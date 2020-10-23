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Люмен Lumen единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной.



23.10.2020 Acer представила новые светодиодные и лазерные проекторы. Цены. Фото
08.12.2011 «Ситроникс» и «Люмен Стар» открывают совместное производство светодиодных ламп в Зеленограде
16.01.2008 Проекторы. Тенденции и технологии 2007 года
21.02.2007 Светодиоды преодолели барьер 1 тыс. люмен
27.03.2006 Canon выпустил проектор с яркостью 3500 люмен
17.02.2006 Слепящие светодиоды сжимаются в точки
17.02.2006 Слепящие светодиоды сжимаются в точки
11.05.2005 Panasonic представил новые проекторы с технологией Daylight View
25.10.2004 Светодиодный прожектор стал реальностью
03.08.2001 Hitachi увеличила яркость проекторов

Публикаций - 214, упоминаний - 215
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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