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МКАД
Московская кольцевая автомобильная дорога


09.08.2021 «Билайн» и Habidatum рассчитали оптимальные места для заправок электротранспорта в Москве 2
09.08.2021 Искусственный интеллект помог выявить локации для установки электрозаправок в Москве 2
22.07.2021 Tele2 предлагает умное устройство для оплаты парковок 1
19.07.2021 Wildberries запускает новую модель продаж электроники и бытовой техники 1
12.07.2021 Wildberries открыл доставку из ресторанов Москвы 1
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 1
03.03.2021 «Билайн» инвестировал в строительство «Суперсети» в Москве и Московской области 15,5 млрд рублей в 2020 году 2
22.12.2020 Раскрыты самые штрафующие дорожные камеры Москвы, отбирающие у водителей сотни миллионов рублей 1
15.12.2020 В Фонде «Сколково» первый выпуск стартапов 1
30.11.2020 «Магнит» запустил собственную доставку из гипермаркетов 1
20.11.2020 Бренд Honor запускает сеть монобрендовых магазинов по всей России 2
02.11.2020 «Магнит» запустил собственный сервис доставки продуктов 1
26.10.2020 «Утконос онлайн» увеличил продажи до 11,6 млрд. рублей за 9 месяцев 2020 года 1
31.07.2020 «Яндекс.Навигатор» начинает тестировать грузовую навигацию для водителей и бизнесов 1
18.05.2020 Сервис доставки из супермаркетов «Перекресток» охватил всю Москву 1
04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 1
28.02.2020 Покрытие сети 4G МТС в Подмосковье достигло столичного уровня 1
03.02.2020 МТС создаст основу для умных городов в Московской области 1
26.12.2019 «Билайн» выяснил, чем москвичи занимаются в пробках 3
05.12.2019 «1С-Рарус» внедрила новую систему учета в «Мерседес-Бенц РУС» 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 2
08.11.2019 «М.Видео» и «Эльдорадо» пилотируют проект по скоростной доставке товаров 1
08.11.2019 «Яндекс» запустил навигацию по грузовому каркасу в Москве 1
13.09.2019 МТС запустила пилотный умный город в Подмосковье 1
16.07.2019 Интеллектуальная поддержка МФУ сокращает расходы на эксплуатацию 1
08.07.2019 Как взлететь на крыльях «тяжелых» ИТ-проектов? 1
19.06.2019 «Аэроэкспресс» и «Ситимобил» запускают мультимодальный тариф 1
12.04.2019 Navitel выпустила обновление карт России, Беларуси и Казахстана 1
28.12.2018 В Москве начинается братоубийственная война между беспилотниками 1
17.10.2018 Navitel обновил карты России, Беларуси, Казахстана 1
16.10.2018 Беспилотный автомобиль «Яндекса» начал возить резидентов «Сколково» 1
24.07.2018 «М.Видео» вместе с CallToVisit отвезут покупателей на бесплатном такси 1
29.05.2018 SAP и «Автодор» избавят россиян от лишних приборов на платных дорогах 1
23.05.2018 Samsung представила новую услугу – ремонт с бесплатной доставкой в сервис 1
21.02.2018 «Яндекс» запустил каршеринг. Цены 1
21.02.2018 «Яндекс» запустил в Москве каршеринг «Яндекс.Драйв» 1
05.02.2018 МТС: интернет-трафик в Московских и подмосковных пробках удвоился 2
15.11.2017 Gett запустил сервис пешей курьерской доставки Gett Delivery Lite 2
20.09.2017 Обзор видеорегистратора Neoline X-COP R700: полный набор 1
29.05.2017 «Первый БИТ» и «ГрузовичкоФ» обеспечат доставку из интернет-магазина ИКЕА с соблюдением международных стандартов 1

