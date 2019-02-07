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МТС Северо-Запад
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Публикаций - 44, упоминаний - 51
МТС Северо-Запад упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
|МТС Автосекретарь 35 1
|Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
|Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
|Смирнов Дмитрий 56 4
|Рылов Дмитрий 45 4
|Абрамова Елена 9 2
|Корня Алексей 73 1
|Галактионова Инесса 45 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Коротин Павел 29 1
|Стак Александр 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769539, в очереди разбора - 673223.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769539, в очереди разбора - 673223.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru