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МРСК Центра ПАО
Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра


09.12.2020 Поставщиком «Р7-офиса» рекордсмену России по госзакупкам ПО Microsoft стал «Ланит» 2
11.11.2020 В России началось массовое внедрение первых комплексов релейной защиты на «Эльбрусах» 1
13.10.2020 Экс-рекордсмен России по госзакупкам софта Microsoft ставит российское офисное ПО на 150 миллионов. И это не «Мой офис» 2
22.09.2020 «Вега» запустила автоматизированное производство печатных плат для «умных» электросчетчиков 1
22.09.2020 Технологии виртуальной и дополненной реальность как инструмент обучения энергетиков 1
02.09.2020 ВТБ Лизинг и «Ростелеком» автоматизируют учет электроэнергии для «Россети Центр» в Воронежской области 1
24.07.2020 Россия потратит на умные счетчики электричества более 380 миллиардов 1
24.07.2020 Выручка крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль выросла на 17% 1
22.05.2020 Бывший ИТ-директор «Почты России» стал послом МИДа по цифровой трансформации 1
02.12.2019 Mail.ru Group и «Россети центр» договорились о сотрудничестве в сфере внедрения цифровых технологий 2
08.11.2019 «Россети» внедряют предиктивную аналитику в работу электросетевого комплекса 2
19.09.2019 Экс-рекордсмен по госзакупкам Microsoft торопится безальтернативно приобрести ПО вендора на 1,86 миллиарда 1
15.04.2019 Беспилотники «Ростеха» для автоматического контроля состояния ЛЭП прошли испытания 1
07.12.2018 «Россети» инвестируют в Белгородскую область и Удмуртскую Республику 13,5 млрд рублей 1
21.11.2018 «Айди – технологии управления» модернизирует СЭД для «МРСК Центра и Приволжья» 7
20.08.2018 Компания Филиппа Генса и «Систематики» поставит «Россетям» SAP на полмиллиарда 1
24.05.2018 Ростех и Россети займутся развитием цифровых сетей в Ярославской области 2
19.07.2017 «МРСК Центра» модернизировала автоматизированную систему управленческого документооборота 1
12.04.2017 «Спецтек» начинает автоматизацию ТОиР в Ярославской электросетевой компании 1
13.12.2016 «МРСК Центра» внедрило систему защиты от утечек информации Zecurion DLP 7
01.04.2016 Умное офисное пространство: экономия или обуза? 1
04.02.2016 «МРСКА Центра» протестировала систему VDI на базе «ЕС2015-Терем» от «Ай-Теко» 5
15.12.2015 ТТК предоставил услуги связи «Кировэнерго» 1
11.08.2015 «Ланит» и «Систематика» создали объединенную ИТ-компанию с 2-миллиардным оборотом 1
20.04.2015 Выручка AT Consulting в 2014 г. превысила 10 млрд рублей 1
10.12.2014 Сергей Шилов: Пока ИТ-рынок падает, мы растем 1
03.06.2014 Как создать виртуальный ЦОД на базе решений HP для торговой площадки 1
16.04.2014 «АйДи – Технологии управления»: В ИТ главный ориентир – клиент 2
05.11.2013 СК: Директор «МРСК Центра» нанес ущерб на 880 млн руб. через подконтрольного ИТ-подрядчика 6
20.09.2013 Число бизнес-пользователей фиксированных сервисов МТС в Центральной России увеличилось более чем в 2 раза за год 1
17.04.2013 У председателя Пенсионного фонда появился советник по ИТ 1
28.03.2013 Из «Почты России» увольняется ИТ-директор 1
19.12.2012 «МРСК Центра» оптимизирует систему менеджмента качества с помощью РДТЕХ 4
16.10.2012 РНТ оснастила системой «АвтоТрекер» корпоративый автопарк «МРСК Сибири» 2
26.09.2012 На что ТЭК тратит свой ИТ-бюджет? 1
03.09.2012 Как ИТ помогают ТЭК? 1
24.07.2012 Максим Лесниченко: Меньше тратить не надо, надо тратить эффективнее 1
13.06.2012 В Москве завершилась XI Международная конференция по управлению проектами «ПМСофт» 3
23.03.2012 РНТ создала систему управления транспортом в «МРСК Центра» 1
22.03.2012 Топ-менеджеры ФСК ЕЭС и холдинга МРСК используют «Мобильный офис руководителя» 1

