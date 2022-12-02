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Льготы Налоговые льготы для ИТ-компаний

Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний


02.12.2022 Для работы новой ИТ-системы «Калашникова» понадобился забытый китайский стандарт связи 1
15.11.2022 Российские производители объединятся, чтобы обратить внимание государства на «бесхозную» категорию «железа» 1
10.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли 1
28.10.2022 Российские ИТ-шники получат льготную ипотеку по новым выгодным правилам 1
28.10.2022 Минцифры внесло в Правительство проект новых правил для ИТ-ипотеки 2
26.10.2022 В Подмосковье подписали первое соглашение о грантовой поддержке компании-производителя компьютерной техники 1
26.10.2022 Новые правила аккредитации и получения налоговых льгот для ИТ-компаний: что важно знать 1
26.09.2022 Решение «Норбит» и «Шахты» для классификации геоданных включено в реестр отечественного ПО 1
06.09.2022 Путин распорядился обеспечить россиян интернетом со скоростью 10 Гбит/с 1
30.08.2022 Власти хотят обнулить налог на прибыль для проектов импортозамещения 1
29.08.2022 Минцифры уточнило требования для включения в реестр российского ПО 1
26.08.2022 Российские разработчики получили массовый отказ в ИТ-аккредитации. Это оказался технический сбой 1
19.08.2022 Резидент ОЭЗ «Технополиса “Москва”» начал серийное производство NFC-чипов для системы быстрых платежей 1
19.08.2022 «Микрон» начала серийное производство NFC-меток для системы быстрых платежей 1
15.08.2022 Власти создадут экспертный совет для лишения льгот «неправильных» российских ИТ-компаний 1
10.08.2022 Производитель радиокомпонентов «Радиокомп» стал резидентом ОЭЗ «Технополис “Москва”» 1
10.08.2022 Власти хотят освободить от НДС разработчиков военного ПО 1
05.08.2022 В ОЭЗ «Технополис Москва» начали производить аппарат для реабилитации после травм 1
04.08.2022 «Яндекс», VK и Ozon выпросили у государства 130 млрд рублей, чтобы избежать дефолта 1
02.08.2022 Минцифры предлагает лишить ИТ-льгот банки, госорганизации и операторов связи 2
01.08.2022 Минцифры отобрало ИТ-льготы у 400 с лишним организаций 1
28.07.2022 Минэкономразвития и Минцифры проработают план внедрения искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики 1
14.07.2022 Перечень льгот для ИТ-компаний расширился 1
08.07.2022 Разработчики просят власти закрутить гайки, чтобы в реестр отечественного ПО не попали продукты Ozon, «Авито», HeadHunter 1
07.07.2022 Власти упростят выход на биржу российским ИТ-компаниям 1
05.07.2022 «Рексофт.лабс» стала резидентом «Сколково» 1
04.07.2022 Более 1000 новых компаний вошли в реестр для льготной ИТ-ипотеки 1
01.07.2022 Московскому технопарку «Строгино» исполнилось 15 лет 1
21.06.2022 США вот-вот проиграют мировую войну за полупроводники. Санкции вывели Китай в лидеры в сегменте микросхем 1
21.06.2022 «Роснефть» потребовала у властей льготы для ИТ-подразделений промышленных компаний 4
10.06.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM Кейсы — о ходе цифровизации России в новых условиях 1
09.06.2022 Аккредитация не позволит «Почте России» претендовать на льготы для ИТ-компаний 1
08.06.2022 Минцифры открыло на Госуслугах раздел, где можно получить все льготы для ИТ-компаний 2
08.06.2022 Минцифры запустило раздел на «Госуслугах» по мерам поддержки ИТ-отрасли 1
08.06.2022 Компаниям с миллиардными доходами срочно понадобились ИТ-льготы. Их просят «Билайн», HeadHunter, Ozon 4
07.06.2022 Российским айтишникам оплатят аренду квартиры, лишь бы они не уезжали 1
06.06.2022 Банки одобрили уже около 5000 заявок на льготную ипотеку для ИТ-специалистов 1
03.06.2022 Сервис по подбору мер поддержки бизнеса в Москве представлен на платформе «Смартека» 1
02.06.2022 Сергей Груздев -

Импортозамещение в ИТ будет сложным, но Россия перестроится 

 1
31.05.2022 Что ждет российский рынок ИТ в новых условиях 1

Публикаций - 253, упоминаний - 276

Льготы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Dr.Web - Доктор Веб 1208 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 231 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 1
Сытник Сергей 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
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