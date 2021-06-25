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МИАЦ
Медицинский информационно-аналитический центр


25.06.2021 Медицинские организации Республики Алтай переходят на Astra Linux 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
22.01.2021 CDTO Белгородской области Евгений Мирошников в интервью CNews — о самых интересных региональных ИТ-проектах 2
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
05.11.2020 «Netrika Интеграция» продолжила модернизацию вычислительного кластера МИАЦ Мурманской области 1
13.07.2020 Могучие интеграторы схлестнулись за право поставлять российские ПК в сельские больницы. Цена рухнула в 1,5 раза 4
01.06.2020 Как пандемия стала стимулом для развития телемедицины 1
13.04.2020 Отечественную ОС Astra Linux установили на 24 тысячи медицинских ПК и серверов по всей России 1
13.02.2020 «Барс груп» расширит свое участие в цифовизации Сахалина 1
21.10.2019 МИАЦ Республики Башкортостан внедрил Kaspersky Secutiry 1
16.04.2019 Итоги развития Единой системы бухгалтерского учета Минздрава Пензенской области в 2018-2019 годах 2
15.06.2018 О чем говорят эксперты в сфере ИТ для здравоохранения 1
11.04.2018 «Ростелеком» внедрил комплекс «СКИТ» в воронежском медицинском центре 1
04.12.2017 «Барс Груп» внедрила мобильную аналитику в министерстве здравоохранения Татарстана 1
29.06.2017 В Краснодарском крае создана единая система управления здравоохранением 2
22.06.2017 Данные и интеграция – болевые точки ИТ в здравоохранении 4
05.06.2017 Как регионы борются с очередями в медучреждениях 1
25.05.2017 В Ямало-Ненецком автономном округе внедрена ИС на базе Prognoz Platform 1
12.01.2017 Во Владимирской области внедрена интеграционная шина для здравоохранения 1
17.10.2016 Безопасность как сервис: аудит, организационные меры и проверки регуляторов 3
12.09.2016 Как штрихкоды и RFID используются в сфере здравоохранения: опыт Zebra Technologies 1
04.04.2016 Конференция CNews. «ИТ в здравоохранении: в ожидании прорыва» 1
20.11.2015 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: технологические тренды» 1
03.11.2015 В Саратовской области внедрена единая система управления медицинскими кадрами на базе «Парус – Бюджет 8» 2
15.07.2015 В Курской области создана система мониторинга здравоохранения 2
07.07.2014 Минздрав РФ начинает информатизацию больниц Крыма 1
19.06.2014 IBS улучшила систему защиты персональных данных в «Страховой медицинской компании «РЕСО-МЕД» 1
03.06.2014 В этом году «Барс Груп» намерен нарастить коммерческий сегмент в 3 раза 1
30.04.2014 Итоги трех лет информатизации медицины в России: дискуссия 1
24.04.2014 ИС здравоохранения должны ориентироваться на пациента 1
16.04.2014 Регионы протестировали интеграцию региональных медицинских систем с ИЭМК на базе InterSystems HealthShare 1
27.03.2014 «Ростелеком» и «Парус» повысят эффективность управления подведомственной сетью Минздрава Владимирской области 1
21.01.2014 В МИАЦ Владимирской области создана система мониторинга здравоохранения 1
09.12.2013 Информатизация медицины: все только начинается 1
22.11.2013 Конференция CNews: «ИКТ в здравоохранении: от модернизации к развитию» 1
26.08.2013 В Санкт-Петербурге пройдет конференция по ГИС в здравоохранении РФ 1
04.07.2013 СПО в медицине: инструмент или критерий? 1
01.06.2013 Как регионы проводили первые конкурсы 1
01.06.2013 ИТ в здравоохранении: первые конкурсы 1
26.04.2013 В Кемеровской области создана единая информационная система учета медицинских кадров 2

