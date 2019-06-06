Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

МРСК Сибири ПАО
Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири


06.06.2019 «МРСК Сибири» и «Мегафон» займутся совместным развитием инфраструктуры Сибири 5
25.03.2019 Maxpatrol SIEM и Maxpatrol 8 помогли защитить от кибератак универсиаду в Красноярске 1
22.03.2019 «Автоматика» предотвратила 2,5 тысячи кибератак на энергообъекты в ходе Универсиады 4
16.10.2018 ABBYY поглотила своего старинного партнера 1
14.09.2018 «МРСК Сибири» повысила загрузку колл-центров до 90% с помощью Oktell 11
27.08.2018 ABBYY обвинили в утечке 200 тысяч чужих договоров, NDA, паролей 1
23.08.2018 В «МРСК Сибири» завершено внедрение коммуникационной платформы Oktell 11
16.07.2018 SAP открыл в Москве Центр цифрового лидерства для совместных разработок с российскими компаниями 1
30.10.2017 Abbyy схантила главного по персоналу из General Motors и HP 1
28.04.2017 Конференция CNews. «Интернет вещей 2017: новые горизонты» 1
17.04.2017 Конференция CNews: «Интернет вещей 2017: новые горизонты» 1
21.01.2016 «Системы и Технологии» внедрят систему Smart Metering в «МРСК Сибири» 3
20.04.2015 Выручка AT Consulting в 2014 г. превысила 10 млрд рублей 1
10.12.2014 Сергей Шилов: Пока ИТ-рынок падает, мы растем 1
02.04.2014 «МРСК Сибири» сократила затраты на обработку документов с помощью Abbyy FlexiCapture 6
21.03.2014 Abbyy рассказала о тенденциях рынка потокового ввода данных на первом Data Capture Forum 1
13.02.2014 Первый Abbyy Data Capture Forum пройдёт 19 марта в Москве 1
26.09.2013 AT Consulting: В Россию приходит западный тренд финансового моделирования 1
29.08.2013 ТТК предоставил услуги связи «МРСК Сибири» 6
13.12.2012 AT Consulting внедряет систему управления энергетическими данными на базе SAP для «Тюменьэнерго» 1
12.12.2012 Сергей Шилов: Масштабность ИТ-проектов профессионалов не пугает 1
16.10.2012 РНТ оснастила системой «АвтоТрекер» корпоративый автопарк «МРСК Сибири» 8
30.07.2012 AT Consulting обеспечит поддержку и развитие систем SAP ERP и BI в «МРСК Сибири» 4
13.06.2012 В Москве завершилась XI Международная конференция по управлению проектами «ПМСофт» 1
12.05.2012 Путин поручил обеспечить мобильной связью все федеральные автомагистрали 1
13.02.2012 Омский филиал «ТГК-11» оснастили цифровыми системами связи Panasonic 1
10.02.2012 МТС улучшила качество связи в более чем 1 тыс. зданий 1
27.01.2012 АФК "Система" - ИТ-чемпион: переговоры по покупке "Астероса" продолжаются 1
03.10.2011 «Большая тройка» сотовых операторов завершила строительство объектов связи на трассе «Амур» 1
20.09.2011 «Техносерв» спроектирует энергоцентр для особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» 1
10.02.2011 «Астерос» тиражирует ERP-систему SAP в филиалах «МРСК Сибири» 6
24.01.2011 Zelax предоставил одноканальную систему ВЧ-связи для испытаний в сети «Владимирэнерго» 1
11.01.2011 Главные тренды российского ИТ-рынка 2010 – версия CNews 1
21.10.2010 «МРСК Сибири» и «Астерос» расширяют сотрудничество в области ИТ-аутсорсинга 5
04.03.2010 Вадим Стеценко возглавил направление ИТ-аутсорсинга «Астерос» 1
10.07.2009 ИТ-аутсорсинг в России: подъем на фоне удешевления? 2
21.05.2009 «Тепловая компания» Омска автоматизирует документооборот вместе с ЭОС 1
18.11.2008 «Оптима» модернизировала центр управления сетями «Красноярскэнерго» 4
13.11.2008 ЦОДы в России: что поможет оптимизировать расходы? 1
07.08.2008 TopS BI внедрил АСУД в филиалах и «дочках» ФСК ЕЭС 1