Публикаций - 76, упоминаний - 127

МРСК Центра ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 9
SAP SE 3216 7
Ростех - Ростехнологии 2230 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 6
Ланит ГК 1158 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 4
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 3
Крок 1221 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
OpenText 160 3
Softline - Софтлайн 1474 3
АвтоТрекер 95 3
Software AG & IDS Scheer 109 3
Свемел МВП - Swemel 23 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 2
РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
ALMI partner - АЛМИ партнер 19 2
Ростех - Концерн Автоматика 397 2
Новые облачные технологии (НОТ) 227 2
Ростех ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 1
АйДи - Технологии управления 41 1
ГКС - Группа компаний Систематика 198 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
Oracle Corporation 3355 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 1
Sciener - Сайнер 19 1
Tetron - Тетрон 2 1
Nortel Networks 222 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Ortems 11 1
Ланит Консалтинг 4 1
AMD - Advanced Micro Devices 1676 1
Intel Corporation 4186 1
Ростелеком ЦентрТелеком 194 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 1
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
ПМСофт 22 1
Россети ПАО 168 12
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 7
РАО ЕЭС России ПАО 64 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 3
МРСК Юга - Россети Юг 22 3
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 3
ТНК-ВР Холдинг 148 2
Россети Ленэнерго 44 2
Россети Янтарь - Янтарьэнерго 12 2
МРСК Центра - Россети Центр 8 2
МРСК Северного Кавказа - Россети Северный Кавказ 5 2
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Альфа-Банк 1126 2
Аэрофлот 493 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Почта России ПАО 1574 1
Базэл Аэро - Аэродинамика 18 1
Russia.Travel - Национальный туристический портал 2 1
Hyundai Motor 145 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Расчетная палата РТС НКО 1 1
Транснефть 159 1
ВТБ Лизинг 34 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
РесурсТранс 16 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
Posti Group Corporation - Itella 21 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 157 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Почта Банк 289 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 6
Правительство РФ 2206 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
4CIO 12 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
РЗА - Система цифровой релейной защиты и автоматики 10 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 345 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 101 1
Умные платформы 499 1
OpenText Documentum 191 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
AlterOffice 16 2
НКТ - Р7-Офис 73 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 2
Свемел МВП - Циркон офис 8 1
SAP AMI - SAP Advanced Metering Infrastructure for Energy Utilities 1 1
SAP Bill-To-Cash Management for Energy Utilities 1 1
SAP Enterprise Integration for Work Manager 1 1
SAP Meter Administration and Operations - SAP Meter Data Management 2 1
SAP Business Suite Professional User 1 1
SAP Sales Management and Customer Service for Energy Utilities 1 1
IBM WebSphere 79 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
IBM Cognos TM1 36 1
ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 5 1
Ростуризм ИС Электронная путевка 7 1
Zecurion Zdiscovery Discovery 7 1
iTeco ЕС2015-Терем - ПАК корпоративной виртуализации для организации корпоративных систем VDI/VPS 6 1
SAP for Utilities - SAP IS-U - SAP Industry-Specific Solution for the Utilities Industry - SAP Cloud for Utilities 9 1
Kaspersky Total Space Security 38 1
SAP PO - SAP Process Orchestration 3 1
SAP MDM - SAP Master Data Management 13 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Zecurion Zgate DLP Traffic Control 39 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 64 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Zecurion DLP 38 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Microsoft Visio 67 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
Microsoft SQL Server 795 1
Microsoft Windows 10 6652 1
Маковский Игорь 6 4
Ливинский Павел 10 3
Нечаев Иван 57 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Миронов Дмитрий 14 2
Михеев Вячеслав 11 2
Окулов Валерий 5 1
Бречалов Александр 7 1
Ивантер Дмитрий 19 1
Савченко Евгений 6 1
Пауков Сергей 7 1
Завальный Павел 1 1
Зимин Игорь 11 1
Буленков Дмитрий 13 1
Барыкин Сергей 9 1
Парахин Виктор 4 1
Панасюк Иван 2 1
Исаев Олег 1 1
Горянский Павел 15 1
Поляков Михаил 5 1
Красов Алексей 4 1
Ласый Александр 5 1
Царегородцев Александр 1 1
Демидов Михаил 129 1
Прозоровский Василий 40 1
Мантуров Денис 56 1
Левин Леонид 83 1
Кабанов Владимир 174 1
Васильева Татьяна 5 1
Кирюшин Сергей 52 1
Чемезов Сергей 121 1
Гонтарев Павел 69 1
Борисов Юрий 91 1
Генс Георгий 62 1
Новак Александр 19 1
Сидоренко Валерий 8 1
Генс Филипп 29 1
Берда Тимур 6 1
Аксельрод Илья 15 1
Уваров Алексей 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 5
Европа 3766 4
Россия - СФО - Новосибирск 1971 3
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 3
Россия - Нижегородская область 740 2
Россия - Курск 231 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 517 2
Россия - Кировск - Кировская область 304 2
Россия - Ярославская область 332 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Франция - Французская Республика 2130 2
Казахстан - Республика 2637 2
Украина 3374 2
Россия - Калининградская область 539 2
Россия - Фрязино 39 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - Липецкая область 292 1
Россия - Тульская область 752 1
Армения - Республика 688 1
Финляндия - Финляндская Республика 817 1
Россия - Свердловская область 806 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 1
Узбекистан - Республика 823 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 675 1
Россия - Калужская область 574 1
Россия - Ивановская область 262 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 1
Федеральный закон 522-ФЗ - О развитии систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации 3 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
CNews Analytics 1991 4
BCG - Boston Consulting Group 43 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Электрические сети - международный форум 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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