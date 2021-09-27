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МВД РФ РУВД
Районное управление внутренних дел
МВД РФ РОВД
Районные отделы внутренних дел


Органы внутренних дел (ОВД) - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы


27.09.2021 Хулиганы поплатились за порчу самокатов «Яндекса», Whoosh и Urent. Их наказали суммой с шестью нулями 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 1
07.11.2019 Власти готовятся конфисковывать криптовалюту 1
28.08.2019 Электронные паспорта россиян дополнят авторизацией через SIM-карту 1
18.07.2019 Россиян оставят без бумажных паспортов. Электронная альтернатива почти готова 2
01.07.2019 Россиянка подожгла вышку сотовой связи, потому что она излучала 2
23.08.2017 «Мегафон» запустил 4G в самом высокогорном городе России 1
12.12.2016 Пропал экс-сотрудник ДИТ Москвы 1
06.12.2016 Якутия переходит на спутниковозависимое наблюдение за воздушным движением 1
17.11.2016 Мосгорсуд и столичное казначейство переводят документооборот в электронный формат 1
13.10.2016 Глава столичного казначейства: Технологии не только ускорят судопроизводство, но и повысят доверие граждан 1
06.06.2016 Почтовые сервисы органов госвласти России практически не защищены 1
12.05.2016 Взаимодействие подразделений органов внутренних дел на всей территории Беларуси обеспечила система «Электронное Дело» 1
29.02.2016 «Ростелеком» продемонстрировал работу единственного на Урале заполярного «Безопасного города» 1
26.10.2015 К инспекторам ГИБДД в Москве прикрепят видеорегистраторы, чтобы спасти их от взяток 1
26.06.2015 Акционеру «Армады» не удалось опротестовать уголовное дело против себя 3
02.10.2013 «Ростелеком» обеспечил работу комплекса «Безопасный город» в Сегеже 1
16.09.2013 Участковые и граждане Украины будут общаться через ГИС 1
21.08.2013 На объектах МЦ АУВД введено в эксплуатацию более 40 единиц средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи 3
05.08.2013 МВД выделит свыше 932 млн руб. на создание системы мониторинга навигационной аппаратуры потребителей подразделений ОВД 3
10.06.2013 СК: Основатель «ВКонтакте» совершил неумышленный наезд 1
21.05.2013 Николай Зязин: Главная особенность системы в том, что она единая и комплексная 1
01.02.2013 «Воентелеком» отрицает конспирологию в гибели своего топ-менеджера 1
05.09.2012 В Москве задержан установщик скиммингового оборудования на банкоматы 1
19.07.2012 «Белтел» модернизировал сеть связи предприятия «Аэронавигация Северо-Запада» 1
02.02.2012 «Кодос-Б» оснастил полицейские экипажи нескольких регионов СКФО и ЮФО системой спутникового мониторинга «Алмаз» 1
07.10.2011 «Восточно-Европейская гильдия веб-разработчиков»: нас атакуют рейдеры 1
14.06.2011 МТС обеспечит для МВД мобильный доступ к информационным ресурсам 1
16.03.2011 Милиция, прокуратура и депутаты Киргизии устроили стычку в офисе русских связистов 1
08.11.2010 Северо-Енисейское и Нижне-Енисейское лесничества выплатят крупные компенсации за использование пиратского ПО Microsoft 1
06.09.2010 В Татарстане будет создана «пилотная» зона системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
24.05.2010 Разработчик систем связи для РЖД просит Медведева спасти его от рейдеров. ВИДЕО 1
17.05.2010 «Ростелеком» обеспечил департамент лесного комплекса Тверской области федеральным номером для организации «горячей линии» 1
12.03.2010 МВД России выбрало исполнителя ОКР по разработке системы защиты данных 1
18.01.2010 Средства связи для МВД России на 1 млрд руб.: итоги тендера 3
19.06.2009 Информационное противоборство в современном мире 1
27.10.2008 «АйТи» представит новые решения для органов внутренних дел на «Интерполитех-2008» 2
05.09.2008 Управление воздушным движением: какая АС нужна России? 1
09.06.2008 В Петербурге предотвращена кража спутникового оборудования 1
04.06.2008 В Калининграде заведено «дело» за распространение порно в интернете 2

