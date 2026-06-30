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МГКЛ Мосгорломбард ЛОТ Золото
ГК Мосгорломбард управляет сетью ломбардов в Москве и МО. С 2020 года количество объектов увеличилось больше, чем в шесть раз. Основным видом деятельности ГК является выдача займов под залог ювелирных украшений, ликвидных гаджетов и меховых изделий, а также комиссионная деятельность. Общий портфель займов по итогам 2022 года составил 682 млн. рублей. При этом доля ювелирных украшений выросла с 85% до 93%.
СОБЫТИЯ
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МГКЛ и организации, системы, технологии, персоны:
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|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5812 2
|Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3741 1
|Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2162 1
|МГКЛ - Ресейл-АйТи - Ресейл Маркет 7 7
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2584 1
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