Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Логистика Логистические услуги Управление перевозками Доставка
Публикаций - 1161, упоминаний - 1312
Логистика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Yandex - Яндекс 4897 110
|VK - Mail.ru Group 2988 52
|Крок - Croc 1603 29
|Корус Консалтинг ГК 1006 28
|Apple Inc 10508 23
|Ростех - Ростехнологии 2480 22
|Intel Corporation 11134 15
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 3852 7
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7641 6
|NVision Group - Энвижн Груп 659 6
|2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 181 5
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8220 4
|Microsoft Corporation 22254 4
|Huawei 3129 3
|Cisco Systems 4699 3
|Red Hat 1169 3
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2315 2
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 725 2
|Qualcomm Technologies 1614 2
|Box inc - box.com - box.net 168 2
|Acer Group 2273 2
|Рексофт - Reksoft 330 2
|Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 2
|WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 15 2
|Барс груп 473 1
|Yadro - КНС Групп 182 1
|Google Russia - Гугл Россия 59 1
|ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 291 1
|Омникомм - Omnicomm 156 1
|Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 29 1
|Citrix Systems 738 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 233 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 5
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 153 3
|Juniper Research 465 2
|МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 218 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982229.
Создано именных указателей - 71964.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982229.
Создано именных указателей - 71964.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru