Медицинские организации Республики Алтай переходят на Astra Linux 1

Как пандемия стала стимулом для развития телемедицины 1

Отечественную ОС Astra Linux установили на 24 тысячи медицинских ПК и серверов по всей России 1

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Регионы протестировали интеграцию региональных медицинских систем с ИЭМК на базе InterSystems HealthShare 1

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