Публикаций - 60, упоминаний - 85

МИАЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11127 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 6
SAP SE 3216 2
Softline - Софтлайн 1474 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
МойСклад - Логнекс 85 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 31 1
IBM 3551 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Philax - Филакс 7 1
Lenovo Motorola Solutions 100 1
ITBox - АйТиБокс 2 1
МегаФон Уральский филиал 27 1
Agfa Gevaert 10 1
Парус 204 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 1
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
РТЛабс 145 1
Dahua Technology 34 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Базальт СПО 206 1
Барс груп 402 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
Huawei 2732 1
Cisco Systems 2049 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
Ренессанс Страхование 51 2
Медскан 12 2
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 7 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Восточный Банк 108 1
Пепеляев Групп 25 1
Stada 15 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Максима Лигал - Maxima Legal 5 1
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 11 1
АльфаСтрахование Медицина 5 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 2
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 68 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Президент Российской Федерации 1441 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
World Bank Group - Всемирный банк 131 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
Правительство Ставропольского края - Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 4 1
МИАЦ ОО - Медицинский информационно-аналитический центр Омской области 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 6
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 2
СЗИ - Средства защиты информации 140 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 2
Web Interface - Веб-интерфейс 177 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 142 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Функциональная совместимость - Интероперабельность - interoperability - Способность к взаимодействию 5 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1214 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 4
Microsoft Windows 10 6659 2
Linux OS 4267 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Барс.Здравоохранение - МИС 11 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Google Android 10751 1
Microsoft Windows 854 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
ЭОС Дело СЭД 622 1
VK - Mail.ru Дети 7 1
VK - Mail.ru Здоровье 17 1
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 9 1
Infotecs - ViPNet CSP 24 1
ЕС БУ - Единая система бухгалтерского учета ГБУЗ МИАЦ 1 1
МРТ - Магнитно-резонансная томография 18 1
Nissan Murano 6 1
Toyota Camry 7 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 5 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
Toyota Highlander 1 1
Linux - Debian GNU 273 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 38 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 434 1
Intel x86 - Архитектура процессора 993 1
Kaspersky Internet Security 289 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 1
НКТ - Р7-Офис 73 1
КриптоПро СКЗИ CSP 96 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Huawei TaiShan - Серия серверов 28 1
1С:Медицина 17 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 38 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 1
Глобус-телеком СКИТ 40 1
Сафронов Роман 33 3
Островский Владимир 22 2
Киляков Александр 5 2
Рыскаль Вадим 2 1
Андрейчук Юрий 6 1
Краснов Андрей 3 1
Петренко Николай 6 1
Проскурин Дмитрий 3 1
Шишканов Дмитрий 2 1
Клименко Сергей 2 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Титова Наталья 6 1
Никитин Геннадий 2 1
Миронович Филипп 7 1
Мирошников Евгений 6 1
Снегирев Александр 2 1
Карпинский Алексей 37 1
Крысина Ольга 109 1
Нечепоренко Юрий 25 1
Проскуряков Ольг 2 1
Пилипенко Александр 1 1
Могильников Алексей 1 1
Гузеватых Александр 1 1
Прозоровский Василий 40 1
Валяева Елизавета 72 1
Лопаткин Герман 102 1
Гоц Роман 24 1
Никитин Игорь 7 1
Ахмеров Тимур 73 1
Раков Ярослав 48 1
Кошелев Константин 6 1
Образцов Алексей 8 1
Дюбанов Анатолий 86 1
Владзимирский Антон 9 1
Наумов Евгений 25 1
Раменский Демьян 12 1
Селиванов Дмитрий 48 1
Трофимова Татьяна 6 1
Швецов Денис 11 1
Захаров Алексей 35 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 4
Франция - Французская Республика 2136 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 3
Россия - СФО - Новосибирск 1975 2
Европа 3774 2
Россия - ПФО - Самара 1295 2
Россия - Республика Алтай 687 2
Россия - Воронежская область 398 2
Россия - Свердловская область 807 2
Россия - Курганская область 261 2
Россия - Сахалинская область 435 2
Россия - Владивосток 866 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 2
Япония 2802 1
Россия - Сургут 197 1
Россия - Керчь 35 1
Россия - Старый Оскол 54 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Россия - Курская область 340 1
Россия - Иркутская область 547 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Севастополь 420 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 1
Россия - Мурманск 258 1
Восточная Европа 1682 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Россия - Тульская область 753 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Нефтеюганск 33 1
Россия - Смоленск 238 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
CNews Analytics 1991 4
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 2
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
ВГТУ - Воронежский государственный технический университет 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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