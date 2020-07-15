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МОК
Международный олимпийский комитет
Comité international olympique
International Olympic Committee



15.07.2020 Atos и МОК продлили соглашение о сотрудничестве
07.02.2014 Panasonic подписал соглашение с МОК о продлении олимпийского партнерства до 2024 г.
30.10.2012 Олимпиада Сочи 2014: есть, где развернуться ИТ
08.09.2010 Эксперты МОК положительно оценили статус олимпийского строительства по объектам связи
26.05.2009 Сборку ИТ-системы Олимпиады в Сочи отдали французам
11.12.2008 МОК совершенствует способы допинг-контроля

Публикаций - 59, упоминаний - 113

МОК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 8
Microsoft Corporation 21014 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2438 6
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 161 5
Samsung Electronics 8953 5
Астерос - Asteros 586 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6239 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 953 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1829 3
HP Inc. 5104 3
SAP SE 4379 2
NVision Group - Энвижн Груп 629 2
IBM 8684 2
Twitter 2293 2
Siemens AG - Сименс Россия 2222 2
Meta - Facebook 4129 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 95 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 290 1
PayPal 624 1
GMCS 316 1
АйТи 1066 1
Yahoo! 3468 1
NetApp - Network Appliance 600 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 561 1
Прайм Груп 58 1
Ростелеком - Связьинвест 1657 1
NICE Systems 52 1
Verysell Проекты - Verysell Project 67 1
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ASPLinux 88 1
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Kaspersky - Лаборатория Касперского 3761 1
VMware 1981 1
HP - Hewlett-Packard 3464 1
Qualcomm Technologies 1557 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 54 4
Coca-Cola Company 233 2
Базэл Аэро - Аэродинамика 23 2
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 25 2
eBay Inc 1565 1
Газпром ПАО 778 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 370 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 301 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 17 1
Мосэнерго ПАО 102 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 212 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 59 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 41 1
Базэл - Базовый Элемент 37 1
Петровский парк 3 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1983 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 427 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 2
Главгосэкспертиза России ФАУ 40 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 885 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1122 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7381 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2765 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2349 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 952 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
ЛДПР 97 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12359 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12155 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10137 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 607 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 263 2
Безопасный город 390 2
Website - Вебсайт 431 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1343 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 822 1
e-Commerce - Электронная коммерция 379 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 156 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 339 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2253 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 270 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration 2710 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 516 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4202 1
Умные платформы 577 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 136 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 791 1
Мультиварки с функцией Мультиповар 27 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 452 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4936 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 748 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1770 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 755 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6332 1
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2199 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3019 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 400 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4210 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1254 1
Смартизация 221 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1463 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 516 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2043 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2522 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3173 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1803 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 462 1
Google Android 11673 2
Microsoft Azure 1217 2
Apple iOS 6248 2
Abbyy FineReader 182 1
Cognitive ScanPack 3 1
Yahoo Overture - Overture Services 71 1
MP3.com 115 1
АИС Государственный земельный кадастр города Москвы 2 1
Cognitive Passport 30 1
Microsoft SQL Server Analysis Services 36 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 33 1
Abbyy PDF Transformer 20 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 514 1
Abbyy FlexiCapture 136 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 893 1
Microsoft Skype 1885 1
Google YouTube - Видеохостинг 2178 1
Microsoft SharePoint Server 518 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1001 1
Microsoft Windows Phone OS 1533 1
Путин Владимир 2443 2
Чернышенко Дмитрий 265 2
Погосян Тигран 20 2
Попова Мария 139 1
Kenyon Peter - Кеньон Питер 1 1
Копылов Александр 6 1
Лемешева Татьяна 7 1
Шиденко Кирилл 10 1
Engelbart Doug - Энгелбарт Дуг 11 1
Назаркин Антон 4 1
Липич Григорий 64 1
Демидов Михаил 132 1
Калугин Сергей 168 1
Козак Дмитрий 20 1
Girard Elie - Жирар Эли 8 1
Жириновский Владимир 25 1
Яппаров Тагир 79 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 1
Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 29 1
Breton Thierry - Бретон Тьерри 18 1
Ускова Ольга 152 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 864 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 47 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1131 16
Россия - Российская федерация - РФ 82514 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34033 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 5
Великобритания - Лондон 1840 4
Европа 7249 4
Китай - Пекин 817 3
Франция - Французская Республика 4928 3
Греция - Афины 82 2
Бразилия - Рио-де-Жанейро 80 2
Канада - Ванкувер 131 2
Сингапур - Республика 1520 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 54 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 990 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1388 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9576 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 913 2
Беларусь - Белоруссия 3207 2
Европа Восточная 2815 2
Северная Америка 2580 1
Таджикистан - Республика 712 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 805 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 792 1
Иран - Исламская Республика Иран 923 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 772 1
Узбекистан - Республика 1255 1
Греция - Греческая Республика 631 1
Саудовская Аравия - Королевство 488 1
США - Нью-Йорк 2588 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 905 1
Южная Корея - Республика 3271 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 542 1
Испания - Мадрид 143 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 215 1
Южная Корея - Сеул 313 1
Туркмения - Туркменистан 389 1
Куба - Республика 154 1
Тихий океан 487 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4110 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3663 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2234 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 784 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника 84 1
Русский язык 1658 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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