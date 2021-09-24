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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
21.09.2021 Медицинский цифровой диагностический центр будет работать в Карачаево-Черкесии 1
06.09.2021 В России учатся вживлять в мозг нейрочипы, чтобы бороться с болезнью Альцгеймера 1
26.08.2021 Обзор Canon PIXMA G3420: беспроводное МФУ на базе СНПЧ 1
05.08.2021 Лучшие роботы-пылесосы с функцией влажной уборки: выбор ZOOM 1
27.07.2021 Выбираем строительный пылесос: 10 лучших моделей 1
07.07.2021 Лучшие пароочистители для дома: выбор ZOOM 1
07.06.2021 Сеть магазинов «Домовой» расширила возможности работы с заказами на кассе 1
15.05.2021 Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM 3
05.05.2021 Прием заявок на субсидию для участников Московского инновационного кластера продлен до 1 июля 1
27.04.2021 Лучшие игровые наушники до 10 000 рублей: хиты продаж 2
13.04.2021 Syssoft стала эксклюзивным партнером Marvelous designer в России 2
30.03.2021 Обзор гибкой раскладушки motorola razr 5G: будущее в стиле ретро 1
22.03.2021 Управление бытовой техникой со смартфона: удобно или бесполезно? 1
19.03.2021 Лучшие умные весы в 2021 году: выбор ZOOM 2
05.03.2021 Акционер «Моего офиса» и сооснователь IBS создали ИТ-компанию для работы на «сложном и конкурентном» рынке 1
04.03.2021 Accenture научила нейросеть создавать дизайн одежды 1
15.02.2021 Представлена экономичная технология преобразования тепла тела для питания носимых гаджетов 1
15.02.2021 Konica Minolta представила новую серию настольных спектрофотометров CM-36dG 1
12.02.2021 Россияне создали бюджетную ИИ-диагностику рака. Аналогов в мире нет 1
11.02.2021 Финансовая поддержка резидентов московских технопарков в 2020 году выросла в два раза 1
02.01.2021 Вместо обогревателя: лучшие гаджеты-грелки для холодной зимы 1
31.12.2020 Московские парки представили новогоднюю онлайн-программу на январские праздники 1
23.10.2020 Porsche Design и Acer выпустили ноутбук. Цена. Фото 1
15.10.2020 MMD представила новые многоцелевые сенсорные мониторы Philips. Цены. Фото 1
14.10.2020 Apple представила умную колонку HomePod mini. Цена 1
14.10.2020 Apple выпустила небывалое количество новых iPhone и «украла» у «Яндекса» идею миниатюрной колонки. Цена, видео 1
24.09.2020 Apple наконец-то сделала кабель для iPhone, который не будет ломаться. Фото 1
03.09.2020 Лучшие саундбары для телевизора: хиты продаж 2020 года 1
27.08.2020 Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM 1
14.08.2020 Умные колонки, которые говорят по-русски: выбор ZOOM 2
10.08.2020 Разработка резидента «Сколково» поможет врачам обнаружить признаки COVID-19 на снимках КТ 1
27.07.2020 Суперконденсатор GS Group прошел испытания в лаборатории «Тестприбор» 1
24.07.2020 Робот-лаборант поможет ученым выращивать нейроны 1
09.07.2020 «Корус консалтинг» оптимизирует запасы сырья в «Орматек» 1
23.06.2020 Кухонная техника для здорового питания: выбор ZOOM 1
16.06.2020 Как почистить салон автомобиля своими руками: советы ZOOM 2
18.05.2020 Лучшие умные весы с диагностикой: хиты продаж 1
05.05.2020 Сушильные и стирально-сушильные машины: разрушаем мифы 3
28.04.2020 8 популярных мифов о пылесосах, которым не стоит верить 1

Публикаций - 149, упоминаний - 185
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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