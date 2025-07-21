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МТС Веб Сервисы МВС MTS Web Services MWS Data MWS Data Lakehouse


MWS Data LakehouseCloud Native платформа, которая позволяет независимо масштабировать слои хранения и вычислений, что дает возможность  эффективно использовать имеющиеся ресурсы и размещать в ней петабайты данных. В качестве инфраструктуры для развёртывания платформы могут использоваться различные решения, среди которых, Kubernetes, объектное S3 совместимое хранилище, что позволяет снизить затраты компаний на 40% в сравнении с размещением в классических DWH-хранилищах. В платформу также встроены инструменты централизации контроля доступа, аудита и шифрования, динамического маскирования чувствительных данных, которые  соответствуют современным требованиям информационной безопасности.

УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 MWS Cloud запустила платформу хранения больших данных для обучения ИИ 2
10.07.2025 ИИ-разработка МТС поможет новосибирскому бизнесу снизить расходы на 40% 1
07.07.2025 МТС Web Services запустила ИИ-агента для автоматического описания данных компаний 2
02.07.2025 Александр Чеснавский -

Александр Чеснавский, MWS: Мы активно движемся в сторону создания экосистемного бигтеха

 1
01.07.2025 МТС Web Services запустила B2B-платформу с ИИ-агентами для управления данными 1
16.04.2025 МТС завершила основной этап формирования ИТ-вертикали 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

МТС Веб Сервисы и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13466 5
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 130 3
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 239 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 107 2
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