Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МОК
Международный олимпийский комитет
Comité international olympique
International Olympic Committee
Публикаций - 59, упоминаний - 113
МОК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2443 2
|Чернышенко Дмитрий 265 2
|Погосян Тигран 20 2
|Попова Мария 139 1
|Kenyon Peter - Кеньон Питер 1 1
|Копылов Александр 6 1
|Лемешева Татьяна 7 1
|Шиденко Кирилл 10 1
|Engelbart Doug - Энгелбарт Дуг 11 1
|Назаркин Антон 4 1
|Липич Григорий 64 1
|Демидов Михаил 132 1
|Калугин Сергей 168 1
|Козак Дмитрий 20 1
|Girard Elie - Жирар Эли 8 1
|Жириновский Владимир 25 1
|Яппаров Тагир 79 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 1
|Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 29 1
|Breton Thierry - Бретон Тьерри 18 1
|Ускова Ольга 152 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 864 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 47 1
|РИА Новости 720 1
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 818 1
|Vivendi SA - Vivendi Universal 265 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 777 1
|МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 208 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru