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Логистика Логистические услуги Управление перевозками Доставка



11.03.2020 Эксперты «АЙТОБ» рассказали о росте популярности «зеленой» логистики в России
21.11.2019 Mea Soft интегрировала ПО «Курьер 2008» с модулем планирования логистики Maxoptra
14.03.2019 DB Schenker подвела итоги цифровизации логистики для автопроизводителей
28.01.2019 Magenta завершила оптимизацию логистики в «ЛафаржХолсим Россия»
14.01.2019 «Ростелеком» создал СП для цифровизации транспорта и логистики

Публикаций - 1161, упоминаний - 1312

Логистика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4897 110
VK - Mail.ru Group 2988 52
Крок - Croc 1603 29
Корус Консалтинг ГК 1006 28
Apple Inc 10508 23
Ростех - Ростехнологии 2480 22
Intel Corporation 11134 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3852 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7641 6
NVision Group - Энвижн Груп 659 6
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 181 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8220 4
Microsoft Corporation 22254 4
Huawei 3129 3
Cisco Systems 4699 3
Red Hat 1169 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2315 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 725 2
Qualcomm Technologies 1614 2
Box inc - box.com - box.net 168 2
Acer Group 2273 2
Рексофт - Reksoft 330 2
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 2
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 15 2
Барс груп 473 1
Yadro - КНС Групп 182 1
Google Russia - Гугл Россия 59 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 291 1
Омникомм - Omnicomm 156 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 29 1
Citrix Systems 738 1
О2О Delivery club 166 35
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2061 27
Связной ГК 1129 22
Ситимобил - Служба такси 133 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 620 17
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 162 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5110 9
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 38 5
Северсталь ПАО 297 3
McDonald’s - Макдоналдс 190 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 237 3
Hyundai Motor 301 3
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 49 2
X5 Group 679 2
Русагро Группа Компаний 178 2
Segezha Group - Сегежа Групп 94 2
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 248 2
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 75 1
DB Schenker - Шенкер АО 15 1
DHL Express 112 1
АльфаСтрахование СГ 238 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 80 1
ПСБ - Промсвязьбанк 665 1
Правительство РФ 7554 52
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7801 33
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1564 28
Президент Российской Федерации 3341 25
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 945 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2398 10
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1421 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2434 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1436 6
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 571 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1021 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1293 4
Правительство Москвы 1550 3
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 162 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 99 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1880 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 167 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 233 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 20846 362
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 14143 337
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6053 140
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 3818 99
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2551 98
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8831 95
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 3961 83
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7771 77
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1740 70
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5172 66
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 4043 65
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2445 58
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1396 54
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 6461 48
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1416 46
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 7170 38
5G - Пятое поколение мобильной связи 1972 38
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 36684 29
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 4213 24
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1159 22
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 899 21
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 260 16
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 345 16
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 728 13
Электроника 773 13
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 690 13
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 198 11
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2496 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 8109 7
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 2250 7
Оцифровка - Digitization 867 7
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 199 7
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 1346 6
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 891 6
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 173 6
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2035 6
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 828 6
Открытые данные - Open data 234 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 664 4
Транспортная телематика - Системы мониторинга транспортных средств - Smart Telematics Platform 78 4
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 142 31
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2233 20
Microsoft Office 3207 15
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 681 11
1С:Документооборот - 1С:ДО 148 10
Apple iPad mini 395 5
Apple iPad Air - Серия планшетов 213 5
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 206 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 161 3
Микрон MIK - серия интегральных микросхем 18 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1359 3
IBM Power Systems - Серия серверов 214 3
Сбер - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 56 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 408 2
Эвотор - серия смарт-терминалов 13 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 329 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 279 1
Яндекс.Шеф 11 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 615 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 82 1
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning 19 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 167 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 741 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 213 1
Corning Gorilla Glass 590 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 821 1
Google TensorFlow 69 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 131 1
Microsoft Teams 292 1
WhatsApp Messenger 725 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 81 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 515 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 467 1
IBM Power9 21 1
IBM DB2 339 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 284 2
Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
Путин Владимир 2509 1
O’Connell Dermot - О'Коннелл Дермот 4 1
Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
Чибис Андрей 23 1
Белозеров Олег 24 1
Климарев Михаил 47 1
Шипулин Алексей 2 1
Назаров Алексей 69 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12886 86
Германия - Федеративная Республика 8493 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32752 21
Украина 6021 14
Польша - Республика 1533 14
Европа 10888 14
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1887 13
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2132 9
Россия - ПФО - Самарская область 899 8
Израиль 1732 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13066 7
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1107 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2105 6
Узбекистан - Республика 1270 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1290 4
Россия - УФО - Тюменская область 823 4
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 249 4
Норвегия - Королевство 1091 4
Китай - Тайвань 1851 4
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 336 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1189 3
Турция - Турецкая республика 1632 3
Франция - Французская Республика 5488 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 929 2
Нидерланды 2148 2
Россия - ПФО - Оренбургская область 433 2
Америка 1976 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 401 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 691 1
Грузия 1052 1
Кипр - Республика 367 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 309 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Аксайский район - Аксай 17 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 484 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3128 63
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1422 41
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1758 35
Мошенничество - Махинации 1281 21
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1525 15
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2217 14
Cashback - Кэшбэк 151 7
Бизнес-акселератор 236 5
Инсорсинг - Инхаус 56 4
From door to door - От двери до двери 27 4
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 90 3
Русский язык 4355 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 408 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 798 3
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы 26 2
Образование в России 319 2
Инвестиции венчурные 458 2
ДМС - Добровольное медицинское страхование 74 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 133 2
Пиратство - Авторское право 412 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 128 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 49 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 153 3
Juniper Research 465 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 218 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 578 2
VMworld 29 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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