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МГКЛ Мосгорломбард ЛОТ Золото

МГКЛ - Мосгорломбард - ЛОТ Золото

ГК Мосгорломбард управляет сетью ломбардов в Москве и МО. С 2020 года количество объектов увеличилось больше, чем в шесть раз. Основным видом деятельности ГК является выдача займов под залог ювелирных украшений, ликвидных гаджетов и меховых изделий, а также комиссионная деятельность. Общий портфель займов по итогам 2022 года составил 682 млн. рублей. При этом доля ювелирных украшений выросла с 85% до 93%.

 

СОБЫТИЯ

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30.06.2026 Сервис «Т-Инвестиции» запустил платформу для программ лояльности эмитентов 1
02.09.2025 Группа «МГКЛ» купила инвестиционную платформу 3
04.07.2025 «Ресейл Маркет» открыл первый раунд привлечения инвестиций для масштабирования бизнеса 3
11.06.2025 «Ресейл Маркет» даст возможность ломбардам по всей России реализовывать невостребованные залоги онлайн 2
25.02.2025 Группа «МГКЛ» запустила собственную онлайн ресейл-платформу 3
08.10.2024 МГКЛ разрабатывает собственную ресейл-платформу 2
18.03.2024 «Мосгорломбард» предложит клиентам Авито мгновенный выкуп смартфонов «с историей» 9
19.01.2024 «Мосгорломбард» будет продавать ювелирные изделия на «Яндекс Маркете» 9
21.03.2022 «Мосгорломбард» запустил роботизированный пункт приема драгоценностей 5
27.07.2020 Мосгорломбард внедрил систему «1С:Ломбард» 2
09.04.2020 GoldMint развернет сеть автоматических ломбардов Custody Bot 1

Публикаций - 11, упоминаний - 36

МГКЛ и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1523 3
МГКЛ - Ресейл-АйТи 4 3
GoldMint 1 1
Yandex - Яндекс 9454 1
9785 1
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф Капитал УК 27 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 399 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1804 1
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 116 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 123 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1570 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 274 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5812 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3741 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2162 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13742 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24498 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3480 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55286 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы - Роботостроение 7674 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3447 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8647 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2355 2
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 136 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1692 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3841 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1905 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36388 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14288 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6168 1
Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2456 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 802 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9454 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26684 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27316 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17149 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37094 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13887 1
МГКЛ - Ресейл-АйТи - Ресейл Маркет 7 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2584 1
GoldMint Custody Bot 1 1
1С:Ломбард ПРОФ - 1С:Ломбард КОРП 3 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1318 1
Лазутин Алексей 5 4
Черемухина Маргарита 4 3
Плущевский Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169543 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48338 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8730 2
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