Публикаций - 94, упоминаний - 148

МВД РФ РУВД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МГТС - Московская городская телефонная сеть 1481 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8611 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7913 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6383 3
Microsoft Corporation 22012 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2283 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1210 2
1С-ИжТиСи 4907 2
Микрон - Micron 771 2
Google LLC 9822 2
5500 2
Восход ФГБУ НИИ 498 2
Ростех - Электронный паспорт 85 2
Армада - РБК софт 699 1
Орбита 72 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 380 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 247 1
Thales 95 1
Папилон - Papillon 8 1
HP 3Com 658 1
InterSystems - ИнтерСистемз 130 1
Beltel - Белтел 131 1
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 93 1
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
OLDI - ОЛДИ 10 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 24 1
JVC Kenwood 388 1
R.Partner - Ланит-Партнёр 10 1
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 560 1
Ростех - Росэлектроника - Кант НПП 5 1
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 64 1
МТС Центр макрорегион 60 1
Siemens AG - Siemens Group 2269 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5373 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 960 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3823 1
Cisco Systems 4676 1
Yandex - Яндекс 4779 1
IBM - International Business Machines Corp 8811 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 145 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 272 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева 123 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5022 2
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 1
Лиза Алерт 18 1
Сбер - Сбербанк Московский банк 75 1
Renault - Рено Россия 126 1
LinkedIn 553 1
РЖД - Российские железные дороги 1399 1
Beiten Burkhardt 62 1
Daewoo 81 1
Сокольники - Парк культуры и отдыха 90 1
Urent - сервис аренды самокатов 7 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 9 1
Гранит 15 1
Цифроград 165 1
УЭК - Универсальная электронная карта 556 1
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 62 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 24 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 246 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 59 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 38 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 270 1
Hyundai Motor 292 1
Магнит - Сеть магазинов 356 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2230 38
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6832 11
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 864 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2400 5
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2601 5
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 19 4
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 137 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 490 4
Правительство РФ 6983 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 320 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1046 3
Президент Российской Федерации 3003 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2096 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 785 3
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 138 3
Мосгорсуд - Московский городской суд 336 3
Федеральное казначейство России 1139 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 649 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1407 2
Верховный суд Российской Федерации 626 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 492 2
Росгвардия ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 18 2
Районный суд Москвы 260 2
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 31 2
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 63 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1368 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2910 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2086 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 984 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры 24 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 305 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 52 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 103 1
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 17 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль 84 1
Районный суд Бишкек 19 1
СНБ Армении - Служба национальной безопасности Республики Армения 14 1
Конституционный суд РФ 76 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 65 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Аэронавигация Северо-Запада 2 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 1
ГИС-Ассоциация 231 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7415 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30469 4
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 438 3
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 311 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 414 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 857 3
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 2878 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 992 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 796 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 502 2
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 3647 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6137 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 1938 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12502 2
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 105 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 57 1
Мобильное приложение - Mobile app 2552 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 274 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3109 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 1385 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7181 1
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 85 1
Холодильник 226 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5614 1
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 281 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2381 1
Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг - Мобильная электронная подпись (МЭП) 32 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 1896 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2137 1
МФУ - Многофункциональное устройство 807 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 872 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 542 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7338 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3245 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4213 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 379 1
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 7
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2153 5
ЭОС Дело СЭД 1697 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 276 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 577 2
Элвис-НеоТек Orwell 2k - система видеонаблюдения с компьютерным зрением 15 2
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи 15 2
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 120 2
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 381 2
ГИС Кадры 89 1 1
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 107 1
Intel Pentium D - Серия микропроцессоров 73 1
InterSystems Cache 80 1
Молния НПО - Буран - Многоразовый транспортный космический корабль 48 1
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 42 1
КИС СОЮ Москвы - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы 55 1
Яндекс Go 61 1
ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система 31 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 13 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 198 1
Google Earth - Google Планета Земля 451 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 749 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 163 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 932 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 283 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 280 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1673 1
WhatsApp Messenger 709 1
Dell Mobile Connect 19 1
Apple iOS 6284 1
Google Android 11654 1
Медведев Дмитрий 1594 4
Акимов Максим 169 2
Нургалиев Рашид 20 2
Перов Сергей 4 2
Бакиев Курманбек 48 2
Гурович Андрей 2 2
Путин Владимир 2461 2
Осокина Полина 24 1
Силич Андрей 22 1
Нещерет Ярослав 1 1
Зорин Алексей 4 1
Земеров Николай 3 1
Миллер Сергей 43 1
Муромец Юлия 28 1
Лукин Олег 1 1
Зязин Николай 4 1
Коробова Анна 18 1
Родионов Сергей 7 1
Федоров Виталий 3 1
Слабых Игорь 17 1
Подольский Виталий 15 1
Мурзалиев Азамат 20 1
Васюков Григорий 14 1
Федоров Олег 10 1
Нафадзоков Азамат 7 1
Альтов Павел 7 1
Бороздин Александр 7 1
Кондрикова Алена 6 1
Пастухов Александр 5 1
Суходольский Михаил 3 1
Климов Игорь 1 1
Жираков Александр 1 1
Коваленко Виктор 3 1
Васильев Евгений 109 1
Орловский Виктор 298 1
Осеевский Михаил 256 1
Дуров Павел 223 1
Греф Герман 344 1
Собянин Сергей 222 1
Никифоров Николай 1145 1
Россия - Российская федерация - РФ 101142 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31733 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11920 10
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1876 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5036 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 901 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 379 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2513 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2054 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44274 4
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 548 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1580 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1146 3
Россия - Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала 151 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 875 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика 511 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12237 3
Казахстан - Республика 4364 3
Россия - СФО - Новосибирск 3146 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 919 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 364 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1967 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 499 2
Россия - Сибирь 1433 2
Украина 5842 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 398 2
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 97 2
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 230 2
Того - Тоголезская Республика 8093 2
Россия - ЦФО - Калужская область 746 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 349 2
Россия - УФО - Свердловская область 1075 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 617 2
Беларусь - Белоруссия 3345 2
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 169 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10778 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 892 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12415 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12397 2
Австралия - Австралийский Союз 2689 1
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Федеральный бюджет Российской Федерации 1451 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 89 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4110 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1516 2
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 701 1
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УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 58 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 21 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 16 1
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Информационное общество - Государственная программа 1151 1
ТИК - Территориальные избирательные комиссии 21 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 267 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 55 1
Региональное законодательство 109 1
СИЗО - Следственный изолятор 73 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 408 1
Великая Отечественная война 200 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 156 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 186 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 224 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 838 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2783 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 5
Коммерсантъ - Издательский дом 821 2
Ведомости 299 1
РИА Новости 753 1
URA.RU - информагентство 5 1
CNews RND - R&D.CNews 2111 1
Казахстан Сегодня 308 1
CNews Северо-Запад 24 1
Росбалт ИА 60 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2745 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 33 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 52 1
ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 10 1
БГУ - Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова 3 1
РИФ - Российский Интернет Форум 42 1
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