Публикаций - 148, упоминаний - 181

МКАД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 16
Yandex - Яндекс 4101 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 5
Navitel - Навител Навигатор 252 4
VK - Mail.ru Group 2483 3
Samsung Electronics 5651 3
Facebook 3765 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Telegram Group 702 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
Twitter 2204 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 2
Google LLC 7144 2
Application Site 2 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 1
Арго Технолоджи Ист 2 1
Samsung Сервис Плаза 6 1
МегаФон Столичный филиал 68 1
Macroscop - Сателлит Инновация 14 1
Datadvance - Датадванс 17 1
Хевел - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 7 1
Nortel Networks 222 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Merlion - Мерлион 273 1
Brownie Software 4 1
Neoline - Неолайн 10 1
Eutelsat 65 1
Navteq 110 1
Cisco Systems - Tandberg 91 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 1
Verysell - Верисел 91 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
SAP SE 3211 1
Amazon Inc - Amazon.com 1470 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
SAP CIS - САП СНГ 753 1
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 130 1
Safe Logic - SL Group 1 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 4
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Яндекс.Еда 93 2
X5 Group - Перекресток 203 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 2
Водный стадион Технопарк 10 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
Синара ГК 11 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 1
CallToVisit - Колтувизит 4 1
Anytime - Оператор каршеринга 10 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 33 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал 7 1
Сокольники - Парк культуры и отдыха 20 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Открытие ФК 538 1
Tesla Motors 241 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
Утконос 99 1
X5 Group 599 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
Яндекс.Такси 271 1
Belkacar - Оператор каршеринга 26 1
Почта России ПАО 1572 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Администрация Волгоградской области - Комитет здравоохранения Волгоградской области 1 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Правительство Самарской области 48 1
Правительство Республики Коми 19 1
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 1
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 1
Правительство Московской области - Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 2 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 1
Мэр города Москвы 13 1
Правительство Москвы - Единая справочная служба города Москвы 5 1
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 1
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - Министерство цифрового развития КБР 1 1
АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Московский паркинг 5 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
Правительство Москвы 653 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Правительство РФ 2201 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 5
3G - Стандарт мобильной связи 3723 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 826 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
Carrier Aggregation - Объединение несущих частот LTE 19 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 211 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
Bodycam - нагрудный видеорегистратор 1 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 100 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 1
Google Android 10750 6
Apple iOS 5741 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
VK - Mail.ru Одноклассники 857 3
Apple - App Store 2198 3
Google YouTube - Видеохостинг 1713 2
Rakuten Viber 429 2
WhatsApp Messenger 654 2
Яндекс.Навигатор 108 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 2
KIA Rio 9 2
Renault Kaptur 7 2
Huawei Honor life 5 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Яндекс.Народная карта 28 1
1С-Рарус Альфа-Авто 20 1
Hyundai Solaris 9 1
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 131 1
Datadvance pSeven 9 1
Арго Технолоджи Ист - Арго СХД 2 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 9 1
Ricoh RemoteConnect Support Tool 2 1
Shturmann Navigation 44 1
Магнит Доставка 4 1
ВымпелКом - Билайн.Аналитика 5 1
Калашников REX 1 - Электромагнитное ружье 5 1
Safe Logic ПАК Ландау - Цифровая платформа мониторинга, сбора, обработки и хранения информации 1 1
Autodesk Navisworks 14 1
Brownie Software DarkStream 4 1
Autodesk Vault Professional 6 1
Autodesk Vault 11 1
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2 1
Neoline X-COP - серия радар-детекторов 9 1
Neoline R - серия видеорегистраторов 2 1
ClickSoftware Workforce Management 2 1
Intel HD Graphics - графический процессор 43 1
Apple iPhone 3 383 1
Дворкович Аркадий 169 3
Рязанов Антон 10 2
Jansen Florian - Янсен Флориан 24 2
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Алумов Сергей 4 1
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Россия - Реутов 43 4
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 15 3
Казахстан - Алматы 261 3
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Москва - Бибирево 11 3
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Индия - Республика 2169 3
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Россия - Волгоград 540 2
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Россия - Сочи 911 2
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Русский мост - Мост на остров Русский 1 1
Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт - Федеральная автомобильная дорога по маршруту Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией 2 1
М-3 Украина - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Калуга-Брянск-государственная граница с Украиной 3 1
М-4 Дон - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск 4 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 13 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 6 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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