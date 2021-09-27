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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МВД РФ РУВД
Районное управление внутренних дел
МВД РФ РОВД
Районные отделы внутренних дел
Органы внутренних дел (ОВД) - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы
Публикаций - 94, упоминаний - 148
МВД РФ РУВД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1594 4
|Акимов Максим 169 2
|Нургалиев Рашид 20 2
|Перов Сергей 4 2
|Бакиев Курманбек 48 2
|Гурович Андрей 2 2
|Путин Владимир 2461 2
|Осокина Полина 24 1
|Силич Андрей 22 1
|Нещерет Ярослав 1 1
|Зорин Алексей 4 1
|Земеров Николай 3 1
|Миллер Сергей 43 1
|Муромец Юлия 28 1
|Лукин Олег 1 1
|Зязин Николай 4 1
|Коробова Анна 18 1
|Родионов Сергей 7 1
|Федоров Виталий 3 1
|Слабых Игорь 17 1
|Подольский Виталий 15 1
|Мурзалиев Азамат 20 1
|Васюков Григорий 14 1
|Федоров Олег 10 1
|Нафадзоков Азамат 7 1
|Альтов Павел 7 1
|Бороздин Александр 7 1
|Кондрикова Алена 6 1
|Пастухов Александр 5 1
|Суходольский Михаил 3 1
|Климов Игорь 1 1
|Жираков Александр 1 1
|Коваленко Виктор 3 1
|Васильев Евгений 109 1
|Орловский Виктор 298 1
|Осеевский Михаил 256 1
|Дуров Павел 223 1
|Греф Герман 344 1
|Собянин Сергей 222 1
|Никифоров Николай 1145 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 5
|Коммерсантъ - Издательский дом 821 2
|Ведомости 299 1
|РИА Новости 753 1
|URA.RU - информагентство 5 1
|CNews RND - R&D.CNews 2111 1
|Казахстан Сегодня 308 1
|CNews Северо-Запад 24 1
|Росбалт ИА 60 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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Создано именных указателей - 69577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1173596, в очереди разбора - 999729.
Создано именных указателей - 69577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru