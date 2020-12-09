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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МРСК Центра ПАО
Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра
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Публикаций - 76, упоминаний - 127
МРСК Центра ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Маковский Игорь 6 4
|Ливинский Павел 10 3
|Нечаев Иван 57 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Миронов Дмитрий 14 2
|Михеев Вячеслав 11 2
|Окулов Валерий 5 1
|Бречалов Александр 7 1
|Ивантер Дмитрий 19 1
|Савченко Евгений 6 1
|Пауков Сергей 7 1
|Завальный Павел 1 1
|Зимин Игорь 11 1
|Буленков Дмитрий 13 1
|Барыкин Сергей 9 1
|Парахин Виктор 4 1
|Панасюк Иван 2 1
|Исаев Олег 1 1
|Горянский Павел 15 1
|Поляков Михаил 5 1
|Красов Алексей 4 1
|Ласый Александр 5 1
|Царегородцев Александр 1 1
|Демидов Михаил 129 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Мантуров Денис 56 1
|Левин Леонид 83 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Васильева Татьяна 5 1
|Кирюшин Сергей 52 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Гонтарев Павел 69 1
|Борисов Юрий 91 1
|Генс Георгий 62 1
|Новак Александр 19 1
|Сидоренко Валерий 8 1
|Генс Филипп 29 1
|Берда Тимур 6 1
|Аксельрод Илья 15 1
|Уваров Алексей 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763730, в очереди разбора - 667417.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763730, в очереди разбора - 667417.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru