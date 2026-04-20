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МВД РФ РКЛ Реестр контролируемых лиц

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.04.2026 «Контур.Отель» запустил проверку гостей по реестру контролируемых лиц 1
04.02.2026 В «Фокус.Комплаенсе» появился реестр контролируемых лиц 1
10.12.2025 Москва создает программно-технический комплекс для автоматического оформления мигрантов 1
01.09.2025 В Москве и Подмосковье начался эксперимент по учету мигрантов через мобильное приложение 1
02.07.2025 «Контур» реализовал проверку иностранных гостей по РКЛ для всех пользователей модуля ФМС ​ 2
01.07.2025 Мигрантам без биометрии в России начинают поэтапно отключать мобильную связь 1
26.05.2025 Власти запретят мигрантам в России иметь больше одной SIM-карты. Законопроект уже разработан 1
21.05.2025 В России мигрантов начнут отслеживать через смартфоны. Уклонистов выдворят из страны 1
09.01.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2024 года 1
26.12.2024 R-Style Softlab анонсировала новый коннектор для банков «Реестр контролируемых лиц» 4

Публикаций - 11, упоминаний - 16

МВД РФ и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 716 2
Корус Консалтинг ГК - MONS - МОНС 30 1
Deeray - Дирэй 7 1
Huawei 4724 1
Softline - Софтлайн 3814 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 822 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3212 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1515 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9581 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1368 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 307 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 508 1
Quorum - Кворум - 137 1
Google DeepMind 89 1
МКД 88 1
Luxms 124 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 750 1
Dbrain - Дибрейн 31 1
Плинор РЦ - Региональный центр информационного обеспечения племенного животноводства Ленинградской области 5 1
Почта России ПАО 2397 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 644 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 640 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 287 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3609 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13934 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3733 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5479 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 760 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 600 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6710 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1619 2
Правительство Москвы - ММЦ ГБУ - Многофункциональный миграционный центр Москвы 10 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3699 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5786 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5852 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3089 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4050 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2903 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4991 1
Совет при президенте Российской Федерации 206 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1007 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2909 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 282 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 7 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 29 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по делам СНГ - Комитет Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками 3 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 225 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Оповещение и уведомление - Notification 6164 6
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2925 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9721 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13329 4
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4925 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13161 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23244 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27201 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28623 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27037 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36860 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26474 3
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 800 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29945 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5452 3
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 342 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1173 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4507 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4937 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2274 2
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2879 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24038 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5399 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36019 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 1001 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54963 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4398 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2461 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15569 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7342 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2323 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4670 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10187 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 225 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2556 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5137 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34008 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8053 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6346 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14454 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6414 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1072 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 441 2
СКБ Контур - Контур.Отель 27 2
МВД РФ - Цифровой профиль иностранного гражданина 6 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1117 1
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1333 1
Google Android 15383 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3592 1
Huawei - HarmonyOS - Harmony OS - HMOS - Harmonica - Hongmeng OS - ранее Kirin OS 208 1
Apple - App Store 3153 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1034 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 750 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 565 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1389 1
Google Android 7 - Android Nougat 227 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 1
НКТ - Р7-Офис 561 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 813 1
Python Django - web framework 56 1
C/C++ - Язык программирования 913 1
Microsoft Windows Server 2012 205 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3740 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 380 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 294 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 144 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1846 1
Много приложений - RuStore - Рустор 668 1
СФР - Социальное казначейство - ГИС ЕЦП - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС - Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере 34 1
Бастрыкин Александр 27 3
Минушкина Анна 2 2
Казакова Валентина 6 2
Сатдарова Анна 18 2
Ломовский Антон 25 1
Белых Ирина 1 1
Бобров Владимир 3 1
Клишас Андрей 60 1
Мишустин Михаил 801 1
Володин Вячеслав 108 1
Нилов Ярослав 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 168796 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48167 5
Беларусь - Белоруссия 6366 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8695 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1436 4
Узбекистан - Республика 2057 4
Таджикистан - Республика 967 4
Украина 7965 3
Грузия 1342 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19408 2
Казахстан - Республика 6132 2
Армения - Республика 2478 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3166 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19806 1
Германия - Федеративная Республика 13309 1
Франция - Французская Республика 8213 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2907 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14873 1
Россия - ЦФО - Курская область 775 1
Турция - Турецкая республика 2654 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 210 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 242 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1127 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 738 1
Молдавия - Республика Молдова 743 1
Россия - ЦФО - Брянская область 406 1
Миграция населения - Миграционные службы 453 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4680 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58573 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54203 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8922 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3180 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4018 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11004 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 9002 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11518 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12032 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7965 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6881 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5861 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3080 2
Паспорт - Паспортные данные 2894 2
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 514 2
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 498 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3822 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5060 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 666 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2814 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22083 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 606 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2362 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1330 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6246 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6632 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2382 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 139 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 176 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 128 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 272 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 466 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3218 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11784 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1246 1
Английский язык 7085 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8332 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7596 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2503 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1299 1
Известия ИД 794 1
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