Публикаций - 41, упоминаний - 103

МРСК Сибири ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 7
SAP SE 3220 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
Microsoft Corporation 11168 2
Accenture - Аксенчер 533 2
3779 2
Abbyy 797 2
АвтоТрекер 95 1
Zelax - Зелакс 43 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 1
Verysell - Верисел 94 1
ПМСофт 23 1
Ростех - Концерн Автоматика 398 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Системы и Технологии ГК 11 1
Intracom Telecom 40 1
Россети Цифра - Управления ВОЛС-ВЛ 2 1
OmniLine - ОмниЛайн - Альфа-Информ - Alpha-Inform 10 1
Телефонные Системы 11 1
SAP Leonardo Center 2 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Sennheiser 33 1
ATAPY Software 2 1
Polymedia - Полимедиа 73 1
Vocord - Вокорд 99 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
АйТи 753 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 6
Россети ПАО 168 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 4
Альфа-Банк 1127 4
Транснефть 159 4
ТНК-ВР Холдинг 148 2
Allianz - Страховая компания 19 2
Газпром - Востокгазпром 7 2
Согласие СК 44 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Почта Банк 289 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
X5 Group 600 1
МРСК Юга - Россети Юг 22 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 9 2
Президент Российской Федерации 1442 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
СМА - Союз московских архитекторов 1 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 238 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 3
Apple iPad 3263 2
Телефонные Системы IP ATC Oktell 28 2
Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit Box 39 2
SAP for Utilities - SAP IS-U - SAP Industry-Specific Solution for the Utilities Industry - SAP Cloud for Utilities 9 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Polymedia Polyled - Светодиодные комплексы 3 1
SAP Центр цифрового лидерства 11 1
Microsoft Excel 438 1
ЭОС Дело СЭД 625 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Abbyy FineReader 98 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 1
PHP - Язык программирования 307 1
Abbyy FlexiCapture 127 1
Бестаев Александр 2 2
Киляков Александр 5 2
Долмацкий Яков 4 2
Плющик Дмитрий 2 2
Акилин Павел 1 1
Чимиричкина Мария 30 1
Прозоровский Василий 40 1
Каменский Владислав 4 1
Diachenko Bob - Дьяченко Боб 3 1
Fox-Martin Adaire - Фокс-Мартин Адэйр 6 1
Ян Давид 40 1
Сахненко Сергей 71 1
Боровой Сергей 1 1
Миловидов Николай 2 1
Москалев Александр 2 1
Diachenko Bob - Дяченко Боб 6 1
Филиппов Максим 36 1
Парменова Наталия 62 1
Шушкин Дмитрий 92 1
Вермишян Геворк 61 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 12
Россия - СФО - Новосибирск 1980 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 3
Украина 3398 3
США - Милпитас 5 2
Европа 3788 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Кипр - Республика 248 2
Германия - Мюнхен 168 2
США - Калифорния 975 2
Северная Америка 1416 2
Испания - Королевство 1258 2
Китай - Тайвань 596 2
Франция - Французская Республика 2143 2
Россия - Красноярск 853 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Австралия - Австралийский Союз 1130 2
Япония 2811 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Россия - Сибирь 881 1
Россия - Красноярский край 668 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
США - Нью-Йорк 1099 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - Курск 232 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
Design thinking - Дизайн-мышление - Методология решения инженерных, деловых и прочих задач на творческом, а не аналитическом подходе 3 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Docflow 59 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769529, в очереди разбора - 673213.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще