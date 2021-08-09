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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МКАД
Московская кольцевая автомобильная дорога
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 148, упоминаний - 181
МКАД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дворкович Аркадий 169 3
|Рязанов Антон 10 2
|Jansen Florian - Янсен Флориан 24 2
|Корнилов Вячеслав 1 1
|Perekalsky Danny - Перекальски Дэнни 6 1
|Черников Владимир 1 1
|Бойков Олег 1 1
|Кельбах Сергей 3 1
|Алумов Сергей 4 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Юнусов Руслан 16 1
|Шехтерман Игорь 12 1
|Ледовская Татьяна 1 1
|Коробков Александр 6 1
|Каторов Станислав 3 1
|Лантух Владислав 18 1
|Никитин Валерий 15 1
|Еременко Алексей 3 1
|Хныков Алексей 1 1
|Градов Алексей 1 1
|Крок Александр 2 1
|Егоров Игорь 40 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Воробьев Андрей 125 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Лянд Игорь 1 1
|Кузнецов Павел 13 1
|Вексельберг Виктор 97 1
|Ran Tony - Ран Тони 13 1
|Солдатов Алексей 77 1
|Липатов Михаил 1 1
|Морозов Сергей 47 1
|Парменова Наталия 62 1
|Нигматуллин Ринат 7 1
|Аракелян Арам 7 1
|Дементьева Ирина 9 1
|Бисембаева Алина 12 1
|Дворкович Александр 5 1
|Назаров Алексей 69 1
|РИА Новости 654 1
|Nature 35 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759151, в очереди разбора - 662841.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759151, в очереди разбора - 662841.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru