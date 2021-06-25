Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МИАЦ
Медицинский информационно-аналитический центр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 60, упоминаний - 85
МИАЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сафронов Роман 33 3
|Островский Владимир 22 2
|Киляков Александр 5 2
|Рыскаль Вадим 2 1
|Андрейчук Юрий 6 1
|Краснов Андрей 3 1
|Петренко Николай 6 1
|Проскурин Дмитрий 3 1
|Шишканов Дмитрий 2 1
|Клименко Сергей 2 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Титова Наталья 6 1
|Никитин Геннадий 2 1
|Миронович Филипп 7 1
|Мирошников Евгений 6 1
|Снегирев Александр 2 1
|Карпинский Алексей 37 1
|Крысина Ольга 109 1
|Нечепоренко Юрий 25 1
|Проскуряков Ольг 2 1
|Пилипенко Александр 1 1
|Могильников Алексей 1 1
|Гузеватых Александр 1 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Лопаткин Герман 102 1
|Гоц Роман 24 1
|Никитин Игорь 7 1
|Ахмеров Тимур 73 1
|Раков Ярослав 48 1
|Кошелев Константин 6 1
|Образцов Алексей 8 1
|Дюбанов Анатолий 86 1
|Владзимирский Антон 9 1
|Наумов Евгений 25 1
|Раменский Демьян 12 1
|Селиванов Дмитрий 48 1
|Трофимова Татьяна 6 1
|Швецов Денис 11 1
|Захаров Алексей 35 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765888, в очереди разбора - 669574.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765888, в очереди разбора - 669574.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru