинальный способ поздравлений в феврале и марте 1
15.01.2016 МТС измерила новогодние поздравления на Северо-Западе 1
07.10.2015 Скорость в LTE-сети МТС в Петербурге выросла до 150 Мбит/с 1
13.08.2015 МТС запустила продажи спутникового телевидения в Петербурге и Ленинградской области 1
10.04.2015 Назначен коммерческий директор по фиксированному бизнесу филиала МТС «Северо-Запад» 2
11.02.2015 МТС назначила директора филиала в Республике Коми 1
04.02.2015 МТС за 2014 г. в полтора раза расширила сеть в Петербурге и Ленобласти 1
23.12.2014 МТС запустила сеть 4G в Калининграде 1
18.09.2014 МТС запустила облачное решение для оптимизации расходов на электроэнергию 1
18.08.2014 SIM-карты МТС проконтролируют местоположение петербургских автобусов 1
26.06.2014 МТС расширила покрытие сети 4G в Ленинградской области 1
04.06.2014 Филиал МТС в Калининградской области возглавила Анна Хлевтова 1
11.04.2014 МТС запустила в коммерческую эксплуатацию LTE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 1
05.03.2014 МТС объявила о ряде новых назначений 1
28.02.2014 МТС начала тестирование базовых станций сети LTE в Санкт-Петербурге 1
20.02.2014 МТС улучшит связь внутри 300 зданий Санкт-Петербурга 1
06.12.2013 Российский рынок LTE: проблемы и пути их решения 1
12.11.2013 МТС запустила первую в Северо-Западном регионе собственную сеть LTE 1
13.09.2013 С января 2013 г. число пользователей домашнего цифрового ТВ МТС в Северо-Западном регионе увеличилось вдвое 1
04.06.2013 МТС модернизировала 3G-сеть в Ленинградской области 1
11.02.2013 МТС открыла первый на Северо-Западе круглосуточный салон связи 1
28.01.2013 МТС обеспечила связь на станции метро «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге 1
14.08.2012 МТС вместе с Ericsson модернизировал сеть 3G в центральной части Санкт-Петербурга 1
09.08.2012 МТС и Ericsson завершили модернизацию сети 3G в центральной части Санкт-Петербурга 1
26.04.2012 МТС обеспечила полиции Калининграда защищенный доступ к интегрированному банку данных 1
02.03.2012 МТС модернизировала сеть для более 90 тыс. домохозяйств в Вологде 1
16.02.2012 МТС обеспечит мобильной связью Конституционный суд РФ 1
08.02.2012 МТС запустила сеть WiFi в Вологодском государственном техническом университете 1
21.10.2011 МТС увеличила покрытие сети 3G в Северо-Западном регионе 1
31.08.2011 В метрополитене Санкт-Петербурга исследовали качество сотовой связи и мобильного интернета 1
04.08.2011 Елена Левина назначена коммерческим директором по работе с бизнес-рынком «МТС Северо-Запад» 6
18.07.2011 Более 80% базовых станций МТС в Северо-Западном регионе поддерживают 3G 1
19.05.2011 МТС запустила в СЗФО проект по улучшению 3G-покрытия в помещениях с использованием фемтосот 1
12.01.2011 Абоненты МТС на Северо-Западе России в новогоднюю ночь отправили более 18 млн SMS 1
30.04.2008 Infon запустил «Потоковое видео» 1

Публикаций - 44, упоминаний - 51

МТС Северо-Запад упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 39
Samsung Electronics 5730 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 1
Philips 744 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
МТС Сибирь 17 1
Почта России ПАО 1579 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
3G - Стандарт мобильной связи 3753 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 395 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 179 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
TimeShift - функция отложенного просмотра 33 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 316 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
МТС Автосекретарь 35 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Смирнов Дмитрий 56 4
Рылов Дмитрий 45 4
Абрамова Елена 9 2
Корня Алексей 73 1
Галактионова Инесса 45 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Коротин Павел 29 1
Стак Александр 4 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 27
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 19
Россия - Российская федерация - РФ 57680 15
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
Россия - Калининградская область 542 4
Россия - Республика Коми 418 4
Россия - Псковская область 307 3
Россия - Архангельская область 347 3
Россия - Вологодская область 320 3
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 657 2
Россия - Новгородская область 287 2
Украина 3398 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - Республика Карелия 305 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Европа Северная - Скандинавия 275 2
Россия - Мурманская область 297 2
Балтийское море - Финский залив 25 1
Россия - Мирный 21 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Россия - Киров 248 1
Россия - Кстово 27 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Россия - Кировск - Кировская область 305 1
Россия - Великий Новгород 166 1
Россия - Ярославская область 333 1
Россия - Вологда 193 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - Челябинская область 661 1
Россия - Саратовская область 346 1
Россия - Тюменская область 589 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 1
Россия - Краснодарский край 918 1
Россия - Нижегородская область 745 1
Россия - Самарская область 566 1
Россия - Кронштадт 